ഒടുവിൽ പരിഹാരമായി! മൈക്രോസോഫ്റ്റിലെ സാങ്കേതിക തകരാർ പരിഹരിച്ചു, സേവനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചതായി കമ്പനി
മൈക്രോസോഫ്റ്റിലുണ്ടായ പ്രതിസന്ധി വിവിധ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനത്തെ ബാധിച്ചിരുന്നു. തകരാറ് പരിഹരിച്ചതായി അറിയിച്ചിരിക്കുകയാണ് കമ്പനി.
Published : November 14, 2026 at 5:01 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആഗോളതലത്തിൽ ദശലക്ഷക്കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കളെ ബാധിച്ച മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ സാങ്കേതിക തകരാർ ഒടുവിൽ പരിഹരിച്ചു. ഒരു ദിവസത്തിലധികം നീണ്ടുനിന്ന പ്രതിസന്ധിക്കൊടുവിൽ ശനിയാഴ്ചയോടെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും സാധാരണ നിലയിലായതായി കമ്പനി അറിയിച്ചു. ഔട്ട്ലുക്ക്, ടീംസ്, കോപൈലറ്റ്, വൺഡ്രൈവ് തുടങ്ങിയ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 365 സേവനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമായി.
പ്രധാന സെർവർ റൂമിൽ ചില സംവിധാനങ്ങൾക്കായി കോൺഫിഗറേഷൻ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്ന സമയത്തുണ്ടായ സാങ്കേതിക പിഴവാണ് തകരാറിന് ഇടയാക്കിയതെന്ന് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇത് സൈബർ ആക്രമണമല്ലെന്നും ഉപയോക്താക്കൾക്കുണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഖേദം പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതായും കമ്പനി നേരത്തെ അറിയിച്ചിരുന്നു.
We continue to observe sustained service recovery across the previously affected environments. Due to the severity of impact this incident caused, we're monitoring for an extended period to ensure no additional mitigative actions are required. In parallel, we're monitoring the backlog of email messages accrued during this event to ensure all process successfully before considering the issue resolved.— Microsoft 365 Status (@MSFT365Status) November 13, 2026
എന്താണ് സംഭവിച്ചത്?
നവംബർ 12 രാത്രി മുതലാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സേവനങ്ങളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ ആരംഭിച്ചത്. മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഔട്ട്ലുക്ക്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 365, ടീംസ്, വിൻഡോസ് ഓപ്പറേറ്റിങ് സിസ്റ്റം, അസൂർ ക്ലൗഡ് സേവനങ്ങൾ എന്നിവയുൾപ്പെടെ കമ്പനിയുടെ എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളും ഒരേസമയം പ്രവർത്തനരഹിതമായിരുന്നു. കമ്പ്യൂട്ടറുകൾ തനിയെ റീസ്റ്റാർട്ട് ആവുകയും സ്ക്രീനിൽ നീല നിറത്തിൽ പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചതായി കാണിക്കുന്ന സന്ദേശം തെളിയുകയും ചെയ്തു. ഇതോടെ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഓഫീസുകളുടെ പ്രവർത്തനം അവതാളത്തിലായി.
മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ ഒരു ഉൽപ്പന്നവും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് നിരവധി ഉപയോക്താക്കൾ എക്സ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള 74 രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്കും സേവനങ്ങൾ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതിൽ പ്രശ്നം നേരിട്ടിട്ടുണ്ട്.
ആപ്പുകളുടെയും വെബ്സൈറ്റുകളുടെയും സേവനങ്ങളിലുണ്ടാകുന്ന തടസ്സങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റായ ഡൗൺഡിറ്റക്ടറിൽ ഏകദേശം 150,000 ഉപയോക്താക്കൾ ഇതുസംബന്ധിച്ച് പരാതികൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിരുന്നു. ഈ പ്രതിസന്ധി മൂലം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ മാത്രമല്ല, വിമാനക്കമ്പനികൾ, സർക്കാർ സ്ഥാപനങ്ങൾ, വിവിധ എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വരെ ഭാഗികമായി തടസ്സപ്പെട്ടു.
പ്രശ്നത്തിന് പിന്നിൽ സാങ്കേതിക തകരാർ
മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പ്രധാന സെർവർ റൂമിൽ ചില സംവിധാനങ്ങൾക്കായി 'കോൺഫിഗറേഷൻ' മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഇതിന്റെ ഫലമായി സെർവറുകൾ താൽക്കാലികമായി ഉപയോഗശൂന്യമാവുകയും, ഇക്കാരണത്താൽ ആ സെർവറുകൾ വഴി നടക്കേണ്ടിയിരുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ മറ്റ് സെർവറുകളിലേക്ക് മാറ്റുകയുമായിരുന്നു. ഉപയോഗശൂന്യമായ സെർവറുകളിലേക്ക് വന്നിരുന്ന ട്രാഫിക് പ്രവർത്തനക്ഷമമായ സെർവറുകളിലേക്ക് വിതരണം ചെയ്യാനായിരുന്നു കമ്പനി പദ്ധതിയിട്ടിരുന്നത്.
എന്നാൽ, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളിലുണ്ടായ പിഴവുകൾ കാരണം, പ്രവർത്തനക്ഷമമായ സെർവറുകൾക്ക് ഉപയോക്താക്കളുടെ ട്രാഫിക് ഭാരം കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിച്ചില്ല. തൽഫലമായി, സേവനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടു.
We are deeply sorry for the disruption this incident has caused our customers and partners. We know the trust they place in our services and take that responsibility extremely seriously. We are seeing broad recovery and stability across our services. This was a technical issue not related to cyber or AI / agents. The incident was introduced by an issue during an earlier network capacity upgrade that surfaced following a recent network change. We have addressed the underlying issue and continue to restore service to remaining customers and regions. Given the scale of demand, we restored services gradually, validating stability at each stage. While this took longer, it helped ensure a stable restoration. We will provide a full post-incident report once our review is complete.— Microsoft (@Microsoft) November 13, 2026
പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ്
സെർവർ റൂമിലുണ്ടായ പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് അറിയിച്ചു. പ്രശ്നത്തിന്റെ മൂലകാരണം കണ്ടെത്തുകയും അത് പരിഹരിക്കുകയും ചെയ്തതായും സേവനങ്ങൾ പുനഃസ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതായും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് വ്യക്തമാക്കി. സേവനത്തിൽ തടസ്സമുണ്ടായതിൽ കമ്പനി ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തു. "ഞങ്ങളുടെ ഉപഭോക്താക്കൾക്കും പങ്കാളികൾക്കും ഉണ്ടായ ബുദ്ധിമുട്ടിൽ ഞങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായി ഖേദിക്കുന്നു," എന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചു.
പ്രശ്നം പരിഹരിച്ചതായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചെങ്കിലും, കോപൈലറ്റ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് 365 തുടങ്ങിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ഇപ്പോഴും പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നതായി എക്സിൽ ചില ഉപയോക്താക്കൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.
തടസ്സപ്പെട്ട സേവനങ്ങൾ
മൈക്രോസോഫ്റ്റിന്റെ പ്രധാന സെർവർ റൂമുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളെയും പ്രശ്നം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. തൽഫലമായി, ഔട്ട്ലുക്ക്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ടീംസ്, വേർഡ്, എക്സ്എൽ, പവർപോയിന്റ്, വൺഡ്രൈവ്, ഷെയർപോയിന്റ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് കോപൈലറ്റ് എന്നിവയുടെ പ്രവർത്തനം ഗുരുതരമായി തടസ്സപ്പെട്ടു. ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ പതിവായി ജോലി ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഒട്ടും തന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ വന്നു. ബിബിസി റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, അമേരിക്കയിലെയും ലണ്ടനിലെയും ഭരണകൂടങ്ങളിലെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ വരെ ഇത് സാരമായി ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്.
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