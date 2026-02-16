'അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ എഐ മേഖലയിൽ വൻമാറ്റങ്ങൾ, ജോലി നഷ്ട്ടമാകില്ല': മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്
അടുത്ത 3 വർഷത്തിനുള്ളിൽ എഐ സാങ്കേതിവിദ്യയിൽ ഉണ്ടാവാനിരിക്കുന്ന മാറ്റത്തെക്കുറിച്ചും, ജോലിയെ എങ്ങനെ സ്വാധീനിക്കുമെന്നതിനെ കുറിച്ചും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് പുനീത് ചന്ദോക്.
Published : February 16, 2026 at 4:34 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് (AI) മോഡലുകൾ വേഗതയിൽ മുന്നേറുന്നതായും അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ അതിവേഗ വളർച്ച പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതായും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ഇന്ത്യ ആൻഡ് സൗത്ത് ഏഷ്യ പ്രസിഡന്റ് പുനീത് ചന്ദോക്. ഡൽഹിയിൽ നടക്കുന്ന ഇന്ത്യ എഐ ഇംപാക്ട് സമ്മിറ്റ് 2026ൽ പങ്കെടുക്കവെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ദുരന്തനിവാരണത്തിന് എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്താം (AI for Disaster Management: Anticipatory, Hyperlocal, Scalable) എന്ന വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കവെയാണ് എഐ മോഡലുകളുടെ വളർച്ചയെ കുറിച്ച് പുനീത് ചന്ദോക് പറഞ്ഞത്.
സാങ്കേതികവിദ്യ എത്ര വേഗത്തിൽ വളരുന്നുവെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതാണ് സമീപ മാസങ്ങളിലെ എഐ മോഡലുകളുടെ വളർച്ചയെന്ന് അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു. "ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ട മോഡലുകൾ അവിശ്വസനീയമാണ്, ഞങ്ങൾ വളരുകയാണ്. എഐ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വളരാനും മുന്നോട്ട് പോകാനുമുള്ള കഴിവുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ലോകം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
എഐ സംവിധാനങ്ങൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ടോ എന്ന വിഷയത്തിലുള്ള ചർച്ചയെ അഭിസംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട്, പുരോഗതി പ്രകടമാണെന്ന് ചന്ദോക് പറഞ്ഞു."എഐ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നതിനെക്കുറിച്ച് ഇപ്പോഴും ചർച്ച നടക്കുന്നുണ്ട്. മോഡലുകൾ തീർച്ചയായും മെച്ചപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ആറ് മാസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് മാറ്റം കാണാൻ കഴിയും. ഇന്ന് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. അടുത്ത മൂന്ന് വർഷത്തിനുള്ളിൽ, എഐ മേഖലയിൽ ആയിരം എക്സുകൾ (X) വരും," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ നിലവിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആപ്ലിക്കേഷനായി കോഡിങ് മാറിയതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സോഫ്റ്റ്വെയർ വികസനത്തിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ പരിവർത്തനാത്മക സ്വാധീനമാണ് ഇത് കാണിക്കുന്നത്.
ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ കഴിവുകൾ പ്രൊഫഷണൽ സേവനങ്ങളെ അടിസ്ഥാനപരമായി മാറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. "എഐക്ക് നിയമപരമായ രേഖ തയ്യാറാക്കാൻ കഴിയുമെങ്കിൽ, നിങ്ങളുടെ അഭിഭാഷകന്റെ ആവശ്യമില്ല. കമ്പനി തലത്തിലുള്ള പരമാധികാരത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ ചിന്തിക്കണം. പരമാധികാര മാതൃകയുടെ തലമുറകളെയാണ് ഞങ്ങൾ തേടുന്നത്," ചന്ദോക് കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ക്ലൗഡ്-ഫസ്റ്റ് ബിസിനസ് മോഡലുകളിൽ നിന്ന് എഐ-ഫസ്റ്റ് ബിസിനസ് മോഡലുകളിലേക്കുള്ള മാറ്റത്തെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്ന തരത്തിൽ എന്റർപ്രൈസ് വർക്ക്ഫ്ലോകളിലും തീരുമാനമെടുക്കൽ പ്രക്രിയകളിലും എഐ കഴിവുകളെ കൂടുതലായി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നതായി പുനീത് ചന്ദോക് പറഞ്ഞു. "അടുത്ത തലമുറയിലെ എഐ ബിസിനസുകൾ ക്ലൗഡുകളിൽ മാത്രമല്ല, എഐയിലും നിർമ്മിക്കപ്പെടും," അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
അതേസമയം തൊഴിൽ മേഖലയിൽ എഐ കടന്നുവരുമ്പോൾ ആളുകളുടെ തൊഴിൽ നഷ്ട്ടമാകുമോ എന്ന ആശങ്കയ്ക്കും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി. തൊഴിൽ ഇല്ലാതാക്കുന്നതിനുപകരം എഐ പുനർനിർമ്മിക്കുമെന്ന് ചന്ദോക് വാദിച്ചു. "എഐ മനുഷ്യരുടെ ജോലി ഇല്ലാതാക്കില്ല, മറിച്ച് ജോലികളെ വേർപെടുത്തും. എഐ വഞ്ചന അവസാനിപ്പിക്കും. നിങ്ങളും ഞാനും സ്വയം ഒന്നിച്ചുചേരണം. ഇന്ന് നിങ്ങൾ എഐ പഠിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ഒന്നും പഠിക്കുന്നില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ശക്തമായ എഐ കഴിവുകൾ വികസിപ്പിക്കുന്നതും നയ ചട്ടക്കൂടുകൾ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതും ചൂണ്ടിക്കാട്ടിക്കൊണ്ട് ആഗോള എഐ ലാൻഡ്സ്കേപ്പിൽ ഇന്ത്യയുടെ വർദ്ധിച്ചുവരുന്ന പ്രാധാന്യം മൈക്രോസോഫ്റ്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് എടുത്തുകാണിച്ചു. "ഇന്ത്യയിൽ സംഭവിക്കുന്നത് വളരെ രസകരമാണ്. ഇവിടെ, യഥാർത്ഥ പ്രതിഭകൾ ഉയർന്നുവരുന്നുണ്ട്. മാത്രമല്ല, നയങ്ങളും ഉയർന്നുവരുന്നു. ഇന്ത്യയിലെ 59% ബിസിനസുകളിലും എഐ ഏജന്റുമാരെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്."അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഫെബ്രുവരി 20 വരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന പരിപാടി ഇന്ന് (ഫെബ്രുവരി 16) വൈകുന്നേരം 5 മണിക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദി ഡല്ഹിയിലെ ഭാരത് മണ്ഡപത്തില് bz;d;d ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യും. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഗോള നേതാക്കന്മാർ ഒത്തുചേരുന്ന പരിപാടിയിലൂടെ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ ഭാവിയെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യാൻ ഒരു വേദി സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
അഞ്ച് ദിവസത്തെ പരിപാടിയിൽ ലോകത്തിലെ മികച്ച ടെക്, എഐ കമ്പനികളുടെ സിഇഒമാരും 45-ലധികം രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള മന്ത്രിതല പ്രതിനിധികളും പങ്കെടുക്കും. ഓപ്പൺഎഐ സിഇഒ സാം ആൾട്ട്മാൻ, ആൽഫബെറ്റ് സിഇഒ സുന്ദർ പിച്ചൈ, ഗൂഗിൾ ഡീപ് മൈൻഡ് സിഇഒ ഡെമിസ് ഹസാബിസ്, ആന്ത്രോപിക് സിഇഒ ഡാരിയോ അമോഡെയ്, മിസ്ട്രൽ എഐ സിഇഒ ആർതർ മെൻഷ് എന്നിവരുൾപ്പെടെ പ്രമുഖകർ എഐ ഇംപാക്ട് ഉച്ചകോടിയിൽ പങ്കുചേരും.
കൂടാതെ മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സ്ഥാപകൻ ബിൽ ഗേറ്റ്സ്, മൈക്രോസോഫ്റ്റ് പ്രസിഡന്റ് ബ്രാഡ് സ്മിത്ത്, അഡോബ് സിഇഒ ശന്തനു നാരായൺ, ആക്സെഞ്ചർ സിഇഒ ജൂലി സ്വീറ്റ്, ക്വാൽകോം സിഇഒ ക്രിസ്റ്റ്യാനോ അമോൺ, പാലോ ആൾട്ടോ നെറ്റ്വർക്ക്സ് സിഇഒ നികേഷ് അറോറ എന്നിവരും പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കും.
