'മാവെൻ' പേടകം തിരിച്ചുവരില്ല, ഒടുവിൽ മൗനം വെടിഞ്ഞ് നാസ
2025 ഡിസംബറിലാണ് പേടകം ചൊവ്വയുടെ മറുഭാഗത്തേക്ക് പോയത്. തുടർന്ന് പേടകവുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. പേടകം ഇനി തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് നാസ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ.
Published : June 5, 2026 at 11:19 AM IST
കേപ് കാനവറൽ: അമേരിക്കൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയായ നാസയുടെ 'മാവെൻ' ബഹിരാകാശ പേടകം പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചു. ചൊവ്വയുടെ അന്തരീക്ഷത്തെ കുറിച്ച് പഠിക്കാൻ ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് അയച്ച പേടകമാണ് മാവെൻ. കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായി പേടകത്തിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. ഇതിനെ തുടർന്ന് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പേടകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചതായി നാസ സ്ഥിരീകരിച്ചത്.
കഴിഞ്ഞ ഒരു പതിറ്റാണ്ടിലേറെ വിജയകരമായി പ്രവർത്തിച്ച ശേഷമാണ് വിടവാങ്ങൽ. 2013 നവംബറിലാണ് മാവെൻ വിക്ഷേപിച്ചത്. 2014 ഓടെയാണ് ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ എത്തിയത്. ഏറെ കാലത്തെ നിരീക്ഷണത്തിനൊടുവിൽ 2025 ഡിസംബറിലാണ് പേടകം ചൊവ്വയുടെ മറുഭാഗത്തേക്ക് പോയത്. തുടർന്ന് പേടകവുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കപ്പെട്ടു. പേടകം ഇനി തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്ന് നാസ ഔദ്യോഗികമായി സ്ഥിരീകരിച്ചു.
പ്രവർത്തനം നിലച്ചതിന് പിന്നിൽ
ഡിസംബർ 6നാണ് പേടകത്തിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ നിലച്ചത്. കൺട്രോൾ റൂമിലേക്ക് സിഗ്നലുകളും ലഭിച്ചിരുന്നില്ല. പിന്നീട് നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് പേടകത്തിന്റെ പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചതായി കണ്ടെത്തിയത്. പേടകത്തിന്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ട്ടപ്പെട്ടതോടെ, വളരെ വേഗത്തിൽ കറങ്ങാൻ ഇടയാക്കിയതായി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. അതിവേഗത്തിലുള്ള അനിയന്ത്രിത കറക്കം കാരണം ബാറ്ററികൾ പൂർണമായും നശിച്ചതായും ആശയവിനിമയം തകരാറിലാവുകയും ചെയ്തതായിരിക്കാം പ്രവർത്തനം നിലയ്ക്കാൻ കാരണെമന്ന് പറയപ്പെടുന്നു.
കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസമായി പേടകത്തിൽ നിന്ന് വിവരങ്ങളൊന്നും ലഭിക്കാത്തതിനെ തുടർന്ന് നാസ ഈ വർഷം ആദ്യം അവലോകന ബോർഡ് വിളിച്ചുചേർത്തു. തുടർന്ന് ബഹിരാകാശ പേടകം ഉപയോഗശൂന്യമാണെന്നും വീണ്ടെടുക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നുമുള്ള നിഗമനത്തിലെത്തുകയായിരുന്നു. അതേസമയം അനിയന്ത്രിതമായി കറങ്ങുന്ന പേടകം 50 മുതൽ 100 വർഷം വരെ ചൊവ്വയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ തുടരാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. എങ്കിലും മറ്റ് ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾക്ക് പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും ഉണ്ടാക്കില്ലെന്ന് പറയപ്പെടുന്നു. പേടകം പ്രവർത്തിക്കാത്തതിന് പിന്നിലെ കാരണമെന്തെന്ന് അന്വേഷിക്കുന്നുണ്ട്.
ചൊവ്വയിലെ കാലാവസ്ഥ പഠിക്കുന്നതിന് ഏറെ സഹായകരമായിരുന്നു മാവെൻ. മാത്രമല്ല, കഴിഞ്ഞ വർഷം വഴിതെറ്റി വന്ന വാൽനക്ഷത്രത്തെ നിരീക്ഷിക്കുന്നതിനും, ചൊവ്വയുടെ ഉപരിതലത്തിൽ നാസയുടെ ക്യൂരിയോസിറ്റി ആൻഡ് പെർസെവറൻസ് റോവറുകൾ ശേഖരിച്ച വിവരങ്ങൾ കൈമാറാനും മാവെൻ സഹായിച്ചു. പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിച്ചെങ്കിലും പേടകം ഇതിനകം കൈവരിച്ച ശാസ്ത്ര നേട്ടങ്ങളിൽ അഭിമാനിക്കുന്നുവെന്ന് കൊളറാഡോ ബൗൾഡർ സർവകലാശാലയിലെ മാവെനായി പ്രവർത്തിച്ച മുഖ്യ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ഷാനൻ കറി പറഞ്ഞു.
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