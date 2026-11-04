നാസയുടെ സ്വിഫ്റ്റ് ഒബ്സർവേറ്ററി ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ പതിക്കും; കൊച്ചിയും മുംബൈയും സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ
പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഫോടനങ്ങളായ ഗാമ-റേ വിസ്ഫോടനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ 2004 നവംബർ 20നാണ് നാസ ഈ പേടകം വിക്ഷേപിച്ചത്
Published : November 4, 2026 at 9:27 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: 22 വർഷത്തെ സേവനത്തിന് ശേഷം നാസയുടെ ബഹിരാകാശ നിരീക്ഷണ പേടകമായ നീൽ ഗെഹ്റെൽസ് സ്വിഫ്റ്റ് ഒബ്സർവേറ്ററി ഇന്ന് ഭൂമിയിൽ പതിക്കും. കൊച്ചി, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ് തുടങ്ങിയ ദക്ഷിണേന്ത്യൻ നഗരങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുന്ന വിശാലമായ മേഖലയിലാണ് പേടകത്തിൻ്റെ അവശിഷ്ടങ്ങൾ വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെ പേടകം ഭൗമാന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നാണ് യു.എസ് സ്പേസ് ഫോഴ്സിൻ്റെ കണക്കുകൂട്ടൽ.
നാസയുടെ അഭിമാന ദൗത്യം
പ്രപഞ്ചത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സ്ഫോടനങ്ങളായ ഗാമ-റേ വിസ്ഫോടനങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ 2004 നവംബർ 20നാണ് നാസ ഈ പേടകം വിക്ഷേപിച്ചത്. കേവലം രണ്ട് വർഷത്തെ കാലാവധി മാത്രം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ദൗത്യം 22 വർഷത്തോളം വിജയകരമായി പ്രവർത്തിച്ചു. 1.5 ടൺ ഭാരമുള്ള പേടകം നിലവിൽ അനിയന്ത്രിതമായ പുനഃപ്രവേശനത്തിലൂടെയാണ് താഴേക്ക് പതിക്കുന്നത്.
NEWS 🚨: NASA's Swift telescope is now expected to fall back to Earth on Wednesday 🛰️ Most of it will burn up, but NASA puts the chance of anyone getting hurt at about 1 in 2,100 https://t.co/eto0HQlbB6— Latest in space (@latestinspace) November 2, 2026
സൗരവാതങ്ങളുടെ സ്വാധീനത്താൽ ഭ്രമണപഥം താഴ്ന്നതാണ് ഇതിന് കാരണം. ഒക്ടോബർ 20ഓടെ പേടകം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വെറും 275 കിലോമീറ്റർ മാത്രം ഉയരത്തിലേക്ക് താഴുകയും ശാസ്ത്രീയ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർണമായി നിർത്തലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. പേടകത്തെ രക്ഷിക്കാൻ നാസ നടത്തിയ അവസാനഘട്ട ശ്രമങ്ങളെല്ലാം പരാജയപ്പെട്ടു. നവംബർ നാലിന് ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ട് മണിയോടെ പേടകം അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിക്കുമെന്നും, എന്നാൽ 11 മണിക്കൂർ വരെ ഇതിൽ മാറ്റം വരാമെന്നും നാസ ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനയിൽ വ്യക്തമാക്കി. പ്രപഞ്ചത്തിലെ വിവിധ പ്രതിഭാസങ്ങളെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ ഈ ദൗത്യം വലിയ സംഭാവനകൾ നൽകിയെന്നും നാസ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഇന്ത്യയും സാധ്യതാ പട്ടികയിൽ
ഭൂമധ്യരേഖയ്ക്ക് ഇരുവശത്തുമായി 20.6 ഡിഗ്രി വടക്കും 20.6 ഡിഗ്രി തെക്കും അക്ഷാംശങ്ങൾക്കിടയിലുള്ള മേഖലയിലാണ് പേടകം പതിക്കാൻ സാധ്യതയെന്ന് ദൗത്യത്തിൻ്റെ പ്രധാന ഗവേഷകൻ ബ്രാഡ് സെൻകോ വ്യക്തമാക്കി. ആഫ്രിക്ക, ഓസ്ട്രേലിയ, തെക്കുകിഴക്കൻ ഏഷ്യ, തെക്കേ അമേരിക്ക എന്നീ പ്രദേശങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഇന്ത്യയും ഈ സാധ്യതാ പട്ടികയിലുണ്ട്.
NASA's Swift Space Telescope is set to crash back to Earth this week After two decades in orbit, NASA's Swift Telescope is headed for a fiery end https://t.co/nmtzvG7XZe https://t.co/3tQDKborZY— TechSpot (@TechSpot) November 2, 2026
പടിഞ്ഞാറൻ തീരത്തെ ദമൻ മുതൽ കിഴക്കൻ തീരത്തെ ഒഡീഷയിലെ കട്ടക്ക് വരെയുള്ള സാങ്കൽപിക രേഖയ്ക്ക് തെക്കോട്ടുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലാണ് ഭീഷണിയുള്ളത്. കൊച്ചി, മുംബൈ, ബെംഗളൂരു, ചെന്നൈ, ഹൈദരാബാദ് എന്നീ നഗരങ്ങൾക്ക് പുറമെ ഭുവനേശ്വർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രദേശങ്ങളും ഈ പരിധിയിൽ വരും. എന്നാൽ ഡൽഹി, കൊൽക്കത്ത ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഉത്തരേന്ത്യൻ പ്രദേശങ്ങൾ പൂർണമായും സുരക്ഷിതമാണ്.
ആശങ്ക വേണ്ടെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ
ജനങ്ങൾ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യമില്ലെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ 1500 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലധികം ചൂടുണ്ടാകുന്നതിനാൽ പേടകത്തിൻ്റെ 80 മുതൽ 90 ശതമാനം വരെ ഭാഗങ്ങളും കത്തിയമരും. ടൈറ്റാനിയം, നിക്കൽ, ടങ്സ്റ്റൺ തുടങ്ങിയ ലോഹങ്ങൾ കൊണ്ടുണ്ടാക്കിയ 100 കിലോഗ്രാമിൽ താഴെ ഭാരമുള്ള ഭാഗങ്ങൾ മാത്രമേ അവശേഷിക്കൂ.
ഭൂമിയുടെ 70 ശതമാനവും സമുദ്രമായതിനാൽ അവശിഷ്ടങ്ങൾ കടലിൽ പതിക്കാനാണ് സാധ്യതയെന്ന് ഓസ്ട്രേലിയൻ നാഷണൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ജ്യോതിശാസ്ത്രജ്ഞനായ ബ്രാഡ് ടക്കർ പറഞ്ഞു. 10ൽ മൂന്ന് തവണ മാത്രമാണ് കരയിൽ പതിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ളത്. മനുഷ്യർക്ക് അപകടമുണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത 2100ൽ ഒന്ന് മാത്രമാണെന്ന് നാസയും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്.
നിരീക്ഷണ സംവിധാനങ്ങൾ
യു.എസ് സ്പേസ് ഫോഴ്സും എയ്റോസ്പേസ് കോർപ്പറേഷനുമാണ് പേടകത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയുടെ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ ഐ.എസ്.ആർ.ഒയുടെ ശ്രീഹരിക്കോട്ടയിലുള്ള മൾട്ടി-ഒബ്ജക്റ്റ് ട്രാക്കിങ് റഡാറിനും ഇത്തരം വസ്തുക്കളെ നിരീക്ഷിക്കാൻ ശേഷിയുണ്ട്. കൂടാതെ ബഹിരാകാശ ആസ്തികളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനായി ഐ.എസ്.ആർ.ഒ രൂപീകരിച്ച ഐ.എസ്.4.ഒ.എം എന്ന പ്രത്യേക വിഭാഗവും ഇത്തരം ഭീഷണികൾ വിലയിരുത്താറുണ്ട്.
ഉപഗ്രഹങ്ങളുടെ പാത മാറ്റി അപകടം ഒഴിവാക്കാൻ ഈ സംവിധാനത്തിന് കഴിയും. എന്നാൽ പേടകം പതിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഐ.എസ്.ആർ.ഒ ഇതുവരെ ഔദ്യോഗികമായി യാതൊരു മുന്നറിയിപ്പും നൽകിയിട്ടില്ല. നാസയുടെ സ്വിഫ്റ്റ് ഒബ്സർവേറ്ററി ഇന്ത്യ ഔദ്യോഗികമായി നിരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നതിലും വ്യക്തതയില്ല. 28485 എന്ന തിരിച്ചറിയൽ നമ്പറുള്ള പേടകം തത്സമയം നിരീക്ഷിക്കാൻ എൻ2വൈഒ, ഓർബിറ്റൽ റഡാർ തുടങ്ങിയ വെബ്സൈറ്റുകളിൽ സൗകര്യമുണ്ട്. തൻ്റെ ദീർഘകാല പ്രവർത്തനത്തിനിടയിൽ 2000ത്തിലധികം ഗാമ-റേ സ്ഫോടനങ്ങളും 1400ലധികം സൂപ്പർനോവകളും നിരീക്ഷിച്ച ശേഷമാണ് ഈ ടെലിസ്കോപ്പ് യാത്ര അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്.
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