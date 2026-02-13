ആകാംഷയോടെ ശാസ്ത്ര ലോകം; നാസയുടെ സ്പേസ് എക്സ് ക്രൂ-12 വിക്ഷേപിച്ചു
അമേരിക്കന് സമയം പുലർച്ചെ 5.15നായിരുന്നു വിക്ഷേപണം...
Published : February 13, 2026 at 8:07 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്ര രംഗത്ത് ലോകം ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന നാസയുടെ സ്പേസ് എക്സ് ക്രൂ-12 വിക്ഷേപിച്ചു. ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെൻ്ററിൽ നിന്നാണ് വിക്ഷേപണം ചെയ്തത്. അമേരിക്കന് സമയം പുലർച്ചെ 5.15നായിരുന്നു ദൗത്യം.
നാസ ബഹിരാകാശയാത്രികരായ ജെസീക്ക മെയർ പൈലറ്റായും ജാക്ക് ഹാത്ത്വേ കമാൻഡറായും സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന ബഹുരാഷ്ട്ര ക്രൂവിൽ യൂറോപ്യൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി (ഇഎസ്എ) ബഹിരാകാശയാത്രിക സോഫി അഡെനോട്ട്, റോസ്കോസ്മോസ് ബഹിരാകാശയാത്രികൻ ആൻഡ്രി ഫെഡ്യേവ് എന്നിവരാണ് മിഷനിൽ പങ്കാളിയാകുന്നത്. മൂന്ന് ബഹിരാകാശ ഏജൻസികളെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഈ വൈവിധ്യമാർന്ന സംഘം ആറ് മാസത്തെ പര്യവേഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടും, എക്സ്പെഡിഷൻ 74 നൊപ്പം ഐഎസ്എസിൽ സഞ്ചരിക്കും.
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് കാലാവസ്ഥ പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണം വിക്ഷേപണം ഫെബ്രുവരി 13 ലേക്ക് മാറ്റിയത്. ഇതൊരു സാധാരണ പേടകം മാത്രമല്ല, ചന്ദ്രനിലും അതിനപ്പുറവും നാം എങ്ങനെ അതിജീവിക്കുമെന്ന് മാറ്റിയെഴുതാൻ കഴിയുന്ന നിർണായകമായ ശാസ്ത്രീയ പര്യവേക്ഷണമാണിത്. ഫെബ്രുവരി 14 ശനിയാഴ്ച ഉച്ചകഴിഞ്ഞ് 3:15 ന് ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ 17,000 മൈൽ വേഗതയിൽ സഞ്ചരിക്കും. ശാസ്ത്ര ലോകം മുഴുവൻ ആകാംക്ഷയോടെ നോക്കി കാണുന്ന ഒരു ദൗത്യം കൂടിയാണിത്.
കാത്തിരിപ്പ് ഇനിയും നീളും
കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് ഫെബ്രുവരിയിൽ നടത്താനിരുന്ന നാസയുടെ 'ആർട്ടിമിസ്-2' ദൗത്യത്തിന്റെ വിക്ഷേപണം വീണ്ടും മാറ്റിവെച്ചത്. സാങ്കേതിക തകരാറുകളെ തുടർന്നാണ് ദൗത്യം 2026 മാർച്ചിലേക്ക് നീട്ടിയത്. 54 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മനുഷ്യരെ ചന്ദ്രന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കുന്ന ദൗത്യമാണിത്.
തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച് മാർച്ച് ആറ് മുതൽ ഒമ്പത് വരെയുള്ള തീയതികളിലോ, മാർച്ച് 11 നോ ലോഞ്ച് നടക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ വരുന്നുണ്ട്. റോക്കറ്റിന്റെ അടിഭാഗത്ത് ദ്രാവക ഹൈഡ്രജൻ ചോർച്ച കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് ദൗത്യം മാർച്ചിലേക്ക് നീട്ടിയത്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
"വെറ്റ് ഡ്രസ് റിഹേഴ്സൽ" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ധനപരീക്ഷണത്തിലാണ് വാതക ചോർച്ച കണ്ടെത്തിയത്. ലിഫ്റ്റോഫിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള അവസാന ഘട്ടങ്ങൾ വരെ പരീക്ഷിച്ച്, കൗണ്ട്ഡൗൺ നടപടിക്രമങ്ങളും നടത്തി വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിന് തകരാറുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് ലോഞ്ചിന് മുൻപ് ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന പരീക്ഷണമാണ് ഇത്. പരീക്ഷണത്തിൽ ലോഞ്ചിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള കൗണ്ട്ഡൗണിന്റെ അവസാന മിനിറ്റുകളിൽ വരെ ചോർച്ച നിരക്ക് വർധിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു. ഇതോടെ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായി സഞ്ചരിക്കുന്ന നാല് യാത്രികരുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് മാർച്ചിലേക്ക് നീട്ടിവെയ്ക്കുകയായിരുന്നു.
Also Read: ആകാശത്ത് അഗ്നിവളയം: സൂര്യഗ്രഹണത്തിന് ദിവസങ്ങൾ മാത്രം; ഇന്ത്യയിൽ ദൃശ്യമാകുമോ?