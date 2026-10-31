അലമാര നിറയെ വസ്ത്രങ്ങളുണ്ടായിട്ടും ഏത് ധരിക്കുമെന്ന ആശയക്കുഴപ്പമാണോ? സഹായിക്കാൻ മെറ്റയുടെ ആപ്പ്
വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ചുനോക്കാതെ തന്നെ കൈവശമുള്ളവ ശരീരഘടനയ്ക്ക് അനുയോജ്യമാണോ എന്നറിയാനും ഫാഷൻ ട്രെൻഡുകൾ പറഞ്ഞുതരാനും സ്റ്റൈൽ സ്കെച്ചിന് കഴിയും. ഇതിനായി ഫോട്ടോ എടുത്തോ, വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തോ വസ്ത്രങ്ങൾ നേരിട്ട് ആപ്പിലേക്ക് ചേർക്കാം.
Published : October 31, 2026 at 6:21 PM IST
കോളേജിലും ഓഫീസിലും പോകുന്നവർ പലപ്പോഴും ഉറക്കമെഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തന്നെ അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ആശയക്കുഴപ്പങ്ങളിൽ ഒന്ന് ഏത് വസ്ത്രം ധരിക്കുമെന്നതായിരിക്കും. നിറയെ വസ്ത്രങ്ങളുണ്ടെങ്കിലും, പലതും അലമാരയുടെ മൂലയിൽ വെറുതെ കിടക്കുകയായിരിക്കും. ഫാഷൻ ട്രെൻഡുകൾക്കനുസരിച്ച് അവ എങ്ങനെ വ്യത്യസ്ത രീതിയിൽ മാച്ച് ചെയ്ത് ധരിക്കണമെന്ന് പലർക്കും അറിയില്ല. എന്നാൽ ഈ പ്രശ്നത്തിന് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് വഴി പരിഹാരം കണ്ടെത്തിയിരിക്കുകയാണ് മെറ്റ.
ഉപയോക്താക്കളുടെ കയ്യിലുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ വെച്ച് ഏറ്റവും അനുയോജ്യവും മികച്ചതുമായ സ്റ്റൈലുകൾ നിർദ്ദേശിക്കുന്ന 'സ്റ്റൈൽ സ്കെച്ച്' (Style Sketch) എന്ന പുത്തൻ ആപ്പ് മെറ്റ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. കൈവശമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വ്യത്യസ്ത വേഷവിധാനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ ഈ എഐ അധിഷ്ഠിത ആപ്പ് സഹായിക്കും.
ഇനി അലമാര സ്മാർട്ടാകും
മെറ്റയുടെ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളായ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക് അക്കൗണ്ടുകളിൽ മുൻപ് അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചിത്രങ്ങളിൽ നിന്നാണ് സ്റ്റൈൽ സ്കെച്ച് ഉപയോക്താവിന്റെ വസ്ത്രശേഖരം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കൂടാതെ, ഫോൺ ഗാലറിയിലെ ചിത്രങ്ങളോ, വസ്ത്രങ്ങളുടെ വീഡിയോ എടുത്തോ ആപ്പിലേക്ക് നൽകാനും കഴിയും. ശേഷം പെട്ടന്ന് തന്നെ അലമാരയുടെ ഒരു ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് കയ്യിലെത്തും. ഉപയോക്താവിന്റെ വ്യക്തിപരമായ വസ്ത്രധാരണ ശൈലി, കൈവശമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ, ശരീരപ്രകൃതി എന്നിവ കണക്കിലെടുത്ത് അതിന് അനുയോജ്യമായ വേഷവിധാനങ്ങളാണ് ആപ്പിലൂടെ നിർദ്ദേശിക്കുക.
ഫോട്ടോ എടുത്തോ, വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ചിത്രങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുത്തോ വസ്ത്രങ്ങൾ നേരിട്ട് ആപ്പിലേക്ക് ചേർക്കാം. അലമാരയുടെ ഡിജിറ്റൽ പതിപ്പ് തയ്യാറായിക്കഴിഞ്ഞാൽ, ആപ്പ് വിവിധ വേഷവിധാനങ്ങൾ നിർദ്ദേശിക്കുകയും, ഉപയോക്താവിന്റെ ശരീരപ്രകൃതിക്ക് അനുയോജ്യമായ ലുക്കുകൾ എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന് വെർച്വൽ മോഡലിൽ കാണിച്ചുതരും.
വിർച്വൽ സ്റ്റൈലിസ്റ്റായി സ്റ്റൈൽ സ്കെച്ച് ആപ്പ്
വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ, അവ ധരിച്ചാൽ എങ്ങനെയിരിക്കുമെന്ന് കാണാൻ ഈ ആപ്പ് സഹായിക്കും. മാത്രമല്ല, ഏതൊക്കെ വസ്ത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ഏതൊക്കെ ജോഡിയാക്കി പുതിയ ഫാഷൻ ലുക്ക് ഉണ്ടാക്കാമെന്നും ആപ്പ് കാണിച്ചുതരും. ഉദാഹരണത്തിന്, നിങ്ങളുടെ പക്കലുള്ള ഒരു ഷർട്ടിനൊപ്പം ഏത് പാന്റാണ് ചേരുകയെന്നും ഇതിന് ജാക്കറ്റ് കൂടെ ചേരുമോയെന്നും ആപ്പ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞുതരും.
ഇതിനുപുറമെ, നിങ്ങൾ ഒരു ട്രിപ്പ് നടത്താനിരിക്കുകയാണെന്ന് കരുതുക. ഈ സമയത്ത് ഏതൊക്കെ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കണമെന്നും തൊപ്പി, ഷ്യൂസ്, സ്കാർഫ് പോലുള്ളവ എന്തിനൊപ്പം ഉപയോഗിക്കണമെന്നും കാണിക്കാൻ ആപ്പ് വഴികാട്ടിയാവും. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിഗത സ്റ്റൈലിസ്റ്റിനെപ്പോലെ ഉപയോക്താക്കളെ സഹായിക്കാനും ഏറ്റവും മികച്ച കോമ്പിനേഷനുകൾ തന്നെ നിർദ്ദേശിക്കാനും ആപ്പിന് സാധിക്കും.
വസ്ത്രശേഖരത്തിന് പുറമെ, നിലവിലെ ഫാഷൻ ട്രെൻഡുകൾ പരിശോധിക്കാനും, പുതിയ വസ്ത്രങ്ങൾ വാങ്ങുന്നതിന് പകരം കൈവശമുള്ള വസ്ത്രങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ അത്തരം ട്രെൻഡുകൾ എങ്ങനെ പുനഃസൃഷ്ടിക്കാമെന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും ഈ ആപ്പ് സഹായിക്കുന്നു. സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് രണ്ട് വേഷവിധാനങ്ങൾ നേരിട്ട് അയച്ചുകൊടുത്ത് അവരുടെ അഭിപ്രായം ചോദിക്കാനോ, തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട വേഷവിധാനങ്ങൾ പങ്കുവെക്കാനോ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സാധിക്കും.
ലഭ്യത
ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള ഈ ആപ്പ്, നിലവിൽ തിരഞ്ഞെടുത്ത വിപണികളിൽ ആൻഡ്രോയിഡ്, ഐഒഎസ് പ്ലാറ്റ്ഫോമുകളിൽ ലഭ്യമാണ്. പ്ലേ സ്റ്റോറിലും ആപ്പ് സ്റ്റോറിലും സ്റ്റൈൽ സ്കെച്ച് ലഭ്യമാണ്. നിലവിൽ ഇന്തോനേഷ്യ, സിംഗപ്പൂർ, തായ്ലൻഡ് എന്നിവിടങ്ങളിൽ മാത്രമാണ് ഇത് ലഭ്യമായിട്ടുള്ളത്. മറ്റ് രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് കൂടി ഇത് വ്യാപിപ്പിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് മെറ്റ ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപനങ്ങളൊന്നും നടത്തിയിട്ടില്ല.
മറ്റ് ആപ്പുകളുമായുള്ള താരതമ്യം
ഡിജിറ്റൽ വസ്ത്ര ശേഖരങ്ങളുടെ വളർന്നുവരുന്ന ഒരു മേഖലയിലേക്കാണ് സ്റ്റൈൽ സ്കെച്ച് കടന്നുവരുന്നത്. 'ആൾട്ട' പോലുള്ള കമ്പനികൾ ഇതിനകം തന്നെ സമാനമായ രീതിയിൽ വേഷവിധാനങ്ങൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യാൻ സഹായിക്കുന്ന എഐ ടൂളുകൾ നൽകുന്നുണ്ട്. ഗൂഗിൾ ഫോട്ടോസും വസ്ത്രങ്ങളുടെ ചിത്രങ്ങൾ ക്രമീകരിക്കാനും, അവ ഉപയോഗിച്ച് വിവിധ വേഷവിധാനങ്ങൾ പരീക്ഷിക്കാനും സഹായിക്കുന്ന ടൂളുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്.
ഈ മേഖലയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ മെറ്റയും കടന്നുവരികയാണ്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമുമായുള്ള സംയോജനം വഴി ആപ്പിന് കൂടുതൽ കരുത്ത് ലഭിക്കുന്നു. ഫാഷൻ പിന്തുടരുന്നതിനും പുതിയ ശൈലികൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനുമായി ഇതിനകം തന്നെ ധാരാളം ആളുകൾ ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോം ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട്.
Also Read: