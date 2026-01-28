ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശക്തം: നാസയുടെ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ 'അഥീന' അവതരിപ്പിച്ചു
ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ശക്തവും കാര്യക്ഷമവുമാണ് അഥീന. നാസയുടെ ആമേസ് റിസർച്ച് സെന്ററിലെ മോഡുലാർ സൂപ്പർകമ്പ്യൂട്ടിങ് ഫെസിലിറ്റിയിലാണ് സ്ഥാപിച്ചത്.
Published : January 28, 2026 at 2:48 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പുതിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുമായി അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസ. ഇതുവരെ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും ശക്തമായ കമ്പ്യൂട്ടറാണ് 'അഥീന' എന്നറിയപ്പെടുന്ന നാസയുടെ പെറ്റാസ്കെയിൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ. പുതിയ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നാസയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ദൗത്യങ്ങളും ഗവേഷണ പദ്ധതികളും പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി രൂപകൽപ്പ ചെയ്ത ഒരു നൂതന സംവിധാനമാണിത്.
ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ ഹൈ-എൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ശേഷി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായാണ് അഥീനയുടെ നിർമാണം. ശാസ്ത്രം, ബഹിരാകാശം, വ്യോമയാന ശാസ്ത്രം എന്നിങ്ങനെ നാസയുടെ പരിധിയിൽ ഉൾപ്പെടുന്ന എല്ലാ മേഖലകളിലെയും ഏറ്റവും സങ്കീർണ്ണമായ വെല്ലുവിളികൾ നേരിടാൻ ശാസ്ത്രജ്ഞരെയും എഞ്ചിനീയർമാരെയും ഇത് സഹായിക്കും.
നാസയുടെ ആമേസ് റിസർച്ച് സെന്ററിലെ മോഡുലാർ സൂപ്പർകമ്പ്യൂട്ടിങ് ഫെസിലിറ്റിയിൽ (എംഎസ്എഫ്) ആണ് പുതിയ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടർ സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. നാസയുടെ മറ്റ് സിസ്റ്റങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ കമ്പ്യൂട്ടിങ് പവർ ഉത്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നതാണ് അഥീനയുടെ പ്രത്യേകതയെന്നാണ് നാസ പറയുന്നത്. മുൻ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളായ ആറ്റിക്കൻ, പ്ലീയാഡ്സ് എന്നിവയേക്കാൾ വേഗതയേറിയതും ഊർജ്ജക്ഷമതയുള്ളതുമാണ് അഥീനയെന്നും നാസ അവകാശപ്പെടുന്നു.
Meet @NASA’s newest, most powerful supercomputer: Athena.— NASA Ames (@NASAAmes) January 27, 2026
Housed here at our Silicon Valley center, Athena is designed to support a new generation of research—simulating rocket launches, modeling next-generation aircraft, and training large-scale artificial intelligence… pic.twitter.com/s4jMxNDdoO
അഥീന എന്തുകൊണ്ട് പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു?
ബീറ്റാ പരീക്ഷണ കാലയളവിനുശേഷം ജനുവരിയിൽ അവതരിപ്പിച്ച അഥീന ഇനി മുതൽ ആറ്റികെൻ, പ്ലീയാഡ്സ് സിസ്റ്റങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞർക്കും എഞ്ചിനീയർമാർക്കും ഗവേഷകർക്കും ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് നാസ പറയുന്നു. ഇത് 20 പെറ്റാഫ്ലോപ്പുകളിൽ കൂടുതൽ പീക്ക് പെർഫോമൻസ് നൽകും.
കുറച്ചുകൂടെ ലളിതമായി പറഞ്ഞാൽ, നാസയുടെ മുൻ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറുകളായ ആറ്റികെൻ, പ്ലീയാഡ്സ് എന്നിവ മിഡ്-റേഞ്ച് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളാണെന്ന് കരുതുക. ഇത് വിശ്വസനീയവും, മികച്ച പ്രകടനം കൊണ്ട് ദൈനംദിന ജോലികൾ നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ളതുമാണ്. അതേസമയം, അഥീന എന്ന് പറയുന്നത് വേഗതയേറിയതും, പ്രകടനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതും, ഊർജ്ജക്ഷമതയുള്ളതുമായ ഒരു ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഹാൻഡ്സെറ്റാണ്.
ആവശ്യപ്പെടുന്ന ആപ്പുകൾ വേഗത കുറയ്ക്കാതെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഇതിന് കഴിയും. അതിനാൽ, പുതിയ സാധ്യതകൾ തുറന്നുവെയ്ക്കുന്ന ഒരു പ്രീമിയം ഉപകരണത്തിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രധാന അപ്ഗ്രേഡാണ് നാസയുടെ അഥീന. നാസയുടെ ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങൾക്കും ഗവേഷണങ്ങൾക്കും അഥീന നിർണായകമായിരിക്കും. സെക്കൻഡിൽ ട്രില്യൺ കണക്കിന് കണക്കുകൂട്ടലുകൾ നടത്താൻ ഇതിന് കഴിയും.
റോക്കറ്റ് വിക്ഷേപണങ്ങളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കുന്നതിനും, അടുത്ത തലമുറ വിമാനങ്ങൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യുന്നതിനും അഥീനയ്ക്ക് നാസയെ സഹായിക്കാനാവും. പുതിയ ശാസ്ത്രീയ ഉൾക്കാഴ്ചകൾ വെളിപ്പെടുത്തുന്നതിന് വമ്പിച്ച ഡാറ്റാസെറ്റുകൾ വിശകലനം ചെയ്യാൻ കഴിവുള്ള വലിയ തോതിലുള്ള എഐ മോഡലുകൾ പരിശീലിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ കമ്പ്യൂട്ടേഷണൽ ശക്തി നാസയ്ക്ക് നൽകാൻ അഥീന പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.
അഥീന എന്ന പേരിന് പിന്നിൽ?
നാസയുടെ ഹൈ-എൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ശേഷി പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായ പെറ്റാസ്കെയിൽ സൂപ്പർ കമ്പ്യൂട്ടറിന് അഥീന എന്ന് പേരിട്ടത് എന്തുകൊണ്ടെന്ന് പരിശോധിക്കാം. 2025 മാർച്ചിൽ നാസയുടെ ഹൈ-എൻഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ശേഷി ജീവനക്കാർക്കിടയിൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ അഥീന എന്ന പേര് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു. ജ്ഞാനത്തിന്റെയും യുദ്ധത്തിന്റെയും ഗ്രീക്ക് ദേവതയുടെ പേരാണ് അഥീന.
Also Read:
- ഐഫോൺ ഉപയോക്താക്കൾക്കായി ആപ്പിളിന്റെ പുതിയ iOS 26.3 ബീറ്റ 3 അപ്ഡേറ്റ്: പുതിയതായി എന്ത് ലഭിക്കും? എങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം?
- കാറിന്റെ താക്കോലോ ലഗേജോ കുടയോ എന്തുമാകട്ടെ, എവിടെയെങ്കിലും മറന്നുവച്ചാൽ ടെൻഷനടിക്കേണ്ട! കണ്ടെത്താൻ ആപ്പിളിന്റെ ഏറ്റവും പുതിയ എയർടാഗ്
- 50MP ട്രിപ്പിൾ റിയർ ക്യാമറ, 6200mAh ബാറ്ററി: പുതിയ പ്രീമിയം സ്മാർട്ട്ഫോണുമായി വിവോ; വില അറിഞ്ഞോ?
- തോറ്റ് പിന്മാറില്ല! റിപ്പബ്ലിക് ദിനത്തിൽ വൻ തിരിച്ചുവരവ്: നിരത്ത് കീഴടക്കാൻ വീണ്ടും റെനോ ഡസ്റ്റർ