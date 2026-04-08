നാസയുടെ ആർട്ടിമിസ് രണ്ട് ദൗത്യം വിജയകരം; റെക്കോഡുകൾ തിരുത്തി ഒറയോൺ പേടകം ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങുന്നു
Published : April 8, 2026 at 7:59 AM IST
നാസയുടെ ചരിത്രപരമായ ആർട്ടിമിസ് രണ്ട് ചാന്ദ്രദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി ബഹിരാകാശ യാത്രികരുടെ സംഘം ഭൂമിയിലേക്ക് മടക്കയാത്ര ആരംഭിച്ചു. ഒറയോൺ പേടകം ചന്ദ്രൻ്റെ ആകർഷണവലയത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകടന്ന് ഭൂമിയിലേക്കുള്ള യാത്രയിലാണ്. യുഎസ് സമയം ഏപ്രിൽ 10നോ ഇന്ത്യൻ സമയം ഏപ്രിൽ 11 പുലർച്ചെയോ പേടകം സുരക്ഷിതമായി ഭൂമിയിൽ ഇറങ്ങും.
യാത്രാപഥത്തിലെ തിരുത്തലുകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നിർണായക ഘട്ടങ്ങൾ വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കിയതിനാൽ മടക്കയാത്ര സുഗമമായാണ് പുരോഗമിക്കുന്നത്. പേടകം നേരിടാൻ പോകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ വെല്ലുവിളി ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിലേക്കുള്ള പുനഃപ്രവേശനമാണ്. മുമ്പ് നടന്ന ആർട്ടിമിസ് ഒന്നാം ദൗത്യത്തിൽ ആളില്ലാ പേടകം തിരിച്ചിറക്കുന്ന വേളയിൽ ഹീറ്റ് ഷീൽഡിൽ ചെറിയ വിള്ളലുകൾ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ സാങ്കേതിക പ്രശ്നം യാത്രികരുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകില്ലെന്ന ഉറപ്പിലാണ് ആർട്ടിമിസ് രണ്ട് മനുഷ്യരെ ഉൾപ്പെടുത്തി നടപ്പിലാക്കിയത്. അതിനാൽ ഈ തിരിച്ചിറക്കത്തിൽ ഒറയോൺ പേടകത്തിൻ്റെ കാര്യക്ഷമതയും സുരക്ഷയും ശാസ്ത്രലോകം ആകാംക്ഷയോടെയാണ് ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
വിസ്മയ ചിത്രങ്ങളും കരോൾ ഗർത്തവും
മടക്കയാത്രയ്ക്കിടയിലും ബഹിരാകാശത്ത് നിന്നുള്ള വിസ്മയകരമായ ചിത്രങ്ങൾ നാസ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഭൗമാസ്തമയത്തിൻ്റെയും ബഹിരാകാശത്ത് നിന്ന് ദൃശ്യമായ സൂര്യഗ്രഹണത്തിൻ്റെയും അപൂർവ ചിത്രങ്ങൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ചന്ദ്രൻ്റെ ഉപരിതലവും ഗർത്തങ്ങളും വ്യക്തമാക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളും യാത്രാസംഘം പകർത്തി. ഇതിനിടയിൽ ദൗത്യത്തിലെ വളരെ വൈകാരികമായ മറ്റൊരു തീരുമാനവും നാസ ഔദ്യോഗികമായി അംഗീകരിച്ചു. കാൻസർ ബാധിച്ച് മരിച്ച ദൗത്യ കമാൻഡറുടെ ഭാര്യയുടെ ഓർമയ്ക്കായി ചന്ദ്രൻ്റെ മറുപുറത്തുള്ള ഏറ്റവും തിളക്കമേറിയ ഗർത്തത്തിന് കരോൾ എന്ന് പേരുനൽകി. അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ പേര് നിർദേശിച്ചത്.
റെക്കോഡുകൾ തിരുത്തി ഒറയോൺ
അഞ്ച് പതിറ്റാണ്ട് നീണ്ട ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷമാണ് നാസയുടെ ദൗത്യം ചന്ദ്രനെ ലക്ഷ്യമാക്കി പോയത്. ദൗത്യത്തിനിടെ രണ്ട് ബഹിരാകാശ പേടകങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ആദ്യത്തെ റേഡിയോ ആശയവിനിമയം നടത്തി എന്ന ബഹുമതിയും സംഘം നേടി. ചന്ദ്രനിൽ നിന്ന് മടങ്ങാൻ ഒരുങ്ങുന്ന യാത്രികർ അന്താരാഷ്ട്ര ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലേക്ക് വിളിച്ച് സുഹൃത്തുക്കളുമായി സംസാരിച്ചു. ഹൂസ്റ്റണിലെ മിഷൻ കൺട്രോളുമായി പേടകം വിജയകരമായി ആശയവിനിമയം നടത്തിയെന്ന് നാസ അറിയിച്ചു. സാധാരണ പേടകം ചന്ദ്രൻ്റെ മറുവശത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ ഭൂമിയുമായുള്ള ആശയവിനിമയം പൂർണമായും വിച്ഛേദിക്കപ്പെടും. എന്നാൽ ആധുനിക സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ സഹായത്തോടെ ഇത് പരിഹരിക്കാൻ സംഘത്തിന് കഴിഞ്ഞു. 1960കളിലും 1970കളിലും നാസയുടെ അപ്പോളോ സംഘത്തിന് ഗ്രഹത്തിന് പുറത്ത് ഇത്തരം ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല.
ദൗത്യം ആരംഭിച്ചപ്പോൾ ആശയവിനിമയം 40 മിനിറ്റ് തടസ്സപ്പെട്ടിരുന്നു. നാസയുടെ ഡീപ് സ്പെയ്സ് നെറ്റ്വർക്ക് ആൻ്റിനകളിലെ സിഗ്നൽ ചന്ദ്രൻ തടസ്സപ്പെടുത്തിയതാണ് ഇതിന് കാരണം. ആർട്ടിമിസ് രണ്ടിലെ ക്രിസ്റ്റീന കോച്ചും ബഹിരാകാശ നിലയത്തിലെ ജെസീക്ക മെയറുമാണ് പരസ്പരം സംസാരിച്ചത്. ഇരുവരും 3.70 ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലത്തിലാണെന്ന പ്രത്യേകതയുമുണ്ട്. കമാൻഡർ റെയ്ഡ് വൈസ്മാൻ, പൈലറ്റ് വിക്ടർ ഗ്ലോവർ, മിഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റുകളായ ക്രിസ്റ്റീന കോച്ച്, ജെറമി ഹാൻസെൻ എന്നീ നാല് യാത്രികരാണ് ഈ അപൂർവ നേട്ടത്തിൽ പങ്കാളികളായത്. ആശയവിനിമയ തടസ്സത്തിന് ശേഷം ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വീണ്ടും കേൾക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിൽ വലിയ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് യാത്രികർ പ്രതികരിച്ചു.
ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിച്ചതോടെ പേടകത്തിൽ ശേഖരിച്ച ഡാറ്റയും ഉയർന്ന റെസല്യൂഷനിലുള്ള ചിത്രങ്ങളും നാസ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദൂരം സഞ്ചരിച്ച പേടകമെന്ന ചരിത്രനേട്ടം ഒറയോൺ ഇതിനോടകം സ്വന്തമാക്കി. 1970ലെ അപ്പോളോ 13 ദൗത്യത്തിൻ്റെ റെക്കോഡാണ് ഒറയോൺ തിരുത്തി കുറിച്ചത്. എല്ലാ സംവിധാനങ്ങളും സുരക്ഷിതമാണെന്ന് ഉറപ്പായതോടെ വലിയ ആവേശത്തിലാണ് യാത്രികർ.
