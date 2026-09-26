കോഡിങ് അറിയാത്തവർക്കും സ്വന്തമായി ടൂളുകൾ നിർമ്മിക്കാം! ഓഫിസ് ജോലികൾ ഇനി കൂടുതൽ എളുപ്പം; കോപൈലറ്റിൽ മാറ്റങ്ങളുമായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ്
'Microsoft IQ' എന്ന സംവിധാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പുതുക്കിയ കോപൈലറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൽ പുതിയ മൂന്ന് ഫീച്ചറുകളാണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയത്.
Published : September 26, 2026 at 6:20 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കോപൈലറ്റ് ആപ്പിൽ അഴിച്ചുപണി പ്രഖ്യാപിച്ച് മൈക്രോസോഫ്റ്റ്. ഓഫീസ് ജോലികൾ കൂടുതൽ എളുപ്പമാക്കാൻ സാധിക്കുന്ന മൂന്ന് പുതിയ ഫീച്ചറുകളാണ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഹോം, കോഡ്, ഓട്ടോപൈലറ്റ് എന്നിവയാണ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്ത ആപ്പിൽ പുതുതായി ലഭിക്കുന്നത്.
ഹോം ഫീച്ചർ എന്തിന്?
ഇതിൽ 'ഹോം' എന്നത് ആപ്പ് തുറക്കുമ്പോൾ ആദ്യം കാണുന്ന പേജാണ്. ഇവിടെ കോപൈലറ്റുമായി ചാറ്റ് ചെയ്യാനും, വലിയ ജോലികൾ 'കോവർക്ക്' എന്ന ഫീച്ചറിലൂടെ ചെയ്യാനും സാധിക്കും. കൂടാതെ വേർഡ്, എക്സൽ, പവർപോയിന്റ് പോലുള്ള സവിശേഷതകൾ നേരിട്ട് കോപൈലറ്റിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കാം. അതുകൊണ്ട് മറ്റ് ആപ്പുകളിലേക്ക് പോകാതെ തന്നെ ഡോക്യുമെന്റും പ്രസന്റേഷനും ഉണ്ടാക്കാനും എഡിറ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും.
ലളിതമായ ടൂളുകൾ നിർമിക്കാൻ കോഡ് ഫീച്ചർ
'കോഡ്' ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലളിതമായ ടൂളുകൾ സ്വന്തമായി നിർമ്മിക്കാനാകും. സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർമാർക്ക് മാത്രമല്ല, സാധാരണ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പോലും എളുപ്പത്തിൽ ടൂളുകൾ നിർമിക്കാമെന്നതാണ് ഈ ഫീച്ചറിന്റെ സവിശേഷത. ഇതിനായി സാധാരണ ഭാഷയിൽ കാര്യങ്ങൾ വിശദീകരിച്ചാൽ മാത്രം മതി.
ഗിറ്റ്ഹബ് കോപൈലറ്റ് സാങ്കേതികവിദ്യയിലാണ് ഈ ഫീച്ചർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. കമ്പനിയുടെ സ്വന്തം സിസ്റ്റത്തിനുള്ളിൽ തികച്ചും സുരക്ഷിതമായ മാത്രമായിരിക്കും ഇത് പ്രവർത്തിക്കുക.
ഓട്ടോപൈലറ്റ് ഫീച്ചർ
ഉപയോക്താവിനൊടൊപ്പം ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഡിജിറ്റൽ സഹപ്രവർത്തകനെപ്പോലെയാണ് 'ഓട്ടോപൈലറ്റ്' പ്രവർത്തിക്കുക. മുമ്പ് 'സ്കൗട്ട്' എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഫീച്ചറാണ് ഇത്. ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാത്ത സമയത്ത് പോലും തനിയെ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാനും, കലണ്ടർ മാനേജ് ചെയ്യാനും, പ്രോജക്റ്റുകൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനും ഓട്ടോപൈലറ്റ് ഫീച്ചറിലൂടെ സാധിക്കും.
'ഹോം', 'കോഡ്' എന്നീ ഫീച്ചറുകൾ അടുത്ത ആഴ്ച മുതൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഫ്രോണ്ടിയർ പ്രോഗ്രാമിലൂടെ ലഭ്യമാകും. അതേസമയം 'ഓട്ടോപൈലറ്റ്' ഫീച്ചർ ഈ മാസം അവസാനത്തോടെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ആളുകൾക്ക് മാത്രമേ ലഭ്യമാവുകയുള്ളൂ.
We’re building Copilot as a new OS for work that spans every model, every form factor, and every task. Today, we’re announcing our biggest update to Copilot to date, bringing four things together:— Satya Nadella (@satyanadella) September 25, 2026
· Autopilot: proactive and long-running agent built for the enterprise
· Code:… pic.twitter.com/W2ClHHkCK3
ഓഫീസ് ആപ്പുകൾക്കായി കൂടുതൽ മികച്ച ടൂളുകൾ
ദൈനംദിന ഓഫിസ് ടൂളുകളിലെ കോപൈലറ്റിന്റെ പ്രവർത്തനക്ഷമതയും ആപ്പിലെ അഴിച്ചുപണിയിലൂടെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു. പവർപോയിന്റിൽ സ്ലൈഡ് ഡെക്കുകൾ സ്വയം ക്രമീകരിക്കാനും, എക്സലിൽ വരുത്തുന്ന മാറ്റങ്ങൾ കൃത്യമായി തിരിച്ചറിയാനും ഇപ്പോൾ സാധിക്കും. കൂടാതെ, ഈ ആപ്പുകൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാറായ ചാർട്ടുകളോ ടെംപ്ലേറ്റുകളോ നിർദ്ദേശിക്കാനും കഴിയും. നിയമം, ധനകാര്യം തുടങ്ങിയ മേഖലകളിലെ വിദഗ്ധ അറിവുകൾ നേരിട്ട് ലഭ്യമാക്കുന്ന 'ന്യൂ സ്കിൽസ്' ഫീച്ചറുകളും ഈ പ്രോഗ്രാമുകളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.
ബിസിനസ്സ് ഡാറ്റയും കണക്ഷനുകളും
ഒരു കമ്പനിയുടെ ഡാറ്റയെയും പ്രവർത്തനരീതികളെയും ഒരൊറ്റ സ്ഥലത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്ന 'Microsoft IQ' എന്ന സംവിധാനത്തെ അടിസ്ഥാനമാക്കിയാണ് പുതുക്കിയ കോപൈലറ്റ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിൽ കോപൈലറ്റിനെ Power BI ഡാറ്റയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന 'Fabric IQ'-വും, Dynamics 365, Power Platform എന്നിവയുമായുള്ള പുതിയ ബന്ധിപ്പിക്കലുകളും ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇതുവഴി, സെയിൽസ് ടീമിനും മറ്റുള്ളവർക്കും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിൽ തിരയാതെ തന്നെ ആവശ്യമായ വിവരങ്ങൾ നേരിട്ട് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുന്നു. കോപൈലറ്റിനായുള്ള അംഗീകൃത ടൂളുകളും എക്സ്റ്റൻഷനുകളും ഒരൊറ്റ കേന്ദ്രീകൃത സംവിധാനത്തിലൂടെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ ബിസിനസ്സുകളെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ 'പ്ലഗിൻ രജിസ്ട്രി'യും ഇതിൽ ലഭ്യമാകും.
ചെലവുകൾ നിയന്ത്രിക്കൽ
പുതുക്കിയ കോപൈലറ്റിലെ പുതിയ ഫീച്ചറുകളിലൂടെ കമ്പനികൾക്ക് അവരുടെ എഐ ടൂളുകളുടെ ചിലവ് നിയന്ത്രിക്കാൻ സാധിക്കും. സാധാരണ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ആദ്യ ഡ്രാഫ്റ്റുകൾ തയാറാക്കാനും വേഗതയോടെയും കൃത്യതയോടെയും പ്രവർത്തിക്കുന്ന 'ഓട്ടോ' സിസ്റ്റത്തോടു കൂടിയ ഒരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പാക്കേജ് ലഭ്യമാകും. എന്നാൽ കോവർക്ക്, കോഡ്, ഓട്ടോപൈലറ്റ് തുടങ്ങിയ കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ഫീച്ചറുകൾക്കായി ഉപയോഗത്തിനനുസരിച്ച് പണം നൽകുന്ന പ്രത്യേക ബില്ലിങ് രീതിയായിരിക്കും ഉണ്ടാവുക.
ഇതിലൂടെ അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റർമാർക്ക് ചിലവുകൾ നിരീക്ഷിക്കാനും വിവിധ ടീമുകൾക്ക് പരിധി നിശ്ചയിക്കാനും സാധിക്കും. കൂടാതെ, ഒക്ടോബറിൽ പുറത്തിറങ്ങുന്ന 'ടുഡേ' എന്ന പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റ് ഫീച്ചർ പ്രധാനപ്പെട്ട ജോലികൾ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന റിമൈൻഡറായി പ്രവർത്തിക്കും. കൂടാതെ സന്ദേശങ്ങൾ തയാറാക്കി നൽകുകയും ചെയ്യും. ഇത് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസിലെ പുതുക്കിയ കോപൈലറ്റ് ഗ്രൂപ്പിലെ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും ജോലി കൂടുതൽ എളുപ്പമാവും. പുതിയ ടൂളുകളെക്കുറിച്ചുള്ള വിശദവിവരങ്ങൾ കമ്പനി നവംബർ 17 മുതൽ 20 വരെ സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോയിൽ നടക്കുന്ന 'ഇഗ്നൈറ്റ്' കോൺഫറൻസിലായിരിക്കും വിശദീകരിക്കുക.
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