പിരിച്ചുവിടാൻ എ.ഐയെ ഉപയോഗിച്ചു; മെറ്റയ്ക്കെതിരെ ജീവനക്കാർ കോടതിയിൽ
മാർക്ക് സക്കർബർഗ് പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യക്ഷമതാ വർഷത്തിൻ്റെ (ഇയർ ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി) ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ മേയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 8,000 ജീവനക്കാരുടെ പിരിച്ചുവിടലിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി
Published : July 15, 2026 at 11:13 AM IST
ഓക്ലൻഡ്: ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിടാൻ നിർമിത ബുദ്ധി (എ.ഐ) സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ചെന്നാരോപിച്ച് ഫേസ്ബുക്ക് മാതൃകമ്പനിയായ മെറ്റയ്ക്കെതിരെ കേസ്. മെഡിക്കൽ, പ്രസവ അവധിയിലുള്ളവരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് പിരിച്ചുവിടൽ നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതെന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി 26 ജീവനക്കാരാണ് കാലിഫോർണിയയിലെ ഓക്ലൻഡിലുള്ള ഫെഡറൽ കോടതിയെ സമീപിച്ചത്.
വില്ലനായി എ.ഐ സംവിധാനങ്ങൾ
മാർക്ക് സക്കർബർഗ് പ്രഖ്യാപിച്ച കാര്യക്ഷമതാ വർഷത്തിൻ്റെ (ഇയർ ഓഫ് എഫിഷ്യൻസി) ഭാഗമായി കഴിഞ്ഞ മേയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ച 8,000 ജീവനക്കാരുടെ പിരിച്ചുവിടലിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഈ നടപടി. മൊത്തം ജീവനക്കാരുടെ 10 ശതമാനത്തോളം വരുമിത്. ഇൻ്റേണൽ എ.ഐ സിസ്റ്റം, കീസ്ട്രോക്ക്, ആക്ടിവിറ്റി മോണിറ്ററിങ് ഡാറ്റ, എ.ഐ ടോക്കൺ യൂസേജ് ഡാഷ്ബോർഡുകൾ, അൽഗോരിതം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പെർഫോമൻസ് റാങ്കിങ് തുടങ്ങിയവ ഉപയോഗിച്ചാണ് പിരിച്ചുവിടേണ്ടവരെ കമ്പനി കണ്ടെത്തിയതെന്ന് ഹർജിയിൽ പറയുന്നു. അവധിയിലുള്ള ജീവനക്കാർക്ക് ഇത്തരം എ.ഐ സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ മികച്ച സ്കോറുകളോ റേറ്റിങ്ങുകളോ നേടാൻ കഴിയില്ല. നിയമപ്രകാരം അനുവദനീയമായ മെഡിക്കൽ, കുടുംബ അവധികൾ പരിഗണിക്കാതെയാണ് മെറ്റ ജീവനക്കാരുടെ സ്കോറുകൾ കണക്കാക്കിയത്. അവധിയിലുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ എ.ഐ സംവിധാനം താത്കാലികമായി നിർത്തിവച്ച് വ്യക്തിഗതമായ പരിശോധന നടത്താൻ കമ്പനി തയാറായില്ലെന്നും ജീവനക്കാർ ആരോപിക്കുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി അവധിയിലുള്ളവർ കൂടുതലായി പിരിച്ചുവിടൽ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെട്ടു.
അവധി നിഷേധിച്ചെന്നും പരാതി
കേസ് നൽകിയ 26 പേരും നിയമപരമായ അവധി എടുത്തവരോ ശാരീരിക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ കാരണം ജോലിയിൽ ഇളവ് ആവശ്യപ്പെട്ടവരോ ആണ്. ഇവരെ പിരിച്ചുവിട്ടതായി അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ജൂലൈ 22 മുതലാണ് നടപടി പ്രാബല്യത്തിൽ വരിക. ഹർജിക്കാരിൽ പകുതിയോളം പേരും ഗർഭകാല, പ്രസവ അവധിയോ കുടുംബാംഗങ്ങളെ പരിചരിക്കാനുള്ള അവധിയോ എടുത്തവരാണ്. എട്ട് സ്ത്രീകൾ പ്രസവാവധി എടുത്തവരും നാല് പുരുഷന്മാർ പിതൃത്വ അവധി എടുത്തവരുമാണ്. കുടുംബാംഗത്തെ പരിചരിക്കാനും പിന്നീട് മരണാനന്തര ചടങ്ങുകൾക്കുമായി അവധിയെടുത്ത ഒരു വനിതയും ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഗുരുതരമായ ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളുള്ള ഒരു ജീവനക്കാരന് മെറ്റയുടെ സ്വന്തം ഡോക്ടർ അവധി അനുവദിച്ചിട്ടും, പിരിച്ചുവിടൽ പട്ടികയിൽ ഉൾപ്പെടുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി മാനേജർ അവധി നിഷേധിച്ചതായും പരാതിയുണ്ട്. എന്നാൽ, ജീവനക്കാരുടെ ആരോപണങ്ങൾ അടിസ്ഥാനരഹിതമാണെന്ന് മെറ്റ പ്രതികരിച്ചു. പിരിച്ചുവിടൽ തീരുമാനങ്ങൾ എടുത്തത് മനുഷ്യരാണെന്നും എ.ഐ അല്ലെന്നും കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി.
നിയമലംഘനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ജീവനക്കാർ
ഫാമിലി ആൻഡ് മെഡിക്കൽ ലീവ് ആക്ട്, അമേരിക്കൻസ് വിത്ത് ഡിസെബിലിറ്റീസ് ആക്ട്, പ്രെഗ്നൻസി ഡിസ്ക്രിമിനേഷൻ ആക്ട് തുടങ്ങിയ നിരവധി ഫെഡറൽ നിയമങ്ങളുടെ ലംഘനമാണ് മെറ്റയുടെ നടപടിയെന്ന് ഹർജിയിൽ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. 1964ലെ സിവിൽ റൈറ്റ്സ് ആക്ടിലെ ഡിസ്പാരറ്റ് ഇംപാക്ട് എന്ന നിയമവശവും ഹർജിയിൽ പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട്. യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിൻ്റെ ഭരണകൂടം ഈ നിയമം ഒഴിവാക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്നു. എങ്കിലും എ.ഐയുടെ കാലത്ത് കമ്പനികൾക്കെതിരെ ഇത്തരം വിവേചന കേസുകൾ നൽകാൻ ജീവനക്കാർക്ക് അവകാശമുണ്ടെന്ന് നിയമവിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. അൽഗോരിതം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയ പുരുഷന്മാരേക്കാൾ കൂടുതൽ സ്ത്രീകളെയാണ് ബാധിക്കുന്നതെന്ന് ഹർജിക്കാരുടെ അഭിഭാഷകർ വാദിക്കുന്നു. ഗർഭകാല അവധിയും മറ്റും കൂടുതലായി എടുക്കുന്നത് സ്ത്രീകളായതിനാലാണിത്. പിരിച്ചുവിടൽ നടപടികൾ അന്തിമമായാൽ ജീവനക്കാർക്ക് ലഭിക്കുന്ന ആരോഗ്യ ഇൻഷുറൻസ് പരിരക്ഷ നഷ്ടപ്പെടും. കൂടാതെ വിസ റദ്ദാക്കപ്പെടുന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള ഗുരുതരമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമെന്നും അതിനാൽ തൽസ്ഥിതി തുടരാൻ അനുവദിക്കണമെന്നുമാണ് ജീവനക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
Also read:ആഗോള വിപണിയില് ആശ്വാസം; 'ഇറാന് ഒഴികെ 20% സുരക്ഷാ ഫീസ് നല്കേണ്ട', പ്രഖ്യാപനവുമായി ട്രംപ്