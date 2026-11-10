കൈത്തണ്ടയിലും പേഴ്സണൽ എഐ അസിസ്റ്റന്റ്! മെറ്റയുടെ മ്യൂസ് എഐ ഇനി ആപ്പിൾ വാച്ചിലും ലഭ്യമാകും
2026 നവംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ iOS ആപ്പ് അപ്ഡേറ്റിലൂടെയാണ് ആപ്പിൾ വാച്ചിനായുള്ള ആപ്പ് സപ്പോർട്ട് ഔദ്യോഗികമായി ലഭ്യമാക്കിയത്.
Published : November 10, 2026 at 11:08 AM IST
ഹൈദരാബാദ്: മെറ്റ തങ്ങളുടെ പേഴ്സണൽ എഐ ഏജന്റായ മ്യൂസിൽ ഒരു പ്രധാന അപ്ഡേറ്റ് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുകയാണ്. മ്യൂസ് ആപ്പ് ഇപ്പോൾ ആപ്പിൾ വാച്ചിൽ ലഭ്യമാക്കിയിരിക്കുകയാണ്. ഇതിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് വാച്ചിൽ നിന്ന് തന്നെ മ്യൂസ് എഐ ഏജന്റ് എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും.
2026 നവംബറിൽ പുറത്തിറക്കിയ പുതിയ iOS ആപ്പ് അപ്ഡേറ്റിലൂടെയാണ് ആപ്പിൾ വാച്ചിനായുള്ള ആപ്പ് സപ്പോർട്ട് ഔദ്യോഗികമായി ലഭ്യമാക്കിയത്. എളുപ്പത്തിലുള്ള ആക്സസ് തന്നെയാണ് വാച്ചിന് ആപ്പ് പിന്തുണ നൽകിയതിലൂടെ കമ്പനി പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യം വെയ്ക്കുന്നത്. ഐഫോൺ കൈയിലെടുക്കാതെ തന്നെ കൈത്തണ്ടയിൽ കിടക്കുന്ന വാച്ചിലൂടെ മ്യൂസ് എഐ ഏജന്റുമായി സംവദിക്കാനും സഹായങ്ങൾ തേടാനും സാധിക്കും.
മ്യൂസ് ആപ്പിന്റെ പുതിയ പതിപ്പ് ആപ്പിൾ വാച്ച് പിന്തുണയോടെയാണ് വരുന്നത്. ഇനി ആപ്പിൾ വാച്ച് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സന്ദേശങ്ങൾ അയയ്ക്കാനോ, വോയ്സ് കമാൻഡുകൾ നൽകാനോ, നേരിട്ട് കോൾ ചെയ്യാനോ സാധിക്കും. കൂടാതെ, വാച്ച് ഫേസിൽ 'മ്യൂസ് കോംപ്ലിക്കേഷൻ' ചേർക്കാനും കഴിയും.
വാച്ചിന്റെ ഫേസിലായി ആകർഷകമായ മ്യൂസിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്ന ഒരു കഥാപാത്രം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്നുണ്ട്. വാച്ചിൽ ഒരു തവണ ടാപ്പ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മ്യൂസ് ആപ്പ് തുറക്കാം. വെബ് ബ്രൗസിങ് ചെയ്യാനും, കണക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള മറ്റ് ആപ്പുകളിൽ നിന്നുള്ള വിവരങ്ങൾ അടിസ്ഥാനമാക്കി ടാസ്കുകൾ ചെയ്യാനും മ്യൂസിന് സാധിക്കും.
മ്യൂസ് കഥാപാത്രവും ഡിസൈനും
'യെട്ടി' എന്ന ആനിമേഷൻ ക്യാരക്റ്ററിന്റെ ചിത്രം മ്യൂസിനെ സൂചിപ്പിക്കാൻ വാച്ചിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ഏറെ ജനപ്രിയമായ ഈ കഥാപാത്രം ഇപ്പോൾ മ്യൂസിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. സെപ്റ്റംബറിൽ മെറ്റ അവതരിപ്പിച്ച 'മ്യൂസ് ചാം' എന്ന ഡിവൈസിന് സമാനമായ രൂപകൽപ്പനയാണ് ആപ്പിൾ വാച്ച് ആപ്പിനുമുള്ളത്.
എന്താണ് മ്യൂസ്
മെറ്റയുടെ സ്വന്തം പേഴ്സണൽ എഐ ഏജന്റാണ് 'മ്യൂസ്'. ഉപയോക്താക്കൾക്കായി വിവിധ ജോലികൾ ചെയ്യാൻ ഇതിന് കഴിയും. ഇതൊരു പ്രത്യേക ആപ്പായി ലഭ്യമാകുന്നതിനൊപ്പം, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് തുടങ്ങിയ മെറ്റയുടെ മറ്റ് ആപ്പുകളുമായും സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ടെക്സ്റ്റ്, വോയ്സ്, അല്ലെങ്കിൽ കോൾ എന്നിവയ്ക്ക് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മ്യൂസിനെ ഉപയോഗിക്കാം. ആവശ്യമായ സമയങ്ങളിൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിക്കൊണ്ട്, മുൻകൈ എടുത്തുകൊണ്ട് പ്രവർത്തിക്കാനും മ്യൂസിന് സാധിക്കും.
മ്യൂസ് ആപ്പ് ആപ്പിൾ വാച്ചിനെ കൂടെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതോടെ, ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മ്യൂസിനെ കൂടുതൽ എളുപ്പത്തിൽ ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയും. ആപ്പിൾ വാച്ച് ധരിച്ചിരിച്ച് മ്യൂസുമായി സംസാരിക്കാനും, ജോലികൾ ഏൽപ്പിക്കാനും, മറുപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും. ഈ അപ്ഡേറ്റിലൂടെ, മ്യൂസിനെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കാനാണ് മെറ്റ ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. വാച്ചിൽ മ്യൂസ് കഥാപാത്രങ്ങളും കോംപ്ലിക്കേഷനുകളും ഉള്ളതുകൊണ്ട്, ഓരോ തവണയും ഫോൺ പുറത്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഒഴിവാക്കാം.
Also Read: