മെറ്റയുടെ മ്യൂസ് എഐയിൽ ജോലി എളുപ്പമാക്കാൻ 'സ്പേസസ്' ഫീച്ചർ
'സ്പേസസ്' ഫീച്ചർ മ്യൂസിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും, ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
Published : November 7, 2026 at 11:00 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: കഴിഞ്ഞ സെപ്റ്റംബറിലാണ് മെറ്റ തങ്ങളുടെ പുതിയ പേഴ്സണൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഏജന്റായ 'മ്യൂസ്' പുറത്തിറക്കിയത്. പേയ്മെന്റ് മുതൽ ഷോപ്പിങ് വരെയുള്ള ദൈനംദിന ജോലികൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി മ്യൂസ് പ്രയോജനപ്പെടുത്താം. ഇപ്പോൾ മ്യൂസിനായി 'സ്പേസസ്' എന്ന പുതിയ ഫീച്ചറും അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്.
പുതിയ ഫീച്ചറിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മ്യൂസുമായി കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമായി ആശയവിനിമയം നടത്താനും പ്രവർത്തിക്കാനും സാധിക്കുമെന്ന് മെറ്റ അവകാശപ്പെടുന്നു. 'സ്പേസസ്' ഫീച്ചർ മ്യൂസിനുള്ളിൽ എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും, ഇത് എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയോജനപ്പെടുമെന്നും പരിശോധിക്കാം.
എന്താണ് 'സ്പേസസ്'? പ്രവർത്തനമെങ്ങനെ?
പ്രത്യേക വിഷയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വേറിട്ട ചാറ്റുകളാണ് മെറ്റയുടെ സ്പേസസ് ഫീച്ചർ നൽകുന്നത്. ഇതിനെ 'കസ്റ്റം എക്സ്രിയൻസ്' എന്നാണ് മെറ്റ വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. മ്യൂസ് ഏജൻ്റ് ഇൻ്റർഫേസിലെ സൈഡ്ബാറിലാണ് ഇവ കാണപ്പെടുക. 'സ്പേസ്' ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ചാറ്റ് ഓപ്പൺ ആകുകയും, ആവിശ്യത്തിനനുസരിച്ച് മ്യൂസിന് ജോലി ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയും ചെയ്യും.
Spaces are here. Describe a planner, a tracker, a game, whatever you need, and Muse builds it right into the app. Pin it to your tabs, come back anytime, and it’ll already be up to date. https://t.co/6ryENwa6PN— Muse (@Muse) November 6, 2026
ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങൾ ഒരു അവധിക്കാല യാത്ര ആസൂത്രണം ചെയ്യുകയാണെന്ന് കരുതുക. ഇത് മ്യൂസിന്റെ സഹായത്തോടെ ചെയ്യുമ്പോൾ പുതിയ 'സ്പേസ്' ചാറ്റ് തുറക്കാം. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സംഭാഷണം ഇടയ്ക്കിടക്ക് ആരംഭിക്കണമെന്ന് തോന്നുമ്പോൾ, പ്രത്യേക ടാബിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്താൽ മതിയാകും. ഇത്തരത്തിൽ പാർട്ടി ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും, വിവാഹ ആസൂത്രണത്തിനുമുൾപ്പെടെ 'സ്പേസസ്' ഉപയോഗിക്കാം.
ചാറ്റിൽ ഒരു ആശയം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ തന്നെ മ്യൂസിന് സ്വയമേവ ഒരു 'സ്പേസ്' സൃഷ്ടിക്കാനാകുമെന്ന് മെറ്റ അറിയിച്ചു. ഇതൊരു ട്രാക്കറോ, പ്ലാനറോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോജക്റ്റ് ബോർഡോ ആകാം. 'സ്പേസസ്' മറ്റ് ആപ്പുകളുമായും വിവരസ്രോതസ്സുകളുമായും എളുപ്പത്തിൽ ബന്ധിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കും. ഇതുവഴി കോൺസേർട്ട് തീയതികൾ, വിലയിലുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ, സമ്പാദ്യം, അല്ലെങ്കിൽ പുരോഗതി തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടും.
ഉപയോഗങ്ങൾ
ഷോപ്പിങ് ഹബ്: ബർത്ത്ഡേ ഗിഫ്റ്റുകൾക്കുള്ള ആശയങ്ങൾ, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ സേവ് ചെയ്ത വിഷ് ലിസ്റ്റുകൾ, മാർക്കറ്റ്പ്ലേസ് ലിസ്റ്റിംഗുകൾ, ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്നുള്ള സന്ദേശങ്ങൾ എന്നിവയെല്ലാം ഒരിടത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ ഇത് സഹായിക്കുന്നു.
സ്കൂൾ ഡാഷ്ബോർഡ്: കുട്ടികളുടെ സ്കൂൾ പരിപാടികൾ ഇമെയിലിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തി കലണ്ടറിലേക്ക് ചേർക്കാനും സഹായിക്കുന്നു.
മ്യൂസിക് ട്രാക്കർ: പ്രിയപ്പെട്ട കലാകാരന്മാരുടെ പുതിയ റിലീസുകളും വരാനിരിക്കുന്ന പരിപാടികളും ഇതിൽ കാണാം.
വെഡ്ഡിങ് പ്ലാനർ: വിവാഹ ആസൂത്രണവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ലിസ്റ്റ്, വെണ്ടർ ഇൻവോയ്സുകൾ, ചെയ്യേണ്ട കാര്യങ്ങളുടെ പട്ടിക (to-do list) തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങളെല്ലാം ഇതിൽ തയ്യാറാക്കാം.
ട്രിവിവ ഗെയിം: സിനിമ, സംഗീതം, അല്ലെങ്കിൽ സ്പോർട്സ് ടീമുകൾ എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാനും ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.
പോഡ്കാസ്റ്റ് സ്റ്റുഡിയോ: പോഡ്കാസ്റ്റ് എപ്പിസോഡുകൾക്കുള്ള ആശയങ്ങൾ, ഗവേഷണ വിവരങ്ങൾ, സ്ക്രിപ്റ്റുകൾ എന്നിവയെല്ലാം ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് സൂക്ഷിക്കാം.
ഓർഡർ ട്രാക്കർ: ചെറുകിട ബിസിനസ്സുകൾക്ക് പുതിയ ഓർഡറുകൾ, ഉപഭോക്താക്കളുടെ സന്ദേശങ്ങൾ, അന്ന് അയയ്ക്കേണ്ട സാധനങ്ങൾ എന്നിവ ട്രാക്ക് ചെയ്യാൻ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം.
ക്ലയന്റ് ഹബ് (ഫ്രീലാൻസ്): ഇത് ഫ്രീലാൻസ് ജോലികൾക്കുള്ളതാണ്. ഇതിൽ പ്രോജക്ടുകൾ, ഡെഡ്ലൈനുകൾ, ഇൻവോയ്സുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
ട്രിപ്പ് പ്ലാനർ: ഫ്ലൈറ്റുകൾ, ഹോട്ടലുകൾ, റിസർവേഷനുകൾ, ദൈനംദിന യാത്രാ പരിപാടി എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു.
മാർക്ക് സക്കർബർഗിന്റെ വാക്കുകൾ
മ്യൂസിലെ സ്പെയ്സുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് മെറ്റാ സ്ഥാപകനും സിഇഒയുമായ മാർക്ക് സക്കർബർഗ് പറഞ്ഞു. ഔദ്യോഗിക എക്സ് അക്കൗണ്ടിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ഇക്കാര്യം പങ്കുവെച്ചത്. "നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് മ്യൂസിനോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, അത് അത് സൃഷ്ടിക്കുമെന്നും, ഞാൻ ബാർബിക്യൂ ഗെയിമുകൾ, ഇവന്റ് ട്രാക്കറുകൾ, ഹോം കൺട്രോൾ ഡാഷ്ബോർഡുകൾ എന്നിവ സൃഷ്ട്ടിച്ചു. നിങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചത് കാണാൻ ആവേശകരമായ കാത്തിരിപ്പിലാണ്"; സക്കർബർഗ് പറഞ്ഞു.
പുറത്തിറക്കി മാസങ്ങൾക്കകം മ്യൂസ് ഏജന്റുമാർക്ക് മികച്ച സ്വീകാര്യത ലഭിച്ചു. ഒക്ടോബറിലെ ഒരു വരുമാന കോളിൽ, യുഎസിലും കാനഡയിലും തങ്ങൾ 10 ദശലക്ഷം ഉപയോക്താക്കളിൽ എത്തിയതായി സക്കർബർഗ് പ്രഖ്യാപിച്ചു. കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ആരംഭിച്ച രണ്ടാമത്തെ പുതിയ ഫീച്ചറാണ് സ്പെയ്സസ്. വീഡിയോ ചാറ്റും വോയ്സ് കമാൻഡുകളും അനുവദിക്കുന്ന മ്യൂസ് വോയ്സും മെറ്റാ പുറത്തിറക്കി. ഓപ്പൺഎഐയുടെ ഡോട്ടുകളുമായും സ്പേസ്എക്സൈയുടെ ഗ്രോക്ക്ബോട്ടുമായും ആണ് മെറ്റ പ്രധാനമായും മത്സരിക്കുന്നത്.
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