വാട്സ്ആപ്പിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകൾക്കായി 'മെറ്റ വൺ': പുതിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാൻ പുറത്തിറക്കി
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്ട്സ്ആപ്പ് എന്നീ മെറ്റയുടെ ആപ്പുകളിലുടനീളം അധിക എഐ ടൂളുകളും സവിശേഷതകളും ബിസിനസ് ടൂളുകളും വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നതാണ് പുതിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സേവനമായ മെറ്റാ വൺ.
Published : September 16, 2026 at 8:58 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഫെയ്സ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, വാട്സ്ആപ്പ്, മെറ്റാ എഐ ഉൾപ്പെടെയുങ്ങ തങ്ങളുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾക്കായി പുതിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാൻ അവതരിപ്പിച്ച് മെറ്റ. 'മെറ്റ വൺ' എന്ന പേരിലാണ് പുതിയ സേവനം ആരംഭിച്ചത്. ക്രിയേറ്റർമാർക്കും ബിസിനസുകാർക്കുമായി മെച്ചപ്പെട്ട എഐ ഫീച്ചറുകളും, പുതിയ ഡിസൈനുകളും അടങ്ങുന്ന പ്രത്യേക പ്രൊഫഷണൽ ടൂളുകൾ നൽകുന്ന സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനാണ് ഇത്.
സേവനത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന ഉപയോഗം സൗജന്യമായി തുടരുമെങ്കിലും പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകൾ ലഭിക്കുന്നതിന് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ ആവശ്യമാണ്. ഫെയ്സ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, വാട്സ്ആപ്പ് തുടങ്ങിയ ആപ്പുകളിലുടനീളം സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനുകൾ പ്രവർത്തിക്കും. അതായത്, ഒരു സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനെടുത്താൽ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, വാട്സ്ആപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആപ്പുകളിലുടനീളം അതിന്റെ പ്രീമിയം സവിശേഷതകൾ പ്രവർത്തിക്കും.
ഇതുവരെ 50-ലധികം ഫീച്ചറുകൾ ഈ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനിലൂടെ ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. 1.5 കോടിയിലധികം ആളുകൾ ഇതിനകം തന്നെ ഈ പ്ലാൻ എടുക്കുകയോ ട്രയൽ നോക്കുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകൾ ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുത്തും. ഘട്ടംഘട്ടമായി ആയിരിക്കും ഫീച്ചറുകൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക.
മെറ്റയുടെ എഡിറ്റിങ് ടൂളായ എഡിറ്റ്സിലും AI സ്മാർട്ട് ഗ്ലാസിലും ഈ സേവനം ലഭ്യമാകും. വ്യക്തിഗത ഉപയോക്താക്കൾക്കും ക്രിയേറ്റർമാർക്കും ബിസിനസുകൾക്കുമുള്ള വ്യത്യസ്ത പ്ലാനുകൾ ഇതിലുണ്ട്. ഓരോന്നിനും എത്ര വില വരുമെന്നും എന്തൊക്കെ സേവനങ്ങൾ ലഭിക്കുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
We're introducing Meta One, a new subscription service on Facebook, Instagram, WhatsApp, and Meta AI that gives you access to more AI, expression features, and tools to help creators and businesses.https://t.co/Gog56h0wws— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 15, 2026
വ്യക്തിഗത ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന പ്ലാനുകൾ
സർഗ്ഗാത്മകതയും വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം വാട്ട്സ്ആപ്പിലെ സെറ്റിങ്സും കസ്റ്റമൈസേഷനും ലളിതമാക്കുന്ന ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്ലസ്, ഫേസ്ബുക്ക് പ്ലസ്, വാട്ട്സ്ആപ്പ് പ്ലസ് തുടങ്ങിയ വിവിധ പ്ലാനുകൾ മെറ്റാ അവതരിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്ലസിൽ ഇപ്പോൾ കസ്റ്റം ഡിഎം സൗകര്യങ്ങളും സ്റ്റോറി ഫോണ്ടുകളും ലഭ്യമാണ്. പ്രത്യേക വ്യക്തികൾ സ്റ്റോറി കാണുമ്പോൾ അറിയിപ്പുകൾ ലഭിക്കാനും ഡിഎം പ്രിവ്യൂകൾ കാണാനും സാധിക്കും.
ഫേസ്ബുക്ക് പ്ലസിൽ മെസഞ്ചർ കസ്റ്റമൈസേഷൻ, കൂടുതൽ റീൽസ് ഇൻസൈറ്റുകൾ, സൂപ്പർ റിയാക്ഷനുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാട്ട്സ്ആപ്പ് പ്ലസിൽ ചാറ്റ്, മീഡിയ ബാക്കപ്പ് എന്നിവയ്ക്കുള്ള സ്റ്റോറേജ് സൗകര്യം ഉടൻ പരീക്ഷിക്കും. കൂടാതെ, നിശ്ചിത സമയങ്ങളിൽ ചാറ്റുകൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനോ മറച്ചുവെക്കാനോ സഹായിക്കുന്ന 'ഫോക്കസ് ഷെഡ്യൂളുകൾ' എന്ന ഫീച്ചറും പുതിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനിൽ ഉണ്ടാകും.
മെറ്റാ വണ്ണിൽ 'കോർ', 'പ്രീമിയം' എന്നീ ബണ്ടിൽഡ് പ്ലാനുകൾ ലഭ്യമാണ്. മെച്ചപ്പെട്ട എഐ ശേഷികൾക്കൊപ്പം സിംഗിൾ-ആപ്പ് ഫീച്ചറുകളും ഇവയിൽ ലഭിക്കും. 'മ്യൂസ്' മോഡലുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ ചിത്രങ്ങളും വീഡിയോകളും സൃഷ്ടിക്കാൻ മെറ്റാ എഐ വഴി സാധിക്കും. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീസ്റ്റൈൽ പോലുള്ള ടൂളുകൾ കൂടുതൽ തവണ ഉപയോഗിക്കാനും കഴിയും. അതേസമയം ദൈനംദിന ഉപയോഗത്തിന് മെറ്റ എഐ സൗജന്യമായി തുടരും.
എഐ ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൂടുതൽ സർഗ്ഗാത്മകമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കുള്ളതാണ് കോർ, പ്രീമിയം പ്ലാനുകൾ. പ്രാഥമിക പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പകുതിയിലധികം വരിക്കാരും എഐ, എക്സ്പ്രഷൻ ഫീച്ചറുകൾ ഉപയോഗിച്ചതായി കണ്ടെത്തി. ഇതിൽ റീസ്റ്റൈൽ, വോയ്സ് ഇഫക്റ്റുകൾ പോലുള്ള ടൂളുകൾക്കാണ് കൂടുതൽ ജനപ്രീതി ലഭിച്ചത്.
Word of the week: Meta One— Meta Newsroom (@MetaNewsroom) September 15, 2026
Meta One gives subscribers more self-expression features and AI usage, helps creators spend more time creating and less time guessing, and gives businesses new tools designed to help them grow. pic.twitter.com/Z4YETd5EML
ക്രിയേറ്റർമാർക്കും ബിസിനസുകൾക്കുമുള്ള പ്ലാനുകൾ
സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കാഴ്ച്ചക്കാരെ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനും ബിസിനസ്സ് നല്ല രീതിയിൽ കൊണ്ടുപോകുന്നതിനും വലിയ പരിശ്രമം ആവശ്യമാണ്. മെറ്റാ വണ്ണിന്റെ ക്രിയേറ്റർ, ബിസിനസ്സ് പ്ലാനുകൾ ഇതിനായി പ്രൊഫഷണൽ ടൂളുകൾ നൽകുന്നു. ഇതിനായി ഉപയോക്താക്കൾ പുതിയ അക്കൗണ്ട് തുടങ്ങുകയോ പുതിയ ആപ്പ് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയോ ചെയ്യേണ്ടതില്ല. നിലവിൽ ഫോളോവേഴ്സും ഉപഭോക്താക്കളുമുള്ള അതേ മെറ്റ ആപ്പുകളിൽ തന്നെ ഈ ഫീച്ചറുകളെല്ലാം ലഭ്യമാണ്.
പ്രൊഫൈലുകളിൽ വെബ്സൈറ്റുകൾ, ലൊക്കേഷനുകൾ, ഫീഡ്ബാക്ക് എന്നിവ ഉൾപ്പെടുത്താൻ സൗകര്യമുണ്ടാകും. റീൽസുകളിൽ ഫോളോ ബട്ടൺ കൂടുതൽ വ്യക്തമായി ദൃശ്യമാവുകയും ചെയ്യും. കണ്ടന്റുകൾക്ക് കൂടുതൽ ക്ലൗഡ് സ്റ്റോറേജ് നൽകാനും വിവിധ ഉപകരണങ്ങളിൽ പ്രോജക്റ്റുകൾ സിങ്ക് ചെയ്യാനും പുതിയ പ്ലാനിലൂടെ സാധിക്കും. കൂടാതെ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഇൻസൈറ്റുകൾ മനസ്സിലാക്കാനും പുതിയ ആശയങ്ങൾ രൂപീകരിക്കാനും ഇതിലെ എഡിറ്റ്സ് അസിസ്റ്റന്റ് ടൂൾ സഹായിക്കും.
വിലയും ലഭ്യതയും
മെറ്റ വൺ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പ്ലാനുകൾ ഇപ്പോൾ ലോകമെമ്പാടും ലഭ്യമാണ്. സിംഗിൾ ആപ്പ് പ്ലാനുകൾക്ക് പ്രതിമാസം 2.99 ഡോളറും, എഐ കേന്ദ്രീകൃതമായ വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബണ്ടിലുകൾക്ക് പ്രതിമാസം 7.99 ഡോളറും ആണ് പ്രാരംഭവില. ക്രിയേറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ബിസിനസ് ബണ്ടിലുകൾ പ്രതിമാസം 14.99 ഡോളറും വില വരും. ഏറ്റവും ഉയർന്ന ബിസിനസ്സ് പ്ലാനിന് പ്രതിമാസം 499 ഡോളർ വരെ വിലയുണ്ട്.
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