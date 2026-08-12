ചാന്ദ്ര ദൗത്യത്തിൽ കൈകോർക്കാൻ ഇന്ത്യയും അമേരിക്കയും: നാസയുടെ മൂൺ ബേസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് ഇസ്രോയ്ക്ക് ക്ഷണം
ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിനടുത്ത് മനുഷ്യരെ എത്തിക്കുന്നതിനായി നാസ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയായ മൂൺ ബേസ് പ്രോഗ്രാമിലേക്കാണ് ഇസ്രോയ്ക്ക് ക്ഷണം ലഭിച്ചത്.
By IANS
Published : August 12, 2026 at 4:08 PM IST
ബെംഗളൂരു: ബഹിരാകാശ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ സഹകരിക്കാൻ ഇന്ത്യയെ ക്ഷണിച്ച് അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസ. മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്ര, ശാസ്ത്ര ഗവേഷണം, ചാന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണം, വാണിജ്യ ബഹിരാകാശ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവയിൽ സഹകരണം വികസിപ്പിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ച് ഇരുരാജ്യങ്ങളും ചർച്ചയിലാണ്. ഈ മാസം ആദ്യം ബെംഗളൂരുവിൽ നടന്ന ഉന്നതതല ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചകളിൽ നാസ ഇന്ത്യൻ ബഹിരാകാശ സംഘടനയായ ഇസ്രോയെ ചാന്ദ്ര ബേസ് പ്രോഗ്രാമിൽ പങ്കെടുക്കാൻ ക്ഷണിച്ചതായി ഇന്ത്യയിലെ യുഎസ് അംബാസഡർ സെർജിയോ ഗോർ പറഞ്ഞു.
ഓഗസ്റ്റ് 5, 6 തീയതികളിലാണ് ഐഎസ്ആർഒയുടെ ബെംഗളൂരുവിലെ ആസ്ഥാനത്ത് രണ്ട് ദിവസം നീണ്ട യോഗം നടന്നത്. പരിപാടിയിൽ ഇസ്രോ, നാസ, യുഎസ് സ്റ്റേറ്റ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ പങ്കെടുത്തു. നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പദ്ധതികൾ അവലോകനം ചെയ്യുന്നതിനും സഹകരണത്തിനുള്ള പുതിയ അവസരങ്ങൾ തിരിച്ചറിയുന്നതിനുമാണ് യോഗം ചേർന്നത്.
മൂൺ ബേസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ചേരാൻ ഇസ്രോയ്ക്ക് ക്ഷണം
ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ യുഎസ്-ഇന്ത്യ പങ്കാളിത്തം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുന്നതിനായി നാസയുടെ മൂൺ ബേസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ചേരാൻ ബെംഗളൂരുവിൽ 9-ാമത് സിവിൽ സ്പേസ് ജോയിന്റ് വർക്കിങ് ഗ്രൂപ്പിൽ വെച്ച് ഇസ്രോയെ ക്ഷണിച്ചതായി സെർജിയോ ഗോർ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ എക്സിലെ ഒരു പോസ്റ്റിൽ പറഞ്ഞു. ചന്ദ്രന്റെ ദക്ഷിണധ്രുവത്തിനടുത്ത് മനുഷ്യരെ എത്തിക്കുന്നതിനായി നാസ ആരംഭിച്ച പദ്ധതിയാണ് മൂൺ ബേസ് പ്രോഗ്രാം.
NASA has invited @ISRO to join its Moon Base program, deepening the U.S.-India deep space partnership! The news came as @StateDept and @NASA co-chaired the 9th Civil Space Joint Working Group in Bengaluru, advancing the 🇺🇸-🇮🇳 TRUST initiative. https://t.co/qLbhitmHCO— Ambassador Sergio Gor (@USAmbIndia) August 11, 2026
ചർച്ചയിൽ നാസയുടെ മൂൺ ബേസ് പ്രോഗ്രാമിൽ ചേരാൻ ഇസ്രോയ്ക്ക് ലഭിച്ച ക്ഷണം ചാന്ദ്ര പര്യവേക്ഷണത്തിൽ ഇരു രാജ്യങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന സഹകരണത്തെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നു. ആർട്ടെമിസ് ഉടമ്പടികൾക്ക് കീഴിലുള്ള സഹകരണത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പുതിയ നിർദ്ദേശം.
ആർട്ടെമിസ് ചട്ടക്കൂടിന് കീഴിൽ തുറന്ന ശാസ്ത്രീയ ഡാറ്റ പങ്കിടുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ചകൾ തുടരാനും ബഹിരാകാശ ശാസ്ത്രം, നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകൾ, മനുഷ്യ ബഹിരാകാശ യാത്ര എന്നിവയിൽ ഭാവി പങ്കാളിത്തത്തിനുള്ള അവസരങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യാനും ഇരുപക്ഷവും സമ്മതിച്ചു. നാസ-ഐഎസ്ആർഒ സിന്തറ്റിക് അപ്പർച്ചർ റഡാർ (നിസാർ) ദൗത്യത്തിന്റെ വിജയകരമായ വിക്ഷേപണത്തിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ ചർച്ചകൾ നടക്കുന്നത്. ഭൂമിയുടെ ഉപരിതലത്തിലെ മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും പ്രകൃതിദുരന്തങ്ങൾ, ആവാസവ്യവസ്ഥകളിലെയോ പരിസ്ഥിതിയിലെയോ മാറ്റങ്ങൾ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശാസ്ത്രീയ ഗവേഷണങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിന് ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള നാസ-ഐഎസ്ആർഒ സംയുക്ത പദ്ധതിയാണ് ഇത്.
ബഹിരാകാശ പ്രവർത്തനങ്ങളുടെ ദീർഘകാല സുസ്ഥിരതയും ചർച്ചകളിൽ പ്രധാനമായി പരാമർശിക്കപ്പെട്ടു. ബഹിരാകാശ മേഖലയിലെ സമാധാനപരമായ ഉപയോഗങ്ങൾക്കായുള്ള ഐക്യരാഷ്ട്രസഭയുടെ കമ്മിറ്റി (COPUOS) വഴി വികസിപ്പിച്ചെടുത്ത മാർഗ്ഗനിർദ്ദേശങ്ങളോടുള്ള പ്രതിബദ്ധത ഇന്ത്യയും യുഎസും വീണ്ടും ഉറപ്പിച്ചു. ബഹിരാകാശത്ത് ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള പെരുമാറ്റം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ആഗോള ബഹിരാകാശ ഭരണ സംവിധാനങ്ങളുടെ ഫലപ്രാപ്തി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനും ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബഹുമുഖ ശ്രമങ്ങൾ അവലോകനം ചെയ്തു.
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