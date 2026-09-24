ETV Bharat / technology

പുതിയ ഓഡിയോ ഗ്ലാസുകൾ മുതൽ പുതിയ വിആർ ഗ്ലാസുകൾ വരെ: പുത്തൻ ഉത്‌പ്പന്നങ്ങളുമായി മെറ്റയുടെ വാർഷിക ഇവന്‍റിന് തുടക്കം

മികച്ച 'മ്യൂസ്' അസിസ്റ്റന്‍റ്, നൂറിലധികം പുതിയ തരം എഐ ഗ്ലാസുകൾ, വിആർ ഗ്ലാസുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി ഉത്‌പ്പന്നങ്ങൾ മെറ്റ കണക്റ്റ് 2026ൽ വെളിപ്പെടുത്തി. സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായാണ് പരിപാടി നടക്കുന്നത്.

മെറ്റ കണക്റ്റ് 2026 META VR GLASSES MUSE CHARM MUSE AI
Meta Connect 2026 event is held at the company's headquarters in Menlo Park, California. (Image Credit: Meta)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 24, 2026 at 8:17 PM IST

7 Min Read
Choose ETV Bharat

ഹൈദരാബാദ്: മെറ്റയുടെ വാർഷിക ഇവന്‍റായ 'മെറ്റ കണക്റ്റ് 2026'ൽ ഒട്ടനവധി പുത്തൻ ഉത്‌പ്പന്നങ്ങൾ പുറത്തിറക്കി. സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ മൂന്ന് ദിവസങ്ങളിലായി യുഎസിലെ കാലിഫോർണിയയിൽ നടക്കുന്ന ചടങ്ങിൽ കമ്പനി മേധാവി മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ഇതിനകം പുതിയ വിആർ (VR) ഗ്ലാസുകൾ, ക്യാമറയില്ലാത്ത ഓഡിയോ ഗ്ലാസുകൾ, മൂന്നാം തലമുറയിൽപ്പെട്ട റേ-ബാൻ മെറ്റാ ഗ്ലാസുകൾ എന്നിവ പരിചയപ്പെടുത്തി.

ഇതോടൊപ്പം മെറ്റയുടെ 'മ്യൂസ്' എഐ അസിസ്റ്റന്‍റിനെ ഈ സ്‌മാർട്ട് ഗ്ലാസുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതായും മെറ്റ അറിയിച്ചു. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ നൂറിലധികം ഡിസൈനുകളിൽ ഇത്തരം എഐ ഗ്ലാസുകൾ വിപണിയിലെത്തും. ഫോണിലുള്ള എഐ അസിസ്റ്റന്‍റിനെ ഫോമിന്‍റെ സഹായമില്ലാതെ നേരിട്ട് ഗ്ലാസിലേക്ക് എത്തിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനുമാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. പുതിയ പ്രഖ്യാപനങ്ങൾ ഓരോന്നും വിശദമായി പരിശോധിക്കാം.

മ്യൂസ് സ്‌മാർട്ട് ഗ്ലാസുകളിലേക്കും

മെറ്റയുടെ പേഴ്‌സണൽ എഐ ഏജന്‍റാണ് മ്യൂസ്. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്ക് മുമ്പ് അവതരിപ്പിച്ച ഈ മോഡലിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പുതിയ പല സവിശേഷതകളും കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നു. ഇതിലെ ഏറ്റവും വലിയ മാറ്റം 'വോയ്‌സ് മോഡ്' ആണ്. മ്യൂസുമായി ദീർഘനേരം സംസാരിക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നും, നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അത് പശ്ചാത്തലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് തുടരുമെന്നും മെറ്റ വ്യക്തമാക്കുന്നു. പ്രത്യേക ശൈലിയിൽ സംസാരിക്കാനോ, ശബ്‌ദത്തിന്‍റെ തീവ്രത കൂട്ടാനോ, കുറയ്‌ക്കാനോ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും.

വരും മാസങ്ങളിൽ മെറ്റയുടെ എഐ ഗ്ലാസുകളിൽ മ്യൂസ് ലഭ്യമാവും. മ്യൂസ് എന്ന് ഉച്ചരിക്കുന്നതിലൂടെ ഇതിനെ പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കാം. കടയിലെ ഷെൽഫിലുള്ള സാധനം കണ്ടുപിടിക്കാനും, ഭിത്തിയിലെ പോസ്റ്ററിൽ എഴുതിയത് എന്തെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാനും ഇതിന് കഴിയുമെന്ന് കമ്പനി പറയുന്നു.

മ്യൂസിന് സ്വന്തമായി ഒരു ഇമെയിൽ വിലാസവും ലഭിക്കും. ഇതിന് വിവിധ ജോലികൾ പൂർത്തിയാക്കാൻ സാധിക്കും. കൂടാതെ നിങ്ങൾക്ക് ആശയവിനിമയം നടത്താനും കഴിയും. Mac-നായുള്ള Muse പതിപ്പ് കമ്പ്യൂട്ടർ ആക്‌സസ് ചെയ്യാനുള്ള സൗകര്യവും നൽകുന്നു. നിങ്ങളുടെ അനുവാദത്തോടെ മ്യൂസിന് ഏത് Mac ആപ്പും പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. നിങ്ങൾ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മുന്നിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും ഇതിന് തുടർന്നും ജോലികൾ ചെയ്യാൻ കഴിയും.

മ്യൂസിന്‍റെ കണക്റ്ററുകളുടെ എണ്ണവും വർധിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ടാസ്‌ക്കുകൾ ചെയ്യുന്നതിനായി മ്യൂസിനെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ആപ്പുകളെയും കമ്പനികളെയും ആണ് കണക്റ്ററുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഷോപ്പിങിനായി Walmart, Best Buy, American Eagle Outfitters, DICK'S Sporting Goods, Fanatics, Gap, Michael Kors, Sephora, Ulta, Wayfair എന്നിവ ഇതിൽ ലഭിക്കും.

പണമിടപാടുകൾക്കായി Shop Pay, PayPal എന്നിവ ലഭ്യമാണ്. യാത്രാ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നതിനായി Expedia ഉടൻ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്താനും പദ്ധതിയുണ്ട്. പലചരക്ക് സാധനങ്ങൾ ഓർഡർ ചെയ്യാനായി Instacart ഇതിനകം ലഭ്യമാണ്. ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവശ്യങ്ങൾക്കായി Notion, Granola, GitHub, Box എന്നിവയും ചേർത്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ, വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് വെബിലെ മ്യൂസ് ആപ്പ് വഴിയും പുതുതായി പുറത്തിറക്കിയ Mac ഡെസ്‌ക്‌ടോപ്പ് പതിപ്പ് വഴിയും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാനാകും.

മ്യൂസ് ചാം: കൂടാതെ, 'Muse Charm' എന്ന ഉപകരണവും സക്കർബർഗ് പരിചയപ്പെടുത്തി. പോക്കറ്റിലോ കീചെയിനിലോ കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന രീതിയിൽ രൂപകൽപ്പന ചെയ്ത ഒരു ചെറിയ ഉപകരണമാണിത്. പൂർണ്ണമായ Muse അനുഭവവും തത്സമയ വോയ്‌സ് സൗകര്യങ്ങളും ഇത് നൽകുന്നു. ഇതിന്‍റെ വില മെറ്റ ഇതുവരെ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഈ വർഷം അവസാനം അറിയിക്കുമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.

ഓഡിയോ ഗ്ലാസുകൾ മുതൽ മൂന്നാം തലമുറ എഐ ഗ്ലാസുകൾ വരെ

റേ-ബാൻ മെറ്റ ഓഡിയോ ഗ്ലാസ്: മെറ്റാ തങ്ങളുടെ ആദ്യത്തെ ഓഡിയോ ഗ്ലാസുകളായ 'റേ-ബാൻ മെറ്റ ഓഡിയോ' അവതരിപ്പിച്ചു. ക്യാമറ ഇല്ലെങ്കിലും, ഇവയിൽ എഐ അസിസ്റ്റന്‍റും 'ഓപ്പൺ-ഇയർ ഓഡിയോ' സംവിധാനവുമുണ്ട്. സംഗീതം കേൾക്കാനും പോഡ്‌കാസ്റ്റുകൾ ആസ്വദിക്കാനും ഫോൺ കോളുകൾ ചെയ്യാനും ഇവ ഉപയോഗിക്കാം. മെറ്റയുടെ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും വണ്ണം കുറഞ്ഞതും ഭാരം കുറഞ്ഞതുമായ ഫ്രെയിമുകളാണിവ. ഇവയ്ക്ക് 43 ഗ്രാം മാത്രമാണ് ഭാരം. 12 മണിക്കൂർ വരെ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന ബാറ്ററിയുള്ള ഇവ, ചാർജിങ് കേസ് ഉപയോഗിച്ച് ആകെ 48 മണിക്കൂർ വരെ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാനാകും.വിവിധ തരം ലെൻസുകൾക്കൊപ്പവും ഇവ ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ്. സെപ്റ്റംബർ 23ന് ഇതിന്‍റെ പ്രീ-ഓർഡറുകൾ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. 349 ഡോളറാണ് ഇതിന്‍റെ അടിസ്ഥാന വില. ഒക്ടോബർ 13 മുതലാണ് വിൽപ്പന ആരംഭിക്കുക.

റേ-ബാൻ മെറ്റ (Gen 3) ഗ്ലാസ്: മുൻ പതിപ്പുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ വണ്ണം കുറഞ്ഞതും സൗകര്യപ്രദവുമാണ് റേ-ബാൻ മെറ്റ (Gen 3). മെറ്റ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസും മറ്റ് ഫീച്ചറുകളും വേഗത്തിൽ പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കാൻ ഇതിൽ ഒരു 'ആക്ഷൻ ബട്ടൺ' നൽകിയിട്ടുണ്ട്.മുൻ മോഡലിലെ 8 മണിക്കൂർ ബാറ്ററി ലൈഫുമായി താരതമ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ, ഇതിന് 9 മണിക്കൂർ വരെ ബാറ്ററി ലൈഫ് ലഭിക്കുന്നു. 3K വീഡിയോ റെക്കോർഡിങ് സൗകര്യമുള്ള 12MP ക്യാമറയാണ് ഇതിലുള്ളത്. 'ഏവിയേറ്റർ', 'സീന' എന്നിങ്ങനെ രണ്ട് പുതിയ ഫ്രെയിം മോഡലുകളും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. 449 ഡോളർ മുതലാണ് Gen 3-യുടെ വില; സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ ഇത് ലഭ്യമാകും.

മെറ്റ ഗ്ലാസസ് നിരയിലും പുതിയ മോഡലുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൈലി ജെന്നർ അവതരിപ്പിക്കുന്ന മെറ്റ ഗ്ലാസസിൽ പുതിയ 'ഐവറി' നിറം ലഭ്യമാണ്. ഇതിന്‍റെ നിർമാണത്തിൽ ലിസയുമായി സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. മെറ്റ കാപ്രി', 'മെറ്റ നോവ' എന്നിവയാണ് പുതിയ ഫ്രെയിം രൂപകല്പനകൾ. കുറഞ്ഞ വിലയിലുള്ള 'മെറ്റ അഡ്വഞ്ചറർ', ലിമിറ്റഡ് എഡിഷനായ 'മെറ്റ ഫ്യൂറി' എന്നിവയും ലഭ്യമാണ് ഫ്രെയിം, ലെൻസ്, കേസ് എന്നിവയുടെ നിറങ്ങൾ ഇഷ്ടാനുസരണം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ സഹായിക്കുന്ന 'മിക്സ്-ആൻഡ്-മാച്ച്' സംവിധാനവും യുഎസിൽ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. സെപ്റ്റംബർ 23 മുതൽ സിംഗപ്പൂർ, ദക്ഷിണ കൊറിയ, മെക്സിക്കോ എന്നിവിടങ്ങളിൽ മെറ്റ ഗ്ലാസസ് ലഭ്യമാകും. താമസിയാതെ ബ്രസീലിലും യുഎഇയിലും ഇവ എത്തും.

റേ-ബാൻ മെറ്റ (Gen 2) ഗ്ലാസ്: മെറ്റാ കണക്റ്റ് 2026 ഇവന്‍റിൽ റേ-ബാൻ മെറ്റ (Gen 2) ഗ്ലാസിനായി മൂന്ന് പുതിയ കളർ ഓപ്ഷനുകൾ കൂടി ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ 'ബ്ലേസർ ഒപ്റ്റിക്' മോഡലിനായി 'ഷൈനി ബ്രിക്ക് ബ്രൗൺ', 'ഷൈനി ട്രാൻസ്‌പരന്റ് ഓഷ്യൻ ബ്ലൂ' എന്നിവയും 'സ്ക്രൈബർ ഒപ്റ്റിക്' മോഡലിനായി 'ട്രാൻസ്‌പരന്റ് ഡാർക്ക് ഒലീവ്' നിറവും ലഭിക്കുന്നു.

സ്‌മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾക്കായുള്ള വിവിധ സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സവിശേഷതകൾ

വരും മാസങ്ങളിൽ സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസുകൾക്കായി നിരവധി സോഫ്റ്റ്‌വെയർ സവിശേഷതകൾ കൂടി അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് മെറ്റ തങ്ങളുടെ വാർഷിക പരിപാടിയിൽ അറിയിച്ചു.

ഓൺബോർഡ് ഹിയറിങ് അസിസ്റ്റൻസ്: ഇതൊരു FDA-അംഗീകൃത കേൾവി സഹായിയായി ഉപയോഗിക്കാവുന്ന സോഫ്റ്റ്‌വെയർ ഫീച്ചറാണ്. നേരിയതോ മിതമായതോ ആയ കേൾവിശക്തി കുറവുള്ള, 18 വയസ്സിനു മുകളിൽ പ്രായമുള്ളവരെ ഇത് സഹായിക്കുമെന്ന് മെറ്റ പറയുന്നു. ക്ലിനിക്ക് സന്ദർശനമോ ഡോക്ടറുടെ കുറിപ്പടിയോ ആവശ്യമില്ലാതെ തന്നെ, ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്കുള്ളിൽ വീട്ടിലിരുന്ന് സജ്ജീകരിക്കാനാവും. ഈ വർഷം അവസാനം ഇത് യുഎസിൽ ലഭ്യമാകും. ഇതിന് 149.99 ഡോളറാണ് വില. 'മെറ്റ വൺ' സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷനിലൂടെയും ഈ ഫീച്ചർ ലഭ്യമാകും.

ഓഡിയോ കൺട്രോൾ: പുതിയ ഓഡിയോ ബാലൻസ് സംവിധാനം ഉപയോഗിച്ച് ശബ്ദം ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ ആയി ക്രമീകരിക്കാം. മോണോ ഓഡിയോ സൗകര്യം വഴി എല്ലാ ശബ്ദവും ഒരു ചെവിയിലേക്ക് മാത്രമായി കേൾക്കാനും സാധിക്കും.

മെറ്റ കണക്റ്റ് 2026 META VR GLASSES MUSE CHARM MUSE AI
Many new features will come in Meta AI Glasses (Image Credit: Meta)

ദൈനംദിന പ്രവർത്തനങ്ങൾ: ഓട്ടം, സൈക്ലിങ് എന്നിവയ്ക്കായി നിർദ്ദേശങ്ങളടങ്ങിയ ഹാൻഡ്‌സ്-ഫ്രീ വർക്കൗട്ടുകൾ, വ്യക്തിഗത നിർദ്ദേശങ്ങളോടെയുള്ള പോഷകാഹാര നിരീക്ഷണം, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, വിലകൾ, അവലോകനങ്ങൾ എന്നിവ കാണിച്ചുതരുന്ന ഷോപ്പിങ് എഐ എന്നിവ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ശബ്ദ നിർദ്ദേശങ്ങളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് അലേർട്ടുകൾ ക്രമീകരിക്കാനോ ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ വാങ്ങാനോ സാധിക്കും.

ഡോൾബി അറ്റ്‌മോസ് വീഡിയോ: 360-ഡിഗ്രി സ്പേഷ്യൽ സൗണ്ടോടെ വീഡിയോകൾ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ആദ്യത്തെ ഉപഭോക്തൃ ഉപകരണമാണിതെന്ന് മെറ്റ അവകാശപ്പെടുന്നു.

പുതിയ നാവിഗേഷൻ: സ്‌ട്രീറ്റുകളുടെ പേരുകൾക്ക് പകരം പ്രധാന ലാൻഡ്‌മാർക്കുകൾ ആയിരിക്കും നാവിഗേഷനിൽ കാണിക്കുക.

പേഴ്‌സണലൈസേഷൻ: വ്യക്തിഗത ക്രമീകരണങ്ങൾ: വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഓഡിയോ, കസ്റ്റം ജെസ്റ്ററുകൾ, മെച്ചപ്പെടുത്തിയ വിഷ്വൽ എഐ എന്നിവ ഇതിൽ ലഭ്യമാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ള ടൂളുകൾക്കായി ടച്ച്‌പാഡ് ഷോർട്ട്‌കട്ടുകൾ ക്രമീകരിക്കാനും സാധിക്കും.

മെറ്റ കണക്റ്റ് 2026 META VR GLASSES MUSE CHARM MUSE AI
Meta VR Glasses, a private cinema in high-resolution glasses, a multi-monitor workstation and a game console. (mage Credit: X/ Mark Zuckerberg)

ഗെയിമിങ് വേറെ ലെവലാക്കാൻ മെറ്റ വിആർ ഗ്ലാസുകളും

മെറ്റ കണക്റ്റ് 2026 ഇവന്‍റിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം മെറ്റയുടെ വിആർ ഗ്ലാസുകളാണ്. അടുത്ത വസന്തകാലത്ത് ഇത് 1,299.99 ഡോളർ വിലയിൽ ലഭ്യമാകും. മെറ്റാ ക്വസ്റ്റ് 3-നേക്കാൾ അഞ്ചിരട്ടി ഭാരം കുറഞ്ഞവയാണ് ഇവ. ഇതിന്‍റെ ഭാരം ഏകദേശം 100 ഗ്രാം മാത്രമാണ്. മൈക്രോ-ഒഎൽഇഡി പാനലോടുകൂടിയ 5K ഡിസ്‌പ്ലേയാണ് ഇതിലുള്ളത്.

മുഖത്ത് ധരിക്കുമ്പോൾ ഭാരം കുറയ്ക്കുന്നതിനായി, ബാറ്ററിയും പ്രോസസറും ബെൽറ്റിലോ പോക്കറ്റിലോ ബാഗിലോ കൊണ്ടുനടക്കാവുന്ന ഒരു ചെറിയ കേസിങിലാണ് ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്. ക്വാൽകോം സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ റിയാലിറ്റി എലൈറ്റ് ചിപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഈ ഗ്ലാസുകൾ, ഒറ്റ ചാർജിൽ ഏകദേശം മൂന്ന് മണിക്കൂർ വരെ തുടർച്ചയായി വീഡിയോ പ്ലേ ചെയ്യാൻ ശേഷിയുള്ളവയാണ്. ഇവ ഒരു സിനിമാറ്റിക് അനുഭവം നൽകുന്നുവെന്ന് കമ്പനി അവകാശപ്പെടുന്നു.

മെറ്റ കണക്റ്റ് 2026 META VR GLASSES MUSE CHARM MUSE AI
Meta's VR glasses weigh around 100 grams. (Image credit: Meta)

ഒരേസമയം ഒന്നിലധികം വെർച്വൽ സ്‌ക്രീനുകൾ തുറക്കാൻ ഇവയ്ക്ക് സാധിക്കും. 'സർഫേസ് ഇൻപുട്ട്' സൗകര്യം ഉപയോഗിച്ച് ഏത് മേശയെയും കീബോർഡായും ടച്ച്‌പാഡായും മാറ്റാൻ കഴിയും. മറ്റ് ഉപകരണങ്ങളെ ഇതിലേക്ക് കണക്‌റ്റ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് അവയുടെ സ്‌ക്രീനുകൾ വിപുലീകരിക്കാനും സാധിക്കും. കണ്ണുകളുടെയും കൈകളുടെയും ചലനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രവർത്തിപ്പിക്കാവുന്നതിനാൽ പ്രത്യേക കൺട്രോളറുകളുടെ ആവശ്യമില്ല. വർക്ക്‌സ്‌പേസ് അലങ്കരിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്‌നി+, യൂട്യൂബ്, എച്ച്ബിഒ മാക്സ്, പ്രൈം വീഡിയോ എന്നിവയിൽ സിനിമകൾ പ്ലേ ചെയ്യാനോ മെറ്റ എഐയോട് ആവശ്യപ്പെടാവുന്നതാണ്.

മെറ്റ ഹോളോഗ്രാം: ഇവന്‍റിൽ മെറ്റ ഒരു ഹോളോഗ്രാം സംവിധാനവും അവതരിപ്പിച്ചു. കോളിലുള്ള വ്യക്തിക്ക് നിങ്ങളുടെ മുഖവും ഭാവങ്ങളും കാണിച്ചുകൊടുക്കുന്ന, നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ തോന്നിക്കുന്ന തത്സമയ ഡിജിറ്റൽ ചിത്രമാണിത്. ഫോൺ ഉപയോഗിച്ച് ഒറ്റത്തവണ ക്യാപ്‌ചർ മാത്രം ചെയ്‌ത് ഇത് സജ്ജീകരിക്കാം. അടുത്ത വസന്തകാലത്ത് വിആർ ഗ്ലാസുകൾക്കൊപ്പം ഇതും ലഭ്യമാകും. മെറ്റ റേ-ബാൻ ഡിസ്‌പ്ലേകളുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്കായി വരും മാസങ്ങളിൽ യുഎസിലെ വാട്‌സ്ആപ്പിൽ ഇത് ലഭ്യമായി തുടങ്ങും.

മെറ്റ കണക്റ്റ് 2026 META VR GLASSES MUSE CHARM MUSE AI
Beat Saber is getting its biggest update yet, coming to Meta VR Glass and Meta Quest. (Image credit: Meta)

മെറ്റ ബീറ്റ് സാബർ

ഗെയിമിങിൽ ഇതുവരെയുള്ളതിൽ വച്ച് ഏറ്റവും വലിയ അപ്‌ഡേറ്റ് ബീറ്റ് സാബറിനു ലഭിക്കും. അടുത്ത വസന്തകാലത്ത് മെറ്റ വിആർ ഗ്ലാസുകളിലും മെറ്റ ക്വസ്റ്റിലും ഇത് വരുന്നു. ഏകദേശം പത്ത് വർഷത്തിനിടെ ആദ്യമായി, അതിന്‍റെ രൂപവും ലോഗോയും മാറ്റുകയാണ്. ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ സവിശേഷത പുതിയ മോഡ്, ഫ്ലക്‌സ് ആണ്. ഇത് ഹാൻഡ് ട്രാക്കിങിനെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു. പുതിയ ഗെയിമുകളുടെ നിരയിൽ കാർഡ്‌മണ്ട, ഡൈസ് ത്രോൺ ഡിജിറ്റൽ, ഡ്രാഗൺ ഗ്രോവ്, ഫീനിക്സ് റൈറ്റ്: ഏസ് അറ്റോർണി - ഡ്യുവൽ ഡെസ്റ്റിനീസ് എന്നിവയും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഈ ഗെയിമുകൾ ആദ്യം മുതൽ ഹാൻഡ് ട്രാക്കിങിനായി നിർമ്മിച്ചതാണ്. അതിനാൽ വിആർ ഗ്ലാസുകളിൽ കൺട്രോളർ ഇല്ലാതെ അവ കളിക്കാൻ കഴിയും. മെറ്റാക്വസ്റ്റിൽ, അവയ്ക്ക് ഒരു കൺട്രോളർ ആവശ്യമാണ്.

Also Read:

  1. ഷവോമി 18 പ്രോ മുതൽ വൺപ്ലസ് 16 വരെ: ക്വാൽകോമിന്‍റെ ഏറ്റവും പുതിയ കരുത്തൻ ചിപ്‌സെറ്റുമായി വിപണിയിലെത്തുന്ന ഫോണുകൾ
  2. സ്‌നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് എക്‌സ്‌ട്രീം ജെൻ 6 ചിപ്‌സെറ്റിന്‍റെ കരുത്തും 200MP ടെലിഫോട്ടോ ക്യാമറയുമായി 'മോട്ടോറോള സിഗ്നേച്ചർ 27'
  3. 2nm സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ അത്യാധുനിക ചിപ്പുകളുമായി ക്വാൽകോം: ഗെയിമിങും എഐ ഫീച്ചറുകളും ഇനി വേറെ ലെവൽ
  4. ഓഫ്‌-റോഡ് യാത്രകൾക്ക് ഉത്തമം: അത്യാധുനിക സസ്പെൻഷൻ സാങ്കേതികവിദ്യയും ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങളുമായി മെഴ്‌സിഡസ്-AMG G 63 'ഓഫ്‌റോഡ് പ്രോ' വേരിയന്‍റ്

TAGGED:

മെറ്റ കണക്റ്റ് 2026
META VR GLASSES
MUSE CHARM
MUSE AI
META CONNECT 2026

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.