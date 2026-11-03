സൗരയൂഥ രഹസ്യങ്ങൾ തേടി നാസയുടെ 'ലൂസി ദൗത്യം': അഞ്ച് വർഷത്തെ യാത്രയ്ക്കൊടുവിൽ വ്യാഴത്തിന്റെ ഛിന്നഗ്രഹക്കൂട്ടത്തിനരികെ
ട്രോജൻ ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് ലൂസി ദൗത്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. സൗരയൂഥം രൂപപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചും ഗ്രഹങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചും മനസിലാക്കാനാണ് പഠനം.
Published : November 3, 2026 at 3:08 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: നാസയുടെ ബഹിരാകാശ പേടകമായ ലൂസി ചരിത്രത്തിലാദ്യമായി വ്യാഴത്തിന്റെ ട്രോജൻ ഛിന്നഗ്രഹ മേഖലയുടെ അടുത്തെത്തി. ഇതോടെ സൗരയൂഥത്തിന്റെ തുടക്കകാലം മുതലുള്ളതെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ഛിന്നഗ്രഹങ്ങൾ ഉള്ള മേഖലയിലേക്ക് എത്തുന്ന ആദ്യത്തെ മനുഷ്യനിർമിത വസ്തുവായി ലൂസി ബഹിരാകാശ പേടകം മാറിയിരിക്കുകയാണ്. സൂര്യന്റെയും സൗരയൂഥത്തിലെ ഭീമൻ ഗ്രഹമായ വ്യാഴത്തിന്റെയും ഗുരുത്വാകർഷണ ബലത്തിന്റെ സഹായത്തോടെയാണ് ഇത് സഞ്ചരിക്കുന്നത്.
2021 ഒക്ടോബർ 16ന് വിക്ഷേപിച്ച ഈ പേടകം 5 വർഷം സമയമെടുത്താണ് വ്യാഴത്തിന്റെ ട്രോജൻ ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളുടെ അടുത്ത് എത്തിച്ചേർന്നത്. ഇത് 2.2 ബില്യൺ മൈലുകൾ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ട്. വ്യാഴത്തിന്റെ ഭ്രമണപഥത്തിന് മുന്നിലായി സഞ്ചരിക്കുന്ന ആദ്യത്തെ ഛിന്നഗ്രഹക്കൂട്ടത്തിന് അടുത്തേക്കാണ് ലൂസി ഇപ്പോൾ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്.
സമാനമായി വ്യാഴത്തിന് പുറകിലായി സഞ്ചരിക്കുന്ന രണ്ടാമതൊരു ഛിന്നഗ്രഹക്കൂട്ടം കൂടിയുണ്ട്. ഇതിനെ L5 എന്നും മുൻപിലുള്ളതിനെ L4 എന്നും വിളിക്കുന്നു. ഈ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളെയും ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതുവരെ ആരും കടന്നുചെല്ലാത്ത "സ്ഥിരതയുള്ള ദ്വീപുകൾ" (Islands of stability) എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത്. എത്തിച്ചേർന്നതിന് ശേഷം രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലുമുള്ള ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളെയും ലൂസി സന്ദർശിക്കുമെന്ന് നാസ സ്ഥിരീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ട്രോജൻ ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളുടെ അടുത്തെത്തുന്നത് ആദ്യമായി
മുൻപ് പല ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങളും വ്യാഴത്തിന്റെ ഗുരുത്വാകർഷണ ബലം ഉപയോഗിച്ച് സമീപത്ത് കൂടെ സഞ്ചരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും, ഒന്നിനും ട്രോജൻ ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളുടെ അടുത്തെത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. കാരണം, ഇവ വ്യാഴത്തിൽ നിന്നും വളരെ അകലെയാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്. സൂര്യനിൽ നിന്ന് വ്യാഴം ഗ്രഹത്തിലേക്കുള്ള അത്രയും ദൂരം (ഏകദേശം 484 മില്യൺ മൈൽ) തന്നെയാണ് ഈ ഛിന്നഗ്രഹക്കൂട്ടങ്ങളും വ്യാഴവും തമ്മിലുള്ളത്.
After 5 years and 2.2. billion miles, NASA's Lucy spacecraft has reached the Jupiter Trojan asteroids. These asteroids serve as time capsules from the birth of our solar system, rich with clues about the environment in which Earth & other planets formed. https://t.co/kZW0KcQkA6 https://t.co/379oLLbSk2— NASA Solar System (@NASASolarSystem) November 2, 2026
ലൂസി ദൗത്യം
വ്യാഴത്തിനൊപ്പം ഒട്ടനവധി ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളും ഈ മേഖലയിൽ സൂര്യനെ വലംവെയ്ക്കുന്നുണ്ട്. ഈ ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാനാണ് ലൂസി ദൗത്യം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 4.5 ബില്യൺ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സൗരയൂഥം എങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ടുവെന്നും, ഗ്രഹങ്ങൾ രൂപപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചും ഇന്നത്തെ സ്ഥാനത്ത് എത്തിയത് എങ്ങനെയാണെന്നും മനസിലാക്കാൻ ഈ പഠനം സഹായിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു.
വ്യാഴത്തിന്റെ ട്രോജൻ ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ലൂസി പേടകം നിർമ്മിച്ചത്. L4, L5 എന്നീ രണ്ട് പ്രദേശങ്ങളും തമ്മിൽ ശരാശരി 60 ലക്ഷത്തിലധികം മൈൽ ദൂരമുണ്ട്. എങ്കിലും രണ്ട് ഭാഗങ്ങളിലും ലൂസി സന്ദർശിക്കും. ഏറെ ദൂരമുള്ളതിനാൽ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തുന്നതുവരെ നക്ഷത്രക്കൂട്ടങ്ങൾക്കിടയിൽ ചലിക്കുന്ന ചെറിയ പ്രകാശബിന്ദുക്കൾ പോലെ മാത്രമേ ലൂസിക്ക് ഇവയെ കാണാൻ സാധിക്കൂ എന്ന് നാസ വ്യക്തമാക്കി.
നാസയുടെ വിവരപ്രകാരം 2027 ആഗസ്റ്റ് 11ന് 'യൂറിബേറ്റ്സ്' എന്ന ഛിന്നഗ്രഹത്തെ ലൂസി സന്ദർശിക്കും. ഇതിനുശേഷം 2027 സെപ്റ്റംബറിൽ 'പോളിമെലെ', 2028 ഏപ്രിലിൽ 'ലൂക്കസ്, 2028 നവംബറിൽ 'ഓറസ്' എന്നീ ഛിന്നഗ്രഹങ്ങളെയും പേടകം സന്ദർശിക്കും. തുടർന്ന്, 2030ൽ ഈ ബഹിരാകാശ പേടകം ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങിയെത്തും.
ഈ മേഖലയിൽ സഞ്ചരിക്കേണ്ടതിനാൽ അതിനനുയോജ്യമായ രീതിയിലാണ് ലൂസി രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ബഹിരാകാശത്തേക്ക് കൂടുതൽ ആഴത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്തോറും താപനില കുറയുകയും പ്രകാശം മങ്ങുകയും ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യവുമായി പൊരുത്തപ്പെടാൻ ഇതിന് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തേക്കാൾ അഞ്ച് മടങ്ങ് അകലെയാണെങ്കിലും, ഈ പേടകവും അതിലെ ഉപകരണങ്ങളും പ്രതീക്ഷിച്ചതുപോലെ തന്നെ തുടർന്നും പ്രവർത്തിക്കുന്നു.
തയ്യാറെടുപ്പുമായി നാസ
ലൂസിയുടെ ആദ്യത്തെ ഛിന്നഗ്രഹ സന്ദർശനത്തിന് ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ സമയം മാത്രം ശേഷിക്കവെ, ശാസ്ത്രജ്ഞർ അതിനായുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് അന്തിമരൂപം നൽകുന്ന തിരക്കിലാണ്. 'യൂറിബേറ്റ്സ്' എന്ന ഛിന്നഗ്രഹത്തെ അടുത്തറിയാൻ ലൂസി ചെലവഴിക്കുന്ന ചുരുങ്ങിയ മണിക്കൂറുകൾ പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതിനായി, ബഹിരാകാശ പേടകവും അതിലെ ഉപകരണങ്ങളും പൂർണ്ണ സജ്ജമാണെന്ന് ഉറപ്പാക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഇതിനുള്ള പരിശ്രമത്തിലാണെന്ന് നാസ അറിയിച്ചു.
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