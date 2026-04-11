ETV Bharat / technology

പസഫിക്കില്‍ സ്‌പ്ലാഷ്‌ ഡൗണ്‍; ചരിത്രം കുറിച്ച് ആര്‍ട്ടെമിസ്‌ 2 സംഘം ഭൂമിയില്‍, വിജയകരം ചന്ദ്രനെ വലംവച്ചുള്ള മനുഷ്യ ദൗത്യം

ആർട്ടെമിസ് രണ്ട് ദൗത്യം പൂർത്തിയാക്കി ബഹിരാകാശ യാത്രികർ ഭൂമിയിൽ എത്തി. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലാണ് സ്പ്ലാഷ്‌ഡൗൺ നടത്തിയത്.

author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 11, 2026 at 7:13 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

വാഷിങ്‌ടണ്‍: നാസയുടെ ആർട്ടെമിസ് 2 ദൗത്യ സംഘം ഭൂമിയിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തി. നീണ്ട പത്ത് ദിവസത്തെ ചാന്ദ്രദൗത്യത്തിന് ശേഷം ഒറിയോൺ പേടകം ഇന്ന് (ഏപ്രിൽ 11) പുലർച്ചെ 5.37ന് ഭൂമിയിൽ തിരിച്ചെത്തി. പസഫിക് സമുദ്രത്തിലെ സാൻഡിയേഗോ തീരത്താണ് സ്പ്ലാഷ്‌ഡൗൺ നടത്തിയത്.

ആർട്ടെമിസ് 2 ദൗത്യം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കി നാല് ബഹിരാകാശ സഞ്ചാരികൾ സുരക്ഷിതമായി ലാൻഡ് ചെയ്‌തതായി നാസ എക്‌സിൽ കുറിച്ചു. നാസ ബഹിരാകാശ യാത്രികരായ റീഡ് വൈസ്‌മാൻ, വിക്‌ടർ ഗ്ലോവർ, ക്രിസ്‌റ്റീന കോച്ച്, കനേഡിയൻ ബഹിരാകാശ ഏജൻസി ബഹിരാകാശ യാത്രികൻ ജെറമി ഹാൻസൺ എന്നിവരാണ് ദൗത്യത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോളോ 13 ദൗത്യത്തിന്‍റെ 248,655 മൈൽ സഞ്ചാര ദൂരം എന്ന റെക്കോഡ് തകർത്ത് കൊണ്ടാണ് ആർട്ടെമിസ് 2 ചരിത്രമായത്.

Also Read: ചന്ദ്രനിൽ നിന്നുള്ള അപൂർവ കാഴ്ചകളുമായി ഒറയോൺ പേടകം; ബഹിരാകാശത്തെ സൂര്യഗ്രഹണവും ഭൗമോദയവും കണ്ട് യാത്രികർ

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.