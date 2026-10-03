മ്യൂസ് എഐ ചേർത്ത് സ്വന്തമായി ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാം: പുതിയ പ്രഖ്യാപനവുമായി മെറ്റ
കടകളിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബോർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർക്കും മ്യൂസിന്റെ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ സ്വന്തമായി നിർമിക്കാം.
Published : October 3, 2026 at 3:59 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മ്യൂസ് എഐ ഏജന്റിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഐ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമിക്കാനായി തങ്ങളുടെ ഹാർഡ്വെയർ പ്രോജക്റ്റായ 'മ്യൂസ് ഗാഡ്ജെറ്റ്സ്' ഓപ്പൺസോഴ്സാക്കി മെറ്റ. അതായത് ഇതിന്റെ കോഡുകളും വിവരങ്ങളും ഡെവലപ്പർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർക്ക് മെറ്റ സൗജന്യമായി തുറന്നുനൽകിയിട്ടുണ്ട്. മ്യൂസിന്റെ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ ഇതിലൂടെ ഡെവലപ്പർമാർക്ക് സാധിക്കും.
സ്വന്തമായി ഉപകരണങ്ങൾ നിർമ്മിക്കാൻ താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് മ്യൂസ് എഐ ഏജൻ്റിനെ ഉൾപ്പെടുത്താനുള്ള അവസരമാണ് ഇതിലൂടെ മെറ്റ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഇതിനായി ESP32 ഫേംവെയർ, ലിനക്സ് SDK, ഗിറ്റ്ഹബ് റിപ്പോസിറ്ററി, ഡെവലപ്പർ ഡോക്യുമെൻ്റേഷൻ എന്നിവ മെറ്റ പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇഷ്ട്ടമുള്ള ഹാർഡ്വെയറിൽ മ്യൂസ് ടെക്നോളജി എളുപ്പത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നു.
ഡെവലപ്പർമാർക്ക് സ്വന്തമായി ഉപകരണങ്ങൾ നിർമിക്കാം
കടകളിൽ നിന്ന് എളുപ്പത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഇലക്ട്രോണിക്സ് ബോർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ച് ഏതൊരു സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്പർക്കും മ്യൂസിന്റെ എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങൾ സ്വന്തമായി നിർമിക്കാം. നിർമ്മിക്കുന്ന ഉപകരണങ്ങളിൽ മ്യൂസ് എളുപ്പത്തിൽ ചേർക്കാനും സാധിക്കും. ഇതിനായി വേണ്ട ESP32 ഫേംവെയർ, ലിനക്സ് എസ്ഡി കെ (Linux SDK), ഗിറ്റ്ഹബ് റിപ്പോസിറ്ററി, ഡെവലപ്പർ ഗൈഡുകൾ എന്നിവയെല്ലാം മെറ്റ പുറത്തുവിട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഹാർഡ്വെയറിലേക്ക് മ്യൂസ് എഐയെ എളുപ്പത്തിൽ ഘടിപ്പിക്കുന്ന പ്രക്രിയ എളുപ്പമാക്കുന്നു.
gadgets.muse.ai എന്ന വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ആർക്കും API ടോക്കൺ നേടാം. അതിനുശേഷം, വിപണിയിൽ ലഭ്യമായ ESP32 ബോർഡ് അല്ലെങ്കിൽ റാസ്ബെറി പൈ പോലുള്ള ലിനക്സ് ഉപകരണങ്ങളിൽ പ്രവർത്തനം ആരംഭിക്കാം. ഈ ബോർഡുകളിൽ സ്ക്രീൻ, ബട്ടൺ, സെൻസർ, ഓഡിയോ, മറ്റ് ഘടകങ്ങൾ എന്നിവ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സ്വന്തമായി ഉപകരണം നിർമിക്കാം.
"API ടോക്കൺ എടുത്ത് ഗിറ്റ്ഹബ് റിപ്പോസിറ്ററിയുടെ സഹായത്തോടെ ആളുകൾക്ക് അവരുടെ പെരിഫറൽ ഉപകരണങ്ങൾ എളുപ്പത്തിൽ നിർമ്മിക്കാം. കോഡിങിലും ഹാർഡ്വെയറിലും താൽപ്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ സവിശേഷത ഏറെ പ്രയോജനം ചെയ്യും." മെറ്റ സൂപ്പർഇൻ്റലിജൻസ് ലാബ്സിലെ പ്രൊഡക്റ്റ് വിഭാഗം മേധാവി നാറ്റ് ഫ്രീഡ്മാൻ പറഞ്ഞു.
We built a gadget of our own, too: Muse Home Link is a little usb-c powered device that allows Muse to connect to your home network to talk to smart home devices like TVs and speakers and anything else that exposes https.— Nat Friedman (@natfriedman) October 2, 2026
We manufactured a batch of 5000 Home Links which should… pic.twitter.com/apFDZmy0kF
മ്യൂസ് ഹോം ലിങ്ക്
ഹാർഡ്വെയർ പ്രോജക്റ്റായ 'മ്യൂസ് ഗാഡ്ജെറ്റ്സി'ന്റെ ഭാഗമായി മെറ്റ തന്നെ തയ്യാറാക്കിയ യുഎസ്ബി-സി ഡിവൈസാണിത്. മ്യൂസ് ഹോം ലിങ്ക്' എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഈ ഉപകരണം വീട്ടിലെ സ്മാർട്ട് ടിവി, സ്പീക്കർ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ HTTP API ഉള്ള ഏതെങ്കിലും ഉപകരണങ്ങളെ മ്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് നിയന്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും. മ്യൂസിനെ വീട്ടിലെ വൈഫൈ നെറ്റ്വർക്കുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ 5000 യൂണിറ്റുകൾ കമ്പനി നിർമ്മിച്ചിട്ടുണ്ട്. മ്യൂസ് വരിക്കാർക്ക് ഇത് സൗജന്യമായി ലഭിക്കും. ഏതാനും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ ഇതിൻ്റെ വിതരണം ആരംഭിക്കും. മ്യൂസ് ഹോം ലിങ്കിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ കോഡും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ആണ്. ആർക്കും ഇത് പരിശോധിച്ച് സ്വന്തം പതിപ്പ് നിർമ്മിക്കാവുന്നതാണ്.
സാധാരണക്കാർക്കും ഉപയോഗിക്കാം
മ്യൂസ് ഗാഡ്ജെറ്റ്സ് പ്രൊഫഷണൽ ഡെവലപ്പർമാർക്ക് മാത്രമുള്ളതല്ലെന്ന് മെറ്റ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇലക്ട്രോണിക്സ് മേഖലയിൽ താത്പര്യമുള്ളവർക്കും ഇതിൽ പങ്കാളികളാകാം. സാധാരണ ESP32 ബോർഡോ റാസ്ബെറി പൈയോ ഉപയോഗിച്ച്, SDK-യുടെ സഹായത്തോടെ സ്ക്രീനുകൾ, ബട്ടണുകൾ, സെൻസറുകൾ, ആക്ച്വേറ്ററുകൾ എന്നിവ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് സ്വന്തം ഉപകരണം നിർമ്മിക്കാൻ സാധിക്കും. മ്യൂസ് അവതരിപ്പിച്ചതിന് തൊട്ടുപിന്നാലെയാണ് ഈ പ്രഖ്യാപനം വരുന്നത്. അന്ന് വിആർ ഗ്ലാസുകൾ, പുതിയ എഐ ഗ്ലാസുകൾ, എൻ്റർപ്രൈസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം, ചെറുകിട ബിസിനസുകൾക്കായുള്ള മ്യൂസ് എന്നിവ മെറ്റ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. 'മ്യൂസ് ഗാഡ്ജെറ്റ്സ്' വഴി ആളുകൾ തങ്ങളുടെ സ്വന്തം ഹാർഡ്വെയറുകളിൽ തങ്ങളുടെ എഐ ഏജന്റ് ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് മെറ്റ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്.
ഇത് ഹോം ഓട്ടോമേഷൻ മുതൽ ചെറിയ പ്രോജക്റ്റുകൾ വരെയുള്ള ഒട്ടേറെ സാധ്യതകൾക്ക് വഴിതുറക്കുന്നു. വെറുതെ കിടക്കുന്ന പഴയ ഉപകരണങ്ങളുടെ ഭാഗങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വരെ പുതിയ ഉപകരണങ്ങൾ നിർമിക്കാൻ ഇതിലൂടെ സാധിക്കും. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യ സാധാരണക്കാരിലേക്ക് എത്തിക്കാനുള്ള മെറ്റയുടെ മറ്റൊരു ശ്രമമായാണ് ഈ നീക്കത്തെ കാണുന്നത്. ഇനി ഡെവലപ്പർമാർക്കും സാധാരണക്കാർക്കും ഒരുപോലെ മ്യൂസ് പൂർണ്ണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്താം.
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