വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ ചാറ്റ്ജിപിടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പണം നൽകണം; വിശദമായി
ചാറ്റ്ജിപിടി, ക്ലോഡ് പോലുള്ള സേവനങ്ങൾക്കാണ് നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയത്. പുതിയ കരാർ അനുസരിച്ച് മറ്റ് എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകളെ വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ പണം നൽകണം.
Published : March 7, 2026 at 4:43 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മെറ്റ എഐയുടെ എതിരാളികളായ ചാറ്റ്ബോട്ടുകളെ യൂറോപ്പിലെ വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പ്രവർത്തിക്കാൻ അനുവദിക്കുമെന്ന് പ്രഖ്യാപനം. 12 മാസത്തേക്ക് ബിസിനസ് API വഴി പ്രവർത്തിക്കാനാണ് അനുമതി നൽകുക. ഇത്തരം ചാറ്റ്ബോട്ടുകളെ വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ വിലക്കിയതിനെതിരെ യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ മെറ്റയ്ക്ക് മേൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്തിയതിനെ തുടർന്നാണ് പുതിയ നീക്കം.
2026 ജനുവരി 15ന് മൂന്നാം കക്ഷി എഐ ചാറ്റ്ബോട്ട് ദാതാക്കളെ വാട്ട്സ്ആപ്പ് ബിസിനസ് API ആക്സസ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് തടയുന്ന നയം മെറ്റ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ചാറ്റ്ജിപിടി, ക്ലോഡ് പോലുള്ള സേവനങ്ങൾക്കാണ് നിയന്ത്രണമേർപ്പെടുത്തിയത്. പിന്നാലെ നിരവധി എഐ കമ്പനികളിൽ നിന്ന് മെറ്റയ്ക്കെതിരെ പരാതികൾ വന്നിരുന്നു. മെറ്റയുടെ എഐ അസിസ്റ്റന്റായ മെറ്റ എഐ വാട്ട്സ്ആപ്പിനുള്ളിൽ നേരിട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനാൽ, നിയന്ത്രണം മത്സര വിരുദ്ധമാണോ എന്ന ചോദ്യമാണ് വിഷയത്തിൽ യൂറോപ്യൻ യൂണിയൻ ഉന്നയിച്ചത്.
പുതിയ കരാർ എന്താണ്?
മെറ്റയുടെ പുതിയ കരാർ പ്രകാരം, ചാറ്റ്ബോട്ടുകളെ വാട്ട്സ്ആപ്പിൽ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ അനുവദിക്കും. എന്നാൽ ഓരോ സന്ദേശത്തിനും €0.0490 (ഏകദേശം 5.25 രൂപ) മുതൽ €0.1323 (ഏകദേശം 14.18 രൂപ) വരെയുള്ള യൂസർ ഫീസ് നൽകേണ്ടി വരും. ഒരുപാട് നേരം സംഭാഷണം നടത്തുമ്പോഴാണ് ഫീസ് ഈടാക്കുക. എഐ ചാറ്റ്ബോട്ടുകളുമായുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ സാധാരണയായി ഒരു ഡസൻ സന്ദേശങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുമെന്നതിനാൽ തന്നെ മൂന്നാം കക്ഷി ദാതാക്കൾക്ക് ചെലവ് ഗണ്യമായി വർധിക്കും.
യൂറോപ്യൻ കമ്മീഷൻ പറയുന്നതെന്ത്?
മെറ്റയുടെ പുതിയ സമീപനത്തിന്റെ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ വിലയിരുത്തുകയാണെന്നും, സാധ്യമായ ഇടക്കാല നടപടികളെക്കുറിച്ചുള്ള ചർച്ച നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നും കമ്മീഷൻ സ്ഥിരീകരിച്ചു.
