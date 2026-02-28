ETV Bharat / technology

ആർട്ടെമിസ് 2 ദൗത്യം ഈ വർഷം വിക്ഷേപിക്കില്ല: നാസയുടെ പദ്ധതിയിൽ മാറ്റം

ആർട്ടെമിസ് 2 ദൗത്യം ഈ വർഷം വിക്ഷേപിക്കില്ലെങ്കിലും മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിൽ കാലുകുത്തിക്കുന്ന ദൗത്യം ആർട്ടെമിസ് ദൗത്യം 2026ൽ നടക്കും. വിശദാംശങ്ങൾ...

NASA's Artemis II SLS (Space Launch System) moon rocket with the Orion spacecraft slowly rolls back towards the Vehicle Assembly Building at the Kennedy Space Center, Wednesday, Feb. 25, 2026, in Cape Canaveral, Fla. (AP)
By ETV Bharat Tech Team

Published : February 28, 2026 at 2:55 PM IST

3 Min Read
കേപ് കാനവറൽ: മനുഷ്യനുമായി ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്ന നാസയുടെ ആർട്ടെമിസ് 2 ദൗത്യത്തിൽ മാറ്റം. പേടകത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ തകരാറുകളെ തുടർന്ന് നേരത്തെ ഫെബ്രുവരിയിൽ വിക്ഷേപിക്കാനിരുന്ന ദൗത്യം നീട്ടിവെച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് സുരക്ഷാ വിദഗ്‌ധരുടെ മുന്നറിയിപ്പ് പരിഗണിച്ചാണ് പദ്ധതിയിൽ മാറ്റം വരുത്തിയത്.

ആർട്ടെമിസ് 3,4 ദൗത്യങ്ങളും നാസ പ്രഖ്യാപിച്ചു. മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ എത്തിക്കുന്ന ദൗത്യമാണ് ആർട്ടെമിസ് 4. ഇത് 2028ൽ വിക്ഷേപിക്കുമെന്ന് നാസ അറിയിച്ചു. അതിനുമുൻപായി 2027ൽ പോകുന്ന ദൗത്യം ലോ എർത്ത് ഓർബിറ്റിൽ ഡോക്കിങ് പരീക്ഷണം നടത്തും. മനുഷ്യനെ ചന്ദ്രനിലെത്തിക്കുന്നതിനുള്ള നിർണായക സാങ്കേതികവിദ്യയാണ് ആർട്ടെമിസ് 3ൽ പരീക്ഷിക്കുക.

അതേസമയം ആർട്ടെമിസ് 3,4 ദൗത്യങ്ങൾക്ക് മുന്നോടിയായുള്ള ആർട്ടെമിസ് 2 ദൗത്യം സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടർന്ന് അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. ഏപ്രിലിന് മുൻപായി ദൗത്യം വിക്ഷേപിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് നാസ പറയുന്നത്. ലോഞ്ചിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ പിഴവുകളെ തുടർന്ന്, വിക്ഷേപണ പാഡിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്ന പേടകവും റോക്കറ്റും അറ്റക്കുറ്റപ്പണികൾക്കായി വെഹിക്കിൾ അസംബ്ലി ബിൽഡിങിലേക്ക് തിരികെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹീലിയം ഒഴുകുന്നതിൽ കണ്ടെത്തിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് കെന്നഡി സ്‌പേസ് സെന്‍ററിലെ വിക്ഷേപണ പാഡിൽ നിന്ന് റോക്കറ്റും പേടകവും നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ച് ഇറക്കിയത്. ഇന്ധന പരിശോധനയിലാണ് ഹീലിയം പ്രവാഹത്തിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഹീലിയം ചോർച്ച എവിടെയെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനും, തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമാണ് ലോഞ്ച് വാഹനം നിർമ്മിക്കുന്നയിടത്തേക്ക് തന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത്.

മാറ്റിവെച്ചത് നിരവധി തവണ
നേരത്തെ 2026 ഫെബ്രുവരി 6ന് നടത്താനിരുന്ന ദൗത്യം വിക്ഷേപണം നടത്താനിരുന്ന ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്‌പേസ് സെന്‍ററിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അതിശൈത്യം മൂലം മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഫെബ്രുവരി 8ന് മുൻപ് വിക്ഷേപണം നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടെങ്കിലും സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കണ്ടെത്തിയതോടെ യാത്രികരുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് വീണ്ടും മാറ്റിവെയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു. തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ചതോടെ മാർച്ചിൽ വിക്ഷേപിക്കാനാകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും, ഹീലിയം ഒഴുകുന്നതിൽ കണ്ടെത്തിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ദൗത്യം വീണ്ടും വൈകിക്കുകയാണ്.

ആർട്ടെമിസ്-2 ദൗത്യം
54 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മനുഷ്യരെ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റുന്ന ദൗത്യമാണിത്. 1972ലാണ് അവസാന ചാന്ദ്രദൗത്യമായ അപ്പോളോ ദൗത്യം നടക്കുന്നത്. ആർട്ടെമിസ്-2 ദൗത്യത്തിൽ സംഘം ചന്ദന്‍റെ ഭ്രമണപഥത്തെ ചുറ്റിയ ശേഷം തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങും. ആദ്യമായി ഒരു വനിത ചന്ദ്രനിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൗത്യം കൂടിയാണിത്.

പത്ത് ദിവസം നീളുന്നതാണ് ദൗത്യം. നാസയുടെ സ്പേസ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റം (SLS) റോക്കറ്റിലായിരിക്കും വിക്ഷേപണം. നാസയുടെ കമാൻഡർ റീഡ് വൈസ്‌മാൻ, പൈലറ്റ് വിക്‌ടർ ഗ്ലോവർ, മിഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായ ക്രിസ്റ്റീന കോച്ച്, കനേഡിയൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ (സിഎസ്എ) ജെറമി ഹാൻസെൻ എന്നിവരാണ് ദൗത്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമാവുക.

ആർട്ടെമിസ്-2 ദൗത്യത്തിൽ ബഹിരാകാശ പേടകം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ലാൻഡിങ് നടത്തില്ല. അതേസമയം ഇതിനു ശേഷമുള്ള ആർട്ടെമിസ് 3 ദൗത്യം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങും. അതിനാൽ തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ആർട്ടിമിസ്-2 ദൗത്യം അമേരിക്കക്കാരെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ആർട്ടിമിസ് 3 ദൗത്യത്തിന് മുന്നോടിയാണ്.

എന്തൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തും?
ആർട്ടെമിസ്-3 ദൗത്യത്തിന് മുന്നോടിയായി ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന വസ്‌തുക്കളും മറ്റ് നിർണായക സംവിധാനങ്ങളും ആർട്ടെമിസ്-2 ദൗത്യത്തിൽ പരിശോധിക്കും. ഇതിനായി പേടകം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പ്രാരംഭ ഭ്രമണപഥം പൂർത്തിയാക്കും. ഭൂമിയോട് അടുത്തായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന വായു ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രകടനം ക്രൂ വിലയിരുത്തും.

തുടർന്ന് ബഹിരാകാശയാത്രികർ ചന്ദ്രന്‍റെ ഗുരുത്വാകർഷണം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ട്രാൻസ്-ലൂണാർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ബേൺ പരീക്ഷിക്കും. ഈ ദൗത്യം ബഹിരാകാശയാത്രികരെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 230,000 മൈലിലധികം ദൂരത്ത് എത്തിക്കും. മടക്കയാത്രയ്‌ക്കായി പേടകം അധിക എഞ്ചിൻ ബേണുകൾ ഇല്ലാതെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ എത്താൻ അനുവദിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര പാത പിന്തുടരും. ഉയർന്ന വേഗതയിലായിരിക്കും പേടകം അന്തരീക്ഷ പുനഃപ്രവേശിക്കുക. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലായിരിക്കും സ്പ്ലാഷ്‌ഡൗൺ നടക്കുക.


എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

