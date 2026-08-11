എഐ പോരാട്ടത്തിൽ ചൈനയെ വീഴ്ത്താൻ മെറ്റ; പുതിയ ഗ്ലിമ്മർ മോഡൽ പ്രഖ്യാപിച്ച് സക്കർബർഗ്
മെറ്റയുടെ പ്രധാന എതിരാളികളായ ഓപ്പൺഎഐ, ആന്ത്രോപിക് തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ ക്ലോസ്ഡ് എഐ മോഡലുകളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്
Published : August 11, 2026 at 10:31 AM IST
സാൻ ഫ്രാൻസിസ്കോ: ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് (എഐ) സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ ചൈനയുമായുള്ള കടുത്ത മത്സരത്തിൽ അമേരിക്കയും മെറ്റയും ആഗോളതലത്തിൽ ആധിപത്യം സ്ഥാപിക്കുന്നതിനായുള്ള കാഴ്ചപ്പാടുകൾ വ്യക്തമാക്കി മെറ്റ മേധാവി മാർക്ക് സക്കർബർഗ്. എഐ സാങ്കേതികവിദ്യയുടെ ഭാവി സംബന്ധിച്ച് തിങ്കളാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച നീണ്ട ലേഖനത്തിലാണ് അദ്ദേഹം തൻ്റെ നിലപാടുകൾ വ്യക്തമാക്കിയത്.
എഐയുടെ മേലുള്ള സർക്കാർ ആധിപത്യം തടയണമെന്നും, മനുഷ്യൻ്റെ ബുദ്ധിയേക്കാൾ മികച്ച 'സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ്' സാങ്കേതികവിദ്യ എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാക്കണമെന്നും സക്കർബർഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഇതിനായി ഓപ്പൺ വെയ്റ്റ് മോഡലുകൾ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ് അദ്ദേഹം വാദിക്കുന്നത്. എഐ സിസ്റ്റം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിക്കുന്നുവെന്നതിൻ്റെ നിയമങ്ങൾ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഉപയോക്താക്കളെ അനുവദിക്കുന്നതാണ് ഈ മോഡൽ. എന്നാൽ പൂർണ്ണമായും ഓപ്പൺ സോഴ്സ് സോഫ്റ്റ്വെയറുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി, ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാന കോഡുകൾ എല്ലാവർക്കും കാണാൻ സാധിക്കില്ല.
മെറ്റയുടെ പ്രധാന എതിരാളികളായ ഓപ്പൺഎഐ, ആന്ത്രോപിക് തുടങ്ങിയ കമ്പനികൾ ക്ലോസ്ഡ് എഐ മോഡലുകളിലാണ് ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത്. ഉപയോക്താക്കൾക്ക് പരിശോധിക്കാൻ കഴിയാത്ത ബ്ലാക്ക് ബോക്സുകളായാണ് ഇവയെ കണക്കാക്കുന്നത്. ചാറ്റ്ജിപിടി, ക്ലോഡ് എന്നിവയുടെ നിർമാതാക്കളായ ഈ കമ്പനികളോട് മത്സരിക്കുന്നതിനായി മെറ്റ സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് ലാബ്സ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന തങ്ങളുടെ എഐ വിഭാഗത്തിലേക്ക് കോടിക്കണക്കിന് ഡോളറാണ് മെറ്റ നിക്ഷേപിച്ചിരിക്കുന്നത്.
ഗ്ലിമ്മർ എന്ന പേരിൽ പുതിയൊരു ഓപ്പൺ വെയ്റ്റ് മോഡലും മെറ്റ തിങ്കളാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു. ഏപ്രിലിൽ പ്രഖ്യാപിക്കുകയും കഴിഞ്ഞയാഴ്ച അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്ത മ്യൂസ് സ്പാർക്ക് എന്ന ക്ലോസ്ഡ് സോഴ്സ് മോഡലിൽ നിന്നാണ് ഗ്ലിമ്മർ വികസിപ്പിച്ചെടുത്തത്. മറ്റ് മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് കുറഞ്ഞ കമ്പ്യൂട്ടിങ് പവർ മാത്രമേ ഗ്ലിമ്മറിന് ആവശ്യമുള്ളൂവെങ്കിലും, മനുഷ്യൻ്റെ ഇടപെടലില്ലാതെ തന്നെ എഐ ഏജൻ്റുകളെയോ സോഫ്റ്റ്വെയറുകളെയോ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാൻ ഇതിന് ശേഷിയുണ്ടെന്ന് മെറ്റ ബ്ലോഗ് പോസ്റ്റിൽ വ്യക്തമാക്കി. അലിബാബ, ഡീപ്സീക്ക്, മൂൺഷോട്ട് തുടങ്ങിയ ചൈനീസ് ഡെവലപ്പർമാർ കഴിഞ്ഞ മാസങ്ങളിൽ കൂടുതൽ മികച്ചതും താങ്ങാനാവുന്നതുമായ ഓപ്പൺ മോഡലുകൾ സൃഷ്ടിച്ചിരുന്നു. ഇത് വില കുറയ്ക്കാനും സ്വന്തമായി വിലകുറഞ്ഞ മോഡലുകൾ നിർമ്മിക്കാനും അമേരിക്കൻ കമ്പനികളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്.
കമ്പനികൾക്കും സർക്കാരുകൾക്കും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും വേണ്ടി എഐ നിർമ്മിക്കുന്നതിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്ന മറ്റ് ലാബുകളെ സക്കർബർഗ് വിമർശിച്ചു. ഇത് വ്യക്തികൾക്ക് പകരം സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ അധികാരം നൽകാൻ കാരണമാകുമെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു. ആന്ത്രോപിക്കിനും ഓപ്പൺഎഐക്കും സർക്കാരുമായി ലാഭകരമായ കരാറുകളുണ്ട്. സൂപ്പർ ഇൻ്റലിജൻസ് കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നതിന് പകരം അത് വ്യാപകമായി വിതരണം ചെയ്യണമെന്നും, അത് നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവ് ഓരോ വ്യക്തിക്കും നൽകണമെന്നും സക്കർബർഗ് ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നു.
നിയമക്കുരുക്കുകളും വെല്ലുവിളികളും
ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം, വാട്സാപ്പ് തുടങ്ങിയ ആപ്പുകളിലായി 3.6 ബില്യൺ ഉപയോക്താക്കളാണ് മെറ്റയ്ക്കുള്ളത്. എന്നാൽ അമേരിക്കൻ യുവാക്കൾക്കിടയിലെ ആപ്പ് ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ വർധിച്ചിട്ടുണ്ട്. ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലെ ഒരു കേസിൽ മെറ്റയോട് ഏകദേശം ഒരു ബില്യൺ ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാൻ അടുത്തിടെ കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. ഇതിന് പുറമെ, കുട്ടികൾക്ക് ദോഷകരമാകുന്നുവെന്ന് ആരോപിച്ച് നാല് അമേരിക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ നൽകിയ കേസിൽ 1.4 ട്രില്യൺ ഡോളർ നഷ്ടപരിഹാരം ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള വിചാരണയ്ക്കായി ബുധനാഴ്ച കാലിഫോർണിയ കോടതിയിൽ ജൂറി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ആരംഭിക്കും. ഫേസ്ബുക്ക്, ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം എന്നിവ ഉപയോഗിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്കുണ്ടാകുന്ന ദോഷങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാജ്യത്തുടനീളം ആയിരക്കണക്കിന് കേസുകളാണ് കമ്പനി നേരിടുന്നത്.
എഐ ഡെവലപ്പർമാരെ എങ്ങനെ നിയന്ത്രിക്കണമെന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള അമേരിക്കയിലെ ചർച്ചകൾക്കിടയിലാണ് സക്കർബർഗിൻ്റെ ലേഖനവും മെറ്റയുടെ പുതിയ മോഡലുകളും പുറത്തുവരുന്നത്. സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്ക് കരുത്ത് പകരുന്ന ഡാറ്റാ സെൻ്ററുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനെതിരെ പ്രാദേശിക തലത്തിൽ വലിയ എതിർപ്പുകളും ഉയരുന്നുണ്ട്. എഐ മോഡലുകളുടെ പുതിയ കഴിവുകളെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകൾ ശക്തമായതോടെ, അവ പുറത്തിറക്കുന്നതിന് മുൻപ് പരിശോധിക്കുന്നതിനായി ഒരു സ്വമേധയാ ഉള്ള അവലോകന പ്രക്രിയ ആരംഭിക്കാൻ യുഎസ് പ്രസിഡൻ്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ് ജൂണിൽ ഉത്തരവിട്ടിരുന്നു. എന്നാൽ ഇതിൻ്റെ വിശദാംശങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനായി ഭരണകൂടം നിശ്ചയിച്ചിരുന്ന ഓഗസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ന സമയപരിധി പാലിക്കാൻ അവർക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
എഐ മേഖലയിലെ മാറ്റങ്ങളും മത്സരങ്ങളും കണക്കിലെടുക്കുമ്പോൾ, കർശനമായ പ്രക്രിയകൾക്കും അവലോകന സമയപരിധികൾക്കും പകരം മുൻനിര ലാബുകളും സർക്കാരും തമ്മിൽ സജീവമായ സഹകരണം ഉണ്ടാകുന്നതാണ് കൂടുതൽ ഗുണകരമെന്ന് സക്കർബർഗ് വ്യക്തമാക്കി. ഓപ്പൺ മോഡലുകൾക്ക് അനുകൂലമായ അമേരിക്കൻ നിയന്ത്രണങ്ങൾ മെറ്റയ്ക്ക് ഓപ്പൺഎഐ, ആന്ത്രോപിക് എന്നിവയേക്കാൾ മുൻതൂക്കം നൽകുമെന്നും ചൈനീസ് ഡെവലപ്പർമാരുമായി മത്സരിക്കാൻ സഹായിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കരുതുന്നു.
അമേരിക്കൻ ഓപ്പൺ സോഴ്സ് മോഡലുകൾ ആഗോളതലത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ചതാകണമെന്നാണ് തങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യമെന്നും, ഇതിനായി അമേരിക്കൻ മോഡലുകൾക്ക് മത്സരിക്കാൻ തടസമാകുന്ന കാര്യങ്ങൾ നീക്കം ചെയ്യണമെന്നും സക്കർബർഗ് ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു മാസത്തെ കാലതാമസം പോലും അമേരിക്കൻ നേതൃത്വത്തിന് വലിയ അപകടസാധ്യത ഉണ്ടാക്കുമെന്നും വിദേശ മോഡലുകൾക്ക് മുന്നേറാൻ അവസരമൊരുക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
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ഡാറ്റാ സെൻ്റർ വികസനത്തിനെതിരെ പൊതുജനങ്ങളുടെ എതിർപ്പ് വർധിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, തങ്ങളുടെ സൗകര്യങ്ങൾക്ക് ചുറ്റുമുള്ള കമ്മ്യൂണിറ്റികളെ നേരിട്ട് പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി മെറ്റ ഒരു ബില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ഫണ്ട് ആരംഭിക്കുമെന്ന് വക്താവ് വാർത്താ ഏജൻസിയായ എഎഫ്പിയോട് വ്യക്തമാക്കി. എഐ മേഖലയിൽ വൻതോതിൽ നിക്ഷേപം നടത്തുന്നതിനാൽ ഈ വർഷം 145 ബില്യൺ ഡോളർ വരെ ചെലവാകുമെന്നാണ് മെറ്റ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ഇത് 2025ലെ ചെലവിൻ്റെ ഇരട്ടിയോളമാണ്.
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