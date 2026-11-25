ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചാറ്റുകളിൽ ഇനി ‘മ്യൂസ്’ എഐയും; ആപ്പ് മാറാതെ തന്നെ എഐ സഹായം തേടാം
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോകാതെ തന്നെ മ്യൂസ് എഐ അസിസ്റ്റന്റിനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താമെന്നതാണ് പുതിയ ഫീച്ചറിലൂടെ മെറ്റ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Published : November 25, 2026 at 6:17 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: എഐ അസിസ്റ്റന്റായ ‘മ്യൂസ്’ ഇനി മുതൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചാറ്റ് ബോക്സിൽ DM (ഡയറക്റ്റ് മെസേജ്) ആയി നേരിട്ട് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന പ്രഖ്യാപനവുമായി മെറ്റ. ഇതുവഴി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് പുറത്തുപോയി മ്യൂസ് ആപ്പ് പ്രത്യേകം തുറക്കാതെ തന്നെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എഐ അസിസ്റ്റന്റുമായി നേരിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇന്നലെ (നവംബർ 24 ) ആണ് മെറ്റ ഇതുസംബന്ധിച്ച പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടതോ, കൂടുതൽ അറിയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതോ ആയ ഏതെങ്കിലുമൊരു പോസ്റ്റിനെ കുറിച്ചോ, സ്ഥലത്തെക്കുറിച്ചോ, ഉൽപ്പന്നത്തെക്കുറിച്ചോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ചാറ്റിൽ തന്നെ മ്യൂസിനോട് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരമാണ് ഇവിടെ ലഭിക്കുന്നത്. മാത്രമല്ല, ഗ്രൂപ്പ് ചാറ്റുകളിൽ നടന്ന സംഭാഷണത്തിന്റെ സംഗ്രഹം നൽകാനും മ്യൂസിന് കഴിയും.
ലഭ്യത
മെറ്റ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഈ ഫീച്ചർ ഘട്ടംഘട്ടമായി പുറത്തിറക്കിത്തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഉപയോക്താക്കളിലേക്ക് എത്തും. യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ്, കാനഡ, മെക്സിക്കോ, ജപ്പാൻ, സിംഗപ്പൂർ എന്നിവിടങ്ങളിലെ iOS, ആൻഡ്രോയിഡ് ഉപയോക്താക്കൾക്കാണ് നിലവിൽ ഇത് ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇന്ത്യയിൽ മ്യൂസ് ഇതുവരെ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഈ പുതിയ ഫീച്ചർ ഉൾപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് വൈകാതെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലും ഇത് ലഭ്യമാകുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
Muse can now organize Instagram saves into collections or travel itineraries, find saved reels and turn recipes into grocery lists. Use it in DMs to learn more about a post or catch up on what you missed. Muse won’t make changes or take action without your OK. https://t.co/jOvJ0asR4m— Instagram (@instagram) November 24, 2026
പ്രാധാന്യം എന്ത്?
മുൻപ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ എഐ ഏജന്റ് ഉപയോഗിക്കണമെങ്കിൽ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങി പ്രത്യേകം മ്യൂസ് ആപ്പ് തുറക്കേണ്ടതുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഈ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ, എഐ ഏജന്റ് നേരിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിനുള്ളിൽ തന്നെ സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ, ആപ്പുകൾ മാറിമാറി ഉപയോഗിക്കേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ഈ ഫീച്ചർ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ ചാറ്റ് ബോക്സിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിലൂടെ ആപ്പ് ഉപയോഗം എളുപ്പമാക്കാനും, ഉപയോക്താക്കളുടെ സംശയങ്ങൾക്ക് ഉടനടി മറുപടി ലഭിക്കാനും സാധിക്കും.
ഉപയോഗങ്ങൾ
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം സ്ക്രോൾ ചെയ്യുന്നതിനിടയിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടാൽ, ഇത് മ്യൂസിന് അയച്ചുകൊടുത്ത് ടാസ്ക്കുകൾ നൽകാം. ഉദാഹരണത്തിന് നിങ്ങൾ ഊട്ടിയിൽ ഒരു ട്രിപ്പ് പോവാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തെന്ന് കരുതുക. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഊട്ടിയിലുള്ള ഒരു ഫുഡ് സ്പോട്ടിന്റെ പോസ്റ്റ് കണ്ടാൽ, ഇത് മ്യൂസിലേക്ക് പങ്കുവെയ്ക്കാം. യാത്ര പ്ലാൻ തയ്യാറാക്കുമ്പോൾ, ഈ ഷോപ്പ് ഉൾപ്പെടുന്ന പ്ലാൻ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്ത് തരാൻ മ്യൂസിന് സാധിക്കും.
അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ട്ടപ്പെട്ട ഒരു ജോഡി ഷൂസിന്റെ പരസ്യമോ പോസ്റ്റോ കണ്ടാൽ, അതിന് ലഭ്യമായ ഏറ്റവും മികച്ച ഡീൽ ഏതെന്ന് കണ്ടെത്താൻ മ്യൂസിന്റെ സഹായം തേടാം. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മ്യൂസുമായി നടത്തുന്ന സംഭാഷണങ്ങൾ, പ്രധാന മ്യൂസ് ആപ്പിലും 'സൈഡ് ചാറ്റുകളായി' കാണാൻ സാധിക്കും.
പോസ്റ്റുകൾ സേവ് ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ എളുപ്പം
യുഎസിലെയും കാനഡയിലെയും ഉപയോക്താക്കൾക്ക്, സേവ് ചെയ്ത പോസ്റ്റുകളും റീൽസുകളും ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനും മ്യൂസ് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മെറ്റ അറിയിച്ചു. സേവ് ചെയ്ത ഉള്ളടക്കങ്ങളെ 'കളക്ഷൻസ്' എന്ന് വിളിക്കുന്ന പ്രത്യേക ഫോൾഡറുകളായി തരംതിരിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മ്യൂസിനോട് നിർദ്ദേശിക്കാവുന്നതാണ്. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു ഉപയോക്താവിന് ഒരു പാചകക്കുറിപ്പ് വീഡിയോ ഒരു പലചരക്ക് പട്ടികയാക്കി മാറ്റാനോ, അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട യാത്രാ സ്രഷ്ടാക്കളുടെ പോസ്റ്റുകൾ ഒരു യാത്രാ പദ്ധതിയാക്കി മാറ്റാനോ, സേവ് ചെയ്ത ഫാഷൻ റീലുകളെ അടിസ്ഥാനമാക്കി വസ്ത്ര ആശയങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കാനോ AI അസിസ്റ്റന്റിനോട് ആവശ്യപ്പെടാം.
ഫീച്ചർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് സേവ് ചെയ്യുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മ്യൂസ് അത് സംഘടിപ്പിക്കണോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു പ്രോംപ്റ്റ് കാണാനാകും. ഉപയോക്താവിന്റെ അനുമതിയില്ലാതെ ഒന്നും പങ്കിടുകയോ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുകയോ അയയ്ക്കുകയോ ചെയ്യില്ലെന്നും മെറ്റ പറയുന്നു.
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