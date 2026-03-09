ETV Bharat / technology

ആർട്ടെമിസ് 2 ദൗത്യം പൊതുജനങ്ങൾക്ക് തത്സമയം ട്രാക്ക് ചെയ്യാം; സംവിധാനവുമായി നാസ

നാല് ബഹിരാകാശയാത്രികരുമായി ചന്ദ്രന് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്ന ഓറിയോൺ ബഹിരാകാശ പേടകത്തെ തത്സമയം ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ AROW വഴി പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.

AROW TRACKER NASA ORION SPACECRAFT TRACKING ആർട്ടെമിസ് 2 നാസ
AROW is available on NASA's officlal website and mobile app (Image Credit: NASA)
ഹൈദരാബാദ്: മനുഷ്യനുമായി ചന്ദ്രനെ ചുറ്റി സഞ്ചരിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്ന ആർട്ടെമിസ് 2 ദൗത്യത്തിലെ പേടകത്തിന്‍റെ തത്സമയ ട്രാക്കിങിനായി സമർപ്പിത ഓൺലൈൻ ട്രാക്കിങ് ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ച് അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസ. ആർട്ടെമിസ് റിയൽ-ടൈം ഓർബിറ്റ് വെബ്സൈറ്റ് (AROW) എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ ഉപകരണം വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. ഇതിന്‍റെ സഹായത്തോടെ, ഓറിയോൺ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിൽ ചന്ദ്രന് ചുറ്റും സഞ്ചരിക്കുന്ന നാല് ബഹിരാകാശയാത്രികരെ തത്സമയം ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ പൊതുജനങ്ങൾക്ക് സാധിക്കും.

നാസയുടെ വെബ്‌സൈറ്റിലോ (nasa.gov/trackartemis) നാസയുടെ മൊബൈൽ ആപ്പ് വഴിയോ AROW ലഭ്യമാകും. പത്ത് ദിവസം നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് നാസയുടെ ആർട്ടെമിസ് 2 ദൗത്യം.

AROW എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നു?
ഇന്‍റർനെറ്റ് കണക്ഷനും സ്‌മാർട്ട്‌ഫോണും ഉള്ള ആർക്കും ആർട്ടെമിസ് ദൗത്യത്തിനായി പോകുന്ന ഓറിയോണിന്‍റെ സ്ഥാനം, ഭൂമിയിൽ നിന്നും ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുമുള്ള ദൂരം, 10 ദിവസത്തെ പറക്കലിലുടനീളം മൊത്തത്തിലുള്ള ദൗത്യ ദൈർഘ്യം എന്നിവ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ AROW വഴി സാധിക്കും. ഓറിയോണിലെ സെൻസറുകൾ ശേഖരിച്ച ഡാറ്റ ഉപകരണം ദൃശ്യവൽക്കരിക്കുന്നു. ഇത് ഹ്യൂസ്റ്റണിലെ നാസയുടെ ജോൺസൺ സ്പേസ് സെന്‍ററിലെ മിഷൻ കൺട്രോൾ സെന്‍ററിലേക്ക് റിലേ ചെയ്യുന്നു. വിക്ഷേപണത്തിന് ഏകദേശം ഒരു മിനിറ്റിനുശേഷം തത്സമയ ട്രാക്കിങ് ആരംഭിക്കും. ഇത് ദൗത്യത്തിന്‍റെ അവസാനം ഓറിയോൺ പോടകം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്ക് പുനഃപ്രവേശനം ചെയ്യുന്നത് വരെ തുടരും.

കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കാൻ ഓഗ്മെന്‍റഡ് റിയാലിറ്റി
നാസ ആപ്പ് ഒരു ഓഗ്മെന്‍റഡ് റിയാലിറ്റി ട്രാക്കർ ഉപയോഗിച്ച് കാഴ്‌ചാനുഭവം കൂടുതൽ മികച്ചതാക്കുന്നു. ഇത് ഒരു ചെറിയ കാലിബ്രേഷൻ ക്രമത്തിന് ശേഷം, ഓറിയോണിനെ കണ്ടെത്താൻ ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കും. ഓൺ-സ്ക്രീൻ സൂചകങ്ങൾ ഉപയോക്താക്കളെ എളുപ്പത്തിൽ പേടകത്തെ കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കും. ബഹിരാകാശ പേടകം റോക്കറ്റിന്‍റെ മുകളിലെ ഘട്ടത്തിൽ നിന്ന് വേർപെട്ടുകഴിഞ്ഞാൽ, ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് ഈ സവിശേഷത സജീവമാകും.

ഓപ്പൺ ഡാറ്റയും ലഭ്യം
ബഹിരാകാശ ശാസ്‌ത്രത്തിൽ താത്‌പര്യമുള്ളവർക്കായി ഓറിയോൺ ബഹിരാകാശ പേടകത്തിന്‍റെ സ്ഥാനവും ചലനവും കൃത്യമായി വിവരിക്കുന്ന ഡാറ്റയും AROW നൽകും. എഫെമെറിസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ട്രാജക്ടറി ഡാറ്റ വിക്ഷേപണത്തിന് ശേഷം ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ലഭ്യമാകും. ഇത് സ്വന്തം സോഫ്റ്റ്‌വെയർ അല്ലെങ്കിൽ ദൂരദർശിനി ഉപയോഗിച്ച് ബഹിരാകാശ പേടകത്തെ ട്രാക്ക് ചെയ്യാനോ ഭൗതികശാസ്ത്ര മോഡലുകൾ, ആനിമേഷനുകൾ, ദൃശ്യവൽക്കരണങ്ങൾ എന്നിവ നിർമ്മിക്കാനോ പ്രാപ്തമാക്കുന്നു.

എന്താണ് ആർട്ടെമിസ് 2 ദൗത്യം?
54 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മനുഷ്യരെ ചന്ദ്രനെ ചുറ്റുന്ന ദൗത്യമാണിത്. 1972ലാണ് അവസാന ചാന്ദ്രദൗത്യമായ അപ്പോളോ ദൗത്യം നടക്കുന്നത്. ആർട്ടെമിസ്-2 ദൗത്യത്തിൽ സംഘം ചന്ദന്‍റെ ഭ്രമണപഥത്തെ ചുറ്റിയ ശേഷം തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങും. ആദ്യമായി ഒരു വനിത ചന്ദ്രനിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൗത്യം കൂടിയാണിത്.

പത്ത് ദിവസം നീളുന്നതാണ് ദൗത്യം. നാസയുടെ സ്പേസ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റം (SLS) റോക്കറ്റിലായിരിക്കും വിക്ഷേപണം. നാസയുടെ കമാൻഡർ റീഡ് വൈസ്‌മാൻ, പൈലറ്റ് വിക്‌ടർ ഗ്ലോവർ, മിഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായ ക്രിസ്റ്റീന കോച്ച്, കനേഡിയൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ (സിഎസ്എ) ജെറമി ഹാൻസെൻ എന്നിവരാണ് ദൗത്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമാവുക.

ആർട്ടെമിസ്-2 ദൗത്യത്തിൽ ബഹിരാകാശ പേടകം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ലാൻഡിങ് നടത്തില്ല. അതേസമയം ഇതിനു ശേഷമുള്ള ആർട്ടെമിസ് 3 ദൗത്യം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങും. അതിനാൽ തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ആർട്ടിമിസ്-2 ദൗത്യം അമേരിക്കക്കാരെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ആർട്ടിമിസ് 3 ദൗത്യത്തിന് മുന്നോടിയാണ്.

ആർട്ടെമിസ് 2 ദൗത്യം എന്ന് വിക്ഷേപിക്കും?
ആർട്ടെമിസ് 2 ദൗത്യം സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങളെ തുടർന്ന് അനിശ്ചിതത്വത്തിലാണ്. ഏപ്രിലിന് മുൻപായി ദൗത്യം വിക്ഷേപിക്കാനാവില്ലെന്നാണ് നാസ പറയുന്നത്. ലോഞ്ചിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ കണ്ടെത്തിയ പിഴവുകളെ തുടർന്ന്, വിക്ഷേപണ പാഡിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്ന പേടകവും റോക്കറ്റും അറ്റക്കുറ്റപ്പണികൾക്കായി വെഹിക്കിൾ അസംബ്ലി ബിൽഡിങിലേക്ക് തിരികെ അയച്ചിട്ടുണ്ട്.

ഹീലിയം ഒഴുകുന്നതിൽ കണ്ടെത്തിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനാണ് കെന്നഡി സ്‌പേസ് സെന്‍ററിലെ വിക്ഷേപണ പാഡിൽ നിന്ന് റോക്കറ്റും പേടകവും നിർമ്മാണ സ്ഥലത്തേക്ക് തിരിച്ച് ഇറക്കിയത്. ഇന്ധന പരിശോധനയിലാണ് ഹീലിയം പ്രവാഹത്തിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ കണ്ടെത്തിയത്. ഹീലിയം ചോർച്ച എവിടെയെന്ന് പരിശോധിക്കുന്നതിനും, തകരാറുകൾ പരിഹരിക്കുന്നതിനുമാണ് ലോഞ്ച് വാഹനം നിർമ്മിക്കുന്നയിടത്തേക്ക് തന്നെ തിരികെ കൊണ്ടുവന്നത്.

മാറ്റിവെച്ചത് നിരവധി തവണ
നേരത്തെ 2026 ഫെബ്രുവരി 6ന് നടത്താനിരുന്ന ദൗത്യം വിക്ഷേപണം നടത്താനിരുന്ന ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്‌പേസ് സെന്‍ററിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അതിശൈത്യം മൂലം മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഫെബ്രുവരി 8ന് മുൻപ് വിക്ഷേപണം നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടെങ്കിലും സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കണ്ടെത്തിയതോടെ യാത്രികരുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് വീണ്ടും മാറ്റിവെയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു. തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ചതോടെ മാർച്ചിൽ വിക്ഷേപിക്കാനാകുമെന്ന് കരുതിയിരുന്നെങ്കിലും, ഹീലിയം ഒഴുകുന്നതിൽ കണ്ടെത്തിയ പ്രശ്‌നങ്ങൾ ദൗത്യം വീണ്ടും വൈകിക്കുകയാണ്.

എന്തൊക്കെ പരീക്ഷണങ്ങൾ നടത്തും?
ആർട്ടെമിസ്-3 ദൗത്യത്തിന് മുന്നോടിയായി ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന വസ്‌തുക്കളും മറ്റ് നിർണായക സംവിധാനങ്ങളും ആർട്ടെമിസ്-2 ദൗത്യത്തിൽ പരിശോധിക്കും. ഇതിനായി പേടകം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പ്രാരംഭ ഭ്രമണപഥം പൂർത്തിയാക്കും. ഭൂമിയോട് അടുത്തായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന വായു ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രകടനം ക്രൂ വിലയിരുത്തും.

തുടർന്ന് ബഹിരാകാശയാത്രികർ ചന്ദ്രന്‍റെ ഗുരുത്വാകർഷണം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ട്രാൻസ്-ലൂണാർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ബേൺ പരീക്ഷിക്കും. ഈ ദൗത്യം ബഹിരാകാശയാത്രികരെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 230,000 മൈലിലധികം ദൂരത്ത് എത്തിക്കും. മടക്കയാത്രയ്‌ക്കായി പേടകം അധിക എഞ്ചിൻ ബേണുകൾ ഇല്ലാതെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ എത്താൻ അനുവദിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര പാത പിന്തുടരും. ഉയർന്ന വേഗതയിലായിരിക്കും പേടകം അന്തരീക്ഷ പുനഃപ്രവേശിക്കുക. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലായിരിക്കും സ്പ്ലാഷ്‌ഡൗൺ നടക്കുക.

