സ്റ്റാർലൈനറിന്റെ തകരാർ പരിഹരിക്കാൻ ബോയിങിന് നാസയുടെ കൈത്താങ്ങ്; അടുത്തത് കാർഗോ ദൗത്യം
സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിച്ച് ബോയിങിന്റെ സ്റ്റാർലൈനർ അടുത്ത ഡിസംബറിൽ വിക്ഷേപിക്കാനാണ് പദ്ധതിയിടുന്നത്. മനുഷ്യരില്ലാതെ ചരക്കുകൾ മാത്രം വഹിച്ചുള്ള കാർഗോ ദൗത്യത്തിനാണ് ഒരുങ്ങുന്നത്.
Published : September 29, 2026 at 8:34 PM IST
കേപ് കനാവറൽ: സുനിത വില്യംസിന്റെയും ബുച്ച് വിൽമോറിന്റെയും ബഹിരാകാശ യാത്രയ്ക്കിടെ തകരാറിലായ ബോയിങിന്റെ ബഹിരാകാശ പേടകമായ 'സ്റ്റാർലൈനർ' പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കാൻ പിന്തുണ നൽകാനൊരുങ്ങി നാസ. പേടകം എത്രയും വേഗം പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കാൻ ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക സഹായവും സാമ്പത്തിക പിന്തുണയും നൽകുമെന്ന് നാസ അറിയിച്ചു. തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം മനുഷ്യരില്ലാതെ ചരക്കുകൾ മാത്രം വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള കാർഗോ ദൗത്യത്തിനായി സ്റ്റാർലൈനർ ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് വിക്ഷേപിക്കാൻ ബോയിങ് തയ്യാറാകണമെന്ന് നാസ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ജാരെഡ് ഐസക്മാൻ തിങ്കളാഴ്ച അറിയിച്ചു.
സ്റ്റാർലൈനറിന്റെ അടുത്ത ദൗത്യം മനുഷ്യരെ വഹിക്കാതെയുള്ള ഒരു കാർഗോ ദൗത്യമാക്കാനാണ് നാസ പദ്ധതിയിടുന്നതെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് വ്യക്തമാണ്. ഇത് 2026 ഡിസംബറിലോ അതിനു ശേഷമോ നടക്കാനാണ് സാധ്യത പ്രവചിക്കുന്നത്. സുരക്ഷാപരമായ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിന് മാസങ്ങളോ വർഷങ്ങളോ വേണ്ടിവരുമെന്നതിനാൽ, 2028 വരെ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെ സ്റ്റാർലൈനറിൽ യാത്ര ചെയ്യിക്കില്ല.
അതേസമയം ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെ വീണ്ടും പേടകത്തിൽ കയറ്റുന്നതിന് മുൻപ്, സ്റ്റാർലൈനറിലെ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിച്ചുവെന്ന കാര്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ഉറപ്പുണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് മാനേജർ ഡാന വെയ്ഗൽ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. തങ്ങൾ ശരിയായ പാതയിലാണെന്ന് അടുത്ത സ്റ്റാർലൈനർ ദൗത്യത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുന്ന നാസ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരി വുഡി ഹോബർഗും പറഞ്ഞു.
NASA’s Commercial Crew Program was built to give America multiple ways to put astronauts into orbit.— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) September 28, 2026
Dragon has been an extraordinary success, and we want Starliner to become another reliable option.
Boeing and NASA have worked through the findings from Crew Flight Test, and… pic.twitter.com/vWCuRmchRs
തകരാറ് സംഭവിച്ചത് എപ്പോൾ?
2024 ജൂണിലാണ് ഇന്ത്യൻ വംശജയായ സുനിത വില്യംസും ബുച്ച് വിൽമോറുമായി ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് ആദ്യത്തെ മനുഷ്യ ദൗത്യം നടത്തുന്നത്. ഈ സമയത്ത് പേടകത്തിന് വലിയ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ നേരിട്ടു. ഹീലിയം ചോർച്ചയും ത്രസ്റ്ററുകളുടെ പ്രവർത്തന തകരാറും ആണ് ദൗത്യത്തിൽ വെല്ലുവിളിയായത്. തുടർന്ന് ഇരുയാത്രികരുടെയും സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ഇവരെ സ്റ്റാർലൈനറിൽ തിരികെ അയയ്ക്കേണ്ടതില്ലെന്ന് നാസ തീരുമാനമെടുത്തു. പിന്നീട് രണ്ട് ബഹിരാകാശ യാത്രികരുമില്ലാതെ 2024 സെപ്റ്റംബറിൽ സ്റ്റാർലൈനർ പേടകം ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ അയച്ചു. ബഹിരാകാശ നിലയത്തിൽ കുടുങ്ങിയ യാത്രികരെ മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം സ്പേസ്എക്സിന്റെ ക്രൂ ഡ്രാഗൺ പേടകത്തിലാണ് ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെയെത്തിച്ചത്. ദൗത്യങ്ങളിലെ ഏറ്റവും ഗുരുതരമായ അപകടാവസ്ഥയായതിനാൽ ഇതിനെ 'ടൈപ്പ് എ മിഷാപ്പ്' എന്നാണ് നാസ വിശേഷിപ്പിച്ചത്.
Starliner’s next crewed flight will have an exceptional commander in @Astro_Woody.— NASA Administrator Jared Isaacman (@NASAAdmin) September 28, 2026
He is an accomplished and experienced astronaut, knows the Starliner spacecraft, and brings the technical expertise and operational judgment we want in the commander’s seat.
He has my complete… pic.twitter.com/a8xPCJA0NV
ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കാനും തിരിച്ചെത്തിക്കാനും അമേരിക്കൻ കമ്പനികളുടെ രണ്ട് സംവിധാനങ്ങൾ വേണമെന്നാണ് നാസ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നത്. സ്പേസ് ഷട്ടിലുകൾ പിൻവലിച്ചതിന് ശേഷം, യാത്രാ സേവനത്തിനായി ബോയിങിനും സ്പേസ്എക്സിനും നാസ കോടിക്കണക്കിന് ഡോളർ നൽകിയിരുന്നു. 2020-ൽ ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികളെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ സ്വകാര്യ കമ്പനിയായി ശതകോടീശ്വരൻ എലോൺ മസ്ക്കിന്റെ സ്പേസ്എക്സ് കമ്പനി മാറി. കമ്പനി ഈ ആഴ്ച അവസാനം നാസയ്ക്കായി തങ്ങളുടെ പതിനാലാമത്തെ സംഘത്തെയും വിക്ഷേപിക്കാൻ പോവുകയാണ്.
എന്തുകൊണ്ട് സ്റ്റാർലൈനറിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നു?
ഏതാനും വർഷങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തങ്ങളുടെ ഫാൽക്കൺ 9 റോക്കറ്റുകളും ഡ്രാഗൺ കാപ്സ്യൂളുകളും ഘട്ടംഘട്ടമായി ഒഴിവാക്കി, പുതിയതും വലുതുമായ സ്റ്റാർഷിപ്പ് പേടകത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കാനാണ് സ്പേസ്എക്സ് പദ്ധതിയിടുന്നത്. അതുകൊണ്ടാണ് തുടർച്ചയായി പ്രതിസന്ധികൾ നേരിട്ട ബോയിങിന്റെ പേടകത്തെ വീണ്ടും പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കാൻ നാസ ഇത്രയധികം താൽപ്പര്യം കാണിക്കുന്നത്. സ്റ്റാർലൈനറിലെ അധിക നവീകരണങ്ങൾക്കും പുതിയ റോക്കറ്റ് സർട്ടിഫിക്കേഷനുകൾക്കുമായി നാസയ്ക്ക് 359 ദശലക്ഷം ഡോളർ കൂടി ചെലവാകുമെന്ന് വൈഗൽ പറഞ്ഞു.
The uncrewed Starliner-1 mission is planned for the December 2026/January 2027 timeframe.— Boeing Space (@BoeingSpace) September 28, 2026
Together with @NASA, we're making Starliner hardware enhancements and adding resources for human spaceflight certification. These changes support the spacecraft as a long-term provider of… pic.twitter.com/ZjjZC4vsHo
പുതിയ വാൽവുകളും സീലുകളും ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി പരിഷ്കാരങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന ബഹിരാകാശ നിലയം 2031-ഓടെ ഉപേക്ഷിച്ച് ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, വിശ്വസനീയമായ യാത്രാ സേവനം ആവശ്യമായി വരുന്ന സ്വന്തം ബഹിരാകാശ നിലയങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അമേരിക്കയിലെ പല സ്വകാര്യ കമ്പനികളും. സ്റ്റാർഷിപ്പ് ബഹിരാകാശ നിലയവുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാൻ കഴിയാത്തത്ര വലുതാണ്. കൂടാതെ, ചന്ദ്രനിലേക്കും ചൊവ്വയിലേക്കുമുള്ള യാത്രകൾക്കാണ് മസ്ക്കിന്റെ സ്പേസ്എക്സ് മുൻഗണന നൽകുന്നത്.
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