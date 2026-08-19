മെറ്റയ്ക്ക് പൂട്ടുവീഴുമോ? കുട്ടികളിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അഡിക്ഷൻ കേസിൽ ഫെഡറൽ വിചാരണ തുടങ്ങി!
ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മാതാപിതാക്കളും സൈബർ വിദഗ്ധരും ഏറെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു നിർണായക നിയമപോരാട്ടത്തിലൂടെയാണ് മെറ്റ കടന്നുപോകുന്നത്.
Published : August 19, 2026 at 6:59 AM IST
വാഷിങ്ടണ്: ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെയും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെയും മാതൃകമ്പനിയായ മെറ്റാ, കുട്ടികളിൽ ഗുരുതരമായ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ അഡിക്ഷനും ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന പരാതിയിൽ യു.എസിലെ ഫെഡറൽ കോടതിയില് വിചാരണ ആരംഭിച്ചു. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മാതാപിതാക്കളും സൈബർ വിദഗ്ധരും ഏറെ ഉറ്റുനോക്കുന്ന ഒരു നിർണായക നിയമപോരാട്ടത്തിലൂടെയാണ് മെറ്റ കടന്നുപോകുന്നത്.
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് എന്നിവയുടെ അൽഗോരിതങ്ങൾ കുട്ടികളെ ഇതിലേക്ക് അടിമപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് മനഃപൂർവ്വം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പരാതിയിലെ പ്രധാന ആരോപണം. കാലിഫോർണിയയിലെ ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ ജഡ്ജി ഇവോൺ ഗോൺസാലസ് റോജേഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിചാരണ നടക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 6 മുതൽ 8 ആഴ്ച വരെ ഈ വിചാരണ നീണ്ടുനിൽക്കും. മെറ്റാ സി.ഇ.ഒ മാർക്ക് സക്കർബർഗ്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മേധാവി ആദം മൊസ്സേരി എന്നിവരെ കോടതിയിൽ വിസ്തരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്.
അമിത ഉപയോഗം മൂലം കൗമാരക്കാരിൽ ഉറക്കമില്ലായ്മ, വിഷാദം, കടുത്ത മാനസിക സമ്മർദ്ദം, ആത്മഹത്യാ പ്രവണത എന്നിവ വർധിക്കുന്നതായി ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു. കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി ഒട്ടനവധി ഫീച്ചറുകൾ തങ്ങൾ ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നും, മാതാപിതാക്കളുടെ നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ ആപ്പുകളിൽ ലഭ്യമാണെന്നുമാണ് മെറ്റയുടെ വാദം. സോഷ്യൽ മീഡിയ ഭീമന്മാരുടെ ഭാവി തന്നെ മാറ്റിമറിക്കാൻ പോന്നതാണ് ഈ ചരിത്രപ്രധാനമായ വിചാരണ.
കുട്ടികളുടെയും കൗമാരക്കാരുടെയും മനശാസ്ത്രപരമായ ദുർബലതകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് മെറ്റ തങ്ങളുടെ ആപ്പുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് വഴി കമ്പനിക്ക് വലിയ ലാഭമുണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ഇത് കുട്ടികളിൽ കടുത്ത വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ, ഉറക്കമില്ലായ്മ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുവെന്ന് മെറ്റയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അവർ ലാഭത്തിനായി അത് മറച്ചുവച്ചെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്.
ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത 'ഇൻഫിനിറ്റ് സ്ക്രോളിംഗ്', വീഡിയോകൾ തനിയെ പ്ലേ ആകുന്ന 'ഓട്ടോപ്ലേ', കുട്ടികളിൽ അപകർഷതാബോധം ഉണ്ടാക്കുന്ന 'ബ്യൂട്ടി ഫിൽട്ടറുകൾ', 24 മണിക്കൂറിനുള്ളിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്ന 'സ്റ്റോറികൾ' (ഇത് കുട്ടികളിൽ ഫോൺ നോക്കിയില്ലെങ്കിൽ എന്തോ നഷ്ടപ്പെടും എന്ന ഭയം ഉണ്ടാക്കുന്നു) എന്നിവയാണ് ആപ്പുകളിലെ പ്രധാന വില്ലൻ ഫീച്ചറുകളെന്നും മെറ്റയെ പ്രതിക്കൂട്ടിലാക്കി പരാതിയില് വ്യക്തമാക്കുന്നു.
മാതാപിതാക്കളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ 13 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ മെറ്റ ശേഖരിച്ചതായും കേസിൽ ആരോപിക്കുന്നു. ഏകദേശം 200 ബില്യൺ ഡോളർ മുതൽ 1.4 ട്രില്യൺ ഡോളർ വരെയുള്ള ഭീമമായ പിഴയാണ് പരാതിക്കാര് മെറ്റക്കെതിരെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. 1.4 ട്രില്യൺ ഡോളർ (ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരം കോടി രൂപ) എന്നത് മെറ്റയുടെ ആകെ വിപണി മൂല്യത്തോളം വരും.
ഇത്രയും തുക പിഴയൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ കമ്പനി പൂട്ടുകയോ ബാങ്ക്റപ്സിയിലേക്ക് (പാപ്പരത്തം) നീങ്ങുകയോ ചെയ്യും. എങ്കിലും ഇത്രയും വലിയ തുക കോടതി പിഴയായി വിധിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. കോടതി ഉത്തരവിട്ടാൽ മെറ്റയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ ആപ്പുകളിലെ റീൽസ്, ഇൻഫിനിറ്റ് സ്ക്രോളിംഗ്, ലൈക്ക് ബട്ടണുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ കൗമാരക്കാർക്കായി മാറ്റുകയോ നിരോധിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് അവരുടെ ബിസിനസ് മോഡലിനെ സാരമായി ബാധിക്കും.
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