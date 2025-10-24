എഐ ബ്രൗസർ യുദ്ധം! 'ചാറ്റ്ജിപിടി അറ്റ്ലസി'നോട് മല്ലിടാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റ്; എഡ്ജ് ബ്രൗസറിൽ പുതിയ 'കോപൈലറ്റ് മോഡ്'
ചാറ്റ്ജിപിടി അറ്റ്ലസുമായി ഓപ്പൺഎഐ എത്തിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജിൽ കോപൈലറ്റ് മോഡ് വരുന്നത്. ഇതിന്റെ സവിശേഷതകൾ പരിശോധിക്കാം.
Published : October 24, 2025 at 6:39 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: പ്രധാനപ്പെട്ട എഐ കമ്പനികളെല്ലാം തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ബ്രൗസർ പുറത്തിറക്കുകയാണ്. പെർപ്ലെക്സിറ്റിയുടെ വെബ് ബ്രൗസറായ കോമറ്റും, ഓപ്പൺഎഐയുടെ ചാറ്റ്ജിപിടി അറ്റ്ലസും എല്ലാം അടുത്തിടെ പുറത്തിറക്കിയത് നമ്മളെല്ലാം കണ്ടതാണ്. ഇപ്പോൾ മൈക്രോസോഫ്റ്റും ഈ മത്സരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ബ്രൗസറിനായി എഐ സവിശേഷതകളടങ്ങുന്ന പുതിയ "കോപൈലറ്റ് മോഡ്"ഔദ്യോഗികമായി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ജൂലൈയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നെങ്കിലും എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും ലഭ്യമായിരുന്നില്ല. ഇനി മുതൽ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാവും. ഓപ്പൺഎഐ അതിന്റെ വെബ് ബ്രൗസർ ചാറ്റ്ജിപിടി അറ്റ്ലസ് പുറത്തിറക്കിയതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജിൽ കോപൈലറ്റ് മോഡ് വരുന്നത്.
സാധാരണ ബ്രൗസറിൽ നിന്ന് എഐ പവേർഡ് ബ്രൗസറായാണ് ഇത് മാറിയിരിക്കുന്നത്. ഓരോ പുതിയ ടാബിലും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും URL തെരയാനും കഴിയുന്ന ഒരു ചാറ്റ് വിൻഡോ തുറക്കും. ഇതിലെ സവിശേഷതകളും എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നും പരിശോധിക്കാം.
മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജിലെ കോപൈലറ്റ് മോഡ് എന്താണ്?
ഇതുവരെ, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ബ്രൗസർ തുറന്ന് ഒരു പുതിയ ടാബ് തുറന്നാൽ, സാധാരണയായി ഒരു ശൂന്യമായ പേജാണ് തുറന്നുവരുക. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കോപൈലറ്റ് മോഡ് ഓണാക്കിയാൽ, ഓരോ പുതിയ ടാബിലും ഒരു പുതിയ ചാറ്റ് വിൻഡോ തുറക്കും.
മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ എഐ അസിസ്റ്റന്റ് കോപൈലറ്റിനെ എഡ്ജിലേക്ക് ചേർക്കുന്നത് വഴി എഐ ഉത്തരങ്ങൾ, തിരയൽ, ഫലങ്ങൾ, ബ്രൗസിങ് എന്നിവയുൾപ്പെടെ എല്ലാം ഒരൊറ്റ വിൻഡോയിൽ ലഭ്യമാകും. ഇത് ഉപയോക്തൃ അനുഭവം മെച്ചപ്പെടുത്തും. മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ എഐ ബ്രൗസർ തുറന്ന ഒന്നിലധികം ടാബുകളിൽ നിന്നും വിവരങ്ങളെടുക്കും. ഉപയോക്താക്കൾ ഒന്നിലധികം ടാബുകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവയെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ ഇനി സാധിക്കും.
ഉദാഹരണത്തിന് ഷോപ്പിങിനായി ഒരേ ഉത്പന്നം വ്യത്യസ്ത പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ വ്യത്യസ്ത ടാബുകളിൽ തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഈ ഉത്പന്നത്തിന്റെ ഇവയെ താരതമ്യം ചെയ്യാൻ കോപൈലറ്റിന് സാധിക്കും. ഇതുപോലെ ഒന്നിലധികം ടാബുകളിൽ വാർത്തകൾ തുറന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വാർത്തകളെ ചുരുക്കത്തിൽ ലഭിക്കാനും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും. ഒരു പേഴ്സണൽ അസിസ്റ്റന്റിന് സമാനമായ അനുഭവം നൽകാൻ കോപൈലറ്റ് മോഡിന് സാധിക്കും.
മുമ്പ് ഇത് പരീക്ഷണ ഘട്ടമെന്നോണം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നെങ്കിലും, ഇപ്പോൾ ഇത് എല്ലാ ഉപയോക്താക്കൾക്കും വേണ്ടി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. അതായത് ഏതൊരു ഉപയോക്താവിനും കോപൈലറ്റ് മോഡ് ഇപ്പോൾ പരീക്ഷിക്കാം. കൂടാതെ, യുഎസിൽ താമസിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആക്സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പരിമിതമായ പ്രിവ്യൂവിൽ ചില പുതിയ സവിശേഷതകളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ ഈ സവിശേഷത ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിൽ ഇത് ഉടൻ തന്നെ പുറത്തിറക്കും.
പല ജോലികളിലും യാന്ത്രികമായി തന്നെ ചെയ്യാൻ കോപൈലറ്റ് വഴി സാധിക്കും. ഉപയോക്താക്കൾക്കായി മാർക്കറ്റിങ് ഇമെയിലുകൾ അൺസബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനോ, റെസ്റ്റോറന്റിൽ റിസർവേഷൻ ബുക്ക് ചെയ്യാനോ വരെ ഇതിന് കഴിയും. എന്നിരുന്നാലും, ഇതിനെ പൂർണമായി വിശ്വസിക്കാനാവില്ല. ഇത് ഗവേഷണത്തിനും വിലയിരുത്തലിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണെന്നും, പിശകുകൾ സംഭവിക്കാമെന്നും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.
ബ്രൗസിങ് ഹിസ്റ്ററി:
ഉപയോക്താവിന്റെ ബ്രൗസിങ് ഹിസ്റ്ററി ഉപയോഗിച്ച് മികച്ച പ്രതികരണം നൽകാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ കോപൈലറ്റ് മോഡിന് സാധിക്കും. എന്നിരുന്നാലും, ഉപയോക്താവ് അനുമതി നൽകിയാൽ മാത്രമേ ഇത് പ്രവർത്തിക്കൂ. ഇതിനുപുറമെ, ഒരു ജേർണി ഫീച്ചറും ഇതിലുണ്ട്.
ഇത് എങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാം? ഘട്ടങ്ങൾ
- നിങ്ങളുടെ ഉപകരണത്തിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എഡ്ജ് ബ്രൗസർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുക.
- മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ വെബ്സൈറ്റിലേക്ക് പോയി കോപൈലറ്റ് മോഡ് ഓണാക്കുക.
- നിങ്ങൾ അമേരിക്കയിലാണെങ്കിൽ താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് പ്രിവ്യൂവിൽ കോപൈലറ്റ് ആക്ഷനും ജേർണീസ് ഫീച്ചറും ഓണാക്കാം.(ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഈ സവിശേഷതകൾക്കായി അൽപ്പം കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നേക്കാം. പക്ഷേ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഉടൻ തന്നെ ഈ സവിശേഷതകൾ ആഗോളതലത്തിൽ അവതരിപ്പിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.)
