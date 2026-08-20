കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ അവഗണിച്ച് മെറ്റ; ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിൽ 'ചോദിക്കരുത്, പറയരുത്' നയമെന്ന് മുൻ എഞ്ചിനീയറിങ് ഡയറക്ടർ
'ചോദിക്കരുത്, പറയരുത്' സമീപനമാണ് 13 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൻ്റെ സമീപനം. കുട്ടികളിലെ സോഷ്യൽ മീഡിയ അഡിക്ഷൻ കേസിൽ ഫെഡറൽ വിചാരണയിൽ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലുമായി മെറ്റയിലെ മുൻ എഞ്ചിനീയറായ അർതുറോ ബെജാർ.
Published : August 20, 2026 at 6:18 PM IST
വാഷിങ്ടണ്: കുട്ടികളുടെ മാനസികാരോഗ്യത്തെക്കാൾ ഉപഭോക്താക്കളെ കൂടുതൽ സമയം പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ നിർത്തുന്നതിനാണ് മെറ്റാ പ്രാധാന്യം നൽകിയതെന്ന് മുൻ എഞ്ചിനീയറിങ് ഡയറക്ടർ കോടതിയിൽ. 13 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ കാര്യത്തിൽ ഇൻസ്റ്റഗ്രാം 'ചോദിക്കരുത്, പറയരുത്' (Don't ask, don't tell) എന്ന സമീപനമാണ് സ്വീകരിക്കുന്നതെന്ന് അർതുറോ ബെജാർ കോടതിയില് വ്യക്തമാക്കി.
പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഒരു അനന്തര ചിന്ത മാത്രമാണെന്നും പ്രായം പരിശോധിക്കുന്നതിൽ കമ്പനി പരാജയപ്പെടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. ചെറുപ്പക്കാരെയും കുട്ടികളെയും ബാധിക്കുന്ന സുരക്ഷാ വിഷയങ്ങളിൽ അർതുറോ ബെജാർ മെറ്റാ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കെതിരെ നിർണായക വെളിപ്പെടുത്തലാണ് കോടതി വിചാരണയ്ക്കിടെ നടത്തിയത്.
കാലിഫോർണിയയിലെ ഓക്ക്ലാൻഡിലെ ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ മെറ്റയ്ക്കെതിരായി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സുപ്രധാന വിചാരണയിലെ രണ്ടാം ദിവസത്തെ വിചാര വേളയിലാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യങ്ങൾ മൊഴിയായി കോടതിക്കുമുമ്പാകെ നടത്തിയത്. കുട്ടികളിൽ ഗുരുതരമായ മാനസികാരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും സോഷ്യൽ മീഡിയ അഡിക്ഷനും ഉണ്ടാക്കുന്നു എന്ന പരാതിയിലാണ് വാദം നടന്നത്. മെറ്റാ സുരക്ഷയേക്കാൾ ലാഭത്തിനും വളർച്ചയ്ക്കുമാണ് മുൻഗണന നൽകുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം മൊഴി നൽകി.
ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് എന്നിവയുടെ അൽഗോരിതങ്ങൾ കുട്ടികളെ ഇതിലേക്ക് അടിമപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലാണ് മനഃപൂർവം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പരാതിയിലെ പ്രധാന ആരോപണം. കാലിഫോർണിയയിലെ ഫെഡറൽ കോടതിയിൽ ജഡ്ജി ഇവോൺ ഗോൺസാലസ് റോജേഴ്സിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് വിചാരണ നടക്കുന്നത്. ഏതാണ്ട് 6 മുതൽ 8 ആഴ്ച വരെ വിചാരണ നീണ്ടുനിൽക്കും.
2009 മുതൽ 2015 വരെ ഫേസ്ബുക്കിൽ അർതുറോ ബെജാർ ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. സൈബർ ഭീഷണിയെ ചെറുക്കുന്നതിനുള്ള തൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ ശ്രദ്ധ ആകർഷിച്ചു. 2019 മുതൽ 2021 വരെ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങളിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനായി അദ്ദേഹം തിരിച്ചെത്തി. 2023 ൽ സോഷ്യൽ മീഡിയയെയും കൗമാരക്കാരുടെ മാനസികാരോഗ്യ പ്രതിസന്ധിയെയും കുറിച്ച് അദ്ദേഹം വെളിപ്പെടുത്തി. സിഇഒ മാർക്ക് സക്കർബർഗ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മെറ്റാ എക്സിക്യൂട്ടീവുകൾക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം ഉണ്ടാക്കുന്ന ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ അറിവുണ്ടായിരുന്നു, എന്നാൽ അവ പരിഹരിക്കുന്നതിന് അർഥവത്തായ മാറ്റങ്ങൾ അധികാരികൾ ശ്രമിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.
പ്രധാന പരാതികൾ
കുട്ടികളുടെയും കൗമാരക്കാരുടെയും മനഃശാസ്ത്രപരമായ ദുർബലതകളെ ചൂഷണം ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് മെറ്റ തങ്ങളുടെ ആപ്പുകൾ രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. കുട്ടികൾ ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലും ഫേസ്ബുക്കിലും കൂടുതൽ സമയം ചെലവഴിക്കുന്നത് വഴി കമ്പനിക്ക് വലിയ ലാഭമുണ്ടാകുന്നു. എന്നാൽ ഇത് കുട്ടികളിൽ കടുത്ത വിഷാദം, ഉത്കണ്ഠ, ഉറക്കമില്ലായ്മ എന്നിവയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുവെന്ന് മെറ്റയ്ക്ക് അറിയാമായിരുന്നിട്ടും അവർ ലാഭത്തിനായി അത് മറച്ചുവച്ചെന്നും പരാതിയിലുണ്ട്.
മാതാപിതാക്കളുടെ അനുവാദമില്ലാതെ 13 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികളുടെ വിവരങ്ങൾ മെറ്റ ശേഖരിച്ചതായും കേസിൽ ആരോപിക്കുന്നു. ഏകദേശം 200 ബില്യൺ ഡോളർ മുതൽ 1.4 ട്രില്യൺ ഡോളർ വരെയുള്ള ഭീമമായ പിഴയാണ് പരാതിക്കാര് മെറ്റക്കെതിരെ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. 1.4 ട്രില്യൺ ഡോളർ (ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തിനാലായിരം കോടി രൂപ) എന്നത് മെറ്റയുടെ ആകെ വിപണി മൂല്യത്തോളം വരും.
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ഇത്രയും തുക പിഴയൊടുക്കേണ്ടി വന്നാൽ കമ്പനി പൂട്ടുകയോ ബാങ്ക്റപ്സിയിലേക്ക് (പാപ്പരത്തം) നീങ്ങുകയോ ചെയ്യും. എങ്കിലും ഇത്രയും വലിയ തുക കോടതി പിഴയായി വിധിക്കാൻ സാധ്യത കുറവാണെന്നാണ് വിദഗ്ധർ പറയുന്നത്. കോടതി ഉത്തരവിട്ടാൽ മെറ്റയ്ക്ക് തങ്ങളുടെ ആപ്പുകളിലെ റീൽസ്, ഇൻഫിനിറ്റ് സ്ക്രോളിംഗ്, ലൈക്ക് ബട്ടണുകൾ തുടങ്ങിയ പ്രധാന ഫീച്ചറുകൾ കൗമാരക്കാർക്കായി മാറ്റുകയോ നിരോധിക്കുകയോ ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇത് അവരുടെ ബിസിനസ് മോഡലിനെ സാരമായി ബാധിക്കും.
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