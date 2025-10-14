ETV Bharat / technology

ഇനി വെറുതേ ഫേസ്‌ബുക്കിൽ കുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നാലും 'പണി കിട്ടും'; പുതിയ ജോബ് ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ച് മെറ്റ

ഫേസ്‌ബുക്കിൽ വീണ്ടും ജോബ്‌സ് ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ച് മെറ്റ. ഇനി വേഗത്തിൽ ജോലി കണ്ടെത്താം.

Meta Reintroduces Jobs Feature To Facebook, Enables Users To Find Local Jobs (Meta)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 14, 2025 at 9:02 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ഏതു നേരവും ഫേസ്‌ബുക്കിൽ സമയം കളയുകയാണെന്ന തോന്നലുണ്ടോ? എങ്കിൽ ഇനി സമയം പാഴാക്കാതെ ജോലി കണ്ടെത്താനും ഫേസ്ബുക്ക് സഹായിക്കാമെന്നാണ് മെറ്റ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നത്. പ്രാദേശിക തലത്തിൽ ജോലി കണ്ടെത്താൻ സഹായിക്കുന്ന ജോബ്‌സ് ഫീച്ചർ ഫേസ്‌ബുക്കിൽ വീണ്ടും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് മെറ്റ.

ഫേസ്ബുക്ക് വഴി യുവാക്കൾക്ക് ജോലി അവസരങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ അനുവദിക്കുന്ന ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ പോലുള്ള ഫീച്ചറാണിത്. ആദ്യമായി മെറ്റ ഈ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചത് 2017 ൽ ആണ്. എന്നാലിത് 2023 ൽ നിർത്തലാക്കി. പിന്നീട് ഇന്നാണ് വീണ്ടും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്.

18 വയസിന് മുകളിലുള്ള ഉപയോക്താക്കൾക്ക് റസ്‌റ്റോറൻ്റുകളിലോ സ്ഥാപനങ്ങളിലോ ബിസിനസുകളിലോ ജോലി കണ്ടെത്താൻ ഈ ഫീച്ചർ സഹായിക്കുന്നു. ഫീച്ചറിലൂടെ ഫേസ്ബുക്ക് മാർക്കറ്റ്പ്ലെയ്‌സിലെ ഒരു സമർപ്പിത ടാബ് വഴിയോ ഗ്രൂപ്പുകളിലോ പേജുകളിലോ തൊഴിലുടമകൾക്ക് തൊഴിലവസരങ്ങള്‍ ലിസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ഫേസ്ബുക്ക് നിർദേശിക്കുന്ന മാർഗനിർദേശങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണം ജോലി ഒഴിവുകള്‍ പോസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ. വിവേചനപരമായ കണ്ടൻ്റുകൾ, ലൈംഗികത കലർന്ന ഉള്ളടക്കങ്ങൾ, തട്ടിപ്പുകൾ പ്രേത്സാഹിപ്പിക്കുന്ന ജോലികൾ എന്നിവ പോസ്‌റ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നിലവിൽ ഈ ജോബ്‌സ് ഫീച്ചർ യുഎസിൽ മാത്രമേ ലഭ്യമാകുന്നുള്ളൂ.

ഫേസ്ബുക്കിലെ ജോലികൾ

ജോബ്‌സ് ഫീച്ചറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ആദ്യമായി സ്ഥിരം ജോലിയോ പാർട്ട് ടൈം ജോലിയോ അന്വേഷിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്ന തരത്തിലുള്ള ജോലി കണ്ടെത്താനും അപേക്ഷിക്കാനും കഴിയും. മാർക്കറ്റ്പ്ലെയ്‌സിൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ജോലികൾക്ക് അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രത്യേക ടാബ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ നൽകിയിരിക്കുന്ന സബ്‌ ടാബുകൾ ഉപയോഗിച്ച് തൊഴിലിൻ്റെ വിഭാഗം, ദൂരം, തരം എന്നിവ അടിസ്ഥാനമാക്കി ജോലികൾ കൂടുതൽ ഫിൽട്ടർ ചെയ്യാനും തരംതിരിക്കാനും കഴിയുന്നതാണ്.

ലിങ്ക്ഡ്ഇൻ പോലുള്ള ഫീച്ചറുകളുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഈ ഫീച്ചറിനുണ്ടായിരുന്ന പോരായ്‌മകളാണ് ഇത് നിർത്തലാക്കാൻ കാരണമായത്. സൗജന്യ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് പണം സമ്പാദിക്കുന്ന പരസ്യങ്ങളിലേക്കുള്ള മാറ്റം, ഡാറ്റ സ്വകാര്യത, പരസ്യ ടാർഗെറ്റിംഗ് എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിയന്ത്രണ വെല്ലുവിളികളാണ് മെറ്റ ഈ ഫീച്ചർ നിർത്തലാക്കാൻ കാരണമായത്. പ്ലാറ്റ്‌ഫോം കൂടുതൽ ലളിതമാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളും ഈ ഫീച്ചർ നിർത്തലാക്കുന്നതിൽ ഒരു പങ്കു വഹിച്ചിരിക്കാം എന്നും റിപ്പോർട്ടുകൾ പറയുന്നു.

എങ്ങനെ ജോലി കണ്ടെത്താം?

ഫേസ്ബുക്കിലെ ജോബ്‌സ് ഫീച്ചർ ഉപയോഗിച്ച് സ്ഥിരമായ ജോലികൾ അല്ലെങ്കിൽ പാർട്ട് ടൈം ജോലികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ചില വിദ്യകൾ ഇതാ:

  • തൊഴിലുടമകളുമായി നേരിട്ട് ബന്ധപ്പെടുക: ജോലിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നതിനോ അഭിമുഖങ്ങൾ നടത്തുന്നതിനോ തൊഴിലന്വേഷകർ മെസഞ്ചർ വഴി തൊഴിലുടമകളെ ബന്ധപ്പെടുക.
  • ഗവേഷണം നടത്തുക: അവരുടെ ഫേസ്ബുക്ക് പേജുകൾ പരിശോധിച്ച് സാധ്യതയുള്ള തൊഴിലുടമകളെക്കുറിച്ച് കൂടുതലറിയുക.
  • ജോലി തെരയൽ കസ്‌റ്റമൈസ് ചെയ്യുക : അനുയോജ്യമായത് തെരഞ്ഞെടുക്കുക
  • വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ശുപാർശകൾ: തൊഴിലന്വേഷകൻ്റെ ബ്രൗസിംഗ് ഹിസ്‌റ്ററി അടിസ്ഥാനമാക്കി തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ ഫേസ്ബുക്ക് ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു.

