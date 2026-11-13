ഐടി മേഖല മുതൽ വ്യോമയാനത്തെ വരെ ബാധിച്ചു; ലോകത്തെ നിശ്ചലമാക്കി മൈക്രോസോഫ്റ്റിലെ തകരാറ്: സംഭവിച്ചതെന്ത്?
മൈക്രോസോഫ്റ്റിലുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തകരാറ് പരിഹരിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് കമ്പനി.
Published : November 13, 2026 at 6:15 PM IST
വിമാനത്താവളങ്ങളിലെ ചെക്ക്-ഇൻ സംവിധാനങ്ങൾ നിലച്ചതോടെ ബോർഡിങ് പാസുകൾ കിട്ടാൻ വൈകിയ യാത്രക്കാർ, ബില്ലിങ് മെഷീനുകൾ പണി മുടക്കിയതോടെ സൂപ്പർമാർക്കറ്റുകളിൽ ഓൺലൈൻ പേയ്മെന്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വന്നവർ, കമ്പ്യൂട്ടറുകളിൽ നീല സ്ക്രീൻ തെളിഞ്ഞതോടെ മണിക്കൂറുകളോളം ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കാതെ വന്ന ഐ.ടി ജീവനക്കാർ, തടസ്സപ്പെട്ട ബാങ്കിങ് ഇടപാടുകൾ... ലോകമെമ്പാടും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സേവനങ്ങൾ തടസ്സപ്പെട്ടതോടെ പലതും നിശ്ചലമായ പ്രതീതിയായിരുന്നു.
സാങ്കേതികവിദ്യ നമ്മുടെ ജീവിതം എളുപ്പമാക്കുമ്പോൾ തന്നെ, ഒരു ചെറിയ പിഴവ് മതിയാകും ആ സംവിധാനങ്ങളെല്ലാം തകിടം മറിയാൻ എന്ന ഓർമ്മപ്പെടുത്തലാണ് ഈ സംഭവം നൽകുന്നത്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 365, ടീംസ്, വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം, അസൂർ ക്ലൗഡ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഒരേസമയം പ്രവർത്തനരഹിതമായി.
അപ്രതീക്ഷിതമായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സേവനങ്ങൾ പണിമുടക്കിയത്. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തനിയെ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുകയും സ്ക്രീനിൽ നീല നിറത്തിൽ പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചതായി കാണിക്കുന്ന സന്ദേശം തെളിയുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം അവതാളത്തിലായി.
സേവനങ്ങൾ നിലച്ചത് ഇന്നലെ മുതൽ
ആപ്പുകളുടെയും വെബ്സൈറ്റുകളുടെയും സേവനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റായ ഡൗൺഡിറ്റക്ടർ നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ അനുസരിച്ച്, ഇന്നലെ (നവംബർ 12) തന്നെ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചിരുന്നെങ്കിലും ഇന്നാണ് തകരാറുകൾ കൂടുതൽ രൂക്ഷമായത്. ഇപ്പോഴും മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നവും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾ എക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പരാതിപ്പെടുന്നുണ്ട്. ഇതുവരെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാൻ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
വിദഗ്ധരുടെ അഭിപ്രായത്തിൽ, മുൻപും പല സാങ്കേതിക കമ്പനികളും വിവിധ സാങ്കേതിക തകരാറുകൾ നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്. എങ്കിലും അത്തരം സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ പിഴവുകൾ പരിഹരിക്കാൻ സാധിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ, ഇപ്പോഴും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സേവനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സേവനങ്ങൾ ഇപ്പോഴും പ്രവർത്തനസജ്ജമാകാത്തതെന്നായിരിക്കും പലരും ചിന്തിക്കുന്നത്. പരിശോധിക്കാം.
പരാതിപ്രവാഹം
'ഡൗൺഡിറ്റക്ടർ' നൽകുന്ന വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം, ഇതിനകം ഏകദേശം ഒരു ലക്ഷത്തിലധികം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഉപയോക്താക്കൾ തകരാറുകൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മൈക്രോസോഫ്റ്റിൽ നിന്നുള്ള ഒരു ഉത്പ്പന്നവും തങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് പരാതിപ്പെടുന്നത്. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 74 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉപയോക്താക്കളും പരാതിയുമായി എത്തിയിരുന്നു. ഇതിൽ ഇന്ത്യയിലെ ഉപയോക്താക്കളും ഉൾപ്പെടുന്നു
ഈ പ്രതിസന്ധി മൂലം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ മാത്രമല്ല, വിമാനക്കമ്പനികൾ, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിവിധ എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരെ ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു.
മൈക്രോസോഫ്റ്റിന് സംഭവിച്ചതെന്ത്?
മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പ്രധാന സെർവർ റൂമിൽ ചില സംവിധാനങ്ങൾക്കായി 'കോൺഫിഗറേഷൻ' മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി സെർവറുകൾ താൽക്കാലികമായി ഉപയോഗശൂന്യമാവുകയും, ഇക്കാരണത്താൽ ആ സെർവറുകൾ വഴി നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റ് സെർവറുകളിലേക്ക് മാറ്റുകയുമായിരുന്നു. ഉപയോഗശൂന്യമായ സെർവറുകളിലേക്ക് വന്നിരുന്ന ട്രാഫിക് പ്രവർത്തനക്ഷമമായ സെർവറുകളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനായിരുന്നു കമ്പനി പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്.
എന്നാൽ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലുണ്ടായ പിഴവുകൾ കാരണം, പ്രവർത്തനക്ഷമമായ സെർവറുകൾക്ക് ഉപയോക്താക്കളുടെ ട്രാഫിക് ഭാരം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. തൽഫലമായി, സേവനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു. തങ്ങളുടെ സെർവറുകളിൽ സാധാരണയായി 'ഹെൽത്ത് ചെക്കുകൾ' നടത്താൻ സാധിക്കാറുണ്ടെന്നും, എന്നാൽ ചില കാരണങ്ങളാൽ ചില സെർവറുകളിൽ സ്വയമേവയുള്ള ഇത്തരം പരിശോധനകൾ നടത്താൻ കഴിയാതെ വന്നുവെന്നും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് തങ്ങളുടെ എക്സ് അക്കൗണ്ടിൽ അറിയിച്ചു.
പ്രശ്നം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി ക്രമീകരണങ്ങളിൽ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നതിനിടെയാണ് സെർവറുകൾ ലഭ്യമല്ലെന്ന് കാണിക്കുന്നത്. എന്നിരുന്നാലും, കോൺഫിഗറേഷൻ മാറ്റങ്ങൾ നിർത്തിവെച്ചതായും, സെർവറുകളെ എത്രയും വേഗം പഴയ നിലയിലേക്ക് തിരികെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടക്കുന്നുണ്ടെന്നും പിന്നീട് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
തടസ്സപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ
മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പ്രധാന സെർവർ റൂമുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെയും പ്രശ്നം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൽഫലമായി, ഔട്ട്ലുക്ക്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ്, വേർഡ്, എക്സ്എൽ, പവർപോയിന്റ്, വൺഡ്രൈവ്, ഷെയർപോയിന്റ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോപൈലറ്റ് എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം ഗുരുതരമായി തടസ്സപ്പെട്ടു. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പതിവായി ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നു.
ബിബിസി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, അമേരിക്കയിലെയും ലണ്ടനിലെയും ഭരണകൂടങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വരെ ഇത് സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രശ്നം പരിഹരിക്കുന്നതിനായി യുഎസ് ഭരണകൂടം മൈക്രോസോഫ്റ്റുമായി നേരിട്ട് സഹകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്.
പ്രശ്ന പരിഹാരത്തിന് കാലതാമസം നേരിടുന്നതിന് പിന്നിൽ
ഉപയോക്താക്കളുടെ തിരക്ക് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇപ്പോഴും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ട്. ഒരു സെർവർ പ്രവർത്തനസജ്ജമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ, മറ്റൊരു സെർവറിൽ പുതിയ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉടലെടുക്കുകയാണ്. ഇക്കാരണത്താലാണ്, ഏറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ടും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടാത്തത്.
ചാറ്റ്ജിപിടിയെ വരെ ബാധിച്ചു
മൈക്രോസോഫ്റ്റിലുണ്ടായ ഈ പ്രശ്നം കാരണം ചാറ്റ്ജിപിടിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ വരെ തടസ്സങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട്. മൈക്രോസോഫ്റ്റും ചാറ്റ്ജിപിടിയും വ്യത്യസ്ത കമ്പനികളാണെങ്കിൽ പോലും, മൈക്രോസോഫ്റ്റിലെ പ്രശ്നം ചാറ്റ്ജിപിടിയെ എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നതിനെക്കുറിച്ച് പലരും സംശയങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്നുണ്ട്.
മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 365-ലെ കണക്ടറുകളും ഇന്റഗ്രേഷൻ ടൂളുകളും ചാറ്റ്ജിപിടി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇവ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ക്ലൗഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറിൽ നിന്ന് തത്സമയ വിവരങ്ങൾ ശേഖരിക്കുകയും, ഇമെയിൽ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നിലവിൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ക്ലൗഡ് ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ പ്രവർത്തനരഹിതമായതിനാൽ, ചാറ്റ്ജിപിടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവിധ എഐ ഏജന്റുകളും പ്രതിസന്ധിയിലായിരിക്കുകയാണ്.
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