വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഇനി ഡിജിറ്റൽ കൺസെഷൻ കാർഡ്; അപേക്ഷകൾ എംവിഡി ലീഡ്സ് ആപ്പ് വഴി
സ്റ്റുഡൻ്സ് ട്രാവൽ ഫെസിലിറ്റി കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് ഈ പുതിയ പരിഷ്കാരം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന കാര്യം ആർ.ടി.ഒ അറിയിച്ചത്.
Published : June 6, 2026 at 4:44 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിലെ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കുള്ള ബസ് യാത്രാ കൺസെഷൻ സംവിധാനം പൂർണ്ണമായും ഡിജിറ്റൽ രൂപത്തിലേക്ക് മാറുന്നു. വിദ്യാർഥികളുടെ യാത്രാ കൺസെഷൻ നടപടിക്രമങ്ങൾ ലളിതമാക്കുന്നതിനും സുതാര്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനുമായി മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പ് എംവിഡി ലീഡ്സ്' (MVD LEADS) ആപ്പിലൂടെ പുതിയ ഡിജിറ്റൽ കൺസെഷൻ കാർഡ് സംവിധാനം നടപ്പിലാക്കി.
സർക്കാർ, എയ്ഡഡ്, സ്വയംഭരണ പദവിയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങൾ, സ്വകാര്യ സമാന്തര സ്ഥാപനങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളിലെയും വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഈ ഡിജിറ്റൽ കൺസെഷൻ ലഭ്യമാകും. സ്റ്റുഡൻ്സ് ട്രാവൽ ഫെസിലിറ്റി കമ്മിറ്റി യോഗത്തിലാണ് ഈ പുതിയ പരിഷ്കാരം പ്രാബല്യത്തിൽ വരുന്ന കാര്യം ആർ.ടി.ഒ അറിയിച്ചത്.
പഴയ സംവിധാനവും നേരിട്ടിരുന്ന വെല്ലുവിളികളും
പതിറ്റാണ്ടുകളായി നിലവിലിരുന്ന പേപ്പർ അധിഷ്ഠിത കൺസെഷൻ കാർഡുകൾ വിദ്യാർഥികൾക്ക് വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. അപേക്ഷാ ഫോമുകൾ ലഭിക്കുന്നതിലെ കാലതാമസം, ആർടിഒ ഓഫീസുകളിൽ നേരിട്ടെത്തേണ്ടി വരിക, കാർഡ് പുതുക്കുന്നതിനുള്ള കഠിനമായ നടപടിക്രമങ്ങൾ എന്നിവ കാരണം അക്കാദമിക് വർഷം ആരംഭിച്ച് മാസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് പലർക്കും കാർഡ് ലഭിച്ചിരുന്നത്. കൂടാതെ, ഈ പേപ്പർ കാർഡുകൾ ചില സ്വകാര്യ ബസ് ജീവനക്കാർ അംഗീകരിക്കാൻ മടിക്കുന്നതും വലിയ തർക്കങ്ങൾക്ക് കാരണമായിരുന്നു. പുതിയ ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനം ഇതിനെല്ലാം പരിഹാരമാകും.
പുതിയ ഡിജിറ്റൽ കാർഡിന്റെ സവിശേഷതകൾ
ക്യുആർ കോഡ് സംവിധാനം: ഡിജിറ്റൽ കാർഡിലുള്ള ക്യുആർ (QR) കോഡ് സ്കാൻ ചെയ്താൽ വിദ്യാർത്ഥിയുടെ പാസ് യഥാർത്ഥമാണോ എന്നും അതിന്റെ കാലാവധിയും ബസ് കണ്ടക്ടർമാർക്ക് എളുപ്പത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാം.
വിവരങ്ങൾ വിരൽത്തുമ്പിൽ: വിദ്യാർഥിയുടെ പേര്, ഫോട്ടോ, പഠിക്കുന്ന സ്ഥാപനം, വിലാസം, കോഴ്സ്, കാർഡിന്റെ കാലാവധി, ആർടിഒ ഓഫീസ് പരിധി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ കാർഡിൽ ലഭ്യമായിരിക്കും.
യാത്രാ സൗകര്യം: വിദ്യാർഥികൾക്ക് ഈ കാർഡ് ഫോണിൽ സേവ് ചെയ്ത് കണ്ടക്ടറെ കാണിക്കുകയോ, അല്ലെങ്കിൽ പ്രിൻ്റ് ഔട്ട് എടുത്ത് കൈയിൽ കരുതുകയോ ചെയ്യാം.
അപേക്ഷിക്കേണ്ട വിധം (ഘട്ടങ്ങൾ)
ഡിജിറ്റൽ കൺസെഷൻ കാർഡിനായി വിദ്യാർത്ഥികളും സ്ഥാപനങ്ങളും താഴെ പറയുന്ന രീതിയിലാണ് അപേക്ഷിക്കേണ്ടത്:
1. സ്ഥാപനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ: ആദ്യം വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനം മോട്ടോർ വാഹന വകുപ്പിന്റെ എംവിഡി ലീഡ്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി സ്ഥാപനം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.
2. വിദ്യാർത്ഥി പ്രൊഫൈൽ: വിദ്യാർത്ഥികൾ ഫോണിൽ 'എംവിഡി ലീഡ്സ്' ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത്, മൊബൈൽ നമ്പറും പാസ്പോർട്ട് സൈസ് ഫോട്ടോയും മറ്റ് വിവരങ്ങളും നൽകി പ്രൊഫൈൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം.
3. അപേക്ഷ സമർപ്പിക്കൽ: ആപ്പിലെ കൺസെഷൻ അപേക്ഷാ വിഭാഗം തിരഞ്ഞെടുത്ത് വിവരങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തി സമർപ്പിക്കുക.
4. സ്ഥാപനമേധാവിയുടെ അംഗീകാരം: വിദ്യാർത്ഥി സമർപ്പിക്കുന്ന അപേക്ഷ ആദ്യം ബന്ധപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപന മേധാവി പരിശോധിച്ച് ഓൺലൈനായി ആർ.ടി.ഒയ്ക്ക് ഫോർവേഡ് ചെയ്യും.
5. ആർടിഒ വെരിഫിക്കേഷൻ: ആർടിഒ തലത്തിൽ കൂടി പരിശോധിച്ച് അർഹത ഉറപ്പുവരുത്തിയ ശേഷം അന്തിമ അനുമതി നൽകും.
6. കാർഡ് ഡൗൺലോഡ്: അനുമതി ലഭിച്ചാലുടൻ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ആപ്പിലൂടെ നേരിട്ട് കൺസെഷൻ കാർഡ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്.
ഡിജിറ്റൽ സംവിധാനത്തിന്റെ വരവോടെ അപേക്ഷാ നടപടികൾ കൂടുതൽ വേഗതയേറിയതും സുതാര്യവുമായി മാറിയിരിക്കുകയാണ്. വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സമയം ലാഭിക്കുന്ന ഈ പരിഷ്കാരം പൊതുസേവന രംഗത്തെ മികച്ചൊരു മാതൃകയായി മാറും.
Also read: കേരള ഹൈസ്പീഡ് റെയിൽ: ഇ ശ്രീധരൻ്റെ ഇടക്കാല റിപ്പോർട്ട് പഠിക്കാൻ വിദഗ്ധ സമിതിയെ നിയോഗിച്ച് സർക്കാർ