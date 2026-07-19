ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഡൗൺ: മെറ്റയുടെ ഫേസ്ബുക്ക്, മെസഞ്ചർ ആപ്പുകളിലും തടസ്സങ്ങൾ; പരാതിയുമായി ഉപഭോക്താക്കൾ
യുകെ മുതൽ ടെന്നസി വരെയുള്ള ആളുകൾ മെറ്റാ സേവനത്തിലെ പ്രശ്നങ്ങളെക്കുറിച്ച് പരാതിപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.
By PTI
Published : July 19, 2026 at 4:27 PM IST
ന്യൂഡൽഹി: ആഗോള തലത്തിൽ മെറ്റാ സേവനങ്ങൾ നിലച്ചതായി റിപ്പോർട്ട്. ആയിര കണക്കിന് ഉപയോക്താക്കൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, മെസഞ്ചർ പോലുള്ള നിരവധി ആപ്പുകളിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിട്ടു.
ഇൻ്റർനെറ്റ് സേവനങ്ങളുടെ തടസ്സങ്ങൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന 'ഡൗൺഡിറ്റെക്ടർ' വെബ്സൈറ്റിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ പ്രകാരം നാലായിരത്തിലധികം ആളുകളാണ് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ലെന്ന പരാതിയുമായി രംഗത്തെത്തിയത്. ഫേസ്ബുക്ക് തകരാറുകൾ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റ് പ്രകാരം നിലവിൽ മൂവായിരത്തിലധികം ആളുകൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നുണ്ട്. ഇതേ വെബ്സൈറ്റിലെ കണക്കുകൾ അനുസരിച്ച് ഫേസ്ബുക്കിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നതായി മൂവായിരത്തിലധികം ആളുകളും, മെസഞ്ചർ ആപ്പിൽ തടസ്സം നേരിടുന്നതായി നൂറിലധികം ആളുകളും റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് ആപ്പുകൾ ലോഗിൻ ചെയ്യാനും ഫീഡുകൾ റിഫ്രഷ് ചെയ്യാനും സന്ദേശങ്ങൾ അയക്കാനും ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടുന്നുണ്ടെന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
യുകെ മുതൽ അമേരിക്കയിലെ ടെന്നസി വരെയുള്ള വിവിധ രാജ്യങ്ങളിലെ ഉപഭോക്താക്കളെ ഈ തടസ്സം ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഒരു ആഗോള തകരാറാണെന്നാണ് പ്രാഥമിക റിപ്പോർട്ടുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.
ഇൻസ്റ്റഗ്രാം തകരാറിനെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ നിരവധി പേർ ഇതിനോടകം പങ്കുവച്ചു. ഫീഡ് പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും പ്രൊഫൈൽ കാണാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നാണ് ചിലരുടെ പരാതി. പ്രശ്നം ഉടൻ പരിഹരിക്കപ്പെടുമെന്നും ഏതാനും മിനിറ്റുകൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും ശ്രമിക്കണമെന്നുമാണ് ലഭിക്കുന്ന എറർ മെസ്സേജിൽ പറയുന്നത്, ഒരു ഉപഭോക്താവ് കുറിച്ചു.
Facebook is down globally with major interruptions to Instagram being reported, also. Users are getting the message "Account Temporarily Unavailable.— Jeff Rainforth (@liberty_clarion) July 19, 2026
Your account is currently unavailable due to a site issue." I can access FB via mobile, but not on my laptop. Anyone else? pic.twitter.com/ZHU2dScT7d
“ഇൻസ്റ്റഗ്രാം പ്രവർത്തനരഹിതമാണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. എൻ്റെ ഫീഡിൽ സ്വാഗത പേജ് മാത്രമേ കാണുന്നുള്ളൂ. പുതിയ ഉള്ളടക്കങ്ങളൊന്നുമില്ല. എന്താണ് സംഭവിക്കുന്നത്?” ഒരാൾ എക്സിൽ എഴുതി. ഒരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉപയോക്താവ് അവരുടെ ഫീഡിൻ്റെ ഒരു ഫോട്ടോയും പങ്കിട്ടു. ചിലർക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഹോം പേജ് ലോഡ് ആകുന്നില്ല, ചിലർക്ക് സ്റ്റോറികൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നില്ല.
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ഫേസ്ബുക്ക് ആഗോളതലത്തിൽ പ്രവർത്തനരഹിതമാണെന്നും ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ വലിയ തടസങ്ങൾ റിപ്പോർട്ട് സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും മറ്റൊരാൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു. മൊബൈൽ വഴിയോ ലാപ്ടോപ്പ് വഴിയോ ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്നും ചിലർ പരാതിപ്പെടുന്നു. തടസങ്ങളുണ്ടായത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന കാര്യത്തിൽ ഇതുവരെ വ്യക്തയില്ല. ഇതിനെക്കുറിച്ച് മെറ്റയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഔദ്യോഗിക പ്രസ്താവനകളൊന്നും വന്നിട്ടില്ല.
ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നിവയിലെ പ്രശ്നങ്ങൾ എങ്ങനെ പരിഹരിക്കാം?
ഫേസ്ബുക്ക് ഉപയോക്താക്കള്ക്ക് 'അക്കൗണ്ട് താല്ക്കാലികമായി ലഭ്യമല്ല' എന്ന സന്ദേശം ലഭിക്കുന്നുണ്ട്, ഇത് ചിലപ്പോൾ സൈറ്റ് ഔട്ടേജ് മൂലമോ ഇത് കാഷെ പ്രശ്നം കാരണമോ ആയിരിക്കാം. പ്രൊഫൈലിനെതിരെ സ്വീകരിച്ച ചില നടപടികൾ കൊണ്ടും പ്രശ്നം നേരിട്ടേക്കാം. ഇത് പരിഹരിക്കാനുള്ള ചില വഴികൾ ആപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ബ്രൗസർ കാഷെ ക്ലിയർ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ഷനുകൾ പരിശോധിക്കുക എന്നിവയെല്ലാമാണ്.
ഫീഡ് ശൂന്യമായി കാണിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്ത് വീണ്ടും തുറക്കുക, ആപ്പ് ലോഗ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കുറച്ച് സമയത്തിന് ശേഷം തിരികെ കയറുക, വൈ-ഫൈ അല്ലെങ്കിൽ മൊബൈൽ ഡാറ്റ കണക്ഷൻ പരിശോധിക്കുക തുടങ്ങിയ പ്രക്രിയകം ഒരു പരിധിവരെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കും. എന്നിട്ടും പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ ഫേസ്ബുക്കിൻ്റെ ഉപയോക്തൃ പ്രശ്ന പരിഹാര ഫോമിൽ പ്രശ്നങ്ങൾ എഴുതി അധികൃതർക്ക് അയക്കാവുന്നതാണ്.
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