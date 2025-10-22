ETV Bharat / technology

'തട്ടിപ്പിന് സാധ്യതയുണ്ട്', മെറ്റ മുന്നറിയിപ്പ് തരും: ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് കടിഞ്ഞാണിടാനൊരുങ്ങുന്നു; വരുന്നു പുതിയ സേഫ്‌റ്റി ടൂളുകൾ

ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്ന് പ്രായമായവരെ സംരക്ഷിക്കാൻ മെറ്റ സുരക്ഷാ ഉപകരണങ്ങൾ വികസിപ്പിക്കുന്നു. വിശദമായി അറിയാം.

Users can set up Passkeys on Facebook, WhatsApp, and Instagram for safer sign in. (Image Credit: IANS)
By ETV Bharat Tech Team

Published : October 22, 2025 at 5:51 PM IST

ഹൈദരാബാദ്: സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ വളർച്ചയ്‌ക്കൊപ്പം തന്നെ ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളും വർധിച്ചുവരികയാണല്ലോ. ടെക്‌നോളജിയെ കുറിച്ച് കൃത്യമായ അറിവ് ഇല്ലാത്തവരും ഉള്ളവരും ഒരേപോലെ ചതിക്കുഴികളിൽ പെടുന്ന കാലമാണിത്. വിവിധ സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റുഫോമുകൾ വഴിയുള്ള സൈബർ തട്ടിപ്പുകളിലൂടെ ലക്ഷങ്ങൾ നഷ്‌ട്ടമായവരുണ്ട്.

ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകളിൽ നിന്നും ഉപയോക്താക്കളെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനുള്ള സുരക്ഷാ ടൂളുകളും നുറുങ്ങു വിദ്യകളും ഉൾപ്പെടുന്ന പുതിയ ആന്‍റി-സ്‌കാം ഫീച്ചറുകളും ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളും നടത്താനിരിക്കുകയാണ് മെറ്റ. സൈബർ തട്ടിപ്പുകാരുടെ വലയിൽ പെട്ടന്ന് ചാടാനിടയുള്ള പ്രായമായവർക്ക് ബോധവത്‌കരണം നൽകാനാണ് മെറ്റ പ്രധാനമായും ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

മെറ്റയുടെ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പും ഈ ദൗത്യത്തിന്‍റെ ഭാഗമാവും. ഇതിനായി ഓൺലൈൻ തട്ടിപ്പുകൾക്ക് സാധ്യതയുള്ളയിടത്ത് വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പിൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകാനാണ് മെറ്റ പദ്ധതിയിടുന്നത്. വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് വഴി അജ്ഞാത നമ്പറിൽ നിന്നുള്ള വീഡിയോ കോൾ വരുമ്പോൾ, സ്‌ക്രീൻ പങ്കിടാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോൾ തട്ടിപ്പ് സാധ്യതയുള്ളതായി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുമെന്ന് മെറ്റ പറഞ്ഞു.

തട്ടിപ്പിനായി ബാങ്ക് വിശദാംശങ്ങളോ വെരിഫിക്കേഷൻ കോഡുകളോ ഉൾപ്പെടെയുള്ള വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കാൻ സ്‌ക്രീൻ പങ്കിടാൻ തട്ടിപ്പുകാർ നിങ്ങളിൽ സമ്മർദ്ദം ചെലുത്താൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് മെറ്റ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുക. ഈ പുതിയ സുരക്ഷാ ഫീച്ചർ വഴി ഉപയോക്താക്കൾക്ക് തട്ടിപ്പുകൾ കണ്ടെത്താനും, തട്ടിപ്പിൽ നിന്ന് സുരക്ഷിതരാകാനും സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, എഐ അജ്ഞാത നമ്പറിൽ നിന്നുള്ള സമീപകാല ചാറ്റുകൾ അവലോകനം ചെയ്യുകയും, തട്ടിപ്പിനുള്ള സാധ്യത കണ്ടെത്തിയാൽ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് കൂടുതൽ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്യും. കൂടാതെ സംശയാസ്‌പദമായ അക്കൗണ്ട് ബ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളും മെറ്റ നൽകും.

ഫേസ്‌ബുക്ക്, മെസഞ്ചർ, വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് ഉപയോക്താക്കൾ പാസ്‌വേഡ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം ഫിങ്കർപ്രിന്‍റ്, ഫേസ് അൺലോക്ക്, പിൻ പോലുള്ള ഫോണിനൊപ്പം ലഭിക്കുന്ന സുരക്ഷാ ഫീച്ചറുകൾ (പാസ് കീ) ഉപയോഗിച്ച് ലോഗിൻ ചെയ്യുന്നത് കൂടുതൽ സുരക്ഷിതമായിരിക്കുമെന്ന് മെറ്റ പറയുന്നു. പാസ് കീകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് വഴി പരമ്പരാഗത പാസ്‌വേഡുകളേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സൈൻ ഇൻ ചെയ്യാൻ കഴിയും. മാത്രമല്ല, ഇത് തട്ടിപ്പുകാരെ എളുപ്പത്തിൽ ഇത്തരം സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമിലേക്ക് എത്തിക്കുകയുമില്ല.

ഫേസ്ബുക്കിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സുരക്ഷ പരിശോധിച്ച് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കപ്പുകൾ നടത്താനാകും. വാട്ട്‌സ്ആപ്പിലും സ്വകാര്യതയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട നിരവധി ഫീച്ചറുകൾ ഉണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ഉപയോക്താക്കൾക്ക് ആർക്കൊക്കെ അവരെ ഗ്രൂപ്പുകളിലേക്ക് ചേർക്കാമെന്ന് തീരുമാനിക്കാം.

മെറ്റ പറയുന്നതനുസരിച്ച്, സന്ദേശമയയ്ക്കൽ, ഡേറ്റിങ് ആപ്പുകൾ, സോഷ്യൽ മീഡിയ, ക്രിപ്‌റ്റോ, മറ്റ് ആപ്പുകൾ എന്നിവയിലൂടെ പ്രായമായവർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകളെ ലക്ഷ്യമിട്ട് അന്യ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ക്രിമിനൽ നെറ്റ്‌വർക്കുകൾ ആഗോളതലത്തിൽ വലിയ തോതിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. തട്ടിപ്പ് നടത്താൻ വാട്ട്‌സ്‌ആപ്പ് അക്കൗണ്ടുകൾ ഉപയോഗിക്കുന്നതായി കണ്ടെത്തുകയും, അത്തരം അക്കൗണ്ടുകൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തതായി മെറ്റ പറയുന്നു. 2025ന്‍റെ ആദ്യ പകുതിയിൽ മ്യാൻമർ, ലാവോസ്, കംബോഡിയ, യുണൈറ്റഡ് അറബ് എമിറേറ്റ്സ്, ഫിലിപ്പീൻസ് എന്നിവിടങ്ങളിലായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന തട്ടിപ്പുകാരുടെ ഏകദേശം 8 ദശലക്ഷം അക്കൗണ്ടുകൾ തങ്ങളുടെ വിദഗ്‌ധ സംഘം കണ്ടെത്തി ബ്ലോക്ക് ചെയ്‌തതായും മെറ്റ പറഞ്ഞു.

കൂടാതെ തട്ടിപ്പിനായി ആളുകളോട് അവരുടെ വിവരങ്ങൾ പങ്കിടാൻ പറയുന്ന തങ്ങളുടെ 21,000-ത്തിലധികം സോഷ്യൽ മീഡിയ പേജുകൾ, അക്കൗണ്ടുകൾ എന്നിവയ്‌ക്കെതിരെ നടപടി സ്വീകരിച്ചതായും മെറ്റ പറഞ്ഞു. ഇത്തരം അക്കൗണ്ടുകൾ കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമം തുടരുമെന്നും മെറ്റ അറിയിച്ചു.

