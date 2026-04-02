അരനൂറ്റാണ്ടിന് ശേഷം വീണ്ടും മനുഷ്യൻ ചന്ദ്രനിലേക്ക്; ആർട്ടെമിസ് 2 ദൗത്യത്തിന് വിജയത്തുടക്കം
പത്ത് ദിവസമാണ് യാത്രാദൗത്യം. സംഘത്തിൽ ഒരു വനിതയുമുണ്ട്. പേടകം ചന്ദ്രനിൽ ഇറങ്ങില്ല. പകരം റെക്കോർഡ് ദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ഭൂമിയിലേക്ക് മടങ്ങും. ചന്ദ്രനിൽ സ്ഥിരസാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് നാസയുടെ ലക്ഷ്യം.
Published : April 2, 2026 at 6:25 AM IST
വാഷിങ്ടൺ: അര നൂറ്റാണ്ടിൻ്റെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യനെ എത്തിക്കുന്ന നാസയുടെ ആർട്ടെമിസ് 2 ദൗത്യത്തിന് വിജയത്തുടക്കം. ഇന്ത്യൻ സമയം പുലർച്ചെ 4.06ന് അമേരിക്കയിലെ കെന്നഡി സ്പേസ് സെൻ്ററിലെ ലോഞ്ച് പാഡ് 39 ബിയിൽനിന്ന് 32 നിലകളുള്ള എസ്.എൽ.എസ് റോക്കറ്റിലേറി ഓറിയോൺ പേടകം കുതിച്ചുയർന്നു. 54 വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷമുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ ചന്ദ്രയാത്രയാണിത്.
നാല് യാത്രികരാണ് ഓറിയോൺ പേടകത്തിലുള്ളത്. ലക്ഷക്കണക്കിന് ആളുകളാണ് ഈ ചരിത്രനിമിഷത്തിന് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്. യൂട്യൂബ്, ആമസോൺ പ്രൈം, നെറ്റ്ഫ്ലിക്സ് തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിലൂടെ ദൗത്യം തത്സമയം നൽകുന്നുണ്ട്. 1960കളിലെ വിക്ഷേപണങ്ങളെ ഓർമിപ്പിക്കുംവിധം പതിനായിരങ്ങളാണ് വിക്ഷേപണ കേന്ദ്രത്തിൽ തടിച്ചുകൂടിയത്.
നിർണായക ഘട്ടങ്ങൾ പിന്നിട്ട് കുതിപ്പ്
വിക്ഷേപിച്ച് എട്ട് മിനിറ്റ് പിന്നിട്ടപ്പോൾ റോക്കറ്റിൻ്റെ കോർ സ്റ്റേജ് വേർപെട്ടു. രണ്ട് മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഭ്രമണപഥം ഉയർത്താനുള്ള രണ്ട് ഘട്ടങ്ങളും പൂർത്തിയാക്കി പേടകം ഭൂമിയുടെ ഓർബിറ്റിൽ സ്ഥിരത കൈവരിച്ചു. യാത്രികർ സുരക്ഷിതരാണെന്നും ചുമതലകളിലേക്ക് കടന്നതായും നാസ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു.
ഇന്ത്യൻ സമയം വൈകിട്ട് ഏഴിന് ശേഷമാണ് അടുത്ത ഘട്ടം. ഇൻ്ററിം ക്രയോജനിക് പ്രൊപ്പൽഷൻ സിസ്റ്റത്തിൽനിന്ന് ഓറിയോൺ പേടകം വേർപെടുന്നതാണ് ഈ ഘട്ടം. യാത്രാപേടകത്തെ ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിൽനിന്ന് ചന്ദ്രനിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് ഈ സംവിധാനമാണ്. തുടർന്ന് യൂറോപ്യൻ സ്പേസ് ഏജൻസി നിർമിച്ച സർവീസ് മൊഡ്യൂളിൻ്റെ സഹായത്തോടെ പേടകം യാത്ര തുടരും. ഇതിലെ സോളാർ പാനലുകൾ വിടർന്നതോടെ ദൗത്യത്തിൻ്റെ ആദ്യഘട്ടം വിജയകരമാണെന്ന് നാസ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
വൈവിധ്യമാർന്ന യാത്രാസംഘം
ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വൈവിധ്യമാർന്ന യാത്രാസംഘമാണിത്. മനോഹരമായ ചന്ദ്രോദയം കാണാമെന്നും അതിന് നേരെയാണ് പോകുന്നതെന്നും വിക്ഷേപണം ആരംഭിച്ച് അഞ്ച് മിനിറ്റ് പിന്നിട്ടപ്പോൾ കമാൻഡർ റീഡ് വൈസ്മാൻ അറിയിച്ചു. 50കാരനായ ഇദ്ദേഹം മുൻ നാവികസേനാ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ്. ബഹിരാകാശ യാത്രികനാകുക എന്നത് അപ്രാപ്യമായ സ്വപ്നമായിരുന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. 2020 മുതൽ സിംഗിൾ ഫാദറായ റീഡ് വൈസ്മാൻ തൻ്റെ ജോലിയുടെ അപകടസാധ്യതകൾ പെൺമക്കളെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിലെ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ മുമ്പ് പങ്കുവച്ചിരുന്നു.
പൈലറ്റ് വിക്ടർ ഗ്ലോവർ (49) ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്ന ആദ്യ കറുത്ത വർഗക്കാരനാണ്. നാവികസേനാ വിമുക്തഭടനും നാല് കുട്ടികളുടെ പിതാവുമായ അദ്ദേഹം കുട്ടിക്കാലത്ത് ഷട്ടിൽ വിക്ഷേപണം കണ്ടാണ് ബഹിരാകാശ രംഗത്ത് ആകൃഷ്ടനായത്. ചന്ദ്രൻ്റെ സമീപത്തെത്തുന്ന ആദ്യ വനിതയാണ് മിഷൻ സ്പെഷ്യലിസ്റ്റ് ക്രിസ്റ്റീന കോക്ക് (47). ഭയപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുക എന്നതാണ് ഇവരുടെ ജീവിത തത്ത്വം. അപ്പോളോ 8 പകർത്തിയ എർത്ത് റൈസ് ചിത്രമാണ് ഇവർക്ക് പ്രചോദനമായത്.
ചന്ദ്രനിലേക്ക് പോകുന്ന അമേരിക്കക്കാരനല്ലാത്ത ആദ്യ വ്യക്തിയാണ് കനേഡിയൻ പ്രതിനിധിയായ ജെറമി ഹാൻസെൻ (50). മുൻ ഫൈറ്റർ പൈലറ്റും മൂന്ന് കുട്ടികളുടെ പിതാവുമായ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആദ്യ ബഹിരാകാശ യാത്രയാണിത്. നീൽ ആംസ്ട്രോങ്ങിൻ്റെ ചിത്രങ്ങൾ കണ്ടതുമുതൽ ഈ നിമിഷത്തിനായി കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.
റെക്കോർഡ് ദൂരത്തിലേക്ക്
മനുഷ്യൻ ഇതുവരെ സഞ്ചരിച്ചതിൽവച്ച് ഏറ്റവും ദൂരേക്ക് ഇവർ യാത്ര ചെയ്യും. 10 ദിവസത്തെ ദൗത്യത്തിൽ ആദ്യത്തെ 25 മണിക്കൂർ പേടകം ഭൂമിയുടെ ഭ്രമണപഥത്തിലായിരിക്കും. റോക്കറ്റിൽനിന്ന് വേർപെട്ട ഭാഗത്തിന് ചുറ്റും 10 മീറ്റർ അകലത്തിൽ കാപ്സ്യൂൾ സ്വയം നിയന്ത്രിക്കുന്ന പരിശീലനവും യാത്രികർ നടത്തും. ഓട്ടോമാറ്റിക് സംവിധാനം പരാജയപ്പെട്ടാൽ സ്വമേധയാ നിയന്ത്രിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്ന് പരിശോധിക്കാനാണിത്. തുടർന്ന് പ്രധാന എൻജിൻ ജ്വലിപ്പിച്ച് കുതിക്കും.
നാല് ദിവസത്തിന് ശേഷം ചന്ദ്രന് സമീപത്തുകൂടി പേടകം കടന്നുപോകും. യാത്രയുടെ ആറാം ദിവസമാണ് ഭ്രമണപഥത്തിൽ പ്രവേശിക്കുക. ഭൂമിയിൽനിന്ന് ഏറ്റവും അകലെ മനുഷ്യരുമായി എത്തുന്ന പേടകമെന്ന ചരിത്രനേട്ടവും ഇതോടെ സ്വന്തമാകും. 1968ൽ അപ്പോളോ 8 യാത്രികരെപ്പോലെ ഇവർ ചന്ദ്രനെ ഭ്രമണം ചെയ്യില്ല. പകരം ഭൂമിയിൽനിന്ന് നാല് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ അകലെയുള്ള ചന്ദ്രനിൽനിന്ന് വീണ്ടും 6,400 കിലോമീറ്റർ അകലേക്ക് സഞ്ചരിക്കും. ചന്ദ്രൻ്റെ പിന്നണിയിൽ ഭൂമി ഉദിച്ചുവരുന്ന എർത്ത് റൈസ് ദൃശ്യങ്ങൾ യാത്രികർക്ക് അപ്പോൾ കാണാം. ഗ്രഹണ കണ്ണടകൾ ഉപയോഗിച്ച് സൂര്യൻ്റെ കൊറോണ കാണാനും സാധിക്കും. അപ്പോളോ 13 മോഡലിൽ ഫ്രീ റിട്ടേൺ ട്രജക്ടറിയിലൂടെയാകും ഇവർ പസഫിക് സമുദ്രത്തിൽ തിരിച്ചിറങ്ങുക.
സാങ്കേതിക തടസം മാറി
വിക്ഷേപണം സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളെ തുടർന്ന് അൽപം വൈകിയിരുന്നു. ജനവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾക്ക് ഭീഷണിയായാൽ റോക്കറ്റ് സ്വയം തകർക്കാനുള്ള ഫ്ലൈറ്റ് ടെർമിനേഷൻ സിസ്റ്റത്തിലേക്കുള്ള കമാൻഡുകൾ തടസപ്പെട്ടതും കാപ്സ്യൂളിലെ ബാറ്ററിയുടെ താപനില പരിധിവിട്ടതുമായിരുന്നു പ്രശ്നങ്ങൾ. ഇത് വേഗത്തിൽ പരിഹരിച്ചു. 2.6 ദശലക്ഷം ലിറ്റർ ദ്രാവക ഹൈഡ്രജൻ ഇന്ധനമാണ് റോക്കറ്റിൽ നിറച്ചത്. മുമ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ചോർച്ച വലിയ പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു.
ചന്ദ്രനിലെ സ്ഥിരം സാന്നിധ്യം
1972ലെ അവസാന അപ്പോളോ ദൗത്യത്തിന് ശേഷം 54 വർഷങ്ങൾക്കിപ്പുറമാണ് ചന്ദ്രനിലേക്ക് മനുഷ്യയാത്ര നടക്കുന്നത്. സാമ്പത്തിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ, വിയറ്റ്നാം യുദ്ധം, മുൻഗണനകളിലെ മാറ്റം, ശീതസമരം അവസാനിച്ചത് തുടങ്ങിയവയാണ് വലിയ ഇടവേളയ്ക്ക് കാരണമായത്. എന്നാൽ ചൈനയുടെ അതിവേഗത്തിലുള്ള മുന്നേറ്റം അമേരിക്കയെ പുതിയ മത്സരത്തിന് പ്രേരിപ്പിച്ചു. ചന്ദ്രനിൽ മനുഷ്യൻ്റെ സ്ഥിര സാന്നിധ്യം ഉറപ്പാക്കുകയാണ് നാസയുടെ ലക്ഷ്യം. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ചന്ദ്രൻ്റെ ഭ്രമണപഥത്തിൽ ലൂണാർ ഗേറ്റ്വേ എന്ന അന്താരാഷ്ട്ര നിലയം സ്ഥാപിക്കും. വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിൽ ലാൻഡറുകൾ എത്തിക്കാനും നീക്കമുണ്ട്. ഭാവിയിൽ ചൊവ്വയിലേക്കും മറ്റുമുള്ള യാത്രകൾക്ക് ഈ ഗേറ്റ്വേ ഇടത്താവളമാകും.
ലോകത്തിൻ്റെ അഭിമാനം
ബഹിരാകാശത്തും ഭൂമിയിലും സൈനികമായും സാമ്പത്തികമായും അമേരിക്ക ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുകയാണെന്നും മികച്ച യാത്രികരെയും നാസയെയും രാജ്യം അനുഗ്രഹിക്കട്ടെയെന്നും പ്രസിഡൻ്റ് ഡോണൾഡ് ട്രംപ് പ്രതികരിച്ചു. അമേരിക്കക്കാരുടെ ധീരതയും പുതിയ തലമുറയുടെ സ്വപ്നങ്ങളുമായാണ് ആർട്ടെമിസിൻ്റെ യാത്രയെന്ന് ലോഞ്ച് ഡയറക്ടർ ചാർളി ബ്ലാക്ക്വെൽ തോംസൺ വ്യക്തമാക്കി. അപ്പോളോ ദൗത്യം നടക്കുമ്പോൾ ജനിച്ചിട്ടുപോലുമില്ലാത്ത പുതിയ തലമുറയുടെ അപ്പോളോയാണിതെന്ന് സയൻസ് മിഷൻ മേധാവി നിക്കി ഫോക്സ് പറഞ്ഞു. ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നാല് അപ്പോളോ യാത്രികരിലൊരാളായ ചാർളി ഡ്യൂക്കും യാത്രികർക്ക് ആശംസയറിയിച്ചു. ചൊവ്വയിലേക്കുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ യാത്ര ചന്ദ്രനിലൂടെയാണെന്നും ഇത് മാനവ ചരിത്രമാണെന്നും യാത്രികർ പ്രതികരിച്ചു.
ഭാവി പദ്ധതികളും വെല്ലുവിളികളും
ചന്ദ്രനിൽ സ്ഥിരം താവളമാണ് നാസയുടെ ലക്ഷ്യം. പുതിയ നാസ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർ ജാരെഡ് ഐസക്മാൻ്റെ മാറ്റങ്ങൾ പ്രകാരം 2027ൽ ആർട്ടെമിസ് 3 ദൗത്യത്തിൽ യാത്രികർ ലൂണാർ ലാൻഡറുമായുള്ള ഡോക്കിങ് പരിശീലിക്കും. 2028ലെ ആർട്ടെമിസ് 4 ദൗത്യത്തിലാകും മനുഷ്യൻ വീണ്ടും ദക്ഷിണധ്രുവത്തിൽ കാലുകുത്തുക. 2030ൽ ചൈനീസ് യാത്രികർ എത്തുന്നതിന് മുമ്പ് അമേരിക്കക്കാർ ചന്ദ്രനിലിറങ്ങണമെന്നാണ് പുതിയ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ലക്ഷ്യം.
വലിയ അപകടസാധ്യതകളും ദൗത്യത്തിനുണ്ട്. മൂന്ന് വർഷം മുൻപ് നടന്ന ആർട്ടെമിസ് ഒന്നിൽ ജീവൻരക്ഷാ സംവിധാനങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അതിനാൽ വാട്ടർ ഡിസ്പെൻസറും ടോയ്ലറ്റും ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലൈഫ് സപ്പോർട്ട് സിസ്റ്റം ആർട്ടെമിസ് 2വിലാണ് ആദ്യമായി പരീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് ശരിയായി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ ആദ്യത്തെ ഒരു ദിവസം കാത്തിരുന്ന ശേഷമേ ചന്ദ്രനിലേക്കുള്ള നാല് ദിവസത്തെ യാത്രയും തിരിച്ചുള്ള നാല് ദിവസത്തെ യാത്രയും ആരംഭിക്കൂ. പുതിയ റോക്കറ്റിനുള്ള പതിവ് മാനദണ്ഡമായ 50 ശതമാനത്തിലധികം വിജയസാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മാനേജർമാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. മുമ്പ് ഗ്രൗണ്ട് ടെസ്റ്റുകളിൽ ഹൈഡ്രജൻ ചോർച്ച, ഹീലിയം തടസങ്ങൾ, ചെലവ് വർധനവ്, കാലതാമസം, ആർട്ടെമിസ് ഒന്നിൻ്റെ ഹീറ്റ് ഷീൽഡിനുണ്ടായ കേടുപാടുകൾ തുടങ്ങിയവ വെല്ലുവിളിയായിരുന്നു. എന്നാൽ സർഫസ് ഓപ്പറേഷൻസിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ലക്ഷ്യത്തിലേക്ക് അടുക്കുന്തോറും ടീമിന് കൂടുതൽ ഊർജം ലഭിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് നാസ ഉദ്യോഗസ്ഥ ലോറി ഗ്ലേസ് പറഞ്ഞു.
