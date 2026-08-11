ഗൂഗിളിന്റെ ടെൻസർ ചിപ്സെറ്റിന് വെല്ലുവിളിയോ? മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ശക്തിയേറിയ അടുത്ത തലമുറ Maia 300 എഐ ചിപ്പ് വരുന്നു, റിപ്പോർട്ട്
ഈ വർഷം സെപ്റ്റംബറിൽ തന്നെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മായ 300 AI ചിപ്പ് പുറത്തിറക്കുമെന്നാണ് ദി ഇൻഫർമേഷന്റെ റിപ്പോർട്ട്. കമ്പനി ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം Maia 300 ചിപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്നും സൂചന.
Published : August 11, 2026 at 4:11 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അടുത്ത തലമുറ Maia 300 എഐ ചിപ്പ് പുറത്തിറക്കാൻ ഒരുങ്ങുന്നതായി റിപ്പോർട്ടുകൾ. ദി ഇൻഫർമേഷന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച് ഈ ചിപ്പ് സെപ്റ്റംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയേക്കാം. എതിരാളികളുമായി മത്സരം കാഴ്ച വെയ്ക്കാൻ കെൽപ്പുള്ള പുതുതലമുറ മോഡൽ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
2023 നവംബറിലാണ് Maia 300 എഐ ചിപ്പിന്റെ ആദ്യ തലമുറ മോഡൽ പുറത്തിറക്കിയത്. എങ്കിലും നിലവിൽ എതിരാളികളായ ആൽഫബെറ്റ്, ആമസോൺ എന്നിവരേക്കാൾ വളരെ പിന്നിലാണ് Maia 300 എഐ ചിപ്പിന്റെ ആദ്യ തലമുറ മോഡലിന്റെ സ്ഥാനം. കസ്റ്റം AI ചിപ്പുകളിൽ എതിരാളികളികൾ പുരോഗതി കൈവരിച്ചെങ്കിലും മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് കാര്യമായ മാറ്റങ്ങളൊന്നും കൊണ്ടുവരാൻ സാധിച്ചിരുന്നില്ല. അടുത്ത തലമുറ മോഡൽ വലിയ മാറ്റങ്ങളോടെ പുറത്തിറക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
2026ന്റെ രണ്ടാം പാദത്തിൽ ഗൂഗിൾ അതിന്റെ ടെൻസർ പ്രോസസ്സിങ് യൂണിറ്റുകളുടെ നേരിട്ടുള്ള വിൽപ്പനയിൽ നിന്നുള്ള വരുമാനം തിരിച്ചറിയാൻ തുടങ്ങി. ട്രെയിനിയം സീരീസ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്വന്തം ചിപ്പുകൾ ആമസോണും കൂടുതലായി ഉപയോഗിക്കുന്നതായി റിപ്പോർട്ട് ഉണ്ട്. സത്യ നാഡെല്ലയുടെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള മൈക്രോസോഫ്റ്റ് Maia 200 ചിപ്സെറ്റിന്റെ വ്യാപനത്തിനായി തായ്വാനീസ് ചിപ്പ് നിർമ്മാതാക്കളായ ടിഎസ്എംസിയുമായി സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുമെന്നാണ് വിവരം.
300,000-ത്തിലധികം യൂണിറ്റുകളുടെ ഉൽപ്പാദന ശേഷി ഉറപ്പാക്കാൻ ടിഎസ്എംസിയുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. 2027ൽ ഡെലിവറികൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും പറയപ്പെടുന്നു. ഉൽപ്പാദനം ഗണ്യമായി വർധിപ്പിക്കാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടാതെ പുതിയ ചിപ്പ് സ്വീകരിക്കുന്നതിനായി AI കമ്പനിയായ ആന്ത്രോപിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള പ്രധാന ക്ലൗഡ് കമ്പ്യൂട്ടിങ് ക്ലയന്റുകളുമായി ചർച്ചകൾ നടത്തിവരികയാണെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.
“ഞങ്ങളുടെ ദീർഘകാല എഐ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ തന്ത്രത്തിന്റെ ഭാഗമായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കസ്റ്റം സിലിക്കണിൽ നിക്ഷേപം തുടരുകയാണ്. ഉൽപ്പാദന അളവ് പങ്കിടുന്നില്ലെങ്കിലും, റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ട കണക്കുകൾ ഞങ്ങളുടെ പ്രോഗ്രാമിന്റെ വ്യാപ്തിയെ പ്രതിഫലിപ്പിക്കുന്നില്ല,” എന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ Azure Maia ഡിവിഷന്റെ ജനറൽ മാനേജർ ആൻഡ്രൂ വാൾ പറഞ്ഞു.
കമ്പനി ഒരു ദശലക്ഷത്തിലധികം Maia 300 ചിപ്പുകൾ നിർമ്മിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിടുന്നുണ്ടെന്ന് റിപ്പോർട്ടുണ്ട്. എന്നിരുന്നാലും, ഘടകങ്ങളുടെ ക്ഷാമവും ടിഎസ്എംസിയുമായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ചർച്ചയിൽ എത്രത്തോളം ശേഷി അന്തിമമാക്കും എന്നതിനും അനുസരിച്ച് പദ്ധതിയിൽ മാറ്റമുണ്ടായേക്കാം.
മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ Maia 300 എഐ ചിപ്പിനെക്കുറിച്ച്
ജനുവരിയിൽ അനാച്ഛാദനം ചെയ്ത മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ രണ്ടാം തലമുറ എഐ ചിപ്പായ Maia 200ന് ശേഷം Maia 300 വരാനിരിക്കുകയാണ്. നൂതന 3-നാനോമീറ്റർ പ്രോസസ്സ് സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ചാണ് ടിഎസ്എംസി ഈ ചിപ്പ് നിർമ്മിച്ചത്. ഒരേസമയം വലിയ അളവിലുള്ള ഉപയോക്തൃ അഭ്യർത്ഥനകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട എഐ സിസ്റ്റങ്ങളുടെ പ്രകർനം വർധിപ്പിക്കുന്നതിന് വേഗതയേറിയ ഈ എഐ ചിപ്പ് സഹായിക്കും.
എഐയുടെ വളർച്ച പ്രവചനാതീതമായ തോതിൽ കുതിക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസ്സിങ് യൂണിറ്റുകൾക്ക് ആവശ്യക്കാരേറുകയാണ്. ഡിമാൻഡ് കൂടിയതോടെ ചെലവും വർധിച്ചു. എൻവിഡിയ പോലുള്ള ബാഹ്യ വിതരണക്കാരെ ആശ്രയിക്കുന്നത് കുറയ്ക്കുന്നതിനും ചെലവ് കുറയ്ക്കുന്നതിനുമാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്വന്തമായി ചിപ്പുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ ഭാഗമാണ് കമ്പനിയുടെ കസ്റ്റം AI ചിപ്പുകളിലേക്കുള്ള ചുവടുവെയ്പ്പ്. പ്രൊപ്രൈറ്ററി ഹാർഡ്വെയർ വികസിപ്പിക്കുന്നതിലൂടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്, ഗൂഗിൾ, ആമസോൺ തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ അവരുടെ എഐ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ കൂടുതൽ നിയന്ത്രണം നേടാനും കാര്യക്ഷമത മെച്ചപ്പെടുത്താനും ഉള്ള ശ്രമത്തിലാണ്. ഇത് ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ചെലവ് കുറയ്ക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കാം.
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