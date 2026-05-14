എഐ ചാറ്റുകൾ ഇനി ആരും കാണില്ല! മെറ്റ എഐയുമായി 'ഇൻകോഗ്നിറ്റോ ചാറ്റ്': സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ്

ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യത ഉറപ്പാക്കാൻ വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പിന്‍റെ പുതിയ നീക്കം. സുരക്ഷയും സ്വകാര്യതയും ഒരുപോലെ സംരക്ഷിക്കാനാണ് ഇൻകോഗ്നിറ്റോ ചാറ്റ് സവിശേഷത പുറത്തിറക്കിയത്.

INCOGNITO CHAT WITH META AI
Meta says that Incognito Chat with Meta AI offers users a space to think and explore ideas. (Image Credit: WhatsApp Blog)
By ETV Bharat Tech Team

Published : May 14, 2026 at 3:16 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: ജനപ്രിയ ഇൻസ്റ്റന്‍റ് മെസേജിങ് പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പിലെ എഐ ചാറ്റുകൾ കൂടുതൽ സ്വകാര്യവും സുരക്ഷിതവുമാക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് മെറ്റ. 'ഇൻകോഗ്നിറ്റോ ചാറ്റ് വിത്ത് മെറ്റ എഐ' എന്ന പേരിൽ ഇതിനായി പുതിയ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇൻകോഗ്നിറ്റോ ചാറ്റിൽ ഉപയോക്താക്കൾ മെറ്റ എഐയുമായി നടത്തുന്ന സംഭാഷണം പൂർണമായും സ്വകാര്യമായിരിക്കുമെന്ന് മെറ്റ പറയുന്നു.

വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന്‍റെ പ്രൈവറ്റ് പ്രോസസ്സിങ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിർമ്മിച്ച സവിശേഷതയാണ് ഇത്. സാമ്പത്തികം, വ്യക്തിഗതം, ആരോഗ്യം, ജോലി ഉൾപ്പെടെയുള്ള രഹസ്യാത്മക നിറഞ്ഞ വിവരങ്ങളെ കുറിച്ച് മെറ്റ എഐയോട് സംസാരിക്കുന്ന ഉപയോക്താക്കൾക്കാണ് കൂടുതൽ പ്രയോജനം ചെയ്യുക. മെറ്റ എഐയുമായുള്ള ഇൻകോഗ്നിറ്റോ ചാറ്റ് തികച്ചും സ്വകാര്യമായിരിക്കുമെന്നും, ഈ സംഭാഷണം മെറ്റയ്‌ക്ക് പോലും വായിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്നും പറയുന്നു.

മറ്റ് ആപ്പുകൾ ഇൻകോഗ്നിറ്റോ മോഡുകൾ അവതരിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പലപ്പോഴും ഉപയോക്താക്കളുടെ ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും കമ്പനികൾ പരിശീലനത്തിനായി ഉപയോഗപ്പെടുത്താറുണ്ട്. എന്നാൽ ഇൻകോഗ്നിറ്റോ ചാറ്റിൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ സ്വകാര്യ വിവരങ്ങൾ എഐ പരിശീലനത്തിനായി ഉപയോഗിക്കില്ലെന്ന് മെറ്റ വ്യക്തമായി പറയുന്നു. തങ്ങൾക്ക് പോലും സംഭാഷണം വായിക്കാൻ കഴിയില്ലെന്ന് മെറ്റ പരാമർശിക്കുന്നു.

ഫീച്ചർ പ്രവർത്തിക്കുന്നത് എങ്ങനെ?
മെറ്റാ എഐയിൽ ലഭ്യമാകുന്ന ഇൻകോഗ്നിറ്റോ ചാറ്റ് ഫീച്ചർ ഉപയോക്താവിന് മാത്രം കാണാൻ കഴിയുന്ന തരത്തിലുള്ള സ്വകാര്യവും താൽക്കാലികവുമായ സംഭാഷണം വാഗ്‌ദാനം ചെയ്യുന്നു. പ്രൈവറ്റ് പ്രോസസ്സിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ കാരണം കമ്പനിക്ക് പോലും ഇത് ആക്‌സസ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. അതിനാൽ ഉപയോക്താക്കളുടെ സംഭാഷണത്തിന്‍റെ സ്വകാര്യത സംരക്ഷിക്കപ്പെടുമെന്നും മെറ്റ പറയുന്നു.

ഉപയോക്താക്കളുടെ എഐ അഭ്യർത്ഥനകൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിന് പ്രൈവറ്റ് പ്രോസസ്സിങ് സാങ്കേതികവിദ്യ ട്രസ്റ്റഡ് എക്സിക്യൂഷൻ എൻവയോൺമെന്‍റ്‌സ് (TEE) ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് എൻഡ്-ടു-എൻഡ് എൻക്രിപ്ഷൻ (E2EE) അല്ലെങ്കിൽ ഓൺ-ഡിവൈസ് പ്രോസസ്സിങ് സവിശേഷത പോലെ തന്നെ സ്വകാര്യത നിലനിർത്തുന്നു. ചാറ്റിന് ശേഷം ഉപയോക്താക്കളുടെ സംഭാഷണങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കപ്പെടുന്നില്ലെന്നും ഇത് ഡിഫോൾട്ടായി അപ്രത്യക്ഷമാകുമെന്നും മെറ്റ കുറിക്കുന്നു.

ഇൻകോഗ്നിറ്റോ ചാറ്റ്: ലഭ്യത
മെറ്റ എഐ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഇൻകോഗ്നിറ്റോ ചാറ്റ് ഫീച്ചർ വരും മാസങ്ങളിൽ വാട്ട്‌സ്ആപ്പിലും മെറ്റ എഐ ആപ്പിലും പുറത്തിറക്കും. ഇത് വരും മാസങ്ങളിൽ തന്നെ വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പിൽ പ്രവർത്തിച്ചു തുടങ്ങുമെന്നും പറയപ്പെടുന്നു.

മെറ്റ അടുത്തിടെ വാട്ട്‌സ്ആപ്പ് ബിസിനസ് ആപ്പിനായി ബിസിനസ് എഐ എന്ന പുതിയ ഫീച്ചർ അവതരിപ്പിച്ചു. തേർഡ് പാർട്ടി ഉപകരണങ്ങളൊന്നും ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാതെ തന്നെ മെറ്റ എഐ ഉപയോഗിച്ച് ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണ നൽകുന്നതിനാണ് ഇത് വികസിപ്പിച്ചത്.

എന്താണ് ബിസിനസ് എഐ?
ഉപഭോക്തൃ ഇടപെടലുകൾ മെച്ചപ്പെട്ടതാക്കാനും, 24 മണിക്കൂറും ചോദ്യങ്ങൾക്ക് പ്രതികരണം നൽകാനും, വിൽപ്പന വർധിപ്പിക്കാനുമായി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് (AI) ഉപയോഗിച്ച് ഉപഭോക്തൃ പിന്തുണ നൽകുന്ന വാട്ട്‌സ്ആപ്പിന്‍റെ പുതിയ ഫീച്ചർ ആണ് ബിസിനസ് എഐ. അധിക സോഫ്റ്റ്‌വെയറോ മൂന്നാം കക്ഷി ഉപകരണങ്ങളോ ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് ബിസിനസ് എഐ ഫീച്ചറിന്‍റെ സവിശേഷത. എല്ലാ തദ്ദേശീയ ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളെയും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന ഫീച്ചർ പ്രധാനമായും ചെറുകിട, ഇടത്തരം ബിസിനസുകളെ സഹായിക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

മെറ്റ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, ഉത്‌പന്നങ്ങളുടെ കാറ്റലോഗുകളും പ്രൊഫൈൽ വിശദാംശങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ ഒരു ബിസിനസിന്‍റെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് വാട്ട്‌സ്ആപ്പിലെ ബിസിനസ് എഐ ഇഷ്‌ടാനുസൃതമാക്കാൻ കഴിയും. ഇത് വേണ്ട പോലെ സജ്ജീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ വിലനിർണ്ണയം, ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ, ഓഫറുകൾ, സേവനങ്ങൾ, ഷിപ്പിങ്, അപ്പോയിന്‍റ്മെന്‍റുകൾ എന്നിവയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഉപഭോക്തൃ ചോദ്യങ്ങളോട് നേരത്തെ സജ്ജീകരിച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന എഐ അസിസ്റ്റന്‍റിന് സ്വയമേവ പ്രതികരിക്കാൻ കഴിയും. ഇവിടെ മനുഷ്യ ഇടപെടൽ ആവശ്യമില്ല എന്നതാണ് പ്രത്യേകത.

