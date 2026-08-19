നിയന്ത്രണം വിട്ട റോക്കറ്റ് ഭാഗം ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങി: രൂപപ്പെട്ട ഗർത്തത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ച് നാസ
കഴിഞ്ഞ ഓഗസ്റ്റ് 5നാണ് ഫാൽക്കൺ-9 റോക്കറ്റിന്റെ അവശിഷ്ട്ട ഭാഗം ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയത്. കൊറിയൻ ബഹിരാകാശ പേടകം പകർത്തിയ ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചതിന് പിന്നാലെ ഇപ്പോൾ നാസയുടെ LRO ഉപഗ്രഹവും കൂട്ടിയിടിക്ക് മുൻപും ശേഷവുമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ്.
Published : August 19, 2026 at 4:22 PM IST
വാഷിങ്ടൺ: സ്പേസ്എക്സിന്റെ ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റിന്റെ അവശിഷ്ട്ട ഭാഗങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയതിന്റെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ട ഗർത്തത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ട് നാസ. ചന്ദ്രനെ വലംവെയ്ക്കുന്ന നാസയുടെ ബഹിരാകാശ പേടകമാണ് കൂട്ടിയിടിയുടെ ആഘാതം കാണിക്കുന്ന ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലെ ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തിയത്. ഓഗസ്റ്റ് 5ന് റോക്കറ്റിന്റെ മുകൾഭാഗം (അപ്പർ സ്റ്റേജ്) ചന്ദ്രനിൽ പതിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഉപഗ്രഹ ഡാറ്റകൾ ആവശ്യമായതിനാൽ നാസയ്ക്ക് ചിത്രങ്ങൾ ലഭ്യമാകാൻ വൈകിയിരുന്നു.
ഓഗസ്റ്റ് 5ന് ഇന്ത്യൻ സമയം ഉച്ചയ്ക്ക് 12.05ഓടെ റോക്കറ്റ് ഭാഗങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയതായാണ് കരുതപ്പെടുന്നത്. ചന്ദ്രന്റെ പടിഞ്ഞാറൻ ഭാഗത്ത് ഐൻസ്റ്റീൻ ഗർത്തങ്ങൾക്ക് സമീപമാണ് റോക്കറ്റിന്റെ ഉപേക്ഷിക്കപ്പെട്ട മുകൾഭാഗം പതിച്ചത്. മണിക്കൂറിൽ 8,700 കിലോമീറ്റർ വേഗതയിലാണ് (ശബ്ദത്തിന്റെ ഏഴിരട്ടി വേഗതയിൽ) റോക്കറ്റിന്റെ ഭാഗം സഞ്ചരിച്ചത്.
ആർക്കും സംഭവം നേരിട്ട് നിരീക്ഷിക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, ഇടിച്ചിറങ്ങിയതിന്റെ ഭാഗമായി ചന്ദ്രോപരിതലത്തിലുണ്ടായ ആഘാതം കാണിക്കുന്ന തെളിവുകൾ ഉപഗ്രഹങ്ങൾ പകർത്തിയിരുന്നു. ചിത്രങ്ങൾ വിശകലനം ചെയ്ത് തകർച്ചയുടെ ആഘാതം മനസ്സിലാക്കാൻ സമയമെടുത്തതിനാലാണ് ചിത്രങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ വൈകിയത്. ഇപ്പോൾ കൂട്ടിയിടിക്ക് മുൻപും ശേഷവുമുള്ള ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ് നാസ.
നാസയുടെ ഉപഗ്രഹ ചിത്രം ലഭിക്കാൻ വൈകിയതിന് പിന്നിൽ
ദക്ഷിണ കൊറിയയുടെ ഉപഗ്രഹമായ ഡാനുരി ലൂണാർ ഓർബിറ്ററാണ് റോക്കറ്റിന്റെ അവശിഷ്ട്ട ഭാഗങ്ങൾ ചന്ദ്രനിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയതിന്റെ ഭാഗമായി രൂപപ്പെട്ട ഗർത്തത്തിന്റെ ചിത്രങ്ങൾ ആദ്യമായി പകർത്തിയത്. ഇപ്പോൾ നാസയുടെ ലൂണാർ റെക്കണൈസൻസ് ഓർബിറ്റർ (LRO) പകർത്തി പുതിയ ചിത്രങ്ങളും പങ്കുവച്ചിരിക്കുകയാണ്. 2009 മുതൽ ചന്ദ്രനെ പരിക്രമണം ചെയ്യുന്ന ഉപഗ്രഹമാണിത്. ഇടിച്ചിറങ്ങിയതിന്റെ ആഘാതത്തിൽ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടതായി ചിത്രം വ്യക്തമാക്കുന്നു. ഇത് കൊറിയ എയ്റോസ്പേസ് റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിന്റെ ഡാനുരി ബഹിരാകാശ പേടകം പങ്കിട്ട ചിത്രങ്ങളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ വ്യക്തത നൽകുന്നു.
ഡാനുരി ബഹിരാകാശ പേടകം റോക്കറ്റ് ഭാഗം ഇടിച്ചിറങ്ങിയ ഭാഗത്തിന് മുകളിലൂടെ ഒന്നിലധികം തവണ കടന്നുപോയി. ചന്ദ്ര ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് ചിത്രങ്ങളും പകർത്തി. എന്നാൽ നാസയുടെ എൽആർഒ പേടകം ഓരോ രണ്ട് മണിക്കൂറിലും ഒരു തവണ ചന്ദ്ര ധ്രുവ ഭ്രമണപഥം പൂർത്തിയാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ചന്ദ്രൻ താഴേക്ക് കറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിനാൽ തന്നെ പേടകത്തിന്റെ പരിക്രമണ പാത നിർദ്ദിഷ്ട സ്ഥാനവുമായി ഭൗതികമായി യോജിക്കാൻ അധികസമയം കാത്തിരിക്കേണ്ടിവന്നു. ഇത് കാരണമാണ് ചിത്രങ്ങൾ പകർത്താൻ ആറ് ദിവസമെടുത്തത്. 96 കിലോമീറ്റർ മുകളിൽ നിന്ന് സെക്കൻഡിൽ ഒരു മൈൽ വേഗതയിൽ സൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് എൽആർഒ ഗർത്തത്തിന്റെ ഫോട്ടോ എടുത്തത്.
ചിത്രത്തിൽ ദൃശ്യമാകുന്നതെന്ത്?
പുതിയ ചിത്രങ്ങളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി, ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റിന്റെ ഭാഗം ഇടിച്ചിറങ്ങിയ ഭാഗത്ത് 60 അടി (18 മീറ്റർ) വ്യാസവും 10 അടിയിൽ (3 മീറ്റർ) താഴെ ആഴവുമുള്ള ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടതായി ശാസ്ത്രജ്ഞർ കരുതുന്നു. ഗർത്തത്തിൽ നിന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന ചിത്രശലഭ ചിറകുകൾ പോലെ ഇരുണ്ടതും തിളക്കമുള്ളതുമായ വരകൾ ചിത്രത്തിൽ വ്യക്തമായി കാണാം.
ഗർത്തം രൂപപ്പെടുന്നതിന് മുൻപ് ഉപരിതല പദാർത്ഥങ്ങൾ കൂടുതൽ പരുക്കനാണ്. സൗരവാതം, ഗാലക്സിക് കോസ്മിക് കിരണങ്ങൾ, മൈക്രോമീറ്റോറൈറ്റ് ആഘാതങ്ങൾ എന്നിവ കാരണമാണ് പരുക്കനായി മാറിയത്. എന്നാൽ ഗർത്തം രൂപപ്പെട്ടപ്പോൾ മുകളിലായി കാണുന്നത് തിളക്കമുള്ള വസ്തുക്കളാണ്. ഗര്ത്തം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ആഴത്തില് നിന്നും പുറത്തേക്ക് തെറിച്ചുവന്ന വസ്തുവാണ് ഈ കാണുന്നത്.
റോക്കറ്റ് ഭാഗം ചന്ദ്രനിലെത്തിയത് എങ്ങനെ?
ഉപഗ്രഹങ്ങളെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിച്ച ശേഷം വേർപ്പെട്ട റോക്കറ്റിന്റെ മുകൾ ഭാഗം കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷത്തിലേറെയായി ഭ്രമണപഥത്തിൽ ഒഴുകിനടക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ചന്ദ്രന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തെ തുടർന്ന് റോക്കറ്റ് ഭാഗം ഗ്രഹത്തിലേക്ക് ആകൃഷ്ടമാവുകയും ഉപരിതലത്തിൽ പതിക്കുകയുമായിരുന്നു. ഏകദേശം അഞ്ച് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ഭീമൻ ലോഹ സിലിണ്ടർ ആണ് ഇത്.
സ്പേസ്എക്സിന്റെ വാണിജ്യ ഡ്യുവൽ-പേലോഡ് ചാന്ദ്ര റൈഡ്ഷെയർ ദൗത്യത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഫാൽക്കറ്റ് 9 റോക്കറ്റ് ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയച്ചത്. 2025 ജനുവരി 15ന് ആയിരുന്നു ദൗത്യം. രണ്ട് ഉപഗ്രഹങ്ങൾ ഇതിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫയർഫ്ലൈ എയ്റോസ്പേസിന്റെ ബ്ലൂ ഗോസ്റ്റ് 1 ലാൻഡർ ആയിരുന്നു ഒന്നാമത്തേത്. ഇത് 2025 മാർച്ച് 2ന് ചന്ദ്രനിൽ വിജയകരമായി ഇറങ്ങി.
ഐസ്പേസിന്റെ റെസിലിയൻസ് ലാൻഡർ കൂടെ ദൗത്യത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ സെൻസർ തകരാറിനെ തുടർന്ന് ഇത് 2025 ജൂൺ 5ന് ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങി. അതേസമയം വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം റോക്കറ്റിന്റെ പ്രധാന ഭാഗമായ ബൂസ്റ്റർ വിജയകരമായി ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെയെത്തിയിരുന്നു.
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