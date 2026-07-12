സ്വകാര്യതയെ ചൊല്ലി വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തി, ഒടുവിൽ മ്യൂസ് ഇമേജിലെ ഫീച്ചർ പിൻവലിച്ച് മെറ്റ
സ്വകാര്യതയെച്ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയതിന് പിന്നാലെ ഫീച്ചർ പിൻവലിക്കാൻ മെറ്റ നിർബന്ധിതരാവുകയായിരുന്നു. അക്കൗണ്ട് ഉടമകളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ ഇമേജുകൾ നിർമ്മിക്കുന്ന ഫീച്ചർ നീക്കം ചെയ്തെങ്കിലും മെറ്റാ എഐ വഴി മ്യൂസ് ഇമേജ് ജനറേഷൻ മോഡൽ ഇനിയും ലഭ്യമാകും.
Published : July 12, 2026 at 11:20 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: മെറ്റ അടുത്തിടെയാണ് മ്യൂസ് ഇമേജ് എന്ന പേരിൽ പുതിയ എഐ ഇമേജ് ജനറേഷൻ ടൂൾ പുറത്തിറക്കിയത്. പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടുകളിൽ നിന്നുള്ള പോസ്റ്റുകളും, പ്രൊഫൈൽ ഫോട്ടോകളും, റീലുകളും അനുവാദമില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ച് ആർക്കും എഐ ഇമേജുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഫീച്ചർ വലിയ വിമർശനങ്ങൾക്ക് ഇടയാക്കിയിരുന്നു. സ്വകാര്യതയെച്ചൊല്ലിയുള്ള വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തിയതിന് പിന്നാലെ മെറ്റ ഈ ഫീച്ചർ പിൻവലിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
സുരക്ഷയും സ്വകാര്യതയും സംബന്ധിച്ച പൊതുജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പിനെ തുടർന്നാണ് അവതരിപ്പിച്ച് മൂന്ന് ദിവസത്തിനകം ഫീച്ചർ നിർത്തലാക്കാൻ മെറ്റ നിർബന്ധിതരായത്. ഉപയോഗപ്രദമായ ഒരു ടൂളെന്ന നിലയിലാണ് പുറത്തിറക്കിയതെങ്കിലും ഫീച്ചർ ലക്ഷ്യം വയ്ക്കാതെ പോയതിനാൽ ഇനി ലഭ്യമാകില്ലെന്ന് മെറ്റ അറിയിച്ചു. അതേസമയം പബ്ലിക് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഉടമകളുടെ സമ്മതമില്ലാതെ എഐ ഇമേജുകൾ സൃഷ്ടിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് റഫറൻസ് ഫീച്ചർ നീക്കം ചെയ്തെങ്കിലും മെറ്റാ എഐ വഴി മ്യൂസ് ഇമേജ് ജനറേഷൻ മോഡൽ ഇനിയും ലഭ്യമാകുമെന്ന് കമ്പനി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അഭിനേതാക്കളുടെ യൂണിയനുകൾ, സ്വകാര്യതാ വക്താക്കൾ, ടാലന്റ് ഏജൻസികൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സോഷ്യൽ മീഡിയ ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഫീച്ചറിന് കടുത്ത വിമർശനം ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടിവന്നു. പരാതി ലഭിച്ചാൽ, ഫീച്ചർ ഇന്ത്യൻ നിയമം പാലിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ സർക്കാർ തയ്യാറാണെന്ന് കേന്ദ്ര ഐടി സെക്രട്ടറി എസ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു.
മ്യൂസ് ഇമേജിന്റെ പ്രവർത്തനം
കമ്പനിയുടെ സൂപ്പർഇന്റലിജൻസ് ലാബ്സ് ടീം നിർമ്മിച്ച മെറ്റയുടെ എഐ ഇമേജ് ജനറേഷൻ ടൂളാണ് മ്യൂസ് ഇമേജസ്. ഏതൊരു പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടും ടാഗ് ചെയ്യാനും, അതിലെ കണ്ടന്റിനെ അടിസ്ഥാനമാക്കി ഒരു എഐ ഇമേജ് അല്ലെങ്കിൽ റീമിക്സ് സൃഷ്ടിക്കാനും പുതിയ ടൂൾ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കും. ഇത് ഡിഫോൾട്ടായി ഓണായിരുന്നു എന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രശ്നം.
അതായത് ഒരു പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടുള്ള ഏതൊരു ഉപയോക്താവിന്റെയും അറിവോ അനുമതിയോ ഇല്ലാതെ അവരുടെ ഫോട്ടോകൾ മറ്റൊരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. മറ്റൊരാളുടെ മുഖം ഉപയോഗിച്ച് അവരുടെ അറിവില്ലാതെ ആർക്കും പുതിയ എഐ ചിത്രങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കുക എന്നത് വലിയ സുരക്ഷാ ആശങ്ക ഉയർത്തുന്നു. ഇത് ഉപയോക്കാക്കളുടെ സുരക്ഷയും സ്വകാര്യതയും ചോദ്യം ചെയ്യുന്നു.
ഇത് വലിയ വിവാദങ്ങൾക്ക് തിരികൊളുത്തി. ലോകമെമ്പാടുമുള്ള ഉപയോക്താക്കളിൽ നിന്ന് പ്രതിഷേധമുയർന്നു. ഹോളിവുഡിലെ അഭിനേതാക്കളുടെ സംഘടനയായ SAG-AFTRA എല്ലാ അംഗങ്ങളോടും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ടിൽ ഫീച്ചർ ഓഫാക്കാൻ അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ലണ്ടൻ ആസ്ഥാനമായുള്ള ഒരു സംഘടനയായ പ്രൈവസി ഇന്റർനാഷണലും ഫീച്ചറിനെതിരെ ചോദ്യമുയർത്തി. എഐ കമ്പനികൾ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഫോട്ടോകളും ഡാറ്റയും വെറും ഉപയോഗ വസ്തുക്കളായി കണക്കാക്കുന്നതിന്റെ വ്യക്തമായ ഉദാഹരണമാണ് ഇതെന്നും വിമർശിച്ചു.
UPDATE: A win is a win. 💪 Following widespread backlash — including SAG-AFTRA's call for members to opt out — Meta has withdrawn the feature. https://t.co/RpsiDwnXDA https://t.co/KmZ4ISY7hS— SAG-AFTRA (@sagaftra) July 11, 2026
മെറ്റയുടെ പ്രതികരണം
വിവാദങ്ങളെത്തുടർന്ന് മെറ്റ വിഷയത്തിൽ പ്രതികരിച്ചു. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് ടൂൾ നൽകുകയും അവരുടെ പൊതു ഉള്ളടക്കം ഇത്തരത്തിൽ ഉപയോഗിക്കണമോ എന്ന് തീരുമാനിക്കാൻ അവരെ പ്രാപ്തരാക്കുകയും ചെയ്യുക മാത്രമായിരുന്നു ലക്ഷ്യമെന്നും, എന്നാൽ തെറ്റ് പറ്റിയെന്നും മെറ്റ പറഞ്ഞു. ഉപയോക്തൃ ഫീഡ്ബാക്ക് വളരെ ഗൗരവമായി എടുക്കുന്നതായും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ത്യൻ സർക്കാർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുമെന്ന് സൂചന നൽകിയിട്ടുണ്ട്. നിലവിലുള്ള നിയമ ചട്ടക്കൂടും ലഭിച്ച പരാതികളും അടിസ്ഥാനമാക്കി ഐടി മന്ത്രാലയം ഫീച്ചർ വിലയിരുത്തുന്നുണ്ടെന്ന് ഐടി സെക്രട്ടറി എസ് കൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞു. ഇന്ത്യയിൽ ഇതുവരെ ഈ ഫീച്ചർ ആരംഭിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ആശങ്കകൾ ഉയരുന്നുണ്ട്.
മ്യൂസ് ഇമേജസ് നിലവിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ മാത്രമായി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഭാവിയിൽ ഇത് വാട്ട്സ്ആപ്പ്, ഫേസ്ബുക്ക്, മെസഞ്ചർ എന്നിവയിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കമ്പനി പദ്ധതിയിടുന്നുണ്ട്.
ഫീച്ചർ എങ്ങനെ ഓഫാക്കാം?
ഈ സവിശേഷത 18 വയസിന് മുകളിലുള്ള പബ്ലിക് അക്കൗണ്ടുകൾക്ക് മാത്രമേ ബാധകമാകൂ. അതിനാൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന തലത്തിലുള്ള പരിരക്ഷ ലഭിക്കുന്നതിന്, അക്കൗണ്ട് പബ്ലിക്കിൽ നിന്ന് പ്രൈവറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. സ് എഐയെ പൊതു ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്നതിന് മറ്റൊരു മാർഗം ഡിഫോൾട്ടായി കിടക്കുന്ന ഫീച്ചർ ഓഫാക്കുക എന്നതാണ്. ഇതിന് ചുവടെ കാണുന്ന നടപടിക്രമങ്ങൾ പാലിക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 1: നിങ്ങളുടെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ആപ്പ് തുറക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 2: നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിലേക്ക് പോകുക.
സ്റ്റെപ്പ് 3: മുകളിൽ വലത് കോണിലുള്ള മൂന്ന് ഡോട്ടുകളിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് മെനു തുറക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 4: സെറ്റിങ്സ് ആൻഡ് ആക്റ്റിവിറ്റി തുറക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 5: താഴേക്ക് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് ഷയറിങ് ആൻഡ് റീ-യൂസ് ടാപ്പ് ചെയ്യുക.
സ്റ്റെപ്പ് 6: മെറ്റയിലെ എഐ സവിശേഷതകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളടക്കം ഉപയോഗിക്കാൻ ആളുകളെ അനുവദിക്കുക എന്ന ഒപ്ഷൻ തെരഞ്ഞെടുക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 7: പോസ്റ്റുകൾക്കായുള്ള ടോഗിൾ ഓഫാക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 8: റീലുകൾക്കായുള്ള ടോഗിൾ ഓഫാക്കുക.
സ്റ്റെപ്പ് 9: സെറ്റിങ്സ് അടയ്ക്കുക. നിങ്ങളുടെ മാറ്റങ്ങൾ ആപ്പ് സംരക്ഷിക്കും.
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