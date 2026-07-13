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കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ നോട്ടിസിന് മറുപടിയുമായി മെറ്റ: വിശദീകരണം വിലയിരുത്തുന്നതായി ഐടി മന്ത്രാലയം

പെയ്‌ഡ് പരസ്യങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ മെറ്റ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജൂലൈ 4നാണ് നോട്ടീസ് അയച്ചത്. വിശദീകരണം വിലയിരുത്തിയ ശേഷം ഉചിത നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഐടി മന്ത്രാലയം വ്യക്തമാക്കി.

MEITY ON CSAM ADS INSTAGRAM GOVERNMENT NOTICE TO META ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം മെറ്റ
Representational Image (Image Credit: AP)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : July 13, 2026 at 5:57 PM IST

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ന്യൂഡൽഹി: ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലെ പെയ്‌ഡ് പരസ്യങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങൾ (CSAM) പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അയച്ച നോട്ടിസിന് മെറ്റ മറുപടി നൽകി. പ്രതികരണം നിലവിൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പരിശോധിച്ച് വരികയാണ്. വിശകലനങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഉചിതമായ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഐടി സെക്രട്ടറി എസ്. കൃഷ്‌ണൻ അറിയിച്ചു.

പെയ്‌ഡ് പരസ്യങ്ങളിലൂടെ കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ചൂഷണം ചെയ്യുന്നതും ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്നതുമായ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഉള്ളടക്കങ്ങൾ മെറ്റ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നതായി ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയാണ് നോട്ടിസ് അയച്ചത്. നോട്ടിസിൽ മെറ്റയ്‌ക്കെതിരെ കടുത്ത വിമർശനമുന്നയിച്ചിരുന്നു. കുട്ടികൾക്കെതിരെയുള്ള ലൈംഗികാതിക്രമ ഉള്ളടക്കങ്ങൾ കാണിക്കുന്നതോ, പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതോ ആയ എല്ലാ പരസ്യങ്ങളും കണ്ടന്‍റുകളും അടിയന്തരമായി ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിന്ന് നീക്കം ചെയ്യാനും ഐടി മന്ത്രാലയം ഉത്തരവിറക്കിയിരുന്നു.

കഴിഞ്ഞ ജൂലൈ 4ന് അയച്ച നോട്ടിസിന് വിശദീകരണം നൽകാൻ മെറ്റയ്ക്ക് 7 ദിവസത്തെ സമയവും അനുവദിച്ചിരുന്നു. സമയപരിധി അവസാനിക്കാനിരിക്കെ ജൂലൈ 11നാണ് മറുപടി ലഭിച്ചത്.

നോട്ടീസ് ലഭിച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ ആപ്പുകളിലുടനീളം കുട്ടികളെ ലൈംഗികമായി ദുരുപയോഗം ചെയ്യുന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങൾ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് സ്വീകരിച്ച് വരുന്ന നടപടികൾ മെറ്റ മെറ്റ വിശദീകരിച്ചു. ഇതിന് ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യ എങ്ങനെ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുവെന്നും സ്വീകരിച്ച നടപടികളും കമ്പനി എടുത്തുകാണിച്ചു.

കൂടാതെ, സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കുട്ടികളെ സുരക്ഷിതരായി നിലനിർത്തുന്നതിനും പരസ്യ അവലോകന പ്രക്രിയകൾ ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും സാങ്കേതികവിദ്യ വിപുലീകരിക്കുന്നതിന് നിക്ഷേപം തുടരുമെന്നും മെറ്റ പങ്കുവെച്ച ബ്ലോഗ്‌ പോസ്റ്റിൽ പറയുന്നു.

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MEITY ON CSAM ADS INSTAGRAM
GOVERNMENT NOTICE TO META
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം
മെറ്റ
META RESPONSE TO MEITY NOTICE

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