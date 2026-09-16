ETV Bharat / technology

തിടുക്കത്തിലല്ല, ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കണം: മ്യൂസിന്‍റെ റിലീസ് വൈകിയതിന് പിന്നിൽ സുരക്ഷാ പരിശോധനകളെന്ന് സക്കർബർഗ്

സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്കായാണ് മ്യൂസിന്‍റെ റിലീസ് മാസങ്ങളോളം വൈകിപ്പിച്ചതെന്ന് മെറ്റ സിഇഒ മാർക്ക് സക്കർബർഗ്. തിടുക്കത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് മാർക്ക് സക്കർബർഗ് പറഞ്ഞു.

MUSE AI RELEASE DELAY MARK ZUCKERBERG ON MUSE AI മാർക്ക് സക്കർബർഗ് META
Representational Image (Image Credit: Getty Images)
author img

By ETV Bharat Tech Team

Published : September 16, 2026 at 8:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ മുന്നേറ്റത്തെ കുറിച്ച് ലോകമെമ്പാടും വലിയ ചർച്ചകൾ നടക്കുകയാണ്. എഐയിലെ പുരോഗതി മനുഷ്യരാശിക്ക് ഭീഷണിയുണ്ടാക്കുമെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. രാഷ്‌ട്രീയ നേതാക്കളും വിവിധ ടെക് കമ്പനികളുടെ മേധാവികളും ഉൾപ്പെടെ പലരും വിഷയത്തിൽ അഭിപ്രായങ്ങൾ അറിയിക്കുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ, അത്തരമൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാകില്ലെന്ന് അഭിപ്രായപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗം കൂടെയുണ്ട്.

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ എഐ കമ്പനികളിലൊന്നായ മെറ്റയുടെ സിഇഒ മാർക്ക് സക്കർബർഗും ഇപ്പോൾ ഈ ചർച്ചയിൽ പങ്കുചേർന്നിരിക്കുകയാണ്. അധിക സുരക്ഷാ പരിശോധനകൾക്കായി തങ്ങളുടെ അത്യാധുനിക ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് മോഡലായ മ്യൂസിന്‍റെ അവതരണം മനഃപൂർവം മാസങ്ങളോളം വൈകിപ്പിച്ചതായി അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. സോഷ്യൽ മീഡിയ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമായ ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് സക്കർബർഗ് ഇക്കാര്യം പങ്കുവച്ചത്.

എഐ മേഖല അതിവേഗം പുരോഗമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാലഘട്ടമാണിത്. നൂതന എഐ മോഡലുകൾ കഴിയുന്നത്ര വേഗത്തിൽ പുറത്തിറക്കാനാണ് എല്ലാ കമ്പനികളും ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. എന്നാൽ, തിടുക്കത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉത്തരവാദിത്തത്തോടെ പ്രവർത്തിക്കുന്നതാണ് ഉചിതമെന്ന് മാർക്ക് സക്കർബർഗ് പറഞ്ഞു.

മ്യൂസിന്‍റെ റിലീസ് വൈകിപ്പിച്ചതിന് പിന്നിൽ

അലൈൻമെന്‍റ്, വിശ്വാസം, ഉത്തരവാദിത്തം എന്നിവയാണ് എഐ വികസനത്തെ നയിക്കുന്ന മൂന്ന് പ്രധാന തത്വങ്ങളെന്ന് സക്കർബർഗ് പറഞ്ഞു. തങ്ങളുടെ എഐ മോഡലുകൾ വ്യക്തികൾക്കോ ​​സമൂഹത്തിനോ ദോഷം വരുത്തിയാൽ കമ്പനികൾ നിയമപരവും സാമ്പത്തികവുമായ പ്രത്യാഘാതങ്ങൾ നേരിടേണ്ടിവരുമെന്ന് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. ഉത്തരവാദിത്തബോധം കമ്പനികളെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധയോടെ പ്രവർത്തിക്കാനും ശക്തമായ സുരക്ഷാ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്ന് അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

ഇതിന് ഉദാഹരണമായാണ് മ്യൂസിന്‍റെ റിലീസ് മാസങ്ങളോളം വൈകിപ്പിക്കാനുള്ള മെറ്റയുടെ തീരുമാനത്തെ അദ്ദേഹം കാണുന്നത്. മോഡലിനെ കൂടുതൽ വിശ്വസനീയമാക്കുന്നതിനായി കൂടുതൽ സുരക്ഷാ പരിശോധനകളും അവലോകനങ്ങളും നടത്താൻ ഈ കാലതാമസം പ്രയോജനപ്പെട്ടതായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. എഐ വികസനം ഒരു കമ്പനിയുടെ മാത്രം കൈകളിൽ ഒതുങ്ങിനിൽക്കരുതെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

സ്വതന്ത്ര വിദഗ്‌ധരെയും പങ്കാളികളാക്കുക

മെറ്റയുടെ സൂപ്പർ ഇന്‍റലിജൻസ് ലാബ്‌സ് തങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വിലയിരുത്തുന്നതിനായി വിവിധ മേഖലകളിലെ സ്വതന്ത്ര വിദഗ്ധരുമായും വിമർശകരുമായും സഹകരിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം വിശദീകരിച്ചു. മറ്റ് എഐ ലാബുകളും സമാനമായ സമീപനം സ്വീകരിക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു. എഐ വ്യവസായത്തിലുടനീളം കമ്പനിയുടെ പ്രവർത്തകർക്ക് പുറമെ, പുറത്തുനിന്നുള്ള വിലയിരുത്തൽ വിദഗ്ധരും ഉപദേഷ്ടാക്കളും പങ്കാളികളായാൽ എഐയിലുള്ള പൊതുജനങ്ങളുടെയും സർക്കാരിന്‍റെയും വിശ്വാസം വളർത്താൻ സഹായിക്കുമെന്നും, അത് ആത്യന്തികമായി ഈ മേഖലയ്ക്ക് മൊത്തത്തിൽ ഗുണം ചെയ്യുമെന്നും അദ്ദേഹം വാദിച്ചു.

വിജയകരമായ എഐ കമ്പനികൾ മറ്റുള്ളവയെ പിന്നോട്ടാക്കുന്നതിൽ അലൈൻമെന്‍റും വിശ്വാസവും നിർണായക പങ്ക് വഹിക്കുമെന്ന് സക്കർബർഗ് പറഞ്ഞു. ഉപയോക്താക്കൾ അവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾക്കനുസൃതമായി പ്രവർത്തിക്കുന്ന AI സംവിധാനങ്ങളെ ആശ്രയിക്കുകയും, അല്ലാത്തവയെ തള്ളിക്കളയുകയും ചെയ്യും. അലൈൻമെന്‍റിന് മുൻഗണന നൽകാത്ത ലാബുകൾ പിന്നിലായിപ്പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

സ്വന്തം ആന്തരിക സംവിധാനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനേക്കാൾ ഉപയോക്താക്കൾക്ക് സേവനം നൽകുന്നതിനാണ് മെറ്റ തങ്ങളുടെ കമ്പ്യൂട്ടിംഗ് ശേഷിയുടെ ഭൂരിഭാഗവും വിനിയോഗിക്കുന്നതെന്നും സക്കർബർഗ് പറഞ്ഞു. വികസനത്തിനായുള്ള സുരക്ഷിതമായ സമീപനമാണിതെന്ന് അദ്ദേഹം ഇതിനെ വിശേഷിപ്പിച്ചു. മറ്റ് AI ലാബുകൾക്കും സമാനമായ ഉറപ്പുകൾ നൽകാൻ കഴിയുമെന്ന് അദ്ദേഹം നിർദ്ദേശിച്ചു.

ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് ഭാവിയിൽ മനുഷ്യരാശിയുടെ നിലനിൽപ്പിന് തന്നെ ഭീഷണിയായേക്കാമെന്ന ആശങ്ക പ്രകടിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചില AI ഗവേഷകർ ഈ മേഖലയിൽ നിന്ന് പിന്മാറിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് എഐ സുരക്ഷയെക്കുറിച്ച് അഭിപ്രായവുമായി സക്കർബർഗും രംഗത്തെത്തുന്നത്. AI സുരക്ഷിതമായി തുടരുന്നുവെന്ന് ഉറപ്പാക്കാൻ വ്യവസായത്തിനുള്ളിൽ അധികാര സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്തേണ്ടത് അത്യന്താപേക്ഷിതമാണെന്ന് സക്കർബർഗ് പറഞ്ഞു. ഈ സന്തുലിതാവസ്ഥ നിലനിർത്താനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തം വ്യവസായത്തിന് തന്നെയാണെന്നും അദ്ദേഹം ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

എൻവിഡിയ സിഇഒ പറയുന്നതിങ്ങനെ

ആർടിഫിഷ്യൽ ഇന്‍റലിജൻസ് സാങ്കേതികവിദ്യയിലെ മുന്നേറ്റം ഉയർത്തുന്ന സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെ എഞ്ചിനീയറിങ് പ്രശ്‌നമായാണ് കാണേണ്ടതെന്നും പുത്തൻ കണ്ടെത്തലുകൾക്ക് തടസ്സമാകരുതെന്നുമാണ് സെയിൽസ്ഫോഴ്‌സ് കമ്പനിയുടെ വാർഷിക സമ്മേളനമായ ഡ്രീംഫോഴ്‌സ് 2026- ഇവന്‍റിൽ എൻവിഡിയ കമ്പനിയുടെ സ്ഥാപകനും മേധാവിയുമായ ജെൻസൻ ഹുവാങ് പറഞ്ഞത്.

മനുഷ്യരാണ് എഐ സംവിധാനങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് എന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ, അവയെ നിയന്ത്രിക്കാനും മനുഷ്യർക്ക് സാധിക്കുമെന്ന് ഹുവാങ് പറഞ്ഞു. അതിനാൽ, പുതിയ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെയോ എഐ വികസനത്തിന്‍റെ വേഗത കുറയ്‌ക്കേണ്ടതിന്‍റെയോ ആവശ്യമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കമ്പനികൾ തങ്ങൾക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ മാത്രം വിപണിയിലിറക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കമ്പനികളെ ഉത്തരവാദിത്തമുള്ളവരാക്കി മാറ്റുന്നത് വിപണി തന്നെയായിരിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. സക്കർബർഗും ഈ അഭിപ്രായത്തോട് യോജിച്ചു.

Also Read:

  1. 'എഐ സുരക്ഷാ ഭീഷണിയെ സാങ്കേതിക പ്രശ്‌നമായി കണക്കാക്കണം, നവീകരണത്തിന് തടസ്സമാകരുത്': ജെൻസൻ ഹുവാങ്
  2. മനുഷ്യരെ പോലെ ചിന്തിക്കും, സംസാരിക്കും: ജെമിനൈ പിന്തുണയിൽ പുത്തൻ വോയ്‌സ് എഐ മോഡലുകൾ പുറത്തിറക്കി ഗൂഗിൾ
  3. ഫോൺ മാറ്റിവച്ച് പുസ്‌തകം വായിച്ചാല്‍ പണം കിട്ടും, 13 വയസിന് താഴെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് സോഷ്യൽ മീഡിയ വിലക്ക്; ലോകം പുത്തൻ മാറ്റങ്ങളിലേക്ക്!
  4. എഐ വികസനം മനുഷ്യരാശിക്ക് ഗുണകരം; പുതിയ പദ്ധതികൾ വിശദീകരിച്ച് സുന്ദർ പിച്ചൈ

TAGGED:

MUSE AI RELEASE DELAY
MARK ZUCKERBERG ON MUSE AI
മാർക്ക് സക്കർബർഗ്
META
MARK ZUCKERBERG ON AI SAFETY

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.