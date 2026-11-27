കടലിലെ അത്ഭുതങ്ങൾ തീരുന്നില്ല! ശാസ്ത്രലോകത്തിന് 'ഗിബ്ബോത്തോവ'യെ സമ്മാനിച്ച് മലയാളി ഗവേഷകർ
കടലിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് ശാസ്ത്രലോകത്തിന് മലയാളികളുടെ മറ്റൊരു സമ്മാനം! കടൽമത്സ്യങ്ങളുടെ ചെകിളപ്പൂക്കളിൽ ജീവിക്കുന്ന പുതിയൊരു പരാദ ജീവിവർഗത്തെ കണ്ടെത്തി മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞർ. 'ഗിബ്ബോത്തോവ' എന്ന ഈ പുതിയ ജീവിയുടെ വിശേഷങ്ങളറിയാം...
Published : November 27, 2026 at 3:30 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: അനന്തമായ സമുദ്രത്തിൻ്റെ ആഴങ്ങളിൽ മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വിസ്മയങ്ങൾ ഇന്നും ശാസ്ത്രലോകത്തിന് വലിയൊരു അത്ഭുതമാണ്. ആ രഹസ്യങ്ങളുടെ ചുരുളഴിച്ചുകൊണ്ട്, കടൽമത്സ്യങ്ങളുടെ ചെകിളപ്പൂക്കളിൽ ഒളിച്ചിരുന്ന ഒരു പുതിയ അതിഥിയെ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മലയാളി ഗവേഷകർ. ക്രസ്റ്റേഷ്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 'ഗിബ്ബോത്തോവ' എന്ന പുതിയൊരു ജനുസിനെ കണ്ടെത്തിയാണ് മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞരുൾപ്പെട്ട സംഘം അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ ശ്രദ്ധ നേടിയിരിക്കുന്നത്.
എന്താണ് 'ഗിബ്ബോത്തോവ'?
മറ്റുള്ള ജീവികളെ അപേക്ഷിച്ച് വ്യത്യസ്തമായ 'കൂനുള്ള' ശരീരപ്രകൃതിയാണ് ഈ ജീവിയുടെ പ്രധാന പ്രത്യേകത. ഈ സവിശേഷത മുൻനിർത്തിയാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ ഇതിന് 'ഗിബ്ബോത്തോവ' എന്ന് പേര് നൽകിയിരിക്കുന്നത്. കടൽമത്സ്യങ്ങളുടെ ചെകിളപ്പൂക്കളിൽ പറ്റിപ്പിടിച്ചിരുന്നാണ് ഇവ ജീവിതചക്രം പൂർത്തിയാക്കുന്നത്. സമുദ്ര ജൈവവൈവിധ്യ പഠനങ്ങളിൽ ഈ കണ്ടെത്തൽ നിർണായകമായ പുതിയ അറിവുകളാണ് നൽകുന്നത്.
കണ്ടെത്തലിന് പിന്നിലെ മലയാളി ശാസ്ത്രജ്ഞര്
ജപ്പാനിലെ ഹിരോഷിമ സർവകലാശാല, മലേഷ്യയിലെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി സുൽത്താൻ സൈനൽ ആബിദിൻ, തിരുവനന്തപുരം ട്രാവൻകൂർ നാച്ചുറൽ ഹിസ്റ്ററി സൊസൈറ്റി എന്നിവയുമായി ചേർന്ന് പ്രവർത്തിക്കുന്ന കണ്ണൂർ കൂടാളി സ്വദേശിയുമായ ഡോ. പനക്കൂൽ തമ്പാൻ അനീഷ്, കണ്ണൂർ റീജിയണൽ ഫോറൻസിക് സയൻസ് ലബോറട്ടറിയിലെ ഡോ. ഹെൽന എ കെ, കേരള സർവകലാശാല അക്വാട്ടിക് ബയോളജി ആൻഡ് ഫിഷറീസ് വിഭാഗം തലവനും കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഓഫ് ഫിഷെറിസ് & ഒസെൻ സ്റ്റഡീസ് (KUFOUS) വൈസ്ചാൻസിലറുമായ പ്രൊഫസർ ഡോ. എ. ബിജുകുമാർ എന്നിവരാണ് ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലെ മലയാളി ഗവേഷകർ.
ദക്ഷിണാഫ്രിക്കയിലെ നോർത്ത്-വെസ്റ്റ് സർവകലാശാല, ഓസ്ട്രേലിയയിലെ ക്വീൻസ്ലാൻഡ് മ്യൂസിയം എന്നിവിടങ്ങളിലെ ശാസ്ത്രജ്ഞരും ചേർന്നാണ് ഈ നിർണായക കണ്ടെത്തൽ നടത്തിയത്. കേരള തീരത്തെ ബേക്കൽ, അഴീക്കൽ, ആയിക്കര, പൊന്നാനി, നീണ്ടകര, പെരുമാതുറ എന്നീ മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നും തമിഴ്നാട് തീരങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച മത്സ്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഇവയെ പഠനവിധേയമാക്കിയത്.
കോയി, ചാകണ്ട, ഉള്ളം, കണമ്പ് തുടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ കടൽ മത്സ്യങ്ങളുടെ ചെകിളക്കുള്ളിലാണ് ഇവയെ പ്രധാനമായും കണ്ടെത്തിയത്. നേരത്തെ കരീബിയൻ കടലിൽ കാണപ്പെടുന്ന മറ്റൊരു വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഈ ജീവികൾ തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായ പുതിയൊരു വർഗമാണെന്ന് ആധുനിക ഡി.എൻ.എ പരിശോധനയിലൂടെ മലയാളി ഗവേഷകരുൾപ്പെട്ട സംഘം തെളിയിക്കുകയായിരുന്നു. 'കൂനുള്ളത്' എന്നർത്ഥം വരുന്ന ലാറ്റിൻ വാക്കിൽ നിന്നാണ് 'ഗിബ്ബോത്തോവ' എന്ന പേര് നൽകിയത്. അന്താരാഷ്ട്ര ശാസ്ത്ര ജേണലായ 'മറൈൻ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിലാണ് ഈ കണ്ടെത്തൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
കഴിഞ്ഞ ഒരു ദശാബ്ദത്തിനിടെ ഇന്ത്യയിൽ ക്രസ്റ്റേഷ്യൻ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട ഏറ്റവുമധികം പുതിയ ജീവികളെ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് പരിചയപ്പെടുത്തിയത് ഈ ഗവേഷക സംഘമാണ്. പരിമിതികളെ മറികടന്ന് ഇവർ നടത്തിയ സൂക്ഷ്മപഠനങ്ങളിലൂടെ ഒരു പുതിയ കുടുംബം, എട്ട് പുതിയ ജനുസുകൾ, നാൽപ്പതോളം പുതിയ ഇനങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിനോടകം ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ലഭിച്ചുകഴിഞ്ഞു. നിരവധി പുതിയ സമുദ്ര ജീവികളുടെ കണ്ടെത്തലുകളും പ്രസിദ്ധീകരണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിൽ ആണെന്ന് ഇവർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.
1952-ൽ 'അഗർണ മലായി' (Agarna malayi) എന്ന പേരിൽ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കണ്ടെത്തിയ പരാദ ജീവിയെയും, 1954-ൽ കണ്ടെത്തിയ 'അഗർണ പുസ്റ്റുലോസ' (Agarna pustulosa) എന്ന ഇനത്തെയും കുറിച്ചുള്ള ആഴത്തിലുള്ള ശാസ്ത്രീയ പുനഃപരിശോധനയാണ് പുതിയ ജനുസിൻ്റെ കണ്ടെത്തലിലേക്ക് നയിച്ചത്. കേരള തീരത്തെ വിവിധ മത്സ്യബന്ധന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ (ബേക്കൽ, അഴീക്കൽ, ആയിക്കര, പൊന്നാനി, നീണ്ടകര, പെരുമാതുറ), മുട്ടം, ചെന്നൈ തീരങ്ങൾ എന്നിവിടങ്ങളിൽ നിന്നും ശേഖരിച്ച സാമ്പിളുകളുടെ സൂക്ഷ്മമായ ശരീരഘടനാ പരിശോധനയും ഡി.എൻ.എ പഠനവുമാണ് ഗവേഷകർ നടത്തിയത്.
കരീബിയൻ കടലിൽ കാണപ്പെടുന്ന 'അഗർണ' എന്ന ജനുസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്ന ഇന്ത്യൻ ഇനങ്ങൾക്ക്, ആ ജനുസ്സിന്റെ അടിസ്ഥാന ശരീരഘടനയിൽ നിന്നും വ്യക്തമായ വ്യത്യാസങ്ങളുണ്ടെന്ന് ഗവേഷകർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ഇതോടെയാണ് ഇവയെ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാൻ ഗിബ്ബോത്തോവ (Gibbothoa) എന്ന പുതിയ ജനുസ് രൂപീകരിച്ചത്.
കോയി (Gizzard shad - Nematalosa nasus), ചാകണ്ട (Chacunda gizzard shad - Anodontostoma chacunda), ഉള്ളം (Toli shad - Tenualosa toli), കണമ്പ് (Longarm mullet - Osteomugil cunnesius) തുടങ്ങിയ ഭക്ഷ്യയോഗ്യമായ കടൽ മത്സ്യങ്ങളുടെ ചെകിളക്കുള്ളിലാണ് ഇവയെ പ്രധാനമായും കണ്ടെത്തിയത്. സമുദ്ര ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെയും മത്സ്യസമ്പത്തിലെയും ജൈവവൈവിധ്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളിൽ ഈ കണ്ടെത്തൽ ഏറെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്നു.
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