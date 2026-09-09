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ഇ-മെയിൽ അയയ്‌ക്കലും ഓൺലൈൻ ഷോപ്പിങും മെറ്റയുടെ എഐ ഏജന്‍റ് ചെയ്‌തോളും: 'മ്യൂസ്' പുറത്തിറക്കി

ഉപയോക്താവിനായി ടാസ്‌ക്കുകൾ സ്വയമേവ ആസൂത്രണം ചെയ്യാനും വെബ് ബ്രൗസ് ചെയ്യാനും സുരക്ഷിതമായ പേയ്‌മെന്‍റുകൾ നടത്താനും മെറ്റയുടെ പുതിയ എഐ ഏജന്‍റായ മ്യൂസിന് സാധിക്കും.

HOW DOES MUSE AI WORK META മ്യൂസ് എഐ ഏജന്‍റ് മെറ്റ
Representational Image (Image Credit: IANS)
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By ETV Bharat Tech Team

Published : September 9, 2026 at 3:45 PM IST

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ഹൈദരാബാദ്: ദൈനംദിന ജോലികൾ നിറവേറ്റുന്നതിനായി പുതിയ പേഴ്‌സണൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് ഏജന്‍റായ 'മ്യൂസ്' പുറത്തിറക്കി മെറ്റ. മറ്റൊരാൾക്ക് മെസ്സേജ് അയക്കുന്നത് പോലെ വളരെ സുരക്ഷിതമായും സ്വകാര്യമായും തങ്ങളുടെ പുതിയ എഐ അസിസ്റ്റന്‍റ് ഉപയോഗിക്കാമെന്ന് മെറ്റ ഉറപ്പുനൽകുന്നു. മ്യൂസ് ആപ്പ് വഴിയോ വാട്ട്‌സ്ആപ്പിലൂടെ നേരിട്ടോ ഇത് ഉപയോഗിക്കാം. ഉപഭോക്താക്കളുടെ വിവരങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും സുരക്ഷിതമാക്കാൻ 'മ്യൂസ് സെക്യൂർ വിഎം' എന്ന പ്രത്യേക സ്വകാര്യ വെർച്വൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്.

ലഭ്യത

യുഎസിൽ ഐഒഎസ്, ആൻഡ്രോയിഡ്, muse.ai എന്നിവയിൽ നിലവിൽ മ്യൂസ് പുറത്തിറങ്ങുന്നുണ്ട്. എഐ ഗ്ലാസുകൾക്കുള്ള പിന്തുണയും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. മിക്ക ഉപയോക്താക്കൾക്കും ഈ സേവനം സൗജന്യമായിരിക്കും. അധിക സവിശേഷതകൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് പണമടച്ചുള്ള സബ്‌സ്‌ക്രിപ്‌ഷൻ പ്ലാനുകളും ലഭ്യമാണ്.

മ്യൂസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെങ്ങനെ ?

എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടതെന്ന് ഉപയോക്താക്കൾ മ്യൂസിന് നിർദ്ദേശം നൽകേണ്ടതുണ്ട്. തുടർന്ന് എഐ അസിസ്റ്റന്‍റ് മ്യൂസ് സ്‌പാർക്ക് ഉപയോഗിച്ച് ആവശ്യമായ ജോലികൾ ചെയ്‌ത് തരുന്നു. സാങ്കേതിക പരിജ്ഞാനമില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് പോലും ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിൽ വളരെ ലളിതമായി ഡിസൈൻ ആണ് മ്യൂസിന് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ഇമെയിൽ അയയ്ക്കുക, യാത്ര ബുക്ക് ചെയ്യുക തുടങ്ങിയ ചെറിയ ജോലികൾ മുതൽ എന്ത് ടാസ്‌ക്കുകളും ഈ എഐ അസിസ്റ്റന്‍റിന് ചെയ്യാൻ കഴിയും.

ഉപയോക്താവ് മ്യൂസിന് ഒരു ടാസ്‌ക് നൽകിക്കഴിഞ്ഞാൽ മ്യൂസ് ഒരു പ്ലാൻ നിർമ്മിക്കുകയും, അതിനാവശ്യമായ ഡാറ്റകൾ ശേഖരിക്കുകയും, സ്വയം പ്രവർത്തിച്ച് ടാസ്‌ക് പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് മെറ്റ പറയുന്നു. ഇതിന് ഒരു വെബ് ബ്രൗസർ തുറക്കാനും ഓൺലൈൻ ഫോമുകൾ പൂരിപ്പിക്കാനും ഉപയോക്താക്കളുടെ പേരിൽ ഡീലുകൾ ചർച്ച ചെയ്യാനും കഴിയും.

എത്ര വലിയ ടാസ്‌ക്കുകളായാലും മ്യൂസിന് എളുപ്പത്തിൽ തീർക്കാൻ കഴിയും. ആപ്പ് ക്ലോസ് ചെയ്‌താലും വ്യക്തിഗത എഐ ഏജന്‍റ് ബാക്ക്‌ഗ്രൗണ്ടിൽ പ്രവർത്തിക്കും. പിന്നീട് ആവശ്യഘട്ടങ്ങളിൽ ഇത് പ്രവർത്തിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഇൻബോക്‌സിൽ വന്നുകിടക്കുന്ന ഒരു ഇമെയിലിന് മറുപടി നൽകുന്നതിന് മ്യൂസ് ഉപയോക്താവിനോട് അനുമതി ചോദിക്കും. ഉയർന്ന വിലയ്ക്ക് ഒരു കാർ വിൽക്കാനും, ഫിറ്റ്നസ് പ്ലാൻ ക്രമീകരിക്കാനും, യാത്ര പ്ലാൻ ചെയ്യാനും മ്യൂസ് വളരെയധികം ഉപകാരപ്രദമാവുമെന്ന് മെറ്റ പറയുന്നു.

പേയ്‌മെന്‍റ് മുതൽ ഷോപ്പിങ് വരെ

സ്ട്രൈപ്പ് കമ്പനി നിർമ്മിച്ച ഉപയോഗിച്ച് മ്യൂസിലൂടെ പണം അടയ്ക്കാനാവും. Link വഴി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രത്യേക പരിരക്ഷ നൽകുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ പരിരക്ഷ നൽകുന്ന ആദ്യത്തെ എഐ ഏജന്‍റാണ് മ്യൂസ്. സാധനങ്ങൾ നഷ്ടപ്പെടുകയോ കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഇതിലൂടെ സൗജന്യ പരിരക്ഷ ലഭിക്കും. വാങ്ങിയ സാധനത്തിന്‍റെ വില കുറഞ്ഞാൽ ബാക്കി തുക തിരികെ ലഭിക്കാനും, സാധനങ്ങൾ സൗജന്യമായി റിട്ടേൺ ചെയ്യാനും പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങളും ഇതിലുണ്ട്. ഭാവിയിൽ Shop Pay പോലുള്ള മറ്റ് ഷോപ്പിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലും മ്യൂസ് ലഭ്യമാവും.

ഉപഭോക്താക്കൾ നൽകുന്ന പ്രധാന വിവരങ്ങൾ ഓർത്തുവെയ്‌ക്കാനും മ്യൂസിന് കഴിയും. ഉദാഹരണത്തിന്, ഒരു പാചക വീഡിയോ കണ്ടാൽ അതിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതിന് സാധിക്കും.

സ്വകാര്യത പാലിക്കുമോ?

ശക്തമായ സ്വകാര്യതാ പരിരക്ഷകളോടെയാണ് മ്യൂസ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് മെറ്റ പറയുന്നു. മറ്റ് എഐ ഏജന്‍റുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്‌തമായി സ്വകാര്യ വെർച്വൽ കമ്പ്യൂട്ടറിലാണ് ഇത് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മ്യൂസിന്‍റെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പരിശോധിച്ച് അംഗീകരിക്കാൻ സെന്‍റിനൽ എന്ന സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. തുടർന്ന് മാത്രമേ ഇത് പ്രവർത്തിക്കുകയുള്ളൂ. കൂടാതെ ആവശ്യമുള്ളപ്പോഴൊക്കെയും ഇത് ഉപയോക്താക്കളോട് അനുമതി ചോദിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

മ്യൂസിന് പാസ്‌വേഡുകളോ പേയ്‌മെന്‍റ് വിശദാംശങ്ങളോ നേരിട്ട് കാണാൻ കഴിയില്ല. ഈ വിവരങ്ങൾ സുരക്ഷിതമായി സംഭരിക്കുകയും എഐയിൽ കാണാതെ ഉപയോഗിക്കുകയുമാണ് ചെയ്യുന്നത്. പയോക്താക്കൾക്ക് മ്യൂസ് ഏതൊക്കെ ആപ്പുകളിലേക്ക് കണക്റ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് തീരുമാനിക്കാം. അനുവാദം നൽകിയതിന് ശേഷം പിന്നീട് ഏതെങ്കിലും ആപ്പിൽ മ്യൂസ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് നിയന്ത്രിക്കണമെന്ന് തോന്നിയാൽ വിച്ഛേദിക്കാനും കഴിയും.

മിക്ക എഐ മോഡലുകളും അവരുടെ മോഡലുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ഉപയോക്താക്കളുടെ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. എന്നാൽ മെറ്റയുടെ എഎ മോഡലുകളെ പരിശീലിപ്പിക്കാൻ ഡാറ്റ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒഴിവാക്കാനും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് മ്യൂസിൽ സൗകര്യമൊരുക്കിയിട്ടുണ്ട്. കൂടാതെ മ്യൂസ് മെറ്റയുടെ പരസ്യ സംവിധാനങ്ങളുമായി വ്യക്തിഗത സംഭാഷണങ്ങൾ പങ്കിടുന്നില്ല. മ്യൂസ് കോൺഫിഡൻഷ്യൽ VM എന്ന കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായ പതിപ്പ് അവതരിപ്പിക്കാൻ മെറ്റ പദ്ധതിയിടുന്നു. ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ ഇത് സാധ്യമാകുമെന്ന് മെറ്റ കരുതുന്നു. ഉപയോക്താവിന്‍റെ കൈവശം മാത്രമുള്ള ഒരു കീ ഉപയോഗിച്ച് എല്ലാ ഡാറ്റയും എൻക്രിപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സംവിധാനമായിരിക്കും ഇത്.

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