കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമത; പുതിയ 'മ്യൂസ് എംബർ' എഐ മോഡലുമായി മെറ്റ
കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ മ്യൂസ് എംബറിന് സാധിക്കും.
Published : November 10, 2026 at 4:52 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് മോഡൽ അവതരിപ്പിച്ച് മെറ്റ. 'മ്യൂസ് എംബർ' എന്ന പേരിലാണ് ഏറ്റവും പുതിയ എഐ മോഡലെത്തുന്നത്. ഇന്നലെ (തിങ്കളാഴ്ച) ആണ് മെറ്റയുടെ 'സൂപ്പർ ഇന്റലിജൻസ് ലാബ്' ഇത് പുറത്തിറക്കിയത്.
കമ്പനി ഇതുവരെ പുറത്തിറക്കിയതിൽ വെച്ച് ചെലവ് കുറഞ്ഞ എഐ മോഡലാണിത്. കുറഞ്ഞ ചിലവിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ആവർത്തിച്ചുള്ള സങ്കീർണ്ണമായ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ഈ ലൈറ്റ്വെയ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ മോഡലിന് കഴിയും. കമ്പ്യൂട്ടർ കോഡിങ് ചെയ്യുക, വലിയ ഡോക്യുമെന്റുകൾ വായിച്ചു മനസ്സിലാക്കുക, വിവരങ്ങൾ വേർതിരിച്ചെടുക്കുക തുടങ്ങിയ ദൈനംദിന ജോലികൾ എളുപ്പത്തിൽ ചെയ്യാനാണ് ഇത് പ്രധാനമായും രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
കൂടാതെ മ്യൂസ് സ്പാർക്ക് 1.3, മ്യൂസ് വണ്ടർ എന്നീ മോഡലുകളും ഇപ്പോൾ ഗൂഗിൾ ക്ലോഡിൽ ലഭ്യമാണെന്ന് മാർക്ക് സക്കർബർഗ് അറിയിച്ചു. പുതിയ മോഡലിന്റെ വിലയും സവിശേഷതകളും പരിശോധിക്കാം.
മ്യൂസ് എംബറിന്റെ വില
സങ്കീർണ്ണമായ ചിന്തകൾക്ക് ശേഷം ആവർത്തിച്ചു ചെയ്യേണ്ട ജോലികൾക്കായി പ്രത്യേകം രൂപകൽപ്പന ചെയ്തതാണ് മ്യൂസ് എംബർ. ഈ മോഡലിന്റെ ഒരു മില്യൺ ഇൻപുട്ട് ടോക്കണുകൾക്ക് പത്ത് സെന്റും ഔട്ട്പുട്ട് ടോക്കണുകൾക്ക് അമ്പത് സെന്റുമാണ് ചിലവ് വരുന്നത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ അനാലിസിസ് സൂചികയിൽ ക്ലോഡ് ഹൈക്കു 5.5-നൊപ്പം 36 പോയിന്റുകൾ നേടിയ ഈ മോഡൽ, ജിപിടി-6 ലൂണയേക്കാൾ മുന്നിലാണ്. ഒപ്പം ഹൈക്കുവിന്റെ മൂന്നിലൊന്ന് ചിലവ് മാത്രമേ ഇതിനാകുന്നുള്ളൂ എന്നും മെറ്റാ അവകാശപ്പെടുന്നു.
Today we're introducing Muse Ember, our smallest and most efficient model, built for complex reasoning execution and everyday agent work. Muse Ember can carry workflows across apps, call tools in sequence, run tests and make targeted code fixes. With a 1M-token context window and native understanding of text, images, audio and video, it can also work across large document sets and varied inputs.— AI at Meta (@AIatMeta) November 9, 2026
അതേസമയം ടെർമിനൽ-ബെഞ്ച് 4.0 പരീക്ഷണത്തിൽ മ്യൂസ് എംബറിന് (40.9) മുന്നിലെത്താനായില്ല. ഫ്രോണ്ടിയർകോഡ് 2.0-എഎ കോഡിങ് പരീക്ഷണത്തിലും ക്ലോഡ് ഹൈക്കു (34.9) തന്നെയാണ് എംബറിനേക്കാൾ (27.2) മുന്നിൽ നില്ക്കുന്നത്.
പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
ലാർജ് മോഡലായ 'മ്യൂസ് വണ്ടർ' തയ്യാറാക്കുന്ന പദ്ധതികൾ അനുസരിച്ച്, വലിയ അളവിലുള്ള ജോലികൾ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ 'മ്യൂസ് എംബർ' സഹായിക്കുമെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കുന്നു. മറ്റ് മോഡലുകളുടെ സഹായമില്ലാതെ തന്നെ എഴുത്തുകൾ, ചിത്രങ്ങൾ, ഓഡിയോ, വീഡിയോ എന്നിവ നേരിട്ട് മനസ്സിലാക്കാനും സ്ക്രീൻഷോട്ടുകൾ, ചാർട്ടുകൾ, വോയ്സ് റെക്കോർഡിങുകൾ തുടങ്ങിയവ വായിച്ചെടുക്കാനും ഇതിന് സാധിക്കും. മ്യൂസ് കോഡ്, മെറ്റ മോഡൽ എപിഐ എന്നിവയിൽ ഇന്ന് മുതൽ ലഭ്യമായ ഈ മോഡൽ, 'മ്യൂസ് വണ്ടർ ഫുൾ' സാങ്കേതികവിദ്യ ഉപയോഗിച്ച് പരിശീലിപ്പിച്ച ആദ്യ മോഡലാണ്. ഇതിന് മുൻപ് സ്പാർക്ക്, ഗ്ലിമ്മർ, വണ്ടർ എന്നീ മോഡലുകളാണ് പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത്.
മ്യൂസ് ഏജന്റിന്റെ ഇന്ത്യയിലെ വില
'ദി ഹിന്ദു' പത്രത്തിന്റെ റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ച്, ഇന്ത്യയിൽ മ്യൂസ് ഏജന്റിന്റെ അടിസ്ഥാന പ്ലാൻ 1,799 രൂപ മുതലും വലിയ പ്ലാൻ 8,999 രൂപ വരെയുമുള്ള നിരക്കുകളിൽ ലഭ്യമായേക്കും. എന്നാൽ ഇത് മാസത്തിലാണോ വർഷത്തിലാണോ നൽകേണ്ടതെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല. അമേരിക്കയിൽ ഈ പ്ലാനുകൾക്ക് യഥാക്രമം പ്രതിമാസം 20 ഡോളറും 100 ഡോളറുമാണ് ഈടാക്കുന്നത്. മ്യൂസ് എഐ ഏജന്റ് നിലവിൽ ഇന്ത്യയിൽ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലും, ഉടൻ തന്നെ ഇന്ത്യൻ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്.
Also Read: