7 മണിക്കൂറും 55 മിനിറ്റും! റെക്കോർഡ് നേട്ടവുമായി സ്പേസ്എക്സിന്റെ 'ഗ്രേസ്' പേടകം, ക്രൂ-13 അംഗങ്ങൾ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തി
വിക്ഷേപണം കഴിഞ്ഞ് 7 മണിക്കൂറും 55 മിനിറ്റും പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് പേടകം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തിയത്. ലോഞ്ച് മുതൽ ഡോക്കിങ് വരെയുള്ള യാത്രയിൽ അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ പേടകം കൈവരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയമെന്ന പുതിയ റെക്കോർഡും സ്വന്തമാക്കി.
Published : October 2, 2026 at 6:34 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നാസയ്ക്കായി സ്വകാര്യ ബഹിരാകാശ കമ്പനിയായ സ്പേസ്എക്സ് വിക്ഷേപിച്ച റോക്കറ്റിൽ ക്രൂ-13 ദൗത്യസംഘം വിജയകരമായി അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ എത്തിച്ചേർന്നു. ഫ്ലോറിഡയിലെ സ്പേസ് കോസ്റ്റിൽ നിന്ന് കുതിച്ചുയർന്ന ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റിലാണ് നാലംഗ സംഘം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെത്തിയത്. ലോഞ്ചിന് ശേഷം വെറും 7 മണിക്കൂർ 55 മിനിറ്റ് സമയമെടുത്താണ് ക്രൂ ഡ്രാഗൺ പേടകം ബഹിരാകാശ നിലയവുമായി കൂടിച്ചേരുന്ന ഡോക്കിങ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കിയത്.
വിക്ഷേപണം മുതൽ ഭ്രമണപഥത്തിലുള്ള ലബോറട്ടറിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്കിങ് പ്രക്രിയ വരെയുള്ള യാത്രയിൽ ഒരു അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ പേടകം കൈവരിക്കുന്ന ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയമെന്ന പുതിയ റെക്കോർഡും ക്രൂ-13 ദൗത്യത്തിൽ കൈവരിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Welcome aboard! 🙌— NASA (@NASA) October 2, 2026
After nearly eight hours in flight, Crew-13 arrived at the @Space_Station, where they will spend the next several months conducting experiments on science and tech to benefit life on Earth and in space. pic.twitter.com/2bTqsLFWa6
ക്രൂ-13 ദൗത്യത്തെ കുറിച്ച്
2026 ഒക്ടോബർ 1ന് വ്യാഴാഴ്ച രാവിലെ 11:10-ന് (EDT) ഫ്ലോറിഡയിലെ കേപ് കനാവറൽ സ്പേസ് ഫോഴ്സ് സ്റ്റേഷനിലുള്ള സ്പേസ് ലോഞ്ച് കോംപ്ലക്സിൽ നിന്നായിരുന്നു നാലംഗ സംഘം യാത്ര തിരിച്ചത്. 'ഗ്രേസ്' എന്നാണ് ഈ ഡ്രാഗൺ പേടകം അറിയപ്പെടുന്നത്. അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ശാസ്ത്രീയമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനായി ആസൂത്രണം ചെയ്ത ദൗത്യമാണ് ക്രൂ-13. ദൗത്യസംഘം അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ആറുമാസം തങ്ങും. ഭൂമിയിലെ ജീവിതത്തിന് പ്രയോജനകരമായ ഗവേഷണങ്ങളും മറ്റ് ബഹിരാകാശ പര്യവേക്ഷണങ്ങളും ഇക്കാലയളവിനുള്ളിൽ ഇവർ നടത്തും.
മനുഷ്യരെ ബഹിരാകാശത്തേക്ക് അയക്കുന്നതിലും വാണിജ്യപരമായ പങ്കാളിത്തങ്ങൾ ഉറപ്പാക്കുന്നതിലുമുള്ള അമേരിക്കയുടെ കരുത്തിന്റെ തെളിവാണ് 'ക്രൂ-13' ദൗത്യമെന്ന് നാസ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ജാരെഡ് ഐസക്മാൻ പറഞ്ഞു. നാസയുടെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളായ ജെസീക്ക വാറ്റ്കിൻസ്, ലൂക്ക് ഡെലാനി, കനേഡിയൻ സ്പേസ് ഏജൻസിയുടെ ജോഷ്വ കുട്രൈക്ക്, റോസ്കോസ്മോസിലെ സെർജി ടെറ്റെര്യത്നിക്കോവ് എന്നിവരാണ് ഈ സംഘത്തിലെ നാല് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ. ഇവർ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിർണായകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനൊപ്പം ചന്ദ്രനിലേക്കും അതിനപ്പുറത്തേക്കുമുള്ള ഭാവി ദൗത്യങ്ങൾക്കായി ആവശ്യമായ അനുഭവസമ്പത്ത് നേടുകയും ചെയ്യും.
Docking confirmed! pic.twitter.com/Y1xwyaevSL— SpaceX (@SpaceX) October 1, 2026
റെക്കോർഡ് നേട്ടം
വിക്ഷേപണം കഴിഞ്ഞ് 7 മണിക്കൂറും 55 മിനിറ്റും പിന്നിട്ടപ്പോഴാണ് 'ഗ്രേസ്' പേടകം അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ 'ഹാർമണി' മൊഡ്യൂളിന്റെ മുൻഭാഗത്തുള്ള ഡോക്കിങ് പോർട്ടിൽ വിജയകരമായി ബന്ധിപ്പിച്ചത്. ഒരു അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ പേടകം നടത്തുന്ന ഏറ്റവും വേഗതയേറിയ 'ലോഞ്ച്-ടു-ഡോക്കിങ്' (വിക്ഷേപണം മുതൽ ഡോക്കിംഗ് വരെയുള്ള) യാത്രയാണിത്. 2024 നവംബറിൽ നടന്ന CRS-31 റീസപ്ലൈ ദൗത്യത്തിനിടെ സ്പേസ്എക്സിന്റെ റോബോട്ടിക് ഡ്രാഗൺ കാർഗോ പേടകം സ്ഥാപിച്ച 12 മണിക്കൂർ 33 മിനിറ്റ് എന്ന റെക്കോർഡ് മറികടന്നാണ് പുതിയ നേട്ടമെന്ന് നാസ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.
ബഹിരാകാശ നിലയത്തിന്റെ കൃത്യമായ സ്ഥാനവും ഭ്രമണപഥവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചലനനിയമങ്ങളും ഒത്തുവന്നതാണ് ഇത് സാധ്യമായതിന് പിന്നിലെന്ന് സ്പേസ്എക്സിലെ ജൂലിയാന ഷെയ്മാൻ പറഞ്ഞു. സാധ്യമായതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളിലുള്ള യാത്രയാണിതെന്നും അവർ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ഡോക്കിങിന് ശേഷം ചോർച്ചയുണ്ടോയെന്നും മർദ്ദം ശരിയാണോയെന്നും പരിശോധിക്കുന്ന നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി. രാത്രി 9:19-ഓടെ (EDT) പേടകത്തിന്റെ വാതിൽ തുറക്കുന്ന ഹാച്ചിങ് പ്രക്രിയ പൂർത്തിയാക്കി. സെർജി ടെറ്റെര്യത്നിക്കോവ് ആണ് ആദ്യം അകത്തേക്ക് പ്രവേശിച്ചത്. പിന്നാലെ ജോഷ്വ കുട്രൈക്ക്, ലൂക്ക് ഡെലാനി, കമാൻഡർ ജെസീക്ക വാറ്റ്കിൻസ് എന്നിവരും പ്രവേശിച്ചു. നാലുപേരും തങ്ങളുടെ സ്പേസ് സ്യൂട്ടുകൾ അഴിച്ചുമാറ്റുകയും ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ നിലവിലുള്ള സംഘത്തെ കണ്ടുമുട്ടുകയും ചെയ്തു.
തുടർനടപടികൾ എന്തൊക്കെ?
'എക്സ്പെഡിഷൻ 75' സംഘത്തിന്റെ ഭാഗമായ നാസ ശാസ്ത്രജ്ഞനും പാതി മലയാളിയുമായ അനിൽ മേനോൻ, റഷ്യൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരായ റോസ്കോസ്മോസ് ശാസ്ത്രജ്ഞരായ പ്യോട്ടർ ഡുബ്രോവ്, അന്ന കിക്കിന എന്നിവരും 'ക്രൂ 12' ദൗത്യത്തിലെ നാലംഗ സംഘവും നിലവിൽ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലുണ്ട്. ഇതിൽ ക്രൂ 12 അംഗങ്ങളായ ജെസീക്ക മെയർ, ജാക്ക് ഹാത്ത്വേ, സോഫി അഡെനോട്ട്, ആൻഡ്രി ഫെഡ്യേവ് എന്നിവർ ഉടൻ തന്നെ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ചുമതലകൾ കൈമാറുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്ക് ശേഷമായിരിക്കും മടക്കം. ഒക്ടോബർ 5 തിങ്കളാഴ്ചയോടെ ഇവർ മടക്കയാത്ര ആരംഭിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
Capturing and celebrating Crew-13 - can’t wait to give them hugs pic.twitter.com/csZYIRGwVm— Anil Menon (@astro_anil) October 1, 2026
'ക്രൂ 13' അംഗങ്ങൾ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ എന്തുചെയ്യും?
'ക്രൂ 13' അംഗങ്ങൾ ഏകദേശം ആറ് മാസത്തോളം ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ ചെലവഴിക്കും. ഇക്കാലയളവിൽ ഹൃദ്രോഗം, പാർക്കിൻസൺസ് തുടങ്ങിയ രോഗങ്ങളുടെ ചികിത്സയ്ക്ക് സഹായകമായേക്കാവുന്ന സ്റ്റെം സെൽ ഗവേഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടും. കൂടാതെ, സസ്യങ്ങൾ വളർത്തുന്നതിനുള്ള പുതിയൊരു സംവിധാനം പരീക്ഷിക്കും. രക്തചംക്രമണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രശ്നങ്ങൾ പഠിക്കാനും പുതിയൊരു ആരോഗ്യ പരിശോധനാ ഉപകരണം പരീക്ഷിക്കാനും ഇവർ തയ്യാറെടുക്കുന്നു. ബഹിരാകാശ യാത്ര കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കുന്നതിനായി സ്വകാര്യ കമ്പനികളുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നാസയുടെ 'ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റ് പ്രോഗ്രാമിന്റെ ഭാഗമാണ് ഈ ദൗത്യം.
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