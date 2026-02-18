ETV Bharat / technology

ഹൈഡ്രജൻ ചോർച്ച പരിഹരിച്ചു, വെറ്റ് ഡ്രസ് റിഹേഴ്‌സൽ പുരോഗമിക്കുന്നു; നാസയുടെ നീട്ടിവെച്ച ആർട്ടിമിസ് ദൗത്യം മാർച്ചിൽ വിക്ഷേപിക്കുമോ?

തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം പുരോഗമിക്കുന്ന ഇന്ധനപരീക്ഷണം വളരെ നിർണായകമാണ്. ഇതിൽ വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിന് തകരാറുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ മാറ്റിവെച്ച ദൗത്യം വിക്ഷേപിക്കാനാകൂ.

NASA ARTEMIS 2 WET DRESS REHEARSAL ആർട്ടിമിസ് 2 നാസ ARTEMIS 2 NEW LAUNCH DATE
Artemis II mission will be a 10-day space journey around the Moon. (Image Credits: NASA)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : February 18, 2026 at 12:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: നാസയുടെ മാറ്റിവെച്ച 'ആർട്ടിമിസ്-2' ദൗത്യത്തിന്‍റെ ഇന്ധനപരീക്ഷണത്തിന്‍റെ കൗണ്ട്‌ഡൗൺ വീണ്ടും ആരംഭിച്ചു. വാതക ചോർച്ച കണ്ടെത്തിയതിനെ തുടർന്ന് മാറ്റിവെച്ച ദൗത്യത്തിന്‍റെ ഇന്ധനപരീക്ഷണം രണ്ടാം തവണയാണ് നടക്കുന്നത്. "വെറ്റ് ഡ്രസ് റിഹേഴ്‌സൽ" എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഇന്ധനപരീക്ഷണം ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 18) ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 5.20നാണ് (EST 6:50 PM, ഫെബ്രുവരി 17) ആരംഭിച്ചത്. 50 മണിക്കൂർ നീണ്ടുനിൽക്കുന്നതാണ് കൗണ്ട്‌ഡൗൺ.

രണ്ടാമത്തെ വെറ്റ് ഡ്രസ് റിഹേഴ്‌സൽ ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്‌പേസ് സെന്‍ററിൽ വെച്ചാണ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നാല് യാത്രികരുമായി പോകുന്ന ഓറിയോൺ ബഹിരാകാശ പേടകത്തെ വഹിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള നാസയുടെ ശക്തമായ സ്‌പേസ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റം (SLS) റോക്കറ്റും ഇന്ധന പരീക്ഷണത്തിന്‍റെ ഭാഗമാകും. റോക്കറ്റിന്‍റെ ഫ്യുവൽ ടാങ്കിൽ ഇന്ധനം നിറച്ചാണ് പരീക്ഷണം. ഫെബ്രുവരി 20ന് ഇന്ത്യൻ സമയം രാവിലെ 7:00 ന് ലിഫ്‌റ്റ്‌ഓഫ് വരെയുള്ള ഘട്ടങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കുമെന്നാണ് നാസ അറിയിച്ചത്. അവസാന ഘട്ടങ്ങളിൽ വരെ പ്രശ്‌നങ്ങളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുകയാണ് ലക്ഷ്യം.

ഇന്ധന പരീക്ഷണവും കൗണ്ട്ഡൗൺ നടപടിക്രമങ്ങളും നടത്തി വിക്ഷേപണ വാഹനത്തിന് തകരാറുകളൊന്നുമില്ലെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം മാത്രമേ മാറ്റിവെച്ച ദൗത്യം വിക്ഷേപിക്കാനാകൂ. മുൻപ് 2026 ഫെബ്രുവരി 2-3 തീയതികളിൽ നടന്ന ലോഞ്ചിന് തൊട്ടുമുൻപുള്ള ഇന്ധനപരീക്ഷണത്തിൽ കൗണ്ട്‌ഡൗണിലാണ് വാതക ചോർച്ച വർധിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തിയത്. ഇതോടെ യാത്രികരുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് മാർച്ചിലേക്ക് നീട്ടിവെയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച ശേഷം പുരോഗമിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഇന്ധനപരീക്ഷണം വളരെ നിർണായകമാണ്. ഇതിന് ശേഷം മാത്രമേ നാസയ്‌ക്ക് പുതിയ ലോഞ്ച് തീയതി പ്രഖ്യാപിക്കാനാകൂ.

തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ചു
മുൻ ഇന്ധന പരീക്ഷണങ്ങളിൽ കണ്ടെത്തിയ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ എഞ്ചിനീയർമാർ പരിഹരിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ദൗത്യത്തിനായുള്ള പ്രധാന ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്റ്റ് രണ്ടാം തവണയും നടത്തുന്നത്. വിക്ഷേപണ ദിവസത്തെ നടപടിക്രമങ്ങൾ അനുകരിച്ച് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ലെന്നും, ഭാവിയിലെ ക്രൂ ഫ്ലൈറ്റ് പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് റോക്കറ്റും പിന്തുണാ സംവിധാനങ്ങളും തയ്യാറാണെന്ന് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നതിനുമാണ് ഈ പരീക്ഷണം നടത്തുന്നത്.

ഗ്രൗണ്ട് സപ്പോർട്ട് ഉപകരണങ്ങളിലെ ഒരു ഫിൽട്ടറിലാണ് എഞ്ചിനീയർമാർ നേരത്തെ പ്രശ്‌നം കണ്ടെത്തിയത്. കഴിഞ്ഞ ആഴ്‌ചയുടെ അവസാനത്തോടെ അത് മാറ്റിസ്ഥാപിച്ചു. പുതിയ ഘടകം ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുകയും, പ്രൊപ്പല്ലന്‍റ് ലൈൻ വീണ്ടും ബന്ധിപ്പിക്കുകയും, വിക്ഷേപണ സ്ഥലത്തെ സാഹചര്യങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്.

ആർട്ടിമിസ്-2 ദൗത്യം
54 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം മനുഷ്യരെ ചന്ദ്രന്‍റെ ഭ്രമണപഥത്തിലെത്തിക്കുന്ന ദൗത്യമാണിത്. 1972ലാണ് അവസാന ചാന്ദ്രദൗത്യമായ അപ്പോളോ ദൗത്യം നടക്കുന്നത്. ആർട്ടിമിസ്-2 ദൗത്യത്തിൽ സംഘം ചന്ദന്‍റെ ഭ്രമണപഥത്തെ ചുറ്റിയ ശേഷം തിരികെ ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങും. ആദ്യമായി ഒരു വനിത ചന്ദ്രനിലേക്ക് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൗത്യം കൂടിയാണിത്. പത്ത് ദിവസം നീളുന്നതാണ് ദൗത്യം. നാസയുടെ സ്പേസ് ലോഞ്ച് സിസ്റ്റം (SLS) റോക്കറ്റിലായിരിക്കും വിക്ഷേപണം.

NASA ARTEMIS 2 WET DRESS REHEARSAL ആർട്ടിമിസ് 2 നാസ ARTEMIS 2 NEW LAUNCH DATE
NASA astronauts Reid Wiseman, Victor Glover, and Christina Hammock Koch, and CSA astronaut Jeremy Hansen are the four astronauts who will venture around the Moon on Artemis II (Image Credits: NASA)

നാസയുടെ കമാൻഡർ റീഡ് വൈസ്‌മാൻ, പൈലറ്റ് വിക്‌ടർ ഗ്ലോവർ, മിഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റായ ക്രിസ്റ്റീന കോച്ച്, കനേഡിയൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസിയുടെ (സിഎസ്എ) ജെറമി ഹാൻസെൻ എന്നിവരാണ് ദൗത്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമാവുക. ആർട്ടിമിസ്-2 ദൗത്യത്തിൽ ബഹിരാകാശ പേടകം ചന്ദ്രോപരിതലത്തിൽ ലാൻഡിങ് നടത്തില്ല. അതേസമയം ഇതിനു ശേഷമുള്ള ആർട്ടിമിസ് 3 ദൗത്യം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങും. അതിനാൽ തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ആർട്ടിമിസ്-2 ദൗത്യം അമേരിക്കക്കാരെ ചന്ദ്രനിലേക്ക് അയയ്ക്കുന്നതിനുള്ള ആർട്ടിമിസ് 3 ദൗത്യത്തിന് മുന്നോടിയാണ്.

ആർട്ടിമിസ്-3 ദൗത്യത്തിന് മുന്നോടിയായി ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന വസ്‌തുക്കളും മറ്റ് നിർണായക സംവിധാനങ്ങളും ആർട്ടിമിസ്-2 ദൗത്യത്തിൽ പരിശോധിക്കും. ഇതിനായി പേടകം ഭൂമിക്ക് ചുറ്റും ഒരു പ്രാരംഭ ഭ്രമണപഥം പൂർത്തിയാക്കും. ഭൂമിയോട് അടുത്തായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ശ്വസിക്കാൻ കഴിയുന്ന വായു ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ജീവൻ നിലനിർത്തുന്ന സംവിധാനങ്ങളുടെ പ്രകടനം ക്രൂ വിലയിരുത്തും.

തുടർന്ന് ബഹിരാകാശയാത്രികർ ചന്ദ്രന്‍റെ ഗുരുത്വാകർഷണം ഉപയോഗിച്ച് ഒരു ട്രാൻസ്-ലൂണാർ ഇഞ്ചക്ഷൻ ബേൺ പരീക്ഷിക്കും. ഈ ദൗത്യം ബഹിരാകാശയാത്രികരെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് 230,000 മൈലിലധികം ദൂരത്ത് എത്തിക്കും. മടക്കയാത്രയ്‌ക്കായി പേടകം അധിക എഞ്ചിൻ ബേണുകൾ ഇല്ലാതെ ഭൂമിയിലേക്ക് തിരികെ എത്താൻ അനുവദിക്കുന്ന സ്വതന്ത്ര പാത പിന്തുടരും. ഉയർന്ന വേഗതയിലായിരിക്കും പേടകം അന്തരീക്ഷ പുനഃപ്രവേശിക്കുക. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലായിരിക്കും സ്പ്ലാഷ്‌ഡൗൺ നടക്കുക.

ആർട്ടിമിസ്-2 ദൗത്യം മാർച്ചിൽ വിക്ഷേപിക്കുമോ?
നേരത്തെ 2026 ഫെബ്രുവരി 6ന് നടത്താനിരുന്ന ദൗത്യം വിക്ഷേപണം നടത്താനിരുന്ന ഫ്ലോറിഡയിലെ കെന്നഡി സ്‌പേസ് സെന്‍ററിൽ അനുഭവപ്പെടുന്ന അതിശൈത്യം മൂലം മാറ്റിവെച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഫെബ്രുവരി 8ന് മുൻപ് വിക്ഷേപണം നടത്താൻ പദ്ധതിയിട്ടെങ്കിലും സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ കണ്ടെത്തിയതോടെ യാത്രികരുടെ സുരക്ഷ കണക്കിലെടുത്ത് വീണ്ടും മാറ്റിവെയ്‌ക്കുകയായിരുന്നു. തകരാറുകൾ പരിഹരിച്ച് മാർച്ച് 6 മുതൽ 9 വരെയുള്ള തീയതികളിലോ, മാർച്ച് 11 നോ ലോഞ്ച് നടക്കാമെന്നും റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്.


Also Read:

  1. എക്‌സ്റ്റീരിയറിലും ഇന്‍റീരിയറിലും ട്രൈബർ ടച്ച്: 'നിസ്സാൻ ഗ്രാവൈറ്റ്' പുറത്തിറക്കി; ആദ്യ 5,000 ബുക്കിങുകൾക്ക് ഫ്രീ സർവീസും മറ്റ് ആനുകൂല്യങ്ങളും
  2. 16 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ളവരുടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോഗം: നിയന്ത്രണത്തിന് നടപടികള്‍ പുരോഗമിക്കുന്നതായി കേന്ദ്രമന്ത്രി
  3. ഡീപ് ടെക് AI രംഗത്ത് കുതിച്ചുചാട്ടവുമായി ഇന്ത്യ; ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയിൽ വൻ മാറ്റങ്ങൾ വരുന്നു
  4. ബജറ്റ് സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ തിരയുന്നവരാണോ? ലാവ മൊബൈൽസിന്‍റെ പുതിയ സ്‌മാർട്ട്‌ഫോൺ എത്തി: വില 7,499 രൂപ!
  5. ആപ്പിൾ ഇവന്‍റ് മാർച്ചിൽ: ഐഫോൺ 17e, വില കുറഞ്ഞ മാക്ബുക്ക്? എന്തൊക്കെ പ്രതീക്ഷിക്കാം

TAGGED:

NASA ARTEMIS 2 WET DRESS REHEARSAL
ആർട്ടിമിസ് 2
നാസ
ARTEMIS 2 NEW LAUNCH DATE
ARTEMIS 2 WET DRESS REHEARSAL TEST

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.