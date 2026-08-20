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വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള 'സ്വിഫ്‌റ്റ്' ദൂരദർശിനിയെ രക്ഷിക്കാനാകില്ല, യന്ത്രകൈ കൊണ്ട് ഉയർത്തുന്ന ദൗത്യം ഉപേക്ഷിച്ച് നാസ: ഒക്‌ടോബറിന് ശേഷം ഭൂമിയിൽ പതിക്കും

സ്വിഫ്‌റ്റ് ബൂസ്റ്റ് ദൗത്യം ഉപേക്ഷിച്ചതോടെ വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള സ്വിഫ്‌റ്റ് ദൂരദർശിനി ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ വച്ച് കത്തിയമരും. ഒക്ടോബറിന് ശേഷമായിരിക്കും ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കുക.

സ്വിഫ്‌റ്റ് ദൂരദർശിനി NASA TELESCOPE RESCUE MISSION NASA SWIFT BOOST MISSION NASA SWIFT TELESCOPE
FILE - This photo provided by NASA shows Kieran Wilson, LINK's principal investigator, and Hunter Robertson, a space systems engineer, both at Katalyst Space, standing next to their spacecraft inside the SES (Space Environment Simulator) at NASA's Goddard Space Flight Center in Greenbelt, Md., April 17, 2026, ahead of thermal vacuum testing. (Sophia Roberts/NASA via AP)
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By AP (Associated Press)

Published : August 20, 2026 at 6:12 PM IST

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കേപ് കനാവറൽ: ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്നും ഭൂമിയിലേക്ക് പതിക്കാനിരുന്ന സ്വിഫ്‌റ്റ് ദൂരദർശിനിയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ദൗത്യം ഉപേക്ഷിച്ചതായി നാസ. ദൂരദർശിനിയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനായി പ്രത്യേകം പണികഴിപ്പിച്ച 'ലിങ്ക്' പേടകത്തിലുണ്ടായ സാങ്കേതിക തകരാറുകളെ തുടർന്നാണ് 'സ്വിഫ്‌റ്റ് ബൂസ്റ്റ്' ദൗത്യം ഉപേക്ഷിച്ചത്. നിയന്ത്രണം നഷ്‌ട്ടപ്പെട്ട ദൂരദർശിനി ഈ വർഷം ഒക്ടോബറിന് ശേഷം ഭൂമിയുടെ അന്തരീക്ഷത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് നശിച്ചുപോകുമെന്നും നാസ വ്യക്തമാക്കി.

ബഹിരാകാശ പേടകത്തെ നിയന്ത്രിക്കുന്നതിൽ പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിട്ടതിനാലാണ് ദൗത്യം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതെന്നും നാസ അറിയിച്ചു. ലിങ്ക് പേടകത്തിന് സ്വിഫ്റ്റ് ദൂരദർശിനിയെ പിടിച്ചെടുക്കാനും ഉയർന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് ഉയർത്താനും സാധ്യമല്ലെന്ന് ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത 'കാറ്റലിസ്റ്റ് സ്‌പേസ് ടെക്‌നോളജീസ്' അറിയിച്ചു. അരിസോണ ആസ്ഥാനമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ സ്വകാര്യ കമ്പനിയാണ് ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്തത്.

ലിങ്ക് പേടകം ജൂലൈ ആദ്യം ലിഫ്റ്റ്ഓഫ് ചെയ്‌തെങ്കിലും ആഴ്ചകൾക്കുശേഷം അനിയന്ത്രിതമായി ഭ്രമണത്തിലേക്ക് കറങ്ങുകയായിരുന്നു. ശാസ്ത്രജ്ഞർ കറക്കം കുറച്ചെങ്കിലും, ബഹിരാകാശത്ത് കൃത്യമായ ദിശയിലും സ്ഥാനത്തും പേടകത്തെ നിർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല.

എന്താണ് സ്വിഫ്‌റ്റ് ദൂരദർശിനി?

കഴിഞ്ഞ 20 വർഷത്തിലേറെയായി പ്രപഞ്ചത്തിലെ അത്ഭുത പ്രതിഭാസങ്ങളെ കുറിച്ച് നിർണായക വിവരങ്ങൾ നൽകിപ്പോന്ന ദൂരദർശിനിയാണ് നീൽ ഗെഹ്‌റെൽസ് സ്വിഫ്‌റ്റ്. 2004-ലാണ് ഇത് വിക്ഷേപിച്ചത്. ഗാമ-റേ സ്‌ഫോടനങ്ങളെ കുറിച്ച് പഠിക്കുകയായിരുന്നു ലക്ഷ്യം.

ദൗത്യം വെല്ലുവിളികൾ നിറഞ്ഞത്

വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് വിക്ഷേപിച്ച സ്വിഫ്‌റ്റ് ദൂരദർശിനിക്ക് ത്രസ്റ്ററുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇതിന് ഭ്രണണപഥം നിലനിർത്താനായില്ല. ഇതോടെ താഴേക്ക് പതിക്കുമെന്ന നിലയിലായി. ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്നും താഴേക്ക് പതിക്കാനും കത്തിയമരാനും സാധ്യതയുള്ള ദൂരദർശിനിയെ പ്രത്യേക പേടകമെത്തിച്ച് അതിന്‍റെ യന്ത്രകൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഉയർന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തിക്കാനാണ് പദ്ധതിയിട്ടത്.

എന്നാൽ മറ്റൊരു പേടകവുമായി ഘടിപ്പിക്കുന്ന ഡോക്കിങ് പ്രവർത്തനത്തിനുള്ള പ്രത്യേക പോർട്ടോ, പ്രൊപ്പൽഷൻ സംവിധാനമോ ഒരുക്കിയിരുന്നില്ല. അതിനാൽ തന്നെ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് അയക്കുന്ന അതിന്‍റെ റോബോട്ടിക് കൈകൾ ഉപയോഗിച്ച് സ്വിഫ്‌റ്റിനെ ശ്രദ്ധാപൂർവ്വം പിടിച്ചെടുത്ത് ഉയർന്ന ഭ്രമണപഥത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണം. ഇത് വെല്ലുവിളി നിറഞ്ഞ ദൗത്യമായിരുന്നു. സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നങ്ങൾ നേരിട്ടതോടെയാണ് ദൗത്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ നാസ തയ്യാറാവുന്നത്.

ഉപേക്ഷിച്ചത് ചെലവേറിയ ദൗത്യം

30 മില്യൺ ഡോളർ (286.91 കോടി) ചെലവിലാണ് രക്ഷാദൗത്യമാണ് ഇതോടെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടി വരുന്നത്. വെറും ഒമ്പത് മാസം കൊണ്ടാണ് ഈ ടെലസ്‌കോപ്പുമായി ബന്ധിപ്പിക്കാനുള്ള പ്രത്യേക പേടകമായ 'ലിങ്ക്' പണി കഴിപ്പിച്ചത്. നോർത്രോപ് ഗ്രമ്മന്‍റെ പെഗാസസ് എക്‌സ്‌ എൽ റോക്കറ്റിലാണ് പേടകം വിക്ഷേപിക്കാൻ പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്.

സ്വിഫ്‌റ്റിന് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?

ശക്തമായ സൗരപ്രവർത്തനങ്ങൾ മൂലമുണ്ടായ ഘർഷണമാണ് സ്വിഫ്‌റ്റിന് ഭീഷണിയായത്. സ്വന്തമായി ത്രസ്റ്ററുകൾ ഇല്ലാത്തതിനാൽ ഇതിന് ഭ്രണണപഥം നിലനിർത്താനായില്ല. 2026 അവസാനത്തോടെ പേടകം ഭ്രമണപഥത്തിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് പതിക്കുമെന്നും കത്തിയമരുമെന്നുമാണ് കണക്ക് കൂട്ടുന്നത്. ഇത് കണക്കിലെടുത്താണ് നാസ അടിയന്തര ഇടപെടൽ നടത്തിയതെങ്കിലും പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു.

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സ്വിഫ്‌റ്റ് ദൂരദർശിനി
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