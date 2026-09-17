മീഡിയാടെക്കിന്റെ പുതിയ ചിപ്സെറ്റ് അവതരിപ്പിച്ചു: 'ഡൈമെൻസിറ്റി 9600 പ്രോ' സ്മാർട്ട്ഫോൺ ചിപ്പിന് സവിശേഷതകളേറെ
അത്യാധുനിക 2 നാനോമീറ്റർ പ്രോസസ് നോഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിർമ്മിച്ച മീഡിയാടെക്കിൻ്റെ ആദ്യ ചിപ്സെറ്റാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പുതിയ ചിപ്പിൻ്റെ പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം എഐ ആണ്. അറിയാം കൂടുതൽ സവിശേഷതകൾ...
Published : September 17, 2026 at 4:03 PM IST
ഹൈദരാബാദ്: മീഡിയടെക് തങ്ങളുടെ ഏറ്റവും പുതിയ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് സ്മാർട്ട്ഫോൺ ചിപ്സെറ്റായ ഡൈമെൻസിറ്റി 9600 പ്രോ പുറത്തിറക്കി. അത്യാധുനിക 2 നാനോമീറ്റർ (2nm) പ്രോസസ് നോഡ് സാങ്കേതികവിദ്യയിൽ നിർമ്മിച്ച മീഡിയാടെക്കിൻ്റെ ആദ്യ ചിപ്സെറ്റാണിത്. ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ്, ഗെയിമിംഗ്, ഫോട്ടോഗ്രാഫി എന്നിവയെ ശക്തമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്ന നിരവധി സവിശേഷതകളോടെയാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രവർത്തനം രൂപകൽപന ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.
പുതിയ സവിശേഷതകളോടൊപ്പം പ്രധാന പ്രകടന മെച്ചപ്പെടുത്തലുകളും പവർ കാര്യക്ഷമതയും ഈ പ്രോസസറിൻ്റെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകളാണ്. മൾട്ടി-കോർ പവർ ഉപഭോഗം 61 ശതമാനം കുറയ്ക്കുന്നതിനൊപ്പം വേഗതയേറിയ പ്രവർത്തനവും ഉപയോക്താവിൻ്റെ നിർദേശങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കാൻ കഴിയുന്ന എഐ സവിശേഷതകളും വാഗ്ധാനം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ് ഈ ചിപ്പ് പ്രവർത്തിക്കുന്നതെന്ന് കമ്പനി വ്യക്തമാക്കി. ഇത്രയേറെ സവിശേഷതകൾ അടങ്ങിയ ചിപ്സെറ്റിനെ ഏജൻ്റ് എഐ എന്നും വിശേഷിപ്പിക്കുന്നു.
A Pro flagship experience comes to life with MediaTek Dimensity 9600 Pro. Built on an all-new 2nm process, its Native AI Architecture advances AI computing, graphics and imaging. 🎮 Pro Gaming with AI super-resolution, RTP+OMM raytracing and 185 FPS gameplay. 📸 Pro Imaging with AI semantic analysis, panoramic depth of field and 4K 120 FPS Cinema Log. And that’s only part of the flagship experience. Cool Performance. Super Intelligence. ▶️ Watch.— MediaTek (@MediaTek) September 16, 2026
വേഗതയേറിയതും കാര്യക്ഷമവുമായ പ്രോസസിങ്
ഡൈമെൻസിറ്റി 9600 പ്രോയിൽ 8-കോർ ഡിസൈൻ ആണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിൽ പൂർണമായും ഉയർന്ന പ്രകടനമുള്ള കോറുകൾ ഉൾപ്പെടുന്നു. 2+3+3 എന്ന ക്രമീകരണത്തിലാണ് ചിപ്പ് വരുന്നത്. ഇതിൽ രണ്ട് അൾട്രാ-ഫാസ്റ്റ് കോറുകൾ, മൂന്ന് അധിക ശക്തമായ പ്രകടന കോറുകൾ, വേഗതയും കാര്യക്ഷമതയും സന്തുലിതമാക്കുന്ന മൂന്ന് കോറുകൾ എന്നിവ ഉൾപ്പെടുന്നു. മുൻ മോഡലുകളെ അപേക്ഷിച്ച് സിംഗിൾ-കോർ പ്രകടനത്തിൽ 17 ശതമാനവും മൾട്ടി-കോർ പ്രകടനത്തിൽ 15 ശതമാനവും വർധനവ് മീഡിയാടെക് അവകാശപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ മൾട്ടി-കോർ ഊർജ്ജ ഉപഭോഗം 61 ശതമാനം വരെ കുറയ്ക്കാനും ഇതിന് സാധിക്കും.
അഡ്വാൻസ്ഡ് ഏജൻ്റിക് എഐ
പുതിയ ചിപ്പിൻ്റെ പ്രധാന ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രം എഐ ആണ്. സ്മാർട്ട്ഫോണുകളെ കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും, യുക്തിസഹമായി പ്രതികരിക്കാനും, ഉപകരണത്തിൽ തന്നെ ഡാറ്റ പ്രോസസ്സിംഗ് സുരക്ഷിതമായി നിലനിർത്താനും സഹായിക്കുന്നതിന് രൂപകൽപ്പന ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡ്യുവൽ ന്യൂറൽ പ്രോസസ്സിംഗ് യൂണിറ്റ് ഇതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നു. കൂടാതെ ഏജൻ്റ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇൻ്റലിജൻസ് സിസ്റ്റം എന്നിവയും ഇതിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു.
ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ എപ്പോഴും പ്രവർത്തിക്കുന്ന എഐ ഫീച്ചറുകൾക്കായി സജ്ജീകരിച്ചിരിക്കുന്ന എൻപിയു, സാധാരണയേക്കാൾ 40 ശതമാനം കുറവ് ബാറ്ററി മാത്രമേ ഉപയോഗിക്കൂ. രണ്ടാമത്തെ എൻപിയു വളരെ ശക്തമാണ്, എഐ പ്രതികരണ വേഗതയിൽ പ്രധാന മെച്ചപ്പെടുത്തലുകൾ വാഗ്ധാനം ചെയ്യുകയും ഇൻ്റർനെറ്റ് കണക്ഷൻ ആവശ്യമില്ലാതെ ഫോണിൽ നേരിട്ട് നൂതന എഐ മോഡലുകളെ പിന്തുണയ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.
വ്യക്തിഗതമാക്കിയ ഡിജിറ്റൽ അസിസ്റ്റൻ്റിന് സമാനമായി, വ്യക്തിഗത ഡാറ്റ സുരക്ഷിതമായി വിശകലനം ചെയ്യൽ, മുൻകരുതൽ നിർദേശങ്ങൾ നൽകൽ, ഉപയോക്തൃ ശീലങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പ്രതികരണങ്ങൾ പൊരുത്തപ്പെടുത്തൽ തുടങ്ങിയ മികച്ച സവിശേഷതകളാണ് ഇതിൻ്റെ മറ്റ് പ്രത്യേകതകൾ. ഇത് അനുവദിക്കുന്നു. എഐ പ്രവർത്തനം തടസപ്പെടാതിരിക്കുന്നതിനായി പുതിയതും വേഗതയേറിയതുമായ മെമ്മറി, സംഭരണ സാങ്കേതികവിദ്യയും ചിപ്പ് അവതരിപ്പിക്കുന്നു.
മികച്ച ഗെയിമിങ്, ക്യാമറ
ഗെയിമിംഗിനായി, ഡൈമെൻസിറ്റി 9600 പ്രോയിൽ 27 ശതമാനം വരെ മികച്ച പ്രകടനം, കുറഞ്ഞ പവർ ഉപയോഗം, മെച്ചപ്പെട്ട റിയലിസ്റ്റിക് ലൈറ്റിംഗ് ഇഫക്റ്റുകൾ എന്നിവ വാഗ്ധാനം ചെയ്യുന്ന നവീകരിച്ച ഗ്രാഫിക്സ് പ്രോസസർ ഉൾപ്പെടുന്നു. ഇത് ഓരോ സെക്കൻഡിലും 185 ഫ്രെയിമുകൾ വരെ വേഗതയിൽ സുഗമമായ ഗെയിംപ്ലേയെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു.
ക്യാമറ ഫീച്ചറുകൾ നേരിട്ട് എൻപിയുവുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ഇത് ഒരു പുതിയ ഇമേജിംഗ് സിസ്റ്റം അവതരിപ്പിക്കുന്നു. അത് മെച്ചപ്പെട്ട ഫോട്ടോഗ്രാഫിക്കും വീഡിയോയ്ക്കും വേണ്ടി പ്രോസസ്സറും എഐ കഴിവുകളും സംയോജിപ്പിക്കുന്നു. ഇതിലൂടെ 4K റെസല്യൂഷനിൽ 240fps അൾട്രാ-സ്ലോമോഷൻ വീഡിയോകളും, 4K 120fps സിനിമാറ്റിക് ലോഗ് വീഡിയോകളും തടസ്സമില്ലാതെ റെക്കോർഡ് ചെയ്യാം.
മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9600M
ഡൈമെൻസിറ്റി 9600 പ്രോയ്ക്കൊപ്പം, മീഡിയടെക് ഡൈമെൻസിറ്റി 9600M-ഉം പുറത്തിറക്കിയിട്ടുണ്ട്. എഐ പ്രകടനം, സുഗമമായ ഗെയിമിംഗ്, ശക്തമായ ക്യാമറ പിന്തുണ എന്നിവയുൾപ്പെടെയുള്ള നിരവധി മുൻനിര സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ കൂടുതൽ ആക്സസ് ചെയ്യാവുന്ന തലത്തിൽ എത്തിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള അൽപ്പം താഴ്ന്ന തലത്തിലുള്ള ചിപ്പാണിത്.
രണ്ട് പുതിയ ചിപ്പുകളും ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്മാർട്ട്ഫോണുകൾ ഈ വർഷം അവസാനത്തോടെ പുറത്തിറങ്ങുമെന്ന് മീഡിയടെക് പറയുന്നു. സെപ്റ്റംബർ 22 മുതൽ 24 വരെ നടക്കാനിരിക്കുന്ന സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ ഉച്ചകോടി 2026 ന് മുന്നോടിയായി മീഡിയടെക് അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ 2എൻഎം ഡൈമെൻസിറ്റി 9600 പ്രോയും ഡൈമെൻസിറ്റി 9600എം ഉം പുറത്തിറക്കി എന്നത് ശ്രദ്ധേയമാണ്. ഈ പരിപാടിയിൽ ക്വാൽകോം ഡ്യുവൽ 8 എലൈറ്റ് ചിപ്പുകൾ അവതരിപ്പിക്കും. ഇത് സ്നാപ്ഡ്രാഗൺ 8 എലൈറ്റ് ജെൻ 6 ഉം ജെൻ 6 പ്രോ ഉം ആയിരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു.
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