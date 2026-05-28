മെറ്റയുടെ മെഗാ നീക്കം; ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്ട്സ്ആപ്പ് ഇനി പ്രീമിയം സേവനങ്ങളോടെ
മെറ്റ വൺ എന്ന പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സ്ആപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മെറ്റ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകളും ഒരിടത്ത് നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കാനാകും. കൂടാതെ മെറ്റ എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കായി പ്രത്യേക പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകളും
Published : May 28, 2026 at 7:27 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: സാമൂഹ്യ മാധ്യമ ലോകത്ത് വലിയ മാറ്റങ്ങൾക്ക് തുടക്കമിട്ട് പുതിയ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ പദ്ധതികൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് മെറ്റ. ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സ്ആപ്പ് എന്നിവയ്ക്ക് ഇനി പ്രീമിയം സേവനങ്ങൾ ലഭ്യമാകുമെന്ന് കമ്പനി ഔദ്യോഗികമായി അറിയിച്ചു. മെറ്റയുടെ ഉൽപ്പന്ന മേധാവിയായ നയോമി ഗ്ലെയ്റ്റ് ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൂടെയാണ് പുതിയ പദ്ധതികളുടെ പ്രഖ്യാപനം നടത്തിയത്.
മെറ്റ വൺ എന്ന ഏകീകൃത ബ്രാൻഡിൻ്റെ കീഴിൽ വിവിധ സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ സേവനങ്ങൾ അവതരിപ്പിക്കാനാണ് കമ്പനിയുടെ തീരുമാനം. പരസ്യ വരുമാനത്തിൽ മാത്രം ആശ്രയിക്കാതെ പുതിയ വരുമാന മാർഗങ്ങൾ കണ്ടെത്താനുള്ള മെറ്റയുടെ വലിയ നീക്കമായാണ് ഇതിനെ വിദഗ്ദർ വിലയിരുത്തുന്നത്.
കൂടുതൽ ഫീച്ചറുകളുടെ പ്രീമിയം നിരക്ക് ഇങ്ങനെ
ടെക്ക്രഞ്ച് റിപ്പോർട്ട് പ്രകാരം, നിരക്കാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം പ്ലസും ഫേസ്ബുക്ക് പ്ലസിനും പ്രതിമാസം 3.99 ഡോളർ (ഏകദേശം 383.19 രൂപ), വാട്ട്സ്ആപ്പ് പ്ലസിന് പ്രതിമാസം 2.99 ഡോളറും (ഏകദേശം 287.15 രൂപ) നിരക്കാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്.
പ്രീമിയം വഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്ന പ്രധാന സവിശേഷതകൾ
- സ്റ്റോറി എത്ര പേർ കണ്ടുവെന്ന് അറിയാനുള്ള സൗകര്യം
- അൺലിമിറ്റഡ് ഓഡിയൻസ് ലിസ്റ്റുകൾ
- സ്റ്റോറി കൂടുതൽ ആളുകളിൽ എത്തിക്കാൻ സ്പോട്ട്ലൈറ്റ് ഫീച്ചർ
- സ്റ്റോറി കാണുമ്പോൾ വ്യൂവർ ലിസ്റ്റിൽ പേര് കാണിക്കാതെ കാണാനുള്ള അവസരം
- 24 മണിക്കൂറിൽ കൂടുതൽ സ്റ്റോറി ദൈർഘ്യം
- സൂപ്പർ ഹാർട്ട് ആനിമേറ്റഡ് പ്രതികരണങ്ങൾ
- ഇഷ്ടാനുസൃത ആപ്പ് ഐക്കണുകൾ
- പ്രൊഫൈൽ ഫോണ്ട് മാറ്റാനുള്ള സൗകര്യം
- അധിക പ്രൊഫൈൽ പിന്നുകൾ
വാട്സ്ആപ്പ് പ്ലസ്: കിടിലൻ പ്രീമിയം പ്ലാനുകൾ
വാട്സ്ആപ്പ് പ്ലസിന് പ്രതിമാസം 2.99 ഡോളർ (ഏകദേശം 287 രൂപ) നിരക്കാണ് നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ സേവനം പ്രധാനമായും വ്യക്തിഗതമായായിരിക്കും ലഭ്യമാക്കുക.
ലഭ്യമാക്കുന്ന പുത്തൻ ഫീച്ചറുകൾ
- ഇഷ്ടാനുസൃത റിംഗ്ടോണുകൾ
- അധിക പിൻ ചെയ്ത ചാറ്റുകൾ
- ചാട്ട് ലിസ്റ്റ് കസ്റ്റമൈസേഷൻ
- പ്രീമിയം സ്റ്റിക്കറുകൾ
മെറ്റാ വെരിഫൈഡ് തുടരും; പുതിയ പദ്ധതികൾ വേറിട്ടത്
മെറ്റ പുതിയ പ്ലാനുകൾ അവതരിപ്പിച്ചെങ്കിലും മെറ്റാ വെരിഫൈഡ് സേവനം ഒഴിവാക്കില്ലെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. വെരിഫിക്കേഷൻ ബാഡ്ജ് ആൾമാറാട്ട സംരക്ഷണം, അക്കൗണ്ട് പിന്തുണ തുടങ്ങിയ സേവനങ്ങൾ പഴയപടി മെറ്റാ വെരിഫൈഡിലൂടെ തുടരും.
മെറ്റ വൺ: എല്ലാ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനും ഒരിടത്ത്
മെറ്റ വൺ എന്ന പുതിയ സംവിധാനത്തിലൂടെ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ഇൻസ്റ്റഗ്രാം, ഫേസ്ബുക്ക്, വാട്സ്ആപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ മെറ്റ സബ്സ്ക്രിപ്ഷനുകളും ഒരിടത്ത് നിന്ന് നിയന്ത്രിക്കാനാകും. കൂടാതെ മെറ്റ എഐ ഉപയോഗിക്കുന്നവർക്കായി പ്രത്യേക പ്രീമിയം ഫീച്ചറുകളും കമ്പനി പരീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട്. കൂടുതൽ സങ്കീർണ്ണമായ ചാറ്റുകൾ, അധിക കപ്പാസിറ്റി, ക്രിയേറ്റീവ് ടൂളകൾ തുടങ്ങിയ സൗകര്യങ്ങൾ ഇതിലൂടെ ലഭ്യമാകും.
ക്രിയേറ്റർമാർക്കും ബിസിനസുകൾക്കും പുതിയ അവസരം
ബിസിനസുകൾക്കും ക്രിയേറ്റർമാർക്കും കൂടുതൽ ടൂളുകൾ നൽകുമെന്നും മെറ്റ അറിയിച്ചു. കണ്ടന്റ് റീച്ച് വർധിപ്പിക്കൽ, ടാസ്ക് ഓട്ടോമേഷന്, ബ്രാന്ഡ് പ്രൊട്ടക്ഷന് എന്നിവയ്ക്കായി നൂതനമായ പ്രീമിയം ടള്സ് ലഭ്യമാക്കും. ഇതോടെ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന രീതിയിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
