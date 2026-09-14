കൃത്രിമബുദ്ധിയെ മനുഷ്യരാശിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കണം: ഡാരിയോ അമോഡായ്ക്ക് പിന്തുണയുമായി മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സിഇഒ
ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ വളർച്ച മാനവരാശിക്ക് പ്രയോജനകരമാവുകയും മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യണമെന്നും, അല്ലാത്തപക്ഷം അത് പിന്തുടരുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്നും മൈക്രോസോഫ്റ്റ് സിഇഒ സത്യ നദെല്ല.
Published : September 14, 2026 at 8:18 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മനുഷ്യന്റെ ചിന്താശേഷിയെ മറികടന്നുള്ള ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ വളർച്ച ടെക് ലോകത്ത് വലിയ ചർച്ചയാവുകയാണ്. കൃത്രിമബുദ്ധി സൂപ്പർഇന്റലിജൻസായി മാറിയാൽ ഉണ്ടാകാൻ പോവുന്ന ഭയാനകമായ ഒരു സാഹചര്യമായിരിക്കുമെന്ന് മിക്ക ടെക് കമ്പനികളുടെയും സ്ഥാപകരും ഉന്നത സ്ഥാനത്തിരിക്കുന്നവരും പറയുന്നു. സമാനമായി ഇക്കാര്യത്തിൽ തന്റെ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മൈക്രോസോഫ്റ്റ് ചീഫ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫിസർ സത്യ നദെല്ല.
കൃത്രിമബുദ്ധിയെ മനുഷ്യരാശിയുടെ നിയന്ത്രണത്തിലാക്കണമെന്ന് സത്യ നദെല്ല പറഞ്ഞു. വളർന്നു വരുന്ന ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യ മാനവരാശിക്ക് പ്രയോജനകരമാവുകയും മനുഷ്യന്റെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കുകയും ചെയ്യണം. അല്ലാത്തപക്ഷം അത് പിന്തുടരുന്നതിൽ അർത്ഥമില്ലെന്നാണ് അദ്ദേഹം എക്സിൽ പങ്കുവെച്ചത്. എഐയുടെ വളർച്ച ഉയർത്തുന്ന ഭീഷണിയെ കുറിച്ച് മുൻപ് ഓപ്പൺഎഐ സിഇഒ സാം ആൾട്ട്മാൻ, ആന്ത്രോപിക് സിഇഒ ഡാരിയോ അമോഡായ്, എക്സ് സിഇഒ എലോൺ മസ്ക് തുടങ്ങിയവർ ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് സത്യ നദെല്ലയും വിഷയത്തിൽ തന്റെ ആശങ്കകൾ പങ്കുവെച്ചത്.
Any pursuit of superintelligence has to be grounded in the core principle that if the AI we build is not helping humanity and under human control, it's not worth pursuing.— Satya Nadella (@satyanadella) September 13, 2026
We also need to accelerate and spread the benefits of AI, such that they are diffused broadly across…
സത്യ നാദെല്ല പറയുന്നതെന്ത്?
"We Must Pace the Frontier" (എഐ മുന്നേറ്റത്തിന്റെ വേഗത നാം നിയന്ത്രിക്കണം) എന്ന തലക്കെട്ടിൽ ആന്ത്രോപിക് സിഇഒ ഡാരിയോ അമോഡായ് ഒരു ലേഖനം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസിന്റെ വളർച്ച താത്ക്കാലികമായി മന്ദഗതിയിലാക്കണമെന്നും സുരക്ഷാ ഗവേഷണങ്ങൾക്കായി ആഗോള നിയന്ത്രണ ചട്ടക്കൂട് നടപ്പിലാക്കണമെന്നുമാണ് അദ്ദേഹം ലേഖനത്തിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മോഡലുകളുടെ ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിന്റെ വേഗത ബോധപൂർവ്വം നിയന്ത്രിക്കാനും സ്വതന്ത്ര സുരക്ഷാ നിരീക്ഷകരെ ഉൾപ്പെടുത്താനുമുള്ള ഒരു മൂന്ന് ഘട്ട പദ്ധതി അദ്ദേഹം മുന്നോട്ടുവെക്കുന്നു.
We Must Pace the Frontier: I’ve written a new essay on why the AI industry should slow down, with a three-part plan for doing so.— Dario Amodei (@DarioAmodei) September 12, 2026
Anthropic is unilaterally committing to the first of these steps. We’ll provide third-party evaluators with permanent, employee-level access to our…
ഈ പോസ്റ്റിന്റെ ഉറവിടം ഉദ്ധരിച്ചുകൊണ്ടാണ് സത്യ നദെല്ല പ്രതികരിച്ചത്. "എഐ സാധാരണക്കാർക്ക് ഉപയോഗപ്രദമല്ലെങ്കിലോ, അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നില്ലെങ്കിലോ അത്തരം സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ യുക്തിയില്ല. എഐയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന നേട്ടങ്ങൾ നാം പ്രചരിപ്പിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിന്റെ നല്ല വശങ്ങൾ ക്ലോസ്ഡ്, ഓപ്പൺ സോഴ്സ് മോഡലുകൾ രാജ്യങ്ങൾ, സംഘടനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കണം." സത്യ നദെല്ല പറഞ്ഞു.
വിവിധ ബിസിനസുകളുടെ വികാസത്തെക്കുറിച്ചും സത്യ നദെല്ല പരാമർശിച്ചു. ഓരോ ബിസിനസിലും ഉപയോഗിക്കുന്ന നൂതന സാങ്കേതികവിദ്യകളിലും അവയുടെ കഴിവുകളിലും ഉടമകൾക്ക് നിയന്ത്രണം ഉണ്ടായിരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒരു പ്രത്യേക എഐ ദാതാവിന് തങ്ങളുടെ ബിസിനസിന്റെ പൂർണ്ണമായ അധികാരം വിടുന്നത് ശരിയായ തീരുമാനമല്ല. പകരം, സ്ഥാപനത്തിന്റെ വളർച്ചയ്ക്കായി സ്വന്തം സിസ്റ്റങ്ങളെയും ഡാറ്റ മോഡലുകളെയും ആശ്രയിക്കാനും നിയന്ത്രിക്കാനും അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.
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