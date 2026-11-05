രണ്ട് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട ബഹിരാകാശ നിരീക്ഷണം, ഒടുവിൽ അന്ത്യം കുറിച്ച് 'സ്വിഫ്റ്റ്'; നാസയുടെ ദൂരദർശിനി ഭൂമിയിൽ പതിച്ചു
പ്രപഞ്ചത്തിലെ സ്ഫോടനങ്ങളെക്കുറിച്ച് രണ്ട് പതിറ്റാണ്ടോളം പഠനം നടത്തിയ ശേഷമാണ് നാസയുടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ട്ടപ്പെട്ട സ്വിഫ്റ്റ് ദൂരദർശിനി ഭൂമിയിലേക്ക് പതിച്ചത്.
Published : November 5, 2026 at 1:24 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നാസയുടെ പഴക്കം ചെന്ന സ്വിഫ്റ്റ് ദൂരദർശിനി ഭൂമിയിൽ പതിച്ചു. ഇന്തോനേഷ്യയിലെ വടക്കൻ സുമാത്ര മേഖലയിലേക്ക് ഇന്നലെ (നവംബർ 4) വൈകുന്നേരം 6.09ന് ദൂരദർശിനി പ്രവേശിച്ചതായി യുഎസ് സ്പേസ് ഫോഴ്സ് സ്ഥിരീകരിച്ചു. കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിലേറെയായി പ്രപഞ്ചത്തിലെ അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറിച്ച് നിർണായക വിവരങ്ങൾ നൽകിപ്പോന്ന ദൂരദർശിനി ആയിരുന്നു നീൽ ഗെഹ്റെൽസ് സ്വിഫ്റ്റ്.
2004-ലാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത്. ഗാമ-റേ സ്ഫോടനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം. വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിക്ഷേപിച്ച സ്വിഫ്റ്റ് ദൂരദർശിനിക്ക് ത്രസ്റ്ററുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഭ്രണണപഥം നിലനിർത്താനായില്ല. ഇതോടെ നിയന്ത്രണം നഷ്ട്ടപ്പെട്ട് കറങ്ങുകയായിരുന്നു.
താഴേക്ക് പതിക്കുമെന്ന നിലയിലായപ്പോൾ, ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കാനും കത്തിയമരാനും സാധ്യതയുള്ള ദൂരദർശിനിയെ പ്രത്യേക പേടകമെത്തിച്ച് (ലിങ്ക് പേടകം) അതിന്റെ യന്ത്രകൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ ശ്രമം നടത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടതോടെ നാസ രക്ഷാദൗത്യം ഉപേക്ഷിക്കുകയായിരുന്നു.
രക്ഷാദൗത്യം ഉപേക്ഷിച്ചു
അരിസോണ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്വകാര്യ കമ്പനിയായ കാറ്റലിസ്റ്റ് സ്പേസ് ടെക്നോളജീസിനെയാണ് ലിങ്ക് പേടകത്തിന് സ്വിഫ്റ്റ് ദൂരദർശിനിയെ പിടിച്ചെടുക്കാനും ഉയർന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനുമുള്ള ദൗത്യം ഏൽപ്പിച്ചത്. 30 ദശലക്ഷം ഡോളറിന്റെ (ഏകദേശം 287 കോടി) ദൗത്യമായിരുന്നു ഇത്. വെറും ഒമ്പത് മാസം കൊണ്ടാണ് ഈ ടെലസ്കോപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക പേടകമായ 'ലിങ്ക്' പണി കഴിപ്പിച്ചത്.
ദൗത്യം ഉപേക്ഷതിനെ തുടർന്ന് വിക്ഷേപിച്ച് മൂന്ന് മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം ലിങ്ക് പേടകം കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിൽ ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തിയിരുന്നു. മറ്റൊരു പേടകവുമായി ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്കിങ് പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പോർട്ടോ, പ്രൊപ്പൽഷൻ സംവിധാനമോ 22 വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിക്ഷേപിച്ച ദൂർദർശിനിയിൽ ഒരുക്കിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അയക്കുന്ന അതിന്റെ റോബോട്ടിക് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വിഫ്റ്റിനെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പിടിച്ചെടുത്ത് ഉയർന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദൗത്യമായിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് രക്ഷാദൗത്യം ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വന്നത്.
മാത്രമല്ല, സൂര്യനിൽ നിന്നുള്ള തീവ്രമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ കാരണം എഞ്ചിനീയർമാർ പ്രതീക്ഷിച്ചതിലും വേഗത്തിൽ ടെലിസ്കോപ്പിന്റെ ഭ്രമണപഥം താഴേക്ക് പതിക്കുന്ന അവസ്ഥയിലായിരുന്നു. കൂടുതൽ സമയം ലഭിക്കുന്നതിനായി, ഈ വർഷം ആദ്യം നാസ നിരീക്ഷണങ്ങൾ നിർത്തിവെക്കുകയും സ്വിഫ്റ്റിന്റെ സ്ഥാനം മാറ്റുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എങ്കിലും രക്ഷാദൗത്യം വിജയം കണ്ടില്ല.
സ്വിഫ്റ്റ് ദൂരദർശിനിയെ കുറിച്ച്
ഗാമ-റേ സ്ഫോടനങ്ങളെയും നക്ഷത്രസ്ഫോടനങ്ങളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ, 2004-ലാണ് സ്വിഫ്റ്റ് വിക്ഷേപിച്ചത്. രണ്ട് വർഷത്തെ പഠനമാണ് ലക്ഷ്യമിട്ടതെങ്കിലും നിശ്ചയിച്ചതിലും 11 മടങ്ങ് കൂടുതൽ കാലം പ്രവർത്തിച്ച ഈ ദൂരദർശിനി ആയിരക്കണക്കിന് സ്ഫോടനങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചു. കൂടുതൽ ആഴത്തിൽ പഠനം നടത്താൻ ശേഷിയുള്ള മറ്റ് ദൂരദർശിനികൾക്ക് ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നതിൽ സ്വിഫ്റ്റ് നിർണായക പങ്ക് വഹിച്ചു.
ഹബിൾ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പിനെ രക്ഷിക്കാൻ പദ്ധതി
സൗര കൊടുങ്കാറ്റുകൾ കാരണം ഭ്രമണപഥം താഴ്ന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ദൂരദർശിനിയായ 'ഹബിൾ സ്പേസ് ടെലിസ്കോപ്പിനെ' അടുത്തതായി രക്ഷിക്കാൻ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് താൽപ്പര്യമുണ്ടോ എന്ന് നാസ അന്വേഷിച്ച് വരുകയാണ്. 1990-ൽ വിക്ഷേപിച്ച ഹബിൾ, 2030-കളുടെ മധ്യത്തോടെ ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സമീപകാല പഠനങ്ങൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്. ഹബിളിന്റെ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്താനോ, സംവിധാനങ്ങൾ നവീകരിക്കാനോ, അല്ലെങ്കിൽ നിയന്ത്രിതമായി ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവരാനോ സ്വകാര്യ കമ്പനികൾക്ക് കഴിയുമോ എന്നാണ് നാസ പരിശോധിച്ച് വരുന്നത്. ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് സാധ്യമാണോ എന്നറിയാൻ നാസ സ്വകാര്യ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് അഭിപ്രായങ്ങൾ തേടുകയാണ്. ഇത്തരമൊരു ദൗത്യം 2032-നകം നടപ്പിലാക്കേണ്ടതുണ്ട്.
സ്വിഫ്റ്റിന്റെ കാര്യത്തിൽ കാറ്റലിസ്റ്റ് സ്പേസ് ടെക്നോളജീസിന് സമയപരിമിതി ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഹബിളിനെ രക്ഷിക്കാനുള്ള വഴികൾ ആലോചിക്കാൻ കൂടുതൽ സമയമുണ്ടെന്ന് നാസയുടെ സയൻസ് മിഷൻ മേധാവി നിക്കി ഫോക്സ് പറഞ്ഞതായി അസോസിയേറ്റ് പ്രസ്സ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. ഹബിളിലൂടെ ഇനിയും പ്രധാനപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ കണ്ടെത്തലുകൾ നടത്താനുണ്ടെന്നും, അതിനാൽ കഴിയുന്നത്ര കാലം ഹബിൾ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഉറപ്പാക്കാൻ സാധ്യമായ എല്ലാ വഴികളും നാം പരിശോധിക്കണമെന്നും നാസ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ജാരെഡ് ഐസക്മാൻ പ്രസ്താവനയിൽ പറഞ്ഞു.
Also Read:
- സൗരയൂഥ രഹസ്യങ്ങൾ തേടി നാസയുടെ 'ലൂസി ദൗത്യം': അഞ്ച് വർഷത്തെ യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ ഛിന്നഗ്രഹക്കൂട്ടത്തിനരികെ
- ആപ്പുകൾ മാറിമാറി നോക്കേണ്ട, എല്ലാം സിരി നോക്കിക്കോളും! ആപ്പിളിന്റെ സിരി എഐ തേർഡ്-പാർട്ടി ആപ്ലിക്കേഷനിലും
- ചന്ദ്രൻ വ്യാഴത്തെ മറയ്ക്കുമ്പോൾ; നവംബർ മൂന്നിന് ആകാശത്ത് വിരിയുന്ന അപൂർവ കാഴ്ച