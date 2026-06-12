വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് കൂടുതൽ എളുപ്പമാകും, അതും നയാ പൈസ ചെലവില്ലാതെ! 'എഡിറ്റ്സ്' ആപ്പിന് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പതിപ്പും
എഡിറ്റ്സ് ആപ്പിന് ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പതിപ്പ് ലഭിക്കുന്നതിന് പുറമെ നിരവധി എഐ ഫീച്ചറുകളും ലഭിക്കും. ഇത് പ്ലാറ്റ്ഫോം കൂടുതൽ ഉപയോക്തൃ സൗഹൃദമാക്കും.
Published : June 12, 2026 at 3:25 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറക്കിയ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് ആപ്പാണ് 'എഡിറ്റ്സ്'. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീലുകളും മറ്റ് വീഡിയോകളും വളരെ പെട്ടെന്ന് പ്രൊഫഷണൽ രീതിയിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാൻ ഈ ആപ്പ് ഉപയോഗിക്കാം. എഡിറ്റ്സിന്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പതിപ്പ് പുറത്തിറക്കാൻ മെറ്റ ഒരുങ്ങുന്നതായാണ് ഏറ്റവും പുതിയ വിവരം.
ഉപയോക്താക്കളുടെ വളരെക്കാലമായുള്ള ആവശ്യമായിരുന്നു എഡിറ്റ്സ് ആപ്പിന്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പതിപ്പ്. ആപ്പ് ഉപയോഗിച്ച് സ്മാർട്ട്ഫോണുകളിൽ തന്നെ എഡിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രശ്നങ്ങൾ നേരിടുന്നതായി ഉപയോക്താക്കൾ പല തവണ ഫീഡ്ബാക്കിൽ പരാതിപ്പെട്ടിരുന്നു. ഇതേ തുടർന്നാണ് എഡിറ്റ്സിന്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പതിപ്പ് ലോഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്.
എന്താണ് എഡിറ്റ്സ് ആപ്പ്?
വളരെ എളുപ്പത്തിൽ റീലുകളും വീഡിയോകളും എഡിറ്റ് ചെയ്യാവുന്ന പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് എഡിറ്റ്സ്. ഫോണിന്റെ ഗാലറിയിൽ നിന്ന് ഫോട്ടോകളോ, വീഡിയോകളോ എടുത്ത് ട്രിം, കട്ട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള എഡിറ്റിങ് ടൂളുകൾ ഉപയോഗിച്ച് കട്ട് ചെയ്യാനും ഓഡിയോ ചേർക്കാനും ഓട്ടോക്യാപ്ഷൻ നൽകാനും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റാനുമൊക്കെ ഈ ആപ്പ് വഴി സാധിക്കും. ടെക്സ്റ്റ്, കളർ കറക്ഷൻ, ഓഡിയോ ഇഫക്റ്റുകൾ പോലുള്ള ഒന്നിലധികം ടൂളുകൾ ഉപയോഗിക്കാം.
മാത്രമല്ല ടെലിപ്രോംപ്റ്റർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള മറ്റ് സവിശേഷതകളും ഇതിലുണ്ട്. എഡിറ്റിങിന് ശേഷം 4K ക്വാളിറ്റിയിൽ വരെ വാട്ടർമാർക്ക് ഇല്ലാതെ തന്നെ വീഡിയോ സേവ് ചെയ്യാനും കഴിയും. ഇതിൽ നിന്ന് നേരിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം റീലായി പോസ്റ്റ് ചെയ്യാനും സാധിക്കും. കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാരെ സംബന്ധിച്ച്, വളരെ ഉപയോഗപ്രദമായ ആപ്പാണ് ഇത്. ഇത് ലഭ്യമാകാൻ പണമടച്ച് സബ്സ്ക്രിപ്ഷൻ എടുക്കേണ്ടതില്ല. ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് മാത്രം മതി.
ഉപയോഗങ്ങൾ
- വീഡിയോ ട്രിമ്മിങ്, കട്ടിങ്, എഡിറ്റിങ്
- വീഡിയോയ്ക്ക് ഓഡിയോ ചേർക്കാം
- വീഡിയോയ്ക്ക് ഓട്ടോക്യാപ്ഷൻ നൽകാം
- ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മാറ്റാം
- ടെലിപ്രോംപ്റ്റർ നൽകാം
- 4K ക്വാളിറ്റിയിൽ വരെ വാട്ടർമാർക്ക് ഇല്ലാതെ വീഡിയോ സേവ് ചെയ്യാം
ക്യാപ്കട്ടിനോട് മത്സരിക്കാൻ എഡിറ്റ്സ്
മറ്റൊരു ജനപ്രിയ ഷോർട്ട് വീഡിയോ പ്ലാറ്റ്ഫോമായ ടിക്ടോക്ക് 'ക്യാപ്കട്ട്' എന്ന പേരിൽ വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് ടൂൾ വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. നിരവധി നൂതന സവിശേഷതകൾ ഇതിലുണ്ട്. ആപ്പ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസുമായി സംയോജിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതിനാൽ കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ ലഭിക്കും. അതിനാൽ തന്നെ ക്യാപ്കട്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി എഡിറ്റ്സിന്റെ പ്രധാന എതിരാളി ആണെന്ന് പറയാം.
എഡിറ്റ്സിൽ എഐ സവിശേഷതകളും
ലോസ് ഏഞ്ചൽസിൽ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിൽ എഡിറ്റ്സ് ആപ്പിലേക്ക് എഐ സവിശേഷതകൾ നേരിട്ട് ലഭിക്കുമെന്നും, ഇത് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് കൂടുതൽ സൗകര്യപ്രദമാക്കുമെന്നും, എഡിറ്റ്സിനെ കൂടുതൽ ഉപയോക്തൃ സൗഹൃദമാക്കുമെന്നും മെറ്റ പറഞ്ഞിരുന്നു. ക്യാപ്കട്ടുമായി മത്സരം കാഴ്ച വെയ്ക്കാൻ എഡിറ്റ്സിനെ പ്രാപ്തമാക്കുന്നതിനാണ് എഡിറ്റ്സിന്റെ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പതിപ്പും എഐ സവിശേഷതകളും കൊണ്ടുവരുന്നതെന്ന് അനുമാനിക്കാം.
ഡെസ്ക്ടോപ്പ് പതിപ്പ് കൂടുതൽ ഉപയോക്തൃ സൗഹൃദമായിരിക്കും. വലിയ സ്ക്രീനിൽ എഡിറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള അവസരം ലഭിക്കുമ്പോൾ കണ്ടന്റ് ക്രിയേറ്റർമാർക്ക് വീഡിയോ എഡിറ്റിങ് വളരെ വേഗത്തിൽ തീർക്കാൻ സാധിക്കും. മാത്രമല്ല, അഡ്വാൻസ്ഡ് ലെവൽ എഡിറ്റിങും എഡിറ്റ്സ് ആപ്പിൽ തന്നെ ചെയ്യാനും കഴിയും. പുതിയ സവിശേഷതകൾ ബീറ്റ പതിപ്പിൽ ലോഞ്ച് ചെയ്യും. കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ സവിശേഷതകൾ പുറത്തിറങ്ങാൻ തുടങ്ങും. ക്രമേണ പൂർണ്ണ സവിശേഷതകളായി ലോഞ്ച് ചെയ്യും.
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